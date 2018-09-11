САА перебрасывает ударное подкрепление на север провинции Алеппо
Уже несколько недель ведется операция в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб по уничтожению последнего оплота боевиков на сирийской земле. Военные самолеты ВКС РФ каждый день наносят точечные удары по наземным объектам радикальных исламистов в Идлибе. По информации сирийского новостного агентства Muraselon, Генштаб Сирийской Арабской Армии (САА) перебросил значительное подкрепление на север провинции Алеппо, перекрывая потенциальный коридор исламистам, которые могут прорваться оттуда в Идлиб.
По последним данным, на севере Алеппо в боевом строю остаются до тридцати тысяч радикальных исламистов. Со временем многие из них, скорее всего, добровольно передадут оружие военнослужащим Центра примирения враждующих сторон и вернутся к своей мирной деятельности довоенного периода. Однако сохраняется возможность, что часть этих террористов предпримет попытку прорваться в Идлиб под знамена Абу Мухаммад аль-Джулани, пока живого лидера террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.
Подкрепление САА должно перекрыть потенциальный коридор прорыва боевиков между сирийскими городами Африном и Телль-Рифаатом. Именно на этом маршруте исламисты могут пойти в атаку с бандой Джулани, который призвал всех боевиков на новый джихад «против российско-сирийского государства».
Правда, после такого маневра по переброске дополнительных подразделений проправительственной коалиции, у исламистов нет шанса пройти в Идлиб именно через эти населенные пункты. Прорываться с боем для боевиков не вариант, так как они понесут большие потери. Им придется либо искать обходной путь, либо совсем отказаться от этой операции. Тем более, что сейчас у всех участников незаконных бандформирований есть прекрасный шанс остаться живыми, добровольно сложив оружие и передав все боеприпасы в Центр примирения воюющих сторон.
Стоит ли ожидать подобных действий? Вопрос, действительно, хороший. Но, как показала практика, радикальные исламисты, не выдерживающие натиска сирийской армии и российских асов, сдаются без боя.
*Организация запрещена на территории РФ.
По последним данным, на севере Алеппо в боевом строю остаются до тридцати тысяч радикальных исламистов. Со временем многие из них, скорее всего, добровольно передадут оружие военнослужащим Центра примирения враждующих сторон и вернутся к своей мирной деятельности довоенного периода. Однако сохраняется возможность, что часть этих террористов предпримет попытку прорваться в Идлиб под знамена Абу Мухаммад аль-Джулани, пока живого лидера террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.
Подкрепление САА должно перекрыть потенциальный коридор прорыва боевиков между сирийскими городами Африном и Телль-Рифаатом. Именно на этом маршруте исламисты могут пойти в атаку с бандой Джулани, который призвал всех боевиков на новый джихад «против российско-сирийского государства».
Правда, после такого маневра по переброске дополнительных подразделений проправительственной коалиции, у исламистов нет шанса пройти в Идлиб именно через эти населенные пункты. Прорываться с боем для боевиков не вариант, так как они понесут большие потери. Им придется либо искать обходной путь, либо совсем отказаться от этой операции. Тем более, что сейчас у всех участников незаконных бандформирований есть прекрасный шанс остаться живыми, добровольно сложив оружие и передав все боеприпасы в Центр примирения воюющих сторон.
Стоит ли ожидать подобных действий? Вопрос, действительно, хороший. Но, как показала практика, радикальные исламисты, не выдерживающие натиска сирийской армии и российских асов, сдаются без боя.
*Организация запрещена на территории РФ.
- Автор:
- Олег Орлов
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter