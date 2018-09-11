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США - Индии: Мы запрещаем вам покупать С-400, но это против России

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В индийских СМИ обратили внимание на то, что американский санкционный пакет мер CAATSA, направленный фактически на запрет для иностранных государств осуществлять военно-техническое сотрудничество с Россией, не работает. В частности, отмечается, что ни одно государство, несмотря на все американские угрозы, не отказалось от партнёрства с Россией в плане закупки современных вооружений.

Приводится пример жёсткой позиции Турции, президент которой дал понять Вашингтону, что ЗРК С-400 для нужд турецкой безопасности в любом случае будут закуплены.

США - Индии: Мы запрещаем вам покупать С-400, но это против России



Также в Индии обращается внимание на тот факт, что США не готовы делать из CAATSA исключений для тех или иных случаев закупок вооружений у РФ.

Индийская сторона пытается убедить американцев, что для Нью-Дели, желающего приобрести С-400 у Москвы, необходимо сделать исключение. Этот острый для Индии вопрос обсуждается в формате «2+2»: главы военных и внешнеполитических ведомств двух стран.

Приводятся слова главы Госдепа США Майка Помпео:
Индия должна осознать одну вещь: наши санкции предназначены не для неблагоприятного воздействия на Индию и на другие страны, приобретающие оружие у России, а для оказания такого воздействия на саму Россию. Мы объясняем индийскому руководству, что это из-за поведения России на международной арене.


Глава Пентагона Джеймс Мэттис добавил, что санкции применяются против России, так как Россия «подрывает демократию в США».
Однако в Индии никак не «осознает» американскую логику: как можно заявлять о санкциях исключительно против России, но при этом той же Индии запрещать приобретать вооружения с целью повышения уровня безопасности.
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23 комментария
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  1. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 16:03
    +6
    Тест на независимость Индии.
    1. Стрелянный Онлайн
      Стрелянный Сегодня, 16:35
      +2
      Цитата: Сергей39
      Тест на независимость Индии.

      Да индусам по моему вообще плевать на геополитику..Как дети все подрят скупают,что блестит и радуются
      1. Удав КАА Офлайн
        Удав КАА Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: Стрелянный
        Да индусам по моему вообще плевать на геополитику.
        Ну да! Китай купил, Пакистан (лучший друг индусов!) встал в очередь за С-400, Турция, член НАТО! -- и то купила...А Индусам почему-то "низззя"... Брахманы очень сомневаются в правильности такого запрета...со стороны бывших Объединенных колоний Америки. От Англии, слава Кришне, в 1948 году избавились, так теперь ее бывшая колония на "древнейших" накатила по полной: не покупай российское! НИЗЗЗЯ!!! bully
        1. Касым Онлайн
          Касым Сегодня, 17:18
          0
          Дели не сможет зарубить сотрудничество с ВПК РФ - это очевидно (одна БраМос чего для них стоит, БТТ и ЛА, Флот). Поэтому рано или поздно эти требования США отвергнет и начнет использовать их в своих умениях поторговаться.
          У Пакистана интерес вызвал Т-90, про С-400 ничего не слышал. hi
        2. Стрелянный Онлайн
          Стрелянный Сегодня, 17:20
          0
          Цитата: Удав КАА
          Ну да! Китай купил, Пакистан (лучший друг индусов!) встал в очередь за С-400, Турция, член НАТО! -- и то купила.

          Да купили ,но с каким напрягом ..Индию можно легко стравить ,хоть с Пакистаном ,хоть с Китаем ..
          Американские "Пэтриоты" ведь контролироваться могут удаленно ..Вспомните Аргентину ,как у нее массово несрабатывали бреприпасы маде ин США..(это еще в то время )))
    2. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: Сергей39
      Тест на независимость Индии.

      Однако...Если глубже копнуть, это тест на способность России отвечать на действия США таким образом, чтобы американская демократия слетела со своего пьедестала. Вообще о чём можно говорить со страной, противопоставляющей себя международным нормам и правилам?
  2. BerBer Офлайн
    BerBer Сегодня, 16:06
    +12
    Из всех приобретений С400 стоит отдельной строкой. Потому, что как только он появится на вооружении какой либо из стран, станет понятно, что стелс технология пятого поколения истребителей - миф, точнее PR компания.
    1. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 16:21
      +4
      Весь этот блеф с незаметностью ф-35 сразу вскроется
      1. Стрелянный Онлайн
        Стрелянный Сегодня, 16:33
        +5
        Цитата: vkl.47
        Весь этот блеф с незаметностью ф-35 сразу вскроется

        Скорее всего так и есть ..Не зря такая истерия идет про наши ПВО , хотя пока еще никого не сбили !
        Израиль все пытается в Сирии спровоцировать ,наши молчат и ждут настоящих целей ..
        А США вообще обнаглели !
        1. Piramidon Онлайн
          Piramidon Сегодня, 17:00
          +1
          Цитата: Стрелянный
          А США вообще обнаглели !

