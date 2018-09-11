США - Индии: Мы запрещаем вам покупать С-400, но это против России

Индия должна осознать одну вещь: наши санкции предназначены не для неблагоприятного воздействия на Индию и на другие страны, приобретающие оружие у России, а для оказания такого воздействия на саму Россию. Мы объясняем индийскому руководству, что это из-за поведения России на международной арене.

В индийских СМИ обратили внимание на то, что американский санкционный пакет мер CAATSA, направленный фактически на запрет для иностранных государств осуществлять военно-техническое сотрудничество с Россией, не работает. В частности, отмечается, что ни одно государство, несмотря на все американские угрозы, не отказалось от партнёрства с Россией в плане закупки современных вооружений.Приводится пример жёсткой позиции Турции, президент которой дал понять Вашингтону, что ЗРК С-400 для нужд турецкой безопасности в любом случае будут закуплены.Также в Индии обращается внимание на тот факт, что США не готовы делать из CAATSA исключений для тех или иных случаев закупок вооружений у РФ.Индийская сторона пытается убедить американцев, что для Нью-Дели, желающего приобрести С-400 у Москвы, необходимо сделать исключение. Этот острый для Индии вопрос обсуждается в формате «2+2»: главы военных и внешнеполитических ведомств двух стран.Приводятся слова главы Госдепа США Майка Помпео:Глава Пентагона Джеймс Мэттис добавил, что санкции применяются против России, так как Россия «подрывает демократию в США».Однако в Индии никак не «осознает» американскую логику: как можно заявлять о санкциях исключительно против России, но при этом той же Индии запрещать приобретать вооружения с целью повышения уровня безопасности.