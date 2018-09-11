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Более 5 Маха: для армии США разрабатывается гиперзвуковая ракета

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Впервые после холодной войны в Соединенных Штатах разрабатывается ракета, с дальностью полета более 1,6 тыс. км, пишет ресурс Breaking Defence.

Аривное фото

По словам источников, это будет гиперзвуковая маневрирующая ракета, разгоняющаяся до скорости 5 Маха плюс, и предназначенная для уничтожения заглубленных бункеров, командных центров и других укрепленных объектов вероятного противника.


Эффективная дальность полета этой ракеты (названия пока не имеет) в 5 раз превзойдет аналогичный показатель любого боеприпаса, стоящего на вооружении армии США в настоящее время. Кроме того, она в 3 раза больше, чем у разрабатывавшихся до сегодняшнего дня новых систем, говорится в материале.

По данным ресурса, параллельно в США разрабатывается стратегическое артиллерийское орудие, ствол которого предназначен для запуска ракет. Целями этой «ракетной пушки» станут слабо укрепленные объекты, такие как радиолокационные станции, ракетные пусковые установки и мобильные командные пункты. Дальность стрельбы этой пушки и скорость выпускаемой из нее ракеты не автор не указывает.

При этом он отмечает, что обе упомянутые боевые системы будут способны преодолеть самые современные средства ПВО-ПРО, которые, например, имеются на вооружении российской и китайской армий.

Ресурс также указывает на то, что Пентагон прекрасно осознает тот факт, что создаваемое по его заказу оружие нарушает положения договора о РСМД, подписанного Советским Союзом и США в 1987 году. В частности, документ вводит запрет на создание и использование ракет земного базирования с дальностью от 1 тыс. до 5,5 тыс. км.
Использованы фотографии:
US ARMY
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39 комментариев
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  1. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 15:15
    +5
    Пентагон прекрасно осознает тот факт, что создаваемое по его заказу оружие нарушает положения договора о РСМД, подписанного Советским Союзом и США в 1987 году.