          А чего бы им не наглеть. Всемирный печатный станок пока им принадлежит, вот они и размахивают сучковатой дубиной под названием "санкции" по всему миру. Вот когда, хотя бы крупные мировые игроки откажутся от их зеленых фантиков во взаимных расчетах , тогда эта "дубина" превратится в в указку престарелой училки. ИМХО winked
          1. Zaurbek Офлайн
            Zaurbek Сегодня, 17:10
            0
            Тут вопрос в другом, они сейчас решили всех сразу забодать. И именно пользуясь своим печатным станком и долларом, как резервной валютой. Они не думают (Маркса не читали?), что бизнес всегда найдет выход....если бизнес затруднен в долларе, то перейдут в другие способы. А здесь и начнется другая экономическая реальность.
            1. Стрелянный Онлайн
              Стрелянный Сегодня, 17:39
              0
              Цитата: Zaurbek
              А здесь и начнется другая экономическая реальность.

              Что то новое готовится в мире и Россия опять впереди планеты всей..Уж такая у нас натура , неможем мы спокойно (как основной мир) сидеть и хот-дог жрать запивая колой и сериалы смотреть ..))))
              Перемен , МЫ ЖДЕМ перемен ! (Цой так пел и много других ) soldier
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 16:18
    +3
    Однако в Индии никак не «осознает» американскую логику: как можно заявлять о санкциях исключительно против России, но при этом той же Индии запрещать приобретать вооружения с целью повышения уровня безопасности.
    ..Ежели, не осознаете американскую логику,чего связались...Видимо. настала пора пере озвучить старый анекдот:На столе лежало две книги тонкая и толстая.На тонкой было написано "Логика", на толстой "Американская логика" .Том I.Первоначально звучал так:На столе лежало две книги тонкая и толстая.На тонкой было написано "Логика", на толстой "Женская логика" .Том I.
  4. КОТ БАЮН Онлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 16:26
    +4
    Ну хорошо, хорошо... Пусть даже Россия подрывает демократию в США. И что с того? Индии какое дело до подрывающейся в США демократии? И, к стати, скорее всего, подрывает у полосатых собак крышу... Уж очень хотЦа Россию придушить, да ручонки коротки....
  5. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 16:26
    +3
    Поведение партнёров руководства молодой страны РФ по отношению к самой молодой стране до странности напоминает действия США по отношению к Японии перед Пёрл-Харбором.
    Душат по всем направлениям.
    Видно, им без очередной мировой войны никак с долгами не рассчитаться...
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:32
      +3
      Это давно всем заметно. Полосатые не умеют тормозить,и не видят красных линий вообще. Напоминают школьных задир,которые докапываются, докапываются. Гадят по полной,и когда у кого то терпение заканчивается,огребают по морде лица. Но после этого звереют и несутся мстить, при этом не сомневаются, что не виноваты вообще. Инфантильные во всем, что только можно
  6. alstr Офлайн
    alstr Сегодня, 16:27
    +3
    Вопрос: Если Россия подрывает демократию в США, то причем тут взаимоотношения Индии и России?
  7. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 16:30
    +1
    .
    Однако в Индии никак не «осознает» американскую логику: как можно заявлять о санкциях исключительно против России, но при этом той же Индии запрещать приобретать вооружения с целью повышения уровня безопасности.

    Интересно, а есть в Мире хоть кто то кто понимал бы американскую логику? Именно понимал, а не боялся дрожа и поджимая хвост. хотя если вспомнить про скрипалей, англия способна на подобные перлы, и на подобную логику.
  8. BRJ Офлайн
    BRJ Сегодня, 16:37
    +1
    Цитата: РядовойСА
    .
    Однако в Индии никак не «осознает» американскую логику: как можно заявлять о санкциях исключительно против России, но при этом той же Индии запрещать приобретать вооружения с целью повышения уровня безопасности.

    Интересно, а есть в Мире хоть кто то кто понимал бы американскую логику? Именно понимал, а не боялся дрожа и поджимая хвост. хотя если вспомнить про скрипалей, англия способна на подобные перлы, и на подобную логику.

    Так понимают вроде все уже..что логика тут не причем.Откровенная недобросовестная конкуренция. request
  9. sledak Онлайн
    sledak Сегодня, 16:47
    0
    Цитата: Бультерьер
    Это давно всем заметно. Полосатые не умеют тормозить,и не видят красных линий вообще. Напоминают школьных задир,которые докапываются, докапываются. Гадят по полной,и когда у кого то терпение заканчивается,огребают по морде лица. Но после этого звереют и несутся мстить, при этом не сомневаются, что не виноваты вообще. Инфантильные во всем, что только можно


    Во-во и ещё потом снимают красивые "Бест Селлеры" (киношки такие, а не порода четвероногих друзей человека, просто не знаю как правильно это босурманское слово по-русски написать) про Пёрл Харборы, где эти самые наглые и безпринцыпные огребли по морде от военного гения Японии по полной программе, и ничего лучше не предумали, как в ответку пару ядерных бомб на мирные японские города сбросить...
    Японцы конечно каждый год панихидки по погибшим справляют, но с тех пор лизоблюдствуют с руки звёзднополосатых только в путь, а когда пинок получают, то вдруг про какие-то давно не свои территории, которые исторически никогда их-то и не были, вспоминают.
    1. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 17:07
      0
      Японцы, как и немцы, свое заслужили и наработали за ВМВ еще на пару бомб точно.
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:05
    0
    Вот вам вариант как нужно лгать всему миру, чтобы это было запутанно, лживо, но главное тут чтобы не построили пресловутые "интересы сша "!
  11. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 17:10
    0
    Это новая , логика 21 века.