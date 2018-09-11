Компания «МиГ» возобновила работы над БЛА «Скат»
Самолетостроительная корпорация «МиГ» возобновила разработку ударного беспилотника «Скат», в конструкции которого будет применена технология стелс, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.
Работы по «Скату» возобновлены. Опытный образец этого реактивного беспилотника планируется создать в ближайшие годы, сказал собеседник.
Он уточнил, что этим летательным аппаратом заинтересовалось министерство обороны.
Представители компании «МиГ» в свою очередь сообщили агентству, что уже несколько лет занимаются разработкой беспилотников различной размерности и типажа, однако сообщение, касающееся «Ската» комментировать отказались, сославшись на закрытость данных.
Согласно открытым источникам, работа по создания реактивного ударного БЛА «Скат» началась в компании в 2005 году в инициативном порядке. В 2007 году на авиасалоне МАКС был продемонстрирован макет беспилотника. Однако в 2012 году работы были свернуты из-за отсутствия интереса со стороны военных.
Показанный ранее макет представлял собой летательный аппарат, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло». Тогда заявлялось, что максимальная взлетная масса БЛА составит 10 т. Предполагаемая скорость – 850 км/час, дальность полета – 4 тыс. км. По словам разработчиков, аппарат должен был нести во внутрифюзеляжном отсеке ракетное и бомбовое вооружение.
Работы по «Скату» возобновлены. Опытный образец этого реактивного беспилотника планируется создать в ближайшие годы, сказал собеседник.
Он уточнил, что этим летательным аппаратом заинтересовалось министерство обороны.
Представители компании «МиГ» в свою очередь сообщили агентству, что уже несколько лет занимаются разработкой беспилотников различной размерности и типажа, однако сообщение, касающееся «Ската» комментировать отказались, сославшись на закрытость данных.
Согласно открытым источникам, работа по создания реактивного ударного БЛА «Скат» началась в компании в 2005 году в инициативном порядке. В 2007 году на авиасалоне МАКС был продемонстрирован макет беспилотника. Однако в 2012 году работы были свернуты из-за отсутствия интереса со стороны военных.
Показанный ранее макет представлял собой летательный аппарат, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло». Тогда заявлялось, что максимальная взлетная масса БЛА составит 10 т. Предполагаемая скорость – 850 км/час, дальность полета – 4 тыс. км. По словам разработчиков, аппарат должен был нести во внутрифюзеляжном отсеке ракетное и бомбовое вооружение.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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