    Чихали они на ваш договор. В запарке попыток удержанию мировую гегемонию все средства хороши.
    1. Alex777 Офлайн
      Alex777 Сегодня, 16:14
      +6
      В договоре, между прочим, нижняя граница не с 1000 км, а с 500 км. hi
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 17:36
        0
        Странно Калибры на 2500км стреляют, что этот договор РСМД до сих пор в силе?
  2. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 15:20
    -4
    вставай страна огромная!вставай на смертный бой!с саксонской силой темною!с айфонною ордой
    1. Ося Бендер Офлайн
      Ося Бендер Сегодня, 15:29
      -9
      А Российская олигархическо-воровская проовская банда вам в тылу вставит пику в одно место.
      1. vkl.47 Офлайн
        vkl.47 Сегодня, 16:13
        +5
        Ты почему не на митинге с остальными школьниками?!а?!кыш отсюда сопляк а то мамка заругает.тут взрослые дяди
      2. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 16:38
        0
        Иди лечись больной.
    2. Compasure Офлайн
      Compasure Сегодня, 16:21
      +3
      только не саксонская, а сакская))
  3. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:24
    +3
    Какие ещё, нафиг, договоры с англосаксами? Джентельмены всегда хозяева своего слова: хотят - дают, хотят - обратно заберут. Доброе слово для них ничего не значит, а вот доброе слово+револьвер - другое дело.
  4. gridasov Онлайн
    gridasov Сегодня, 15:26
    +1
    Факт того что сама ракета будет в разы больше и не вызывал сомнений. Примитивные технологии и опираются на пропорциональность , что будем летать дальше если в баке будет больше топлива.Вопрос ,что будут летать быстрее вызывает сомнения , а вот то ,что утрачивается добротность процесса и возникнут новые проблемы так это вообще не
    оговаривается . Идет не только гонка вооружений , но и гонка фантазий
    1. Jerk Офлайн
      Jerk Сегодня, 15:35
      +2
      У штативов все вечно в этом отношении через афедрон. Вот им как раз "примитивные технологии", особенно в оборонке - не подходят вообще, национальная традиция. Будут "рационализировать", пока ракета по цене авианосец не обгонит - но в контейнер стандартный впихнут. И только потом подумают - а нафига это было сделано и вообще ЭТО теперь летать-то умеет?
  5. tTшка Онлайн
    tTшка Сегодня, 15:31
    +3
    Да если бы у них был хотя бы намек, на реально работающий гиперзвук, то уже давным давно бы бравады амер. генералы пели в сми ... а раз тишина была, до презентации Россией "кинжала" и.т.д, то нет у них нИшИшА. Ну либо все-таки успели слить часть технологий наши деятели, в чем лично я, сильно сомневаюсь.
    1. gridasov Онлайн
      gridasov Сегодня, 15:48
      -5
      Все шито белыми нитками.Потому в России и пришли к технологии гиперзвука на космических высотах и баллистических траекторий полета и нанесения удара сверху. Это и является фактом того , что что нет технологий управляемого полета на таких скоростях в атмосферной среде. Но и это еще пол беды. Нет и близко научных подходов к решению этих задач
      1. tTшка Онлайн
        tTшка Сегодня, 16:09
        +2
        Пусть и в мультике, но у "кинжала" был показан очень даже управляемый полет, с обходом зон про. А вы мне предлагаете верить не сказанному Президентом, а вашему, уж пардоньте, пуку в лужу ?! нет уж, увольте ! Я конечно же вижу флажок у вашего ника, который говорит, что вы априори "Ыксперт во всех областях", но все-таки
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 16:45
          +1
          Они начиная с 2001ого, испытывали гиперзвуковую ракету X 51 и далее планирующий боевой блок HTV 2, а так же гиперзвуковой планер X 43, так что наработки по гиперзвуку у них есть.
          1. tTшка Онлайн
            tTшка Сегодня, 17:02
            +1
            Никто и не сомневается, что пытались и пытаются они продвинутся в его создании... Речь шла о более менее работающем экземпляре... Я вот, например, с детства мечтаю вечный двигатель создать, ну или волшебную палочку ))) Даже картинки рисовал = тоже ведь своего рода наработки, а по факту - 0 ))) wink

            А сдвинься они хоть на йоту с мертвой точки, то об этом бы уже со всех щелей трубили ! И Россию с Китаем запугивали !
      2. Compasure Офлайн
        Compasure Сегодня, 16:35
        +1
        Да вы что ?! А на НПО машиностроения этого не знали и создали "Циркон" laughing
        1. Кукуруза Офлайн
          Кукуруза Сегодня, 17:06
          0
          И где этот "циркон" несколько лет назад о нем поговорили и забыли, в глаза его так никто и не видел, переключились на неимеющийналоговмире "кинжал", который по сути обычная аэробаллистическая ракета, которых и у СССР и у НАТО было не мало, и сверхсекретностью с "кинжалом" не заморачивались, высококачесвенные фото появились сразу же после презентации.
  6. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 15:33
    +2
    Пока это только потуги, ведь чем то успокаивать своих налогоплательщиков и натовский сброд нужно.
  7. инженер74 Офлайн
    инженер74 Сегодня, 15:53
    +4
    Как только у них до летных испытаний дойдет, "Искандер", внезапно, начнет тысячи на 2,5 летать.
    ИМХО
  8. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 15:57
    +1
    Да, штаты всерьез обоеспокоились. Наверное впервые в истории им приходится догонять. Но отрыв великоват. Надо срочно вбухивать кучу бабок . гонка вооружений наоборот. В нашу пользу
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 16:03
      +1
      Пожалуй, все пропало, Россия все таки втянула штаты в "гонку"....
  9. izja Офлайн
    izja Сегодня, 15:58
    -2
    Цитата: gridasov
    Факт того что сама ракета будет в разы больше и не вызывал сомнений. Примитивные технологии и опираются на пропорциональность , что будем летать дальше если в баке будет больше топлива.Вопрос ,что будут летать быстрее вызывает сомнения , а вот то ,что утрачивается добротность процесса и возникнут новые проблемы так это вообще не
    оговаривается . Идет не только гонка вооружений , но и гонка фантазий


    Как всегда морознул, лишь бы сложнее ляпнуть и пропал, весь мир тупой такой сидит, 1 гридасов на форуме из печки истину вещает. Разновидность местной фауны тут зашкаливает конечно.
    1. gridasov Онлайн
      gridasov Сегодня, 16:09
      +3
      А че обижаетесь ？Это вы говорите о выводах которые я не делал.Я сказал то ,что сказал. При этом вроде никого не обидел.А не поняли и не проблема .Читайте понятных
    2. gridasov Онлайн
      gridasov Сегодня, 16:15
      +1
      Видите ли ,но я живу в среде где воздух давно пропитан порохом.Поэтому ляпать не подумавши или открыто -себе во вред. Умные меня поймут , а вы видимо слишком молоды чтобы понимать смысл , а не читать буквы.
  10. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 16:00
    +7
    "....стратегическое артиллерийское орудие,..."
    Уписиться можно.
    На кого рассчитан этот фейк?
    Модератор, отложи чашку кофе в сторону и проснись am am am
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:26
      0
      hi Меня тоже сильно разсмешил термин "стратегическое артиллерийское орудие" lol как мы не догадались ПУ Калибров назвать орудиями тобиш пушками laughing
  11. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 16:09
    +2
    По данным ресурса, параллельно в США разрабатывается стратегическое артиллерийское орудие, ствол которого предназначен для запуска ракет.
    "СуперДору" что ли разрабатывают? И потом, нафига козе баян? То бишь ракете ствол? Для ускорения или направления полёта?
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 16:47
      0
      Да просто орудие стреляющее активнореактивными корректируемыми снарядами.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 17:30
        0
        40-50 км; с какого перепуга оно стало стратегическим??? hi
  12. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 16:19
    +3
    ну вот могут же развеселить, когда захотят! Автор жжет напалмом так, что братья Стругацкие скромно курят в сторонке )))
  13. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 16:22
    +2
    Цитата: sabakina
    И потом, нафига козе баян? То бишь ракете ствол?

    Вспоминая Замволты, там снаряд уже ближе к ракете был, чем к корректируемому артснаряду...
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:35
      +1
      Там не снаряд и не ракета, а просто болванка. У Вас рогатки никогда не было что ли?
      1. Плотник 2329 Офлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 16:43
        +1
        Может, это будет суперПТУР?
  14. Викторио Офлайн
    Викторио Сегодня, 16:40
    0
    если не деза, то быстро они нагоняют
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 16:54
      0
      16 ноября 2004 года X 43A установил рекорд скорости в 11 850 км/ч (Мах 9,6 = 3,2 км/с) - и кто здесь кого догоняет?
      1. gridasov Онлайн
        gridasov Сегодня, 17:04
        +1
        Нет вы определенно не понимает физику процесса движения обьекта в упругой среде атмосферы. Для вас не существует видимо проблемы и понимание причин изменения температуры и т.д.
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 17:31
          -1
          Выучи с начало что такое "Упругость" и для каких "среды" это выражение подходит, а потом писанину делай "Ипшьтейн"
  15. gridasov Онлайн
    gridasov Сегодня, 16:49
    0
    Я,как то все более утверждаюсь в мысли , что в этой жизни мне не прийдется кому либо рассказать о теории ионизации и методе математического анализа высокодинамично трансформируемых физических процессов.Поэтому порой вызывает улыбку дискуссии о гиперскоростях или квантовых компьютерах. Весьма сложно быть понятным людям которые не владеют даже базовыми знаниями о том , то такое энергия или информация.Что такое динамика и комплексность .Зачем нужно строить математически неразрывное пространство и что такое алгоритмические процессы в анализе сверхемких данных