Как де Голля хотели убить за Алжир
Вечером 8 сентября 1961 года по дороге из Парижа в Коломбэ-ле- дез-Эглиз мчалась группа из пяти автомобилей. За рулем автомобиля «Citroen DS» находился водитель служащий национальной жандармерии Франсис Мару, а в салоне – президент Франции генерал Шарль де Голль, его супруга Ивонна и адъютант президента полковник Тессьер. Примерно в 21:35 в районе Пон-сюр-Сен автомобиль главы государства проезжал мимо ничем не примечательной кучи песка. И в этот момент прогремел мощный взрыв. Уже потом полковник Тессьер рассказывал, что пламя от взрыва поднялось до самых верхушек росших по обочине дороги деревьев. Водитель Франсис Мару мчал на полной скорости, стараясь выжать из президентского автомобиля все его возможности. Лишь через несколько километров от места покушения Мару остановил лимузин. Шарль де Голль и его супруга переместились в другой автомобиль и продолжили свой путь…
Впоследствии выяснилось, что приготовленное для президента Франции взрывное устройство состояло из 40 кг пластида и нитроцеллюлозы, 20 литров нефти, бензина и мыльных хлопьев. Лишь по счастливой случайности устройство не смогло сработать в полной мере и де Голль с женой и спутниками остались живы.
Ко времени описываемых событий генерал Шарль де Голль уже три года занимал пост президента Французской Республики. Легендарная для Франции личность, де Голль пользовался большим уважением в народе, но за период с 1958 по 1961 годы успел потерять симпатии значительной части своей непосредственной опоры – французских военнослужащих, которые были недовольны политикой Франции в Алжире. На протяжении почти 130 лет, предшествовавших покушению на де Голля, Алжир был колонией Франции – одним из ее важнейших африканских владений.
Некогда бывший цитаделью средиземноморских корсаров, нападавших на прибрежные города Южной Франции, Италии, Испании, на торговые корабли европейских компаний, Алжир в конце концов «допросился» ответных мер со стороны Франции. В 1830 году в страну вторглись французские войска, которым, несмотря на упорное сопротивление алжирцев, удалось достаточно быстро установить контроль над ключевыми алжирскими городами и портами. В 1834 году Франция официально объявила об аннексии Алжира. С этого времени Париж вкладывал большие средства и силы в развитие своей самой большой и важной колонии в Магрибе.
В течение второй половины XIX и особенно начала ХХ вв. в Алжир переселилось огромное количество французских колонистов. Многие французские крестьяне, страдавшие от нехватки свободных земель в самой Франции, начинали жизнь заново, переправившись через Средиземное море и осев на прибрежных территориях Алжира. Климат на побережье вполне способствовал развитию сельского хозяйства. В конечном итоге до 40% обрабатываемых земель Алжира оказалось в руках французских переселенцев, а сама численность колонов или «черноногих» превысила миллион человек. При этом отношения между алжирцами и французами складывались в целом нейтрально – французские колонисты возделывали земли Алжира, а алжирские зуавы и спаги служили во французских колониальных войсках и сражались практически во всех войнах, которые вела Франция.
Так продолжалось до 1920-х – 1940-х гг., когда в Алжире активизировались сторонники национальной независимости. Свою роль сыграла и Вторая мировая война, давшая колоссальный импульс для антиколониальных движений во всем мире. Алжир не стал исключением. 8 мая 1945 года, прямо в день капитуляции гитлеровской Германии, в городе Сетиф состоялась массовая демонстрация сторонников независимости, во время которой полицейский застрелил молодого алжирца. В ответ началось народное восстание, сопровождавшееся погромами французских и еврейских кварталов. Французская армия и полиция подавили восстание очень жестко, погибли от 10 тыс. (по оценке французского адвоката Жака Верже) до 45 тыс. (по оценке посольства США) алжирцев.
На некоторое время колония была усмирена, но, как оказалось, сторонники независимости лишь собирались с силами. 1 ноября 1954 года был создан Фронт национального освобождения (ФНО), который в тот же день перешел к вооруженной борьбе против французских правительственных войск и учреждений. Жертвами нападений ФНО становились военнослужащие, полицейские патрули и небольшие участки, французские колонисты, а также сами алжирцы, сотрудничающие с французами или подозреваемые в таком сотрудничестве. Большую помощь ФНО вскоре стал оказывать Египет, где к власти пришли арабские националисты во главе с Гамалем Абдель Насером.
