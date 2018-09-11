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Ждем удара по Сирии? В Идлибе начались съемки провокации с "химоружием"

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В сирийском Идлибе начались съемки постановочной провокации с якобы применением правительственной армией Сирии "химического" оружия. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии со ссылкой на заявления местных жителей.

Ждем удара по Сирии? В Идлибе начались съемки провокации с "химоружием"


Как сообщаю в Центре, от жителей провинции Идлиб поступила информация, что в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур уже начались съемки постановочной провокации с якобы применением армией Башара Асада "химоружия" против мирного населения. На месте съемок, кроме участвующих в провокации "Белых касок", находятся съемочные группы нескольких ближневосточных каналов, а также группа регионального филиала известного американского новостного канала. Для "натуральности" съемок и для проб грунта, "доказывающих" применение "химоружия", утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз были доставлены две емкости химического отравляющего вещества на основе хлора.


По имеющейся информации, все отснятые материалы должны быть к исходу дня смонтированы, переданы в редакции телеканалов и показаны во время вечерних выпусков новостей.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что готовящаяся боевиками террористических группировок и "Белыми касками" провокация с якобы применением "химоружия" правительственными войсками против мирного населения, является предлогом для нанесения ракетного удара по территории Сирии Соединенными Штатами вместе с Великобританией и Францией.

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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9 комментариев
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  1. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 14:53
    +1
    Ну это уже даже не интересно. Одно и то же повторяют - кризис жанра.
  2. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 14:55
    +2
    Поймаете когда "беллокасочников" на кол обязательно посадите, дабы сидя "подумали" про свои провокации и их жертвы.
  3. vatov Онлайн
    vatov Сегодня, 14:56
    +1
    Топорно и подло работают г..ы!
  4. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 14:56
    +2
    Вот бы у них ВСЕ материалы изъять, до монтажа. Жаль, что это мечты. Хотя ...
    1. Zubr Онлайн
      Zubr Сегодня, 15:00
      0
      smile Уверен, если знают, значит материалы уже получили, или работают над этим..
    2. MIG00001 Онлайн
      MIG00001 Сегодня, 15:00
      0
      Еще лучше заснять со стороны как снимают постановку (подставу)
    3. SOF Онлайн
      SOF Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Вот бы у них ВСЕ материалы изъять, до монтажа.

      ...было бы проще, если бы на съемочной площадке сработало неустановленное самодельное взрывное устройство большой мощности......но....к сожалению - это "не наш метод".... recourse
  5. Ипатий Онлайн
    Ипатий Сегодня, 14:59
    0
    Чего ждем? Обьявлять "Белые каски" террористической организацией, требовать от Лондона выдачи их руководителей. Неплохо бы ещё поймать несколько штук с канистрами и показательно расстрелять.
  6. д^Амир Онлайн
    д^Амир Сегодня, 15:00
    0
    вот это оперативность!!!! взять программку которую по CNN или чему там еще прокрутят и комментарий вечером в прямом эфире - вот кадры работы операторов при съемках, а это режиссер бегает "не верю" кричит, а вот сейчас интервью выпустим с массовкой, кто живой остался... и рожи, рожи крупным планом!!! чтоб не отвертеться было....