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САА перебрасывает ударное подкрепление на север провинции Алеппо

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Уже несколько недель ведется операция в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб по уничтожению последнего оплота боевиков на сирийской земле. Военные самолеты ВКС РФ каждый день наносят точечные удары по наземным объектам радикальных исламистов в Идлибе. По информации сирийского новостного агентства Muraselon, Генштаб Сирийской Арабской Армии (САА) перебросил значительное подкрепление на север провинции Алеппо, перекрывая потенциальный коридор исламистам, которые могут прорваться оттуда в Идлиб.



По последним данным, на севере Алеппо в боевом строю остаются до тридцати тысяч радикальных исламистов. Со временем многие из них, скорее всего, добровольно передадут оружие военнослужащим Центра примирения враждующих сторон и вернутся к своей мирной деятельности довоенного периода. Однако сохраняется возможность, что часть этих террористов предпримет попытку прорваться в Идлиб под знамена Абу Мухаммад аль-Джулани, пока живого лидера террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.


Подкрепление САА должно перекрыть потенциальный коридор прорыва боевиков между сирийскими городами Африном и Телль-Рифаатом. Именно на этом маршруте исламисты могут пойти в атаку с бандой Джулани, который призвал всех боевиков на новый джихад «против российско-сирийского государства».

Правда, после такого маневра по переброске дополнительных подразделений проправительственной коалиции, у исламистов нет шанса пройти в Идлиб именно через эти населенные пункты. Прорываться с боем для боевиков не вариант, так как они понесут большие потери. Им придется либо искать обходной путь, либо совсем отказаться от этой операции. Тем более, что сейчас у всех участников незаконных бандформирований есть прекрасный шанс остаться живыми, добровольно сложив оружие и передав все боеприпасы в Центр примирения воюющих сторон.

Стоит ли ожидать подобных действий? Вопрос, действительно, хороший. Но, как показала практика, радикальные исламисты, не выдерживающие натиска сирийской армии и российских асов, сдаются без боя.

*Организация запрещена на территории РФ.
Автор:
Олег Орлов
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9 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:55
    0
    Сейчас на помощь боевикам турки придут, и ручные курды, подкормленные сшой, так что до сдачи боевиков дальше, чем хромому пешком до Юпитера.
    1. Стрелянный Офлайн
      Стрелянный Сегодня, 18:01
      +2
      по уничтожению последнего оплота боевиков на сирийской земле.

      Удачи Ассад и Храни Сирию Аллах ! Нужно выддержать ,несмотря на провокации США и Израиля !
      Россия с вами всей душой и не только..
    2. Ин100грамм Офлайн
      Ин100грамм Сегодня, 18:13
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Сейчас на помощь боевикам турки придут, и ручные курды

      Предполагаю, что с курдами и турками есть определенные договоренности. Умирать врядли кому сильно хочется.
    3. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 18:20
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Сейчас на помощь боевикам турки придут, и ручные курды, подкормленные сшой, так что до сдачи боевиков дальше, чем хромому пешком до Юпитера.

      Курды точно не придут. Курды в южном Заефратье развернули наступление против райнов удерживаемых ИГИЛ на иракской границе.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 19:03
        -4
        Там,где нефтюшка-матушка ?Думаешь,не видать нам месторождений,где она,родная,чуть не фонтаном бьёт,как в начале 20 века?Жаль...А то я задолбомучился её добывать кровяными мозолями..... wink
  2. gig334 Офлайн
    gig334 Сегодня, 18:04
    0
    Надеюсь, Россия прикроет войска Асада если что. Пора бы уже остановить беспредел четвёртого рейха, который гнездится в США.
    1. BRJ Онлайн
      BRJ Сегодня, 18:41
      +2
      Цитата: gig334
      Надеюсь, Россия прикроет войска Асада если что. Пора бы уже остановить беспредел четвёртого рейха, который гнездится в США.

      Надеюсь, Россия прикроет войска Асада если что.

      А чем они собственно 6 лет там занимаются?! request
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 19:09
        -4
        Тем и занимаются,канадец.Иди в свою Канаду.Чем мы там занимаемся-не твоего ума дело.
  3. Товарищ Ким Онлайн
    Товарищ Ким Сегодня, 19:24
    0
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Сейчас на помощь боевикам турки придут, и ручные курды, подкормленные сшой, так что до сдачи боевиков дальше, чем хромому пешком до Юпитера.

    Нусрята с белокасочниками подгадить собрались:
    «Группа из сотрудников «Белых касок» численностью 30 человек на машинах скорой помощи с турецкими номерами прибыла из Даркуш в зернохранилище в провинции Идлиб», - уточнил правозащитник Аммар Джамаль*
    Потом по обкатанному сценарию: Сирия, Асад, Россия виноваты, матрасня ударит по сирийцам, нам новые санкции.
    Ничего нового.
    https://tsargrad.tv/news/pole-bitvy-idlib-semki-postanovochnoj-himataki-v-sirii-mogut-privesti-k-vojne-protiv-ssha_157584