В свою очередь, французы сосредоточили в Алжире огромные силы – к 1956 г. в колонии находилась треть всей французской армии – более 400 тыс. человек. Против повстанцев и поддерживающего их населения действовали очень жесткими методами. Ключевую роль в подавлении повстанцев играли парашютисты и подразделения Иностранного легиона, обладавшие хорошей подготовкой и высокой мобильностью.
Однако в самой метрополии далеко не все силы одобряли жесткие меры армии в Алжире. Премьер-министр Пьер Пфлимлен собирался начать мирные переговоры с ФНО, чем вынудил армейских генералов поставить ультиматум – или военный переворот, или смена главы правительства на Шарля де Голля. В то время и рядовым французам, и офицерам вооруженных сил, и высшему генералитету казалось, что де Голль, национальный герой и решительный политик, не сдаст французские позиции в Алжире.
1 июня 1958 года де Голль стал премьер-министром Франции, а 8 января 1959 года был избран президентом страны. Однако генерал не оправдал тех ожиданий, которые возлагали на него французские колонисты и лидеры ультраправых. Уже 16 сентября 1959 года Шарль де Голль выступил с речью, в которой признал право алжирского народа на самоопределение. Для французской военной элиты, особенно воевавшей в Алжире, эти слова главы государства стали настоящим шоком. Тем более, что к концу 1959 года французская армия, действовавшая в Алжире под командованием генерала Мориса Шалля, добилась впечатляющих успехов и практически подавила сопротивление отрядов ФНО. Но позиция де Голля была непреклонной.
8 января 1961 года в Алжире прошел референдум по вопросу о независимости, на котором за нее проголосовали 75% участников. Французские ультраправые отреагировали незамедлительно – в феврале 1961 г. в Мадриде была создана Секретная вооружённая организация (OAS — фр. Organisation de l'armée secrète), целью которой было провозглашено воспрепятствование предоставлению независимости Алжиру. Члены OAS действовали в интересах более чем миллиона французских колонов и еще нескольких миллионов алжирцев, сотрудничавших с французскими властями и служивших в армии или полиции.
Организацию возглавили студенческий лидер Пьер Лагайярд и армейский генерал Рауль Салан. Один из ближайших соратников де Голля по Движению Сопротивления, 62-летний генерал Салан прошел огромный жизненный путь – он участвовал еще в Первой мировой войне, служил в колониальных войсках в Западной Африке, возглавлял отдел военной разведки Министерства колоний, в годы Второй мировой войны командовал 6-м Сенегальским полком и 9-й колониальной дивизией, воевавшими в Европе, затем командовал колониальными войсками в Тонкине, был главнокомандующим французскими войсками в Индокитае и в Алжире. Этот опытнейший генерал, прошедший множество войн, считал, что Алжир должен оставаться французским и впредь.
В ночь с 21 на 22 апреля 1961 г. верные OAS французские военнослужащие под руководством генералов Салана, Жуо, Шалля и Зеллера совершили попытку путча во Французском Алжире, взяв под контроль города Оран и Константину. Однако путч был подавлен, Жуо и Салан скрылись, а Шалль и Зеллер были арестованы. Военный трибунал заочно приговорил Салана к смертной казни. Члены OAS, в свою очередь, начали подготовку к покушению на генерала де Голля. Одновременно было проведено множество покушений и убийств правительственных чиновников и полицейских офицеров, верных де Голлю.
Непосредственным организатором покушения в Пон-сюр-Сен стал подполковник авиации Жан-Мари Бастьен-Тири (1927-1963). Потомственный офицер, сын артиллерийского подполковника, лично знавшего де Голля, Жан-Мари Бастьен-Тири получил образование в Высшей национальной школе космоса и аэронавтики SUPAERO в Тулузе и поступил на службу в ВВС Франции, где занимался вопросами авиационного вооружения и разрабатывал ракеты класса «воздух-воздух».
До 1959 года Бастьен-Тири в традициях семьи поддерживал Шарля де Голля, однако когда последний приступил к переговорам с ФНО и изъявил готовность предоставить Алжиру независимость, Бастьен-Тири разочаровался в президенте. При этом в состав OAS подполковник так и не вошел. Бастьен-Тири был убежден, что за потерей Алжира Франция окончательно потеряет и всю Африку, а новые независимые страны окажутся под влиянием коммунизма и СССР. Будучи убежденным католиком, Бастьен-Тири не сразу решился на организацию теракта против президента. Он даже пытался найти оправдание покушению на «тирана» в трудах отцов церкви.
Как только по пути следования президентского кортежа произошел взрыв, спецслужбы сразу приступили к поиску его организаторов. В течение нескольких часов после покушения были арестованы пять человек - Анри Манури, Арман Бельвизи, Бернар Баранс, Жан-Марк Рувьер, Мартиаль де Виллеманди, а спустя месяц – шестой участник покушения Доминик Кабан де ля Прад. Все арестованные работали в сфере автомобильного страхования.
Организатором покушения признал себя Анри Манури, а Доминик де ля Прад был непосредственным исполнителем – именно он привел в действие летонатор при приближении президентского автомобиля. Вскоре Доминику де ля Праду удалось бежать в Бельгию. Арестовали его в соседней стране лишь в декабре 1961 года, а выдали Франции в марте 1964 года. Интересно, что «по горячим следам» выявить причастность подполковника Бастьен-Тири к организации покушения в Пон-сюр-Сен не смогли и офицер остался на свободе, не отказавшись от идеи избавить Францию и французов от Шарля де Голля.
28 августа 1962 г. в г. Труа в департаменте Об начался судебный процесс над участниками покушения, по итогам которого все они получили различные сроки лишения свободы – от десяти лет до пожизненного заключения. Между тем, 5 июля 1962 года была провозглашена политическая независимость Алжира. Таким образом, Шарль де Голль окончательно стал в глазах правых радикалов и военных злейшим врагом французской нации.
Подполковник Бастьен-Тири приступил к разработке операции «Шарлотта Корде» - так члены OAS назвали очередной план устранения французского президента. 22 августа 1962 в районе г. Кламар проезжал кортеж президента Шарля де Голля из двух автомобилей «Citroen DS» в сопровождении двух полицейских мотоциклистов. В первом автомобиле находились сам де Голль, его супруга Ивонна, водитель Франсис Мару и адъютант полковник Аллен де Буассьё. Во втором автомобиле за рулем находился бригадир полиции Рене Касселён, рядом с водителем – полицейский комиссар Анри Пуиссан, а в салоне – телохранитель президента Анри Джудер и военный врач Жан-Дени Дего.
На пути следования кортеж ожидала группа «Дельта» OAS из 12 человек, вооруженных автоматическим оружием. В состав группы входили бывшие и действующие военнослужащие французской армии и Иностранного легиона, преимущественно парашютисты. Все они были молодыми людьми в возрасте от 20 до 37 лет. В одном из автомобилей спрятался сам подполковник Бастьен-Тири, который должен был подать автоматчикам сигнал о приближении президентского кортежа. Как только автомобили де Голля поравнялись с местом засады, заговорщики открыли огонь. Однако водитель президента Марру – профи высочайшего класса – как и во время прошлого покушения на полной скорости вывел президентский автомобиль из-под обстрела. Провалилась и попытка одного из заговорщиков Жерара Буизина протаранить президентский ситроен на своем микроавтобусе.
Вскоре были арестованы пятнадцать подозреваемых в организации покушения на президента. Рядовые участники операции «Шарлотта Корде» были приговорены к различным срокам заключения и в 1968 году получили президентское помилование. Аллен де ля Токнэ, Жак Прево и Жан-Мари Бастьен-Тири были приговорены к смертной казни. Однако Жаку Прево и Аллену де ля Токнэ наказание было смягчено. 11 марта 1963 года 35-летний Бастьен-Тири был расстрелян в форте Иври. Казнь подполковника Бастьен-Тири стала последним расстрелом в истории современной Франции.
В течение 1962-1963 гг. OAS была практически разгромлена. Алжир, став независимым государством, начал играть важную роль в поддержке многих арабских националистических и африканских национально-освободительных движений. Из Алжира во Францию были вынуждены в спешном порядке бежать практически все французские колонисты, а также значительная часть алжирцев, так или иначе замешанных в сотрудничестве с колониальными властями.
