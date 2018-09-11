Европа сворачивает помощь сирийской "оппозиции": Всё равно победит Асад
Нидерланды всему миру продемонстрировали, что на самом деле означает «западная поддержка» - на примере ситуации в Сирии. Так, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и министр по развитию сотрудничества Сигрид Кааг объявили, что королевство прекращает поддержку сирийской оппозиции. Такое заявление прогремело как гром среди ясного неба, хотя для сирийской оппозиции небо давно перестало быть ясным, о чём прямо и сказали голландские правительственные чиновники.
Стеф Блок и Сигрид Кааг отметили, что «любая финансовая поддержка оппозиции Сирии теряет смысл, так как силы Башара Асада в любом случае одержат победу». Другими словами, в Нидерландах не скрывали того, что направляли финансы в Сирию, рассчитывая на то, что именно так называемая «оппозиция» возьмёт верх в гражданской войне, которая, по сути, является войной поддерживаемых извне террористов против властей и народа Сирии. Но как только голландцам стало понятно, что верх берут официальные власти страны, канал финансирования сирийских «оппозиционеров» решили перекрыть. Это так по-партнёрски...
Какую же сумму за последнее время Нидерланды вложили в сирийский конфликт? По официальным данным, сирийской оппозиции через различные фонды были переданы свыше 70 млн евро. И это только от Нидерландов. Можно себе представить, какие в общей сложности средства вливаются в террористическую кампанию в Сирии.
Стеф Блок и Сигрид Кааг заявили, что разочарованы отсутствием результата поддержки сирийской оппозиции.
На этом фоне из Минобороны РФ поступает информация о том, что «Белые каски» в САР приступили к съёмкам постановочных сюжетов о применении химоружия в Идлибе. Целью этой провокации является попытка оправдать готовящийся Западом удар по сирийской армии, как и попытка спасти карманных боевиков.
Стеф Блок и Сигрид Кааг отметили, что «любая финансовая поддержка оппозиции Сирии теряет смысл, так как силы Башара Асада в любом случае одержат победу». Другими словами, в Нидерландах не скрывали того, что направляли финансы в Сирию, рассчитывая на то, что именно так называемая «оппозиция» возьмёт верх в гражданской войне, которая, по сути, является войной поддерживаемых извне террористов против властей и народа Сирии. Но как только голландцам стало понятно, что верх берут официальные власти страны, канал финансирования сирийских «оппозиционеров» решили перекрыть. Это так по-партнёрски...
Какую же сумму за последнее время Нидерланды вложили в сирийский конфликт? По официальным данным, сирийской оппозиции через различные фонды были переданы свыше 70 млн евро. И это только от Нидерландов. Можно себе представить, какие в общей сложности средства вливаются в террористическую кампанию в Сирии.
Стеф Блок и Сигрид Кааг заявили, что разочарованы отсутствием результата поддержки сирийской оппозиции.
На этом фоне из Минобороны РФ поступает информация о том, что «Белые каски» в САР приступили к съёмкам постановочных сюжетов о применении химоружия в Идлибе. Целью этой провокации является попытка оправдать готовящийся Западом удар по сирийской армии, как и попытка спасти карманных боевиков.
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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