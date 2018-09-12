Учения «Восток-2018» довели Запад до истерики

«Россия продемонстрировала готовность применить военную силу против своих соседей, например, Украины и Грузии».

«Все происходящее в России очевидно показывает, что Россия готовится к войне с Западом. Не к гибридной, а открытой «настоящей» войне, с использованием танков и ракет».

Сегодня всё внимание мировой общественности приковано к Дальнