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Дети – пушечное мясо современной политики

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По стране прокатились митинги против повышения пенсионного возраста. Ну, как прокатились… Основное внимание СМИ и «западников», естественно, было приковано к столице, а в регионах в лучшем случае выходила пара сотен возмущённых граждан, чтобы поставить галочку напротив пункта – «проведение протестных мероприятий».

Дети – пушечное мясо современной политики


По поводу самой «пенсионной реформы» у автора мнение более чем неоднозначное. По моему скромному мнению, в очередной раз правительство решило переложить собственную экономическую несостоятельность и халатность на плечи народа. Т.е. заткнуть дыры в экономике, образовавшиеся по их же вине. Так почему бы не начать с так называемого экономического блока.


Для начала было бы неплохо понять недавнюю «экспертную» оценку данную главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной по поводу повышения ключевой ставки: «Сейчас немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки». До этих слов автор думал, что получил высшее образование… При попытке перевода на русский язык её слов у меня получилось следующее: «Я понятия не имею, что происходит, так что перестаньте тыкать в меня микрофоном». Это, конечно, не считая её любезного интервью, данного в логове наших заклятых друзей – в США. Наверное, отчёт о проделанной работе завозила.

И куда больше вопросов к Минэкономразвития, которое само по себе напоминает министерство морского транспорта Чехии, т.е. министерство есть, а объекта нет. Особо любопытна личность гражданина Максима Орешкина. Ярый поклонник цитат Махатмы Ганди, глава министерства на очередном заседании в присутствии представителей бизнеса, в том числе владельцев анимационных студий, заявил: «Чем больше будет таких бизнесов, таких компаний, тем богаче будет вся наша страна, потому что, если прошлое наше богатство лежит в нефти и газе, то будущее — в том числе в новых мультфильмах». В общем, «смешарики» спешат на помощь…

В такой ситуации раскол общества был не только предсказуем, но и закономерен. Однако волна митингов «защитников народа» от пенсионной реформы вызвало оторопь ещё большую. Народ по привычке встал перед выбором наименьшего зла… Какие же стахановские пролетарии вышли на улицы Москвы возвестить глас народа? Кто эти рабочие фабрик и заводов? А вот их как раз особо замечено не было (казалось, что наши оппозиционеры вообще на всякий пожарный отодвинули их, как бы чего не вышло). На первом плане были… дети.


"Прыщи выведу и сразу в депутаты..."

Нет, нет, какие дети. Это просто были социально активные граждане со своей гражданской позицией, «донатящие» кровные финансы своих родителей другому активному гражданину. Он нам всем знаком – регулярный «суточник» спецприёмника, завзятый турист (Германия, Италия, Венгрия, Польша, США, Испания, Франция, Британия, Египет, а Латвию вообще в расчёт брать не будем) и непримиримый борец-бессребреник.

В общем, народ для провокаций был собран. Ну, пускай читают и пишут с ошибками и путают Краснодар с Красноярском, а Гренландию с Лапландией, пускай никогда не работали и в детской комнате бардак, пускай даже не отвечают за свои действия и дружно подставят родителей – менее «мимишными» фотографии юных херувимчиков не станут. Камера будет услужливо обходить своим вниманием летящие в полицию бутылки и камни, появляясь в нужное время и в нужном месте.


У них там, кажется, своя атмосфера

Это вполне закономерно в стране, из которой тщательно вытравливали любые признаки идеологии. Даже воспитание пытаются приравнять к насилию, при этом насаждая настоящий «культ детей», точнее. их неприкосновенности для семьи и государства. Так легче ввергнуть их в водоворот политической, а вскоре, возможно, и сексуальной эксплуатации. В Европе, в которую так стремятся наши «рукопожатники». движение за легализацию педофилии уже давно не миф и не страшилка, а свершившийся факт.

Использование детей, которые в силу опыта часто ещё не понимают навязываемую им роль пешки, отнюдь не нова. К примеру, в Гватемале пять лет назад 10-летний мальчик застрелил таксиста у всех на глазах среди бела дня, до этой трагедии две сестры 13 и 15 лет от роду отправили на тот свет мужчину. Ряд подобных преступлений ширился и рос. Спустя некоторое время 11-летний сопляк под чутким руководством «старшего» 17-летнего «отморозка» расправился с женщиной и с обоими её детьми – 6-ти и 3-х лет. При этом большинство из малолетних преступников никуда с места преступления не пытались бежать, а с широкой детской улыбкой встречали полицейских.


