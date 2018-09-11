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Европа сворачивает помощь сирийской "оппозиции": Всё равно победит Асад

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Нидерланды всему миру продемонстрировали, что на самом деле означает «западная поддержка» - на примере ситуации в Сирии. Так, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и министр по развитию сотрудничества Сигрид Кааг объявили, что королевство прекращает поддержку сирийской оппозиции. Такое заявление прогремело как гром среди ясного неба, хотя для сирийской оппозиции небо давно перестало быть ясным, о чём прямо и сказали голландские правительственные чиновники.

Стеф Блок и Сигрид Кааг отметили, что «любая финансовая поддержка оппозиции Сирии теряет смысл, так как силы Башара Асада в любом случае одержат победу». Другими словами, в Нидерландах не скрывали того, что направляли финансы в Сирию, рассчитывая на то, что именно так называемая «оппозиция» возьмёт верх в гражданской войне, которая, по сути, является войной поддерживаемых извне террористов против властей и народа Сирии. Но как только голландцам стало понятно, что верх берут официальные власти страны, канал финансирования сирийских «оппозиционеров» решили перекрыть. Это так по-партнёрски...

Какую же сумму за последнее время Нидерланды вложили в сирийский конфликт? По официальным данным, сирийской оппозиции через различные фонды были переданы свыше 70 млн евро. И это только от Нидерландов. Можно себе представить, какие в общей сложности средства вливаются в террористическую кампанию в Сирии.




Стеф Блок и Сигрид Кааг заявили, что разочарованы отсутствием результата поддержки сирийской оппозиции.

На этом фоне из Минобороны РФ поступает информация о том, что «Белые каски» в САР приступили к съёмкам постановочных сюжетов о применении химоружия в Идлибе. Целью этой провокации является попытка оправдать готовящийся Западом удар по сирийской армии, как и попытка спасти карманных боевиков.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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14 комментариев
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  1. Венд Онлайн
    Венд Сегодня, 15:15
    +1
    Сдали всех по полной laughing
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 15:18
      +10
      Нашей опозиции на заметку, чтоб не питали иллюзий
      1. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 15:41
        +1
        смотря какой оппозиции, тем что за бабло да
  2. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 15:16
    +1
    Главное вовремя переобуться - это так мелко и подло.
    1. Ин100грамм Офлайн
      Ин100грамм Сегодня, 15:32
      +2
      Цитата: лысова
      Главное вовремя переобуться - это так мелко и подло.

      Это по капиталистически: Вложения прибыль не принесут, вот и прикрыли финансы. Морали там изначально не было.
      1. лысова Офлайн
        лысова Сегодня, 15:47
        0
        Скорее всего добровольно - принудительно, в порядке вложения в ВПК. К тому же смотрят на перспективы по углеводородам - свои уже только в убыток, по природным причинам.
  3. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:20
    +1
    Невелик вклад в "борьбу с кровавым режимом Асада", тем более, что большую часть разворовали ещё до Сирии.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:37
      0
      Тогда откуда у бармалеев оружие и новобранцы??? hi
  4. Barzha Онлайн
    Barzha Сегодня, 15:29
    +1
    При этом они уже заявляют, что будут принимать участие в восстановлении Сирии только, если Асад и все его соратники уйдут из власти. Т.е. передадут власть той самой оппозиции.
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 15:32
    +1
    не в коня овес оказывается...
  6. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 16:02
    0
    Осознали, овчинка выделки не стоит..Кроме того, уяснили, что курды под пятой американцев, с нефтью в данном районе обломится..А там где "хорошие" бармалеи, еще контролируют места нефтедобычи,"хорошим" отпущен не долгий срок...
  7. sledak Онлайн
    sledak Сегодня, 16:22
    0
    Да, верно, чистая экономика, без морали...
    Но, если не поступай так, как не хочешь, чтобы поступили с тобою, т.е. не вкладывай бабло в раздербан страны с законно избранным президентом с целью поживиться её ресурсами, то есть вероятность того, что взаимность заднеприводным Нидерландам может прилететь, мы ведь все и всегда платим за свои поступки и поведение, причём иногда цену намного более дорогую, по отношению к тому, что натворили...
  8. КОТ БАЮН Онлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 16:29
    0
    Это так по-партнёрски...

    А что, собственно, изменилось в плане менталитета европейцев за последние 100 лет? Другое дело, что мы на них теперь, слава богу, смотрим по другому....
  9. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 16:33
    +1
    А съёмки белых касок следовало бы прекратить.
    Высокоточных ударом