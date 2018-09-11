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Компания «МиГ» возобновила работы над БЛА «Скат»

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Самолетостроительная корпорация «МиГ» возобновила разработку ударного беспилотника «Скат», в конструкции которого будет применена технология стелс, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.

Компания «МиГ» возобновила работы над БЛА «Скат»


Работы по «Скату» возобновлены. Опытный образец этого реактивного беспилотника планируется создать в ближайшие годы, сказал собеседник.


Он уточнил, что этим летательным аппаратом заинтересовалось министерство обороны.

Представители компании «МиГ» в свою очередь сообщили агентству, что уже несколько лет занимаются разработкой беспилотников различной размерности и типажа, однако сообщение, касающееся «Ската» комментировать отказались, сославшись на закрытость данных.

Согласно открытым источникам, работа по создания реактивного ударного БЛА «Скат» началась в компании в 2005 году в инициативном порядке. В 2007 году на авиасалоне МАКС был продемонстрирован макет беспилотника. Однако в 2012 году работы были свернуты из-за отсутствия интереса со стороны военных.

Показанный ранее макет представлял собой летательный аппарат, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло». Тогда заявлялось, что максимальная взлетная масса БЛА составит 10 т. Предполагаемая скорость – 850 км/час, дальность полета – 4 тыс. км. По словам разработчиков, аппарат должен был нести во внутрифюзеляжном отсеке ракетное и бомбовое вооружение.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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12 комментариев
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  1. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:51
    -2
    Неужели движок удалось на него где-то стырить?
    1. инженер74 Офлайн
      инженер74 Сегодня, 16:03
      +1
      А какие там с движком могут быть проблемы? belay
      Похоже, какой то медведь в лесу сдох, и в России появилась авионика для тяжелых ударных БПЛА. wink
    2. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Yrec
      Неужели движок удалось на него где-то стырить?

      А что с движками у него не так было? Вы бы уж поконкретнее выражались, без простых возгласов, присущих дилетанту. hi
  2. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 15:58
    +1
    О как. Видимо сухого БЛА почти готов,раз МИГовские засуетились.
  3. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 16:01
    0
    Все выльется в создание ЛА 6-го поколения
  4. gig334 Онлайн
    gig334 Сегодня, 16:15
    0
    Каждый месяц то разворачивают, то сворачивают, а если что то и развернут в металле, дальше идёт любимая фраза.. "это дорого , денег нет" И вообще, лучше модернизируем старое, а ещё дешевле, заказать ударную партию БЛА на алиэкспресс. Противно читать этот лохотрон. Жадность олигархии похоронит не только их, но и всю страну. Запомните, на безопасности не экономят.
    Вы хотя бы армату в серию пустите, су-57, корабли первого ранга. Где это всё? где деньги?
    У вас НАТО на пороге провокации устраивает, а вы всё разрабатываете , и в единичных экземплярах делаете.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:26
      -6
      При чем тут олигархи и предприятия и КБ государственные? При чем тут деньги бизнеса и разработки от ВПК?
    2. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 16:34
      -6
      У вас что - заклин на олигархах.
    3. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 17:19
      +1
      Цитата: gig334
      У вас НАТО на пороге провокации устраивает, а вы всё разрабатываете , и в единичных экземплярах делаете.

      О, как, а с чего же ты "334 гигабайта", без роду и племени вдруг озаботился состоянием дел в чуждой тебе России? Воду мутить у нас намерен под нашим флагом от лица супостатов? Сгинь нечисть!
  5. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 16:21
    0
    Всё-таки негоже публиковать новости вида "сосед слышал в трамвае, как один мужик рассказывал, что его тёща говорила"...
    Мало проку от сообщений о намерениях от неназываемых источников.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:07
    0
    Вот еще тогда нужно было этот проект включить в число преаритетных, и обязательных к выполнению!
  7. Lesorub Офлайн
    Lesorub Сегодня, 17:20
    +1
    Однако в 2012 году работы были свернуты из-за отсутствия интереса со стороны военных.

    А Военным все кто то шепчет из за океана - что им интересно , а что нет ))))