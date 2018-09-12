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Учения «Восток-2018» довели Запад до истерики

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Сегодня всё внимание мировой общественности приковано к Дальнему Востоку, ведь сейчас там проходят самые крупные с 1980-го года военные учения России – «Восток 2018». За неделю огромному 300-тысячному российскому военному контингенту совместно с коллегами из Китая и Монголии предстоит справиться с множеством боевых задач, что потребует от них высокого уровня кооперации и профессионализма. Однако всех, особенно Запад, беспокоит вопрос: в чем же сакральный смысл данных маневров?



По мнению западных стран, «Восток-2018» является актом агрессии против всего цивилизованного мира, о чем можно сделать вывод, исходя из заявлений политического и экспертного эшелона западников-русофобов. Например, представитель Североатлантического альянса в России Дилан Уайт заявил следующее:


«Россия продемонстрировала готовность применить военную силу против своих соседей, например, Украины и Грузии».


Ему вторит старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс:

«Все происходящее в России очевидно показывает, что Россия готовится к войне с Западом. Не к гибридной, а открытой «настоящей» войне, с использованием танков и ракет».


И все одно – рассадник вселенского зла сидит в России, а значит, Западу необходимо срочно принимать меры для противодействия этой «угрозе», что вполне гармонично вписывается в их антироссийскую доктрину, которой западные страны следуют уже которое десятилетие. При этом все как-то стараются не акцентировать внимание на деятельности самого Североатлантического альянса, который просто брызжет агрессивным настроем по отношению к РФ. Для начала достаточно только взглянуть на график количества учений, чтобы понять истинные цели НАТО:

Учения «Восток-2018» довели Запад до истерики


Только за первое полугодие 2018 года НАТО провело 80 военных маневров различного уровня, и это при том, что за весь 2017 год они провели ровно такое же количество. Что характерно, львиная доля из них проходила аккурат вдоль российских границ. Чего стоят только учения «See Breeze» в Черном море в конце июля! Причем сквозь все маневры Североатлантического альянса проходит одна красная нить – в качестве условного противника перманентно выступает Россия, а российское вооружение используется в качестве образцов вражеской техники. Совсем без намека на агрессию, правда?

На фоне этого «Восток-2018» выглядит просто эталоном пацифизма. Это понятно как по поставленным задачам, основной из которых является повышение сотрудничества между силами стран-партнеров, так и со слов официальных представителей российского правительства, которое не раз отмечало, что Россия не представляет угрозы другим странам, наоборот, готова всегда обсудить совместное развитие и наладить контакты в различных сферах.

Со слов заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, учения «Восток-2018» имеют оборонительный характер, как, собственно, и любые другие маневры. К тому же им придан такой уровень открытости и соответствия международным нормам, что говорить о каких-то неадекватных целях данных учений просто не приходится.
Автор:
Олег Орлов
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21 комментарий
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  1. Венд Офлайн
    Венд Сегодня, 10:02
    +1
    Россия демонстрирует, что может дать по зубам агрессорам. Повторение 1941 года уже не будет
    1. stalkerwalker Онлайн
      stalkerwalker Сегодня, 10:06
      +4
      Всё зависит от степени ангажированности СМИ.
      В Испании, конечно, не радовались. Но спокойно, на новостном канале дали картинку с артиллерийскими стрельбами, и комментарии типа русские проводят грандиозные учения.
    2. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 10:56
      0
      Хорошо будет, если в донбассе продемонстрирует, пока лидеров убирают одного за другим.
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
    +2
    ... Монголию особенно нельзя упускать под мерикатосов...очень даже неплохо пошли отношения с ними, и Восточный форум во Владивостоке подтверждает это...
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 10:11
      +5
      монголы не , окруженные со всех сторон китаем и россией, ложиться под амеров... в случае чаго им никто не поможет, а вот обозлить соседей они легко смогут, да и вся их экономика на китай и РФ завязан в большинстве
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
        +1
        Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 10:11 НОВЫЙ
        ...надеюсь Вам не надо перечислять те страны и территории лежащими, в полном смысле, под мерикатосами, и совместных границ нет, наоборот тысячи и тысячи километров до мерикатосиии...
        1. KCA Офлайн
          KCA Сегодня, 10:51
          0
          Отущенная на вольные хлеба после распада СССР, Монголия вернулась к своему традиционному укладу - кочевому, показывали по ТВ - стят пустые многоэтажки, а рядом с ними юрты, овцы, совсем, конечно, цивилизация не исчезла, есть и города, небось телевидение вещает, но вот надолго-ли... Нужны-ли матрасам такие вассалы? Шкурами будут оброк собирать?
          1. роман66 Онлайн
            роман66 Сегодня, 10:59
            0
            базами, дружище. базами. построят еще несколько ПРО у наших границ, и уже кисло станет
            1. KCA Офлайн
              KCA Сегодня, 11:02
              0
              Какие ПРО? Вокруг всей границы встанут наши "Искандеры", китайские оперативные и РСМД комплексы, ПРО даже шахты открыть не успеет, как они будут залиты толстым слоем стекла
              1. роман66 Онлайн
                роман66 Сегодня, 11:04
                0
                а как мы уже знаем. в шахтах ПРО могут стоять не только ПРО и уж кто вперед на гашетку нажмет - хрен знает
                1. KCA Офлайн
                  KCA Сегодня, 11:08
                  0
                  Вот могу сказать со 100%-й уверенностью, что на каждом объекте ПРО США в Монголии будут тереться плечами наши и китайские агенты и шпионы, они хоть читать и писать умеют, в отличие от подрастающих аборигенов
                  1. роман66 Онлайн
                    роман66 Сегодня, 11:09
                    0
                    ну не настолько же они тупые??
                    1. KCA Офлайн
                      KCA Сегодня, 11:11
                      0
                      Не тупые, просто погонщику овец это не нужно
  3. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 10:07
    0
    Да пусть орут. А тем кто принимает участие,память на всю жизнь и куча впечатлений!
  4. Стальнов И.П. Офлайн
    Стальнов И.П. Сегодня, 10:18
    +2
    Чья бы корова мычала, а западная молчала, Ирак, Ливия, Сирия на чьей вине. Забыли, поборники демократии, только в Ираке погибло 600 тыс. людей. Весь западный мир, якобы цивилизованный беспокоится, а МЫ ваше беспокойство в ГРОБУ ВИДЕЛИ вместе с вами.
  5. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:34
    0
    Собака лает -караван идет.....пусть истекают ядом
  6. 9PA Офлайн
    9PA Сегодня, 10:37
    +1
    Цитата: a.s.zzz888
    ... Монголию особенно нельзя упускать под мерикатосов...очень даже неплохо пошли отношения с ними, и Восточный форум во Владивостоке подтверждает это...

    Скорее под Китай. А так пора самураям воздать за все. Ю Корея, Кндр, Китай, с нас чисто пкры. Там и австралов уничтожить
    1. 9PA Офлайн
      9PA Сегодня, 10:38
      0
      Кстати у президента Монголии жена русская
  7. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 10:46
    0
    НАТО проводит много учений. Но дешевых: батальонного и бригадного уровня. Учения на уровне армий - огромные деньги. Или это учения по логистике - переброске войск. Без стрельб.
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 11:00
      0
      чтож за учения. без стрельб-то?
  8. нивасандер Офлайн
    нивасандер Сегодня, 11:08
    0
    чем тоньше шпрот , тем больше вони