Более 5 Маха: для армии США разрабатывается гиперзвуковая ракета
Впервые после холодной войны в Соединенных Штатах разрабатывается ракета, с дальностью полета более 1,6 тыс. км, пишет ресурс Breaking Defence.
По словам источников, это будет гиперзвуковая маневрирующая ракета, разгоняющаяся до скорости 5 Маха плюс, и предназначенная для уничтожения заглубленных бункеров, командных центров и других укрепленных объектов вероятного противника.
Эффективная дальность полета этой ракеты (названия пока не имеет) в 5 раз превзойдет аналогичный показатель любого боеприпаса, стоящего на вооружении армии США в настоящее время. Кроме того, она в 3 раза больше, чем у разрабатывавшихся до сегодняшнего дня новых систем, говорится в материале.
По данным ресурса, параллельно в США разрабатывается стратегическое артиллерийское орудие, ствол которого предназначен для запуска ракет. Целями этой «ракетной пушки» станут слабо укрепленные объекты, такие как радиолокационные станции, ракетные пусковые установки и мобильные командные пункты. Дальность стрельбы этой пушки и скорость выпускаемой из нее ракеты не автор не указывает.
При этом он отмечает, что обе упомянутые боевые системы будут способны преодолеть самые современные средства ПВО-ПРО, которые, например, имеются на вооружении российской и китайской армий.
Ресурс также указывает на то, что Пентагон прекрасно осознает тот факт, что создаваемое по его заказу оружие нарушает положения договора о РСМД, подписанного Советским Союзом и США в 1987 году. В частности, документ вводит запрет на создание и использование ракет земного базирования с дальностью от 1 тыс. до 5,5 тыс. км.
По словам источников, это будет гиперзвуковая маневрирующая ракета, разгоняющаяся до скорости 5 Маха плюс, и предназначенная для уничтожения заглубленных бункеров, командных центров и других укрепленных объектов вероятного противника.
Эффективная дальность полета этой ракеты (названия пока не имеет) в 5 раз превзойдет аналогичный показатель любого боеприпаса, стоящего на вооружении армии США в настоящее время. Кроме того, она в 3 раза больше, чем у разрабатывавшихся до сегодняшнего дня новых систем, говорится в материале.
По данным ресурса, параллельно в США разрабатывается стратегическое артиллерийское орудие, ствол которого предназначен для запуска ракет. Целями этой «ракетной пушки» станут слабо укрепленные объекты, такие как радиолокационные станции, ракетные пусковые установки и мобильные командные пункты. Дальность стрельбы этой пушки и скорость выпускаемой из нее ракеты не автор не указывает.
При этом он отмечает, что обе упомянутые боевые системы будут способны преодолеть самые современные средства ПВО-ПРО, которые, например, имеются на вооружении российской и китайской армий.
Ресурс также указывает на то, что Пентагон прекрасно осознает тот факт, что создаваемое по его заказу оружие нарушает положения договора о РСМД, подписанного Советским Союзом и США в 1987 году. В частности, документ вводит запрет на создание и использование ракет земного базирования с дальностью от 1 тыс. до 5,5 тыс. км.
- Использованы фотографии:
- US ARMY
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter