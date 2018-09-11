Очень дорогая заправка. F-35 "дозаправился" на 2 млн. долларов

Командование Военно-морских сил США наконец-то подсчитало ущерб от неудачной дозаправки в воздухе истребителя F-35С, произошедшей еще 23 августа 2018 года. Согласно опубликованным данным, сам самолет получил повреждения на сумму не менее двух миллионов долларов, а топливозаправщик - от 50 до 500 тысяч, пишет "РГ" со ссылкой на Military.com.Согласно сообщению ВМС США, инцидент с истребителем пятого поколения F-35C произошел еще 23 августа во время учебного полета у побережья Вирджинии. Тогда во время дозаправки истребитель штангой топливопремника повредил корзину топливного шланга, после чего мелкие обломки конструкции вместе с топливом попали в бак F-35, в дальнейшем повредив двигатель. Самолет сумел совершить благополучную посадку на борт авианосца "Абрахам Линкольн", при посадке никто не пострадал. Также повреждения получил выступающий в роли топливозаправщика палубный штурмовик F/A-18 Super Hornet.Несмотря на благополучную посадку, инцидент с F-35 оценивается командованием ВМС США как "несчастный случай первого класса" - это означает ущерб свыше 2 млн. долларов. Повреждения F/A-18 Super Hornet оценили как "несчастный случай класса С" - ущерб составляет от 50 до 500 тыс. долларов.Основной причиной инцидента называется особенность расположения штанги топливоприемника на F-35. Она установлена так, что пилот ее просто не видит.