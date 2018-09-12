Дети – пушечное мясо современной политики

По стране прокатились митинги против повышения пенсионного возраста. Ну, как прокатились… Основное внимание СМИ и «западников», естественно, было приковано к столице, а в регионах в лучшем случае выходила пара сотен возмущённых граждан, чтобы поставить галочку напротив пункта – «проведение протестных мероприятий».По поводу самой «пенсионной реформы» у автора мнение более чем неоднозначное. По моему скромному мнению, в очередной раз правительство решило переложить собственную экономическую несостоятельность и халатность на плечи народа. Т.е. заткнуть дыры в экономике, образовавшиеся по их же вине. Так почему бы не начать с так называемого экономического блока.Для начала было бы неплохо понять недавнюю «экспертную» оценку данную главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной по поводу повышения ключевой ставки: «Сейчас немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки». До этих слов автор думал, что получил высшее образование… При попытке перевода на русский язык её слов у меня получилось следующее: «Я понятия не имею, что происходит, так что перестаньте тыкать в меня микрофоном». Это, конечно, не считая её любезного интервью, данного в логове наших заклятых друзей – в США. Наверное, отчёт о проделанной работе завозила.И куда больше вопросов к Минэкономразвития, которое само по себе напоминает министерство морского транспорта Чехии, т.е. министерство есть, а объекта нет. Особо любопытна личность гражданина Максима Орешкина. Ярый поклонник цитат Махатмы Ганди, глава министерства на очередном заседании в присутствии представителей бизнеса, в том числе владельцев анимационных студий, заявил: «Чем больше будет таких бизнесов, таких компаний, тем богаче будет вся наша страна, потому что, если прошлое наше богатство лежит в нефти и газе, то будущее — в том числе в новых мультфильмах». В общем, «смешарики» спешат на помощь…В такой ситуации раскол общества был не только предсказуем, но и закономерен. Однако волна митингов «защитников народа» от пенсионной реформы вызвало оторопь ещё большую. Народ по привычке встал перед выбором наименьшего зла… Какие же стахановские пролетарии вышли на улицы Москвы возвестить глас народа? Кто эти рабочие фабрик и заводов? А вот их как раз особо замечено не было (казалось, что наши оппозиционеры вообще на всякий пожарный отодвинули их, как бы чего не вышло). На первом плане были… дети.Нет, нет, какие дети. Это просто были социально активные граждане со своей гражданской позицией, «донатящие» кровные финансы своих родителей другому активному гражданину. Он нам всем знаком – регулярный «суточник» спецприёмника, завзятый турист (Германия, Италия, Венгрия, Польша, США, Испания, Франция, Британия, Египет, а Латвию вообще в расчёт брать не будем) и непримиримый борец-бессребреник.В общем, народ для провокаций был собран. Ну, пускай читают и пишут с ошибками и путают Краснодар с Красноярском, а Гренландию с Лапландией, пускай никогда не работали и в детской комнате бардак, пускай даже не отвечают за свои действия и дружно подставят родителей – менее «мимишными» фотографии юных херувимчиков не станут. Камера будет услужливо обходить своим вниманием летящие в полицию бутылки и камни, появляясь в нужное время и в нужном месте.Это вполне закономерно в стране, из которой тщательно вытравливали любые признаки идеологии. Даже воспитание пытаются приравнять к насилию, при этом насаждая настоящий «культ детей», точнее. их неприкосновенности для семьи и государства. Так легче ввергнуть их в водоворот политической, а вскоре, возможно, и сексуальной эксплуатации. В Европе, в которую так стремятся наши «рукопожатники». движение за легализацию педофилии уже давно не миф и не страшилка, а свершившийся факт.Использование детей, которые в силу опыта часто ещё не понимают навязываемую им роль пешки, отнюдь не нова. К примеру, в Гватемале пять лет назад 10-летний мальчик застрелил таксиста у всех на глазах среди бела дня, до этой трагедии две сестры 13 и 15 лет от роду отправили на тот свет мужчину. Ряд подобных преступлений ширился и рос. Спустя некоторое время 11-летний сопляк под чутким руководством «старшего» 17-летнего «отморозка» расправился с женщиной и с обоими её детьми – 6-ти и 3-х лет. При этом большинство из малолетних преступников никуда с места преступления не пытались бежать, а с широкой детской улыбкой встречали полицейских.