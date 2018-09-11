Ждем удара по Сирии? В Идлибе начались съемки провокации с "химоружием"
В сирийском Идлибе начались съемки постановочной провокации с якобы применением правительственной армией Сирии "химического" оружия. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии со ссылкой на заявления местных жителей.
Как сообщаю в Центре, от жителей провинции Идлиб поступила информация, что в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур уже начались съемки постановочной провокации с якобы применением армией Башара Асада "химоружия" против мирного населения. На месте съемок, кроме участвующих в провокации "Белых касок", находятся съемочные группы нескольких ближневосточных каналов, а также группа регионального филиала известного американского новостного канала. Для "натуральности" съемок и для проб грунта, "доказывающих" применение "химоружия", утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз были доставлены две емкости химического отравляющего вещества на основе хлора.
По имеющейся информации, все отснятые материалы должны быть к исходу дня смонтированы, переданы в редакции телеканалов и показаны во время вечерних выпусков новостей.
Ранее Минобороны РФ заявляло, что готовящаяся боевиками террористических группировок и "Белыми касками" провокация с якобы применением "химоружия" правительственными войсками против мирного населения, является предлогом для нанесения ракетного удара по территории Сирии Соединенными Штатами вместе с Великобританией и Францией.
Как сообщаю в Центре, от жителей провинции Идлиб поступила информация, что в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур уже начались съемки постановочной провокации с якобы применением армией Башара Асада "химоружия" против мирного населения. На месте съемок, кроме участвующих в провокации "Белых касок", находятся съемочные группы нескольких ближневосточных каналов, а также группа регионального филиала известного американского новостного канала. Для "натуральности" съемок и для проб грунта, "доказывающих" применение "химоружия", утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз были доставлены две емкости химического отравляющего вещества на основе хлора.
По имеющейся информации, все отснятые материалы должны быть к исходу дня смонтированы, переданы в редакции телеканалов и показаны во время вечерних выпусков новостей.
Ранее Минобороны РФ заявляло, что готовящаяся боевиками террористических группировок и "Белыми касками" провокация с якобы применением "химоружия" правительственными войсками против мирного населения, является предлогом для нанесения ракетного удара по территории Сирии Соединенными Штатами вместе с Великобританией и Францией.
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