Признайтесь! Кто-таки ему задолжал?

Нет, это не хроники апокалипсиса и не потустороннее дыхание гражданской войны, которая в этой стране закончилась более 20 лет назад. Это просто бизнес и немного политики. Дело в том, что за убийство человека в Гватемале легко можно схлопотать до 50 лет лишения свободы. Однако уголовное преследование несовершеннолетних в стране запрещено. Посему разномастные ОПГ привечают милых детишек, неспособных ценить человеческую жизнь ввиду отсутствия опыта самой жизни. Немного бандитской романтики, хруст купюр, знакомство со «взрослой жизнью» (со специфической её частью, разумеется), а также тщательное растолкование закона, а точнее, той его части, что касается несовершеннолетних, и всё – новоявленный малолетний дегенерат готов нестись навстречу приключениям.



Власти Гватемалы, естественно, схватились за голову. Верные своим новым друзьям и понимая собственную неприкасаемость, детишки даже не собирались сотрудничать со следствием. А попытки применения каких-либо карательных мер по отношению к несовершеннолетним, хоть лозиной по заду, встречали ярое сопротивление. Особенно на этом начинали спекулировать мутные правозащитники и не менее мутные политики, которые не успели пролезть во власть.

И что уж говорить о странах Африки, в которых мальчишку с автоматом встретить легче, чем даму с собачкой. Несмотря на популистское топанье ножкой в ООН, на границе Чада и Судана до сих пор около 250 тысяч вооружённых детей. И не все они, как бубнит Голливуд, оторваны от родителей. Немного участия, дружеского похлопыванья по плечу и дармовых сладостей, и новый солдат уже в строю. Такая же ситуация в Конго, Либерии, Центральной Африке, Бурунди, Ливане и так далее. Впрочем, эта практика более чем популярна и в других странах — Колумбия, Шри-Ланка, Федерация Шан (самопровозглашённое государство, добивающееся независимости от Мьянмы)…


В камуфляже, верно, от снайперов прячется

Кто-то скажет, что автор сгущает краски. Возможно. Только вот в случае развития тенденций в данном разрушительном ключе – не великоват ли риск? Кто-то скажет, что нет ещё даже жертв, которые бы возмутили общество или, по крайней мере, насторожили его. Они есть. И я не говорю о тех малолетних псковских стрелках – жертвах интернета.


Роман Шингаркин

Так, 2 года назад. казалось, взошла звезда Романа Шингаркина. На одном из митингов приснопамятного «суточника» сей малолетний школьник с обезьяньей изящностью взобрался со своим приятелем на фонарный столб. Два парня, обрадованные так, словно нашли-таки там бананы, долго торжествовали победу, кривляясь и отпихивая сотрудников правоохранительных органов. Когда же полицейским удалось стащить школьников вниз, пока последние не рухнули кому-нибудь на голову, радости малолеток не было предела. Фотографы, «неполживая» пресса и оппозиционные блогеры писали оду новым героям. Героизм ребятни также подпитывал факт полной безнаказанности ввиду возраста, а также такой маленький пустячок, что отцом Шингаркина был не кто-нибудь, а целый депутат ГД от ЛДПР, а заодно правозащитник и эколог Максим Шингаркин.


Море радости Романа и его приятеля во время задержания

Однако вскоре случилась трагедия, не в сети, не на телевизионных экранах, а в жизни. 18 августа сего года тело Романа было найдено в подмосковном Железнодорожном прикованным наручниками к телу девушки. Некоторое время спустя была обнаружена и предсмертная записка самого Романа, а также его подруги, которые решили уйти из жизни добровольно. Роману исполнилось 18 лет, а его девушка даже не была совершеннолетней на момент самоубийства. В предсмертной записке, кроме чувства непонимания со стороны окружающего мира, было несколько предложений, посвящённых ненависти к полиции и к любому, кто захочет понять и помочь запутавшемуся парню.