Нет, это не хроники апокалипсиса и не потустороннее дыхание гражданской войны, которая в этой стране закончилась более 20 лет назад. Это просто бизнес и немного политики. Дело в том, что за убийство человека в Гватемале легко можно схлопотать до 50 лет лишения свободы. Однако уголовное преследование несовершеннолетних в стране запрещено. Посему разномастные ОПГ привечают милых детишек, неспособных ценить человеческую жизнь ввиду отсутствия опыта самой жизни. Немного бандитской романтики, хруст купюр, знакомство со «взрослой жизнью» (со специфической её частью, разумеется), а также тщательное растолкование закона, а точнее, той его части, что касается несовершеннолетних, и всё – новоявленный малолетний дегенерат готов нестись навстречу приключениям.Власти Гватемалы, естественно, схватились за голову. Верные своим новым друзьям и понимая собственную неприкасаемость, детишки даже не собирались сотрудничать со следствием. А попытки применения каких-либо карательных мер по отношению к несовершеннолетним, хоть лозиной по заду, встречали ярое сопротивление. Особенно на этом начинали спекулировать мутные правозащитники и не менее мутные политики, которые не успели пролезть во власть.И что уж говорить о странах Африки, в которых мальчишку с автоматом встретить легче, чем даму с собачкой. Несмотря на популистское топанье ножкой в ООН, на границе Чада и Судана до сих пор около 250 тысяч вооружённых детей. И не все они, как бубнит Голливуд, оторваны от родителей. Немного участия, дружеского похлопыванья по плечу и дармовых сладостей, и новый солдат уже в строю. Такая же ситуация в Конго, Либерии, Центральной Африке, Бурунди, Ливане и так далее. Впрочем, эта практика более чем популярна и в других странах — Колумбия, Шри-Ланка, Федерация Шан (самопровозглашённое государство, добивающееся независимости от Мьянмы)…Кто-то скажет, что автор сгущает краски. Возможно. Только вот в случае развития тенденций в данном разрушительном ключе – не великоват ли риск? Кто-то скажет, что нет ещё даже жертв, которые бы возмутили общество или, по крайней мере, насторожили его. Они есть. И я не говорю о тех малолетних псковских стрелках – жертвах интернета.Так, 2 года назад. казалось, взошла звезда Романа Шингаркина. На одном из митингов приснопамятного «суточника» сей малолетний школьник с обезьяньей изящностью взобрался со своим приятелем на фонарный столб. Два парня, обрадованные так, словно нашли-таки там бананы, долго торжествовали победу, кривляясь и отпихивая сотрудников правоохранительных органов. Когда же полицейским удалось стащить школьников вниз, пока последние не рухнули кому-нибудь на голову, радости малолеток не было предела. Фотографы, «неполживая» пресса и оппозиционные блогеры писали оду новым героям. Героизм ребятни также подпитывал факт полной безнаказанности ввиду возраста, а также такой маленький пустячок, что отцом Шингаркина был не кто-нибудь, а целый депутат ГД от ЛДПР, а заодно правозащитник и эколог Максим Шингаркин.Однако вскоре случилась трагедия, не в сети, не на телевизионных экранах, а в жизни. 18 августа сего года тело Романа было найдено в подмосковном Железнодорожном прикованным наручниками к телу девушки. Некоторое время спустя была обнаружена и предсмертная записка самого Романа, а также его подруги, которые решили уйти из жизни добровольно. Роману исполнилось 18 лет, а его девушка даже не была совершеннолетней на момент самоубийства. В предсмертной записке, кроме чувства непонимания со стороны окружающего мира, было несколько предложений, посвящённых ненависти к полиции и к любому, кто захочет понять и помочь запутавшемуся парню.И вот уже новый покоритель фонарных столбов лезет на политический Олимп, как ему кажется. Те, кто загнал его туда махровым популизмом с уточками, отвечать не будут, он сам отвечать не может. Как сложится его судьба? Не найдут ли его ранним утром с наручниками на руке и абсолютно забытым своими неистовыми вдохновителями? А быть может, запутавшийся мальчишка пожелает кого-нибудь прихватить с собой?