Но строительство независимого Алжира не стало для рядовых жителей этой страны панацеей от нищеты, вооруженных конфликтов, произвола властей и терроризма. Прошло более полувека после описываемых событий, а из Алжира во Францию продолжают прибывать десятки тысяч мигрантов. При этом они стараются сохранять свою национальную и религиозную идентичность, обычаи, образ жизни даже на новом месте жительства. Если раньше Франция колонизировала Алжир, то теперь алжирцы и выходцы из других стран Африки и Ближнего Востока методично заселяют саму Францию.
Впоследствии выяснилось, что приготовленное для президента Франции взрывное устройство состояло из 40 кг пластида и нитроцеллюлозы, 20 литров нефти, бензина и мыльных хлопьев. Лишь по счастливой случайности устройство не смогло сработать в полной мере и де Голль с женой и спутниками остались живы.
Ко времени описываемых событий генерал Шарль де Голль уже три года занимал пост президента Французской Республики. Легендарная для Франции личность, де Голль пользовался большим уважением в народе, но за период с 1958 по 1961 годы успел потерять симпатии значительной части своей непосредственной опоры – французских военнослужащих, которые были недовольны политикой Франции в Алжире. На протяжении почти 130 лет, предшествовавших покушению на де Голля, Алжир был колонией Франции – одним из ее важнейших африканских владений.
Некогда бывший цитаделью средиземноморских корсаров, нападавших на прибрежные города Южной Франции, Италии, Испании, на торговые корабли европейских компаний, Алжир в конце концов «допросился» ответных мер со стороны Франции. В 1830 году в страну вторглись французские войска, которым, несмотря на упорное сопротивление алжирцев, удалось достаточно быстро установить контроль над ключевыми алжирскими городами и портами. В 1834 году Франция официально объявила об аннексии Алжира. С этого времени Париж вкладывал большие средства и силы в развитие своей самой большой и важной колонии в Магрибе.
В течение второй половины XIX и особенно начала ХХ вв. в Алжир переселилось огромное количество французских колонистов. Многие французские крестьяне, страдавшие от нехватки свободных земель в самой Франции, начинали жизнь заново, переправившись через Средиземное море и осев на прибрежных территориях Алжира. Климат на побережье вполне способствовал развитию сельского хозяйства. В конечном итоге до 40% обрабатываемых земель Алжира оказалось в руках французских переселенцев, а сама численность колонов или «черноногих» превысила миллион человек. При этом отношения между алжирцами и французами складывались в целом нейтрально – французские колонисты возделывали земли Алжира, а алжирские зуавы и спаги служили во французских колониальных войсках и сражались практически во всех войнах, которые вела Франция.
Так продолжалось до 1920-х – 1940-х гг., когда в Алжире активизировались сторонники национальной независимости. Свою роль сыграла и Вторая мировая война, давшая колоссальный импульс для антиколониальных движений во всем мире. Алжир не стал исключением. 8 мая 1945 года, прямо в день капитуляции гитлеровской Германии, в городе Сетиф состоялась массовая демонстрация сторонников независимости, во время которой полицейский застрелил молодого алжирца. В ответ началось народное восстание, сопровождавшееся погромами французских и еврейских кварталов. Французская армия и полиция подавили восстание очень жестко, погибли от 10 тыс. (по оценке французского адвоката Жака Верже) до 45 тыс. (по оценке посольства США) алжирцев.
На некоторое время колония была усмирена, но, как оказалось, сторонники независимости лишь собирались с силами. 1 ноября 1954 года был создан Фронт национального освобождения (ФНО), который в тот же день перешел к вооруженной борьбе против французских правительственных войск и учреждений. Жертвами нападений ФНО становились военнослужащие, полицейские патрули и небольшие участки, французские колонисты, а также сами алжирцы, сотрудничающие с французами или подозреваемые в таком сотрудничестве. Большую помощь ФНО вскоре стал оказывать Египет, где к власти пришли арабские националисты во главе с Гамалем Абдель Насером.
В свою очередь, французы сосредоточили в Алжире огромные силы – к 1956 г. в колонии находилась треть всей французской армии – более 400 тыс. человек. Против повстанцев и поддерживающего их населения действовали очень жесткими методами. Ключевую роль в подавлении повстанцев играли парашютисты и подразделения Иностранного легиона, обладавшие хорошей подготовкой и высокой мобильностью.