И вот уже новый покоритель фонарных столбов лезет на политический Олимп, как ему кажется. Те, кто загнал его туда махровым популизмом с уточками, отвечать не будут, он сам отвечать не может. Как сложится его судьба? Не найдут ли его ранним утром с наручниками на руке и абсолютно забытым своими неистовыми вдохновителями? А быть может, запутавшийся мальчишка пожелает кого-нибудь прихватить с собой?
Автор:
Восточный ветер
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30 комментариев
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  1. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 05:33
    -1
    По моему скромному мнению, в очередной раз правительство решило переложить собственную экономическую несостоятельность и халатность на плечи народа.
    ....
    1. Бар1 Офлайн
      Бар1 Сегодня, 08:17
      +2
      ну это враньё ,на улицы вышки не только дети,были и люди старшего возраста,поэтому эта статейка лживая и пропагандистская.Причём не понятно для чего открывают такие темы,что потом сносить кометарии людей?
      1. Бар1 Офлайн
        Бар1 Сегодня, 08:50
        +5
        1. НасРать Онлайн
          НасРать Сегодня, 08:55
          +5
          Всё было демократично... wassat

        2. BAI Офлайн
          BAI Сегодня, 09:08
          0
          38-летнего барнаульца Андрея Шашерина обвинили в размещении во «ВКонтакте» изображения «с целью дискредитации РПЦ». Среди «преступных» картинок оказался мем про «часы патриарха» и картинка с изображением богатой церкви с золотыми куполами, рядом с которой стоит развалившийся дом.
  2. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 05:53
    +7
    Автор испугался "детского крестового похода"? Дайте им Права и Ответственность совершеннолетних с 14 лет - и многие проблемы сами отпадут. Нельзя одновременно накачивать детей в школе "активной гражданской позицией" и играть с ними в плюшевых зайчиков. Должны зарабатывать, участвовать в движениях, нести полную ответственность и пр. Наши дети рано взрослеют, а многие вполне себе в курсе проблем взрослых. ...
    п.с. Да и многие их родители в политике не больше "адекваты", чем их дети. Иногда дерутся с детьми за право поиграть на компьютере.
    1. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 07:31
      +4
      Не думаю что автор боиться "похода" . Эта статья написана для видимости объективного стёба над Золотовым в следующей статье. Почему никто из родителей использованных Навальным несовершеннолетних не сделал из него "отбивную" не совсем понятно. Почему институты защиты детей не делают "отбивную" из организаторов несанкционированного митинга? Это прямая их обязаность. Родители детей задержанных в организованных беспорядках Навальным пробуют защищать их от него? Предотвратить новые случаи быть может стоило? А то что Навальный и его соратники рецидивисты это они доказали.
      Если нет желания защищать своих детей, быть может тогда наличие родительских прав у них это ошибка.
    2. nikvic46 Офлайн
      nikvic46 Сегодня, 08:00
      -1
      Самарин.Во многих странах так и сделали.В 14 лет граждане отвечают по всей строгости закона.Вопрос.
      Снизило эта мера детскую преступность? Нет. Если человек не ценит свою жизнь,то какими мерами мы
      можем его заставить ценить жизнь другого гражданина? Вот видите,у меня тоже больше вопросов.
    3. Ольгович Онлайн
      Ольгович Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: samarin1969
      Нельзя одновременно накачивать детей в школе "активной гражданской позицией" и играть с ними в плюшевых зайчиков.

      Именно так и надо : учить уму-разуму на пути взросления, но относиться бережно и осторожно, т.к. они еще дети .

      Тот , кто тянет детей в политику, на митинги-НЕлюдь полный, бессовестный и мерзкий манипулятор, калечащий их души.
      Наказывать надо и призывающих их туда и родителей.
      9 лет назад в Молдове тоже через соцсети вывели детей:


      Они еще не ведают,ЧТО творят и к ЧЕМУ это приведет....
      Последствия же для всех- ужасны...
  3. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 06:57
    +5
    До этих слов автор думал, что получил высшее образование…

    Иногда, слушая наших политиков, у меня, так же как и у автора статьи, то же появляются мысли, что никакого высшего экономического образования я не получал...
    1. nikvic46 Офлайн
      nikvic46 Сегодня, 08:08
      +1
      Сергей.У нас сейчас в цене технократы.Можно быть высоким специалистом в своем деле,но совсем не
      разбираться в общечеловеческих отношениях.Извините.Я просто говорю,и не хочу никому писать нотации.
  4. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 07:10
    0
    в очередной раз правительство решило переложить собственную экономическую несостоятельность и халатность на плечи народа.

    Замечательно. Самое грустное - что т.н. народ так и не понял, что требовать нужно не отмены повышения пенсионного возраста, а например, возможность трудиться и заработать себе на пенсию.. А почему?
  5. jonht Офлайн
    jonht Сегодня, 07:31
    0
    Да, что есть, то есть....
    Вот только как всегда "кричащие" других не слышат, а следовательно и объяснить им что-либо нельзя....
    Потому врятли что дельное будет в комментариях....
  6. Nehist Офлайн
    Nehist Сегодня, 07:35
    +2
    Если вспомнить революции 1905 и 1917 годов то там тоже самыми активными были именно учащиеся реальных училищь и студенты имеющие примерно такой же возраст как и нынешняя протестующая молодежь.
    1. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 10:18
      +1
      А вы были 9 сентября на митинге в Москве? Против чего эта молодежь протестовала? Я вам скажу - а против всего, просто так, тусовка, нас много мы при деле, весело, всех долой, менты к о з л ы ... Молодежь этого возраста всегда "точно знает как правильно, а вернее, что все вообще не правильно!" Обратите внимание, что подначивая молодежь провокаторы находятся отнюдь не в первых рядах, от туда же летят и камни и бутылки в полицейских. Какая пенсионная реформа я вас умоляю?! Какие лозунги?! Знаете в чем единственная искренность этого действа? В криках мы здесь власть! Вот так и заводят молодежь - в данном конкретном месте мы собрались нас много и нам все можно!
      А теперь вы, Александр, задумайтесь если вот такие революционные недоросли собрались такой же стаей в вашей подворотне их много, а вы один то они получается тоже власть?!
      Все ведь начинается именно с тех, кто собрал этих деток, кто раздал им камни, кто научил кидать камни в полицейских и объяснил, что это вообще нормально и даже геройство, кто рассказал и показал им, что в данном конкретном месте они могут почувствовать себя властью т.к. здесь и сейчас они запросто могут нарушать законы власти действующей! Праздник непослушания?! Ну типа того. Какие бывают последствия смотрите хронику киевского майдана! А вот, что касается преподавателей дисциплин непослушания - их надо сажать! На долго!
      1. Nehist Офлайн
        Nehist Сегодня, 10:31
        +1
        Не поверите но я ходил на митинг!!! Правдо от всяких столиц культурных мы аж на другом конце страны. И вот не поверите основная масса протестующих как ни странно это были люди 35-45 летнего возраста. И ко всяким Навальным отношения не имеют. Большинство уже готово примкнуть к любым силам. Поподались и группы молодежи,самый кстати как Вы правильно заметили взрывной контингент так как максималисты. И смею Вас заверить многие из них идут и без призывов всяких Навальных. А это говорит только об одном что вспыхнуть может к сожалению уже в любое время! И никакие призывы к здравомыслию не помогут.
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:55
    +2
    Насчёт детей. Это наши дети и мы их так воспитали, если они идут на улицу под дудочку провокатора. Правительство Москвы почему-то День города, выборы и протестные акции проводило в один день. Естественно все это и получилось. Причем знали что именно так и будет. И ОМОН тут же бежал за группами безоружных подростков. Да, там были нападения на правоохранителей, но все же было больше непонятных задержаний даже журналистов. Видео на Youtube достаточно. И я кстати не понимаю, почему пропаганда расчеловечивает детей, называя их малолетними далее медицинские термины умственной отсталости. Пропаганда пугает "не дай Бог майдана, вы хотите как на Украине". На Украине (да и в нынешних демонстрациях) были вполне себе провокаторы, которых можно было вычислить загодя, но у нас видимо нет ни ФСБ, ни оперов, только золотовы.
    1. НасРать Онлайн
      НасРать Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: Altona
      ...были вполне себе провокаторы, которых можно было вычислить загодя, но у нас видимо нет ни ФСБ, ни оперов, только золотовы.

