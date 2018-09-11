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Очень дорогая заправка. F-35 "дозаправился" на 2 млн. долларов

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Командование Военно-морских сил США наконец-то подсчитало ущерб от неудачной дозаправки в воздухе истребителя F-35С, произошедшей еще 23 августа 2018 года. Согласно опубликованным данным, сам самолет получил повреждения на сумму не менее двух миллионов долларов, а топливозаправщик - от 50 до 500 тысяч, пишет "РГ" со ссылкой на Military.com.

Очень дорогая заправка. F-35 "дозаправился" на 2 млн. долларов


Согласно сообщению ВМС США, инцидент с истребителем пятого поколения F-35C произошел еще 23 августа во время учебного полета у побережья Вирджинии. Тогда во время дозаправки истребитель штангой топливопремника повредил корзину топливного шланга, после чего мелкие обломки конструкции вместе с топливом попали в бак F-35, в дальнейшем повредив двигатель. Самолет сумел совершить благополучную посадку на борт авианосца "Абрахам Линкольн", при посадке никто не пострадал. Также повреждения получил выступающий в роли топливозаправщика палубный штурмовик F/A-18 Super Hornet.


Несмотря на благополучную посадку, инцидент с F-35 оценивается командованием ВМС США как "несчастный случай первого класса" - это означает ущерб свыше 2 млн. долларов. Повреждения F/A-18 Super Hornet оценили как "несчастный случай класса С" - ущерб составляет от 50 до 500 тыс. долларов.

Основной причиной инцидента называется особенность расположения штанги топливоприемника на F-35. Она установлена так, что пилот ее просто не видит.
Использованы фотографии:
US.Navy
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ВМС США заказывает «Super Hornet» в ожидании запаздывающих F-35C
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24 комментария
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  1. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 15:47
    +6
    Не устаю восхищаться особенностями конструкции этого чудо-самолета! Вот уж точно: "не имеющий аналогов в мире"!
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 16:10
      +2
      Вероятно, там все рассчитано на автоматику и электронику, которая иногда даёт сбой. Что даёт дополнительный шанс нашим самолетам в применении РЭБ-оружия
  2. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 15:48
    +6
    Палубный штурмовик-топливозаправщик?
  3. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:49
    +4
    "Она установлена так, что пилот ее просто не видит." - круто! Пилот должен открыть специальный лючок и на ощупь поймать и вставить заправочный шланг. При этом ему строго запрещено заниматься "карманным бильярдом" оставшейся рукой. (Из руководства по заправке в воздухе Ф-35) wassat
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:45
      0
      Самолет сумел совершить благополучную посадку на борт авианосца "Абрахам Линкольн"
      ----------------------------
      Хоть и амер, но пилот отличный, а может и просто фартовый...
  4. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 15:52
    +7
    А пилот молодец ( пускай не наш ) - посадил, не катапультировался.
    1. Черный_Ватник Офлайн
      Черный_Ватник Сегодня, 15:56
      +7
      Попробуй тут катапультироваться, когда вокруг тебя железа на 100 млн долларов)
      1. лысова Офлайн
        лысова Сегодня, 16:00
        +2
        В такие секунды, мало кто думает о чужих деньгах, может ситуация была не критическая, так как была допущена посадка на авианосец.
    2. maykl8 Офлайн
      maykl8 Сегодня, 16:38
      0
      А пилот молодец ( пускай не наш ) - посадил, не катапультировался.

      Точнее автопилот и бортовой компьютер. Оба молодцы. А пилота комиссовали из ВВС из за хронической диареи.
  5. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 15:54
    +4
    особенность расположения штанги топливоприемника на F-35. Она установлена так, что пилот ее просто не видит.

    Как это не видит? Она у него под носом находится!
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:03
      +1
      А у всех модификаций она в одном месте находится?
      1. Wedmak Офлайн
        Wedmak Сегодня, 16:08
        +4
        А у них два варианта как я понял. Либо такая вот штанга , либо топливоприемник за кабиной(в этом случае жесткая штанга на заправщике). В статье говорится о штанге на самолете приемнике. Так что... непонятно как он мог так промазать и почему эту штангу вдруг стало не видно.
        И потом.. с чего бы вдруг ее переносить, там же место ничем другим не используется.
        1. NN52 Онлайн
          NN52 Сегодня, 16:29
          +5
          Ну здесь возможно немного так написали в статье..
          Возможно после пристыковки к корзине шланга топливозаправщика, кто то из пилотов ( Ф 35 или Ф 18) допустил значительное отклонение по скорости и шланг оторвало с мех повреждением корзины.
          После чего часть шланга могла попасть в воздухозаборник двигателя ( в саму топливную систему с керосином сомнительно, там есть фильтры..)
          За эту мою версию выступает ещё и то, что повреждение так же получил Ф 18 ( выступающий в роли палубного танкера), остатком шланга хлестким ударом по фюзеляжу ( как если везти машину на буксире, и лопается трос, наподобие...)
          Однозначно вина летчика, без вариантов...
          1. Wedmak Офлайн
            Wedmak Сегодня, 16:35
            0
            Да, это более реальный вариант повредить машину на 2 ляма... )))
          2. другой РУСИЧ Онлайн
            другой РУСИЧ Сегодня, 16:49
            +1
            Да наверняка так и было.
            А то чушь какая то: обломки попали в бак, а потом в двигатель. Как?!?...
    2. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 16:09
      0
      Следующая статья похоже будет о том, что летчики не только имеют проблемы с дыханием, но и проблемы со зрением... laughing
    3. мыслитель Офлайн
      мыслитель Сегодня, 17:41
      0
      На видео интересней
  6. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 16:02
    +3
    Всегда думал, что эта корзина неубиваемая,мало ли что может быть,и что посторонние предметы не могут попасть в топливо. А тут во оно как...
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:29
      0
      Я тоже понять не могу, как её можно повредить в воздухе? Она же не закреплена жестко!
  7. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 16:19
    0
    Сделано на авось(с) - фирменный знак ВС США
  8. Region-25.rus Онлайн
    Region-25.rus Сегодня, 16:19
    +2
    Ну вот, официальная причина для очередной доработки - перенесение штанги! Попил грядет?
  9. AlexVas44 Офлайн
    AlexVas44 Сегодня, 16:27
    +1
    Цитата: Бультерьер
    ...и что посторонние предметы не могут попасть в топливо. А тут во оно как...

    И эти посторонние предметы, попали все же в топливо, пройдя через насосы и фильтры ещё и повредили двигатель. Вот оно как... laughing
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 16:31
      -2
      Ну ладно вам, невозможно так повредить трдд...это ж вам не форсунку на ДВС ушатать, там электроника не даст.
      1. Shahno Онлайн
        Shahno Сегодня, 17:46
        0
        Коллеги, я понимаю, конечно... мнение это хорошо. Если вы не согласны с комментом по тех. вопросу, аргументируйте. А то выглядет несколько странно(наверное, у вас есть за плечами опыт работы в конструировании авиаагрегатов и ТС, или прекрасное образование, может факи, а может фдла сгау, тогда вам точно не составит труда ответить).