Однако в самой метрополии далеко не все силы одобряли жесткие меры армии в Алжире. Премьер-министр Пьер Пфлимлен собирался начать мирные переговоры с ФНО, чем вынудил армейских генералов поставить ультиматум – или военный переворот, или смена главы правительства на Шарля де Голля. В то время и рядовым французам, и офицерам вооруженных сил, и высшему генералитету казалось, что де Голль, национальный герой и решительный политик, не сдаст французские позиции в Алжире.
1 июня 1958 года де Голль стал премьер-министром Франции, а 8 января 1959 года был избран президентом страны. Однако генерал не оправдал тех ожиданий, которые возлагали на него французские колонисты и лидеры ультраправых. Уже 16 сентября 1959 года Шарль де Голль выступил с речью, в которой признал право алжирского народа на самоопределение. Для французской военной элиты, особенно воевавшей в Алжире, эти слова главы государства стали настоящим шоком. Тем более, что к концу 1959 года французская армия, действовавшая в Алжире под командованием генерала Мориса Шалля, добилась впечатляющих успехов и практически подавила сопротивление отрядов ФНО. Но позиция де Голля была непреклонной.
8 января 1961 года в Алжире прошел референдум по вопросу о независимости, на котором за нее проголосовали 75% участников. Французские ультраправые отреагировали незамедлительно – в феврале 1961 г. в Мадриде была создана Секретная вооружённая организация (OAS — фр. Organisation de l'armée secrète), целью которой было провозглашено воспрепятствование предоставлению независимости Алжиру. Члены OAS действовали в интересах более чем миллиона французских колонов и еще нескольких миллионов алжирцев, сотрудничавших с французскими властями и служивших в армии или полиции.
Организацию возглавили студенческий лидер Пьер Лагайярд и армейский генерал Рауль Салан. Один из ближайших соратников де Голля по Движению Сопротивления, 62-летний генерал Салан прошел огромный жизненный путь – он участвовал еще в Первой мировой войне, служил в колониальных войсках в Западной Африке, возглавлял отдел военной разведки Министерства колоний, в годы Второй мировой войны командовал 6-м Сенегальским полком и 9-й колониальной дивизией, воевавшими в Европе, затем командовал колониальными войсками в Тонкине, был главнокомандующим французскими войсками в Индокитае и в Алжире. Этот опытнейший генерал, прошедший множество войн, считал, что Алжир должен оставаться французским и впредь.
В ночь с 21 на 22 апреля 1961 г. верные OAS французские военнослужащие под руководством генералов Салана, Жуо, Шалля и Зеллера совершили попытку путча во Французском Алжире, взяв под контроль города Оран и Константину. Однако путч был подавлен, Жуо и Салан скрылись, а Шалль и Зеллер были арестованы. Военный трибунал заочно приговорил Салана к смертной казни. Члены OAS, в свою очередь, начали подготовку к покушению на генерала де Голля. Одновременно было проведено множество покушений и убийств правительственных чиновников и полицейских офицеров, верных де Голлю.
Непосредственным организатором покушения в Пон-сюр-Сен стал подполковник авиации Жан-Мари Бастьен-Тири (1927-1963). Потомственный офицер, сын артиллерийского подполковника, лично знавшего де Голля, Жан-Мари Бастьен-Тири получил образование в Высшей национальной школе космоса и аэронавтики SUPAERO в Тулузе и поступил на службу в ВВС Франции, где занимался вопросами авиационного вооружения и разрабатывал ракеты класса «воздух-воздух».
До 1959 года Бастьен-Тири в традициях семьи поддерживал Шарля де Голля, однако когда последний приступил к переговорам с ФНО и изъявил готовность предоставить Алжиру независимость, Бастьен-Тири разочаровался в президенте. При этом в состав OAS подполковник так и не вошел. Бастьен-Тири был убежден, что за потерей Алжира Франция окончательно потеряет и всю Африку, а новые независимые страны окажутся под влиянием коммунизма и СССР. Будучи убежденным католиком, Бастьен-Тири не сразу решился на организацию теракта против президента. Он даже пытался найти оправдание покушению на «тирана» в трудах отцов церкви.