      Да Вы первый провокатор, Евгений! .. Разве не заметно по ВО, что провокаторов увеличилось в разы...и администрация сайта их постоянно поддерживает, питает статьями соответствующего толка...Видать прибалтийское отделение работает исправно...направляет "общественное" мнение "блогеров" куда надо..
      Знакомый из органов проронил днями, что последние месяцы денежки из-за бугра текли рекой, для протестного движения... Работа у парня без выходных...собственно и Ваша работа, Евгений, то же без выходных...
  8. nikvic46 Офлайн
    nikvic46 Сегодня, 08:22
    +3
    Автор поднял самый серьезный вопрос.Это вопрос о нашем будущем.Одни политологи сами того не замечая,
    сеют семена агрессивности в обществе.Они считают,что таким образом можно воспитать защитника родины.
    Но этот метод избит как старые калоши.Но есть такие страны,которые отгораживаются от западных рецептов.
    В Таиланде на законодательном уровне не разрешено показывать сцены насилия,постельных сцен и ряд
    отношений между обоими полами.А ведь эта страна и раньше отличалась высоким воспитанием детей.Мы все это видели про детей,запертых стихией в пещере.
  9. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 08:27
    0
    ну тогда надо вспомнить, кто это начал. Движение "Наши" от ЕР. Блокировали неугодных Кремлю губернаторов еще лет 6 назад. "Юноармия"- новый проект.
    1. jonht Офлайн
      jonht Сегодня, 08:36
      +4
      "Юноармия" включает в себя поисковые отряды, детские объединения в которых работают с трудными подростками бывшие и действующие офицеры и лично я за то что б таких центров было больше. И если "Юноармия" будет осуществлять контроль и организовывать их деятельность, а скорее всего еще и финансировать. то это просто замечательно.
      1. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 09:10
        -1
        политзанятий нет?
  10. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:27
    -1
    Цитата: nikvic46
    Одни политологи сами того не замечая,
    сеют семена агрессивности в обществе.

    --------------------------
    Я считаю, что навешивая ярлыки все журналисты и политологи подпадают под статью о разжигании розни и вражды. И уж тем более по отношению к детям. Школа не имеет права воспитывать детей по нынешним законам, родители вкалывают. Вот детей интернет и воспитывает, а потом ох и ах, малолетние такие-сякие.
    1. Nehist Офлайн
      Nehist Сегодня, 09:54
      +2
      Вообще явление протестной молодежи это именно следствие той политики которое ведёт государство в отношении своего народа. При отсутствии внятной идеологии,отсутствии социальных лифтов и выставлении на показ свои немерянных доходов власти получают в последствии именно тех кто хочет все это разом перераспределить в свою пользу
  11. Spambox Офлайн
    Spambox Сегодня, 08:49
    0
    Проплатка уходи!
  12. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 09:07
    +2
    отцом Шингаркина был не кто-нибудь, а целый депутат ГД от ЛДПР, а заодно правозащитник и эколог Максим Шингаркин.

    То-то я гляжу фамилия знакомая. Папаша то из нашей части.
  13. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 09:09
    -1
    Да конечно, дети должны ходить только на митинги власти, ЕДРА и акции полиции.

    Не надо вспоминать старое высказывание - кто не был опозиционером в юности, будет подонком в зрелости - даешь двуличных подонков!

    Помнится, в футбольном митинге на красной площади, уличали полицию в использовании юных провокаторов. и что? посадили не их.
  14. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 10:10
    0
    Все верно. И мерзко от того, что детишками заправляет какая-то контора господина Банального, которого вызывает на бой генерал вида криминального
  15. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 10:11
    -2
    Первое: Штрафовать нещадно родителей!
    Второе: сурово поговорить с директорами школ и учителями.
    Третье: Выявить всех "попов Гапонов", провоцирующих, саботирующих, подрывающих существующий строй... Наказать по всей строгости закона - 10 лет - минимум без права на амнистию! И пошли все правозащитники вслед за ними, на освоение восточных и северных территорий!
    Аминь!
    1. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 10:13
      0
      Да, и рассмотреть перенос столицы куда-нибудь в Барабинск...
      Пущай демонстранты туда поездят. Да и желающих подлецов попасть в депутаты поубавится...