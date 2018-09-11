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Возрождение МиГ-29К: что доказала Россия

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Одной из любимых тем доморощенной прозападной публики является тема «технологической отсталости» России от «остального цивилизованного мира», на которую эта публика готова говорить бесконечно долго.

Но, как правило, она предпочитает обходить стороной неудобные аргументы, в числе которых, к примеру, неспособность США создать собственный двигатель для космической ракеты, который они вынуждены покупать у «отсталой» России.

Можно вспомнить и Швецию, которая славится изобретением уникальной боевой техники – пушки «Bofors», танка Strv-103, бесшумной подлодки класса «Готланд», но так и не смогла создать реактивный двигатель для своего многоцелевого истребителя «Gripen» и вынуждена закупать его у США.


И самым неудобным вопросом для такой публики является вопрос: «Как технологически отсталая Россия смогла создать одну из сильнейших армий в мире и является одним из ведущих продавцов вооружения в мире?»

Одним из самых ярких примеров российских высоких технологий является создание палубного многофункционального истребителя МиГ-29К, который по своим параметрам соответствует требованиям, предъявляемым к самолетам класса 4++.

Представленное телеканалом Т-24 видео сборки истребителя МиГ-29К наглядно демонстрирует, что Россия обладает самыми современными технологиями и способна создавать боевую технику, которая является одной из лучших в мире.

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3 комментария
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  1. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 14:47
    +3
    Одним из самых ярких примеров российских высоких технологий является создание палубного многофункционального истребителя МиГ-29К,
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    Всё это конечно здорово good, только где он будет размещаться; Кузя на ремонте??? feel
  2. Sonet Онлайн
    Sonet Сегодня, 14:47
    +2
    Я вот тоже не люблю не удобные аргументы и тоже например в упор не понимаю-почему Россия создает прекрасные боевые самолеты,но гражданские создать сама не способна.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 14:53
      0
      А давно-ли в России появились боинги, мы что раньше на дельтопланах летали??? am