Как только по пути следования президентского кортежа произошел взрыв, спецслужбы сразу приступили к поиску его организаторов. В течение нескольких часов после покушения были арестованы пять человек - Анри Манури, Арман Бельвизи, Бернар Баранс, Жан-Марк Рувьер, Мартиаль де Виллеманди, а спустя месяц – шестой участник покушения Доминик Кабан де ля Прад. Все арестованные работали в сфере автомобильного страхования.
Организатором покушения признал себя Анри Манури, а Доминик де ля Прад был непосредственным исполнителем – именно он привел в действие летонатор при приближении президентского автомобиля. Вскоре Доминику де ля Праду удалось бежать в Бельгию. Арестовали его в соседней стране лишь в декабре 1961 года, а выдали Франции в марте 1964 года. Интересно, что «по горячим следам» выявить причастность подполковника Бастьен-Тири к организации покушения в Пон-сюр-Сен не смогли и офицер остался на свободе, не отказавшись от идеи избавить Францию и французов от Шарля де Голля.
28 августа 1962 г. в г. Труа в департаменте Об начался судебный процесс над участниками покушения, по итогам которого все они получили различные сроки лишения свободы – от десяти лет до пожизненного заключения. Между тем, 5 июля 1962 года была провозглашена политическая независимость Алжира. Таким образом, Шарль де Голль окончательно стал в глазах правых радикалов и военных злейшим врагом французской нации.
Подполковник Бастьен-Тири приступил к разработке операции «Шарлотта Корде» - так члены OAS назвали очередной план устранения французского президента. 22 августа 1962 в районе г. Кламар проезжал кортеж президента Шарля де Голля из двух автомобилей «Citroen DS» в сопровождении двух полицейских мотоциклистов. В первом автомобиле находились сам де Голль, его супруга Ивонна, водитель Франсис Мару и адъютант полковник Аллен де Буассьё. Во втором автомобиле за рулем находился бригадир полиции Рене Касселён, рядом с водителем – полицейский комиссар Анри Пуиссан, а в салоне – телохранитель президента Анри Джудер и военный врач Жан-Дени Дего.
На пути следования кортеж ожидала группа «Дельта» OAS из 12 человек, вооруженных автоматическим оружием. В состав группы входили бывшие и действующие военнослужащие французской армии и Иностранного легиона, преимущественно парашютисты. Все они были молодыми людьми в возрасте от 20 до 37 лет. В одном из автомобилей спрятался сам подполковник Бастьен-Тири, который должен был подать автоматчикам сигнал о приближении президентского кортежа. Как только автомобили де Голля поравнялись с местом засады, заговорщики открыли огонь. Однако водитель президента Марру – профи высочайшего класса – как и во время прошлого покушения на полной скорости вывел президентский автомобиль из-под обстрела. Провалилась и попытка одного из заговорщиков Жерара Буизина протаранить президентский ситроен на своем микроавтобусе.
Вскоре были арестованы пятнадцать подозреваемых в организации покушения на президента. Рядовые участники операции «Шарлотта Корде» были приговорены к различным срокам заключения и в 1968 году получили президентское помилование. Аллен де ля Токнэ, Жак Прево и Жан-Мари Бастьен-Тири были приговорены к смертной казни. Однако Жаку Прево и Аллену де ля Токнэ наказание было смягчено. 11 марта 1963 года 35-летний Бастьен-Тири был расстрелян в форте Иври. Казнь подполковника Бастьен-Тири стала последним расстрелом в истории современной Франции.
В течение 1962-1963 гг. OAS была практически разгромлена. Алжир, став независимым государством, начал играть важную роль в поддержке многих арабских националистических и африканских национально-освободительных движений. Из Алжира во Францию были вынуждены в спешном порядке бежать практически все французские колонисты, а также значительная часть алжирцев, так или иначе замешанных в сотрудничестве с колониальными властями.
Но строительство независимого Алжира не стало для рядовых жителей этой страны панацеей от нищеты, вооруженных конфликтов, произвола властей и терроризма. Прошло более полувека после описываемых событий, а из Алжира во Францию продолжают прибывать десятки тысяч мигрантов. При этом они стараются сохранять свою национальную и религиозную идентичность, обычаи, образ жизни даже на новом месте жительства. Если раньше Франция колонизировала Алжир, то теперь алжирцы и выходцы из других стран Африки и Ближнего Востока методично заселяют саму Францию.
- Автор:
- Илья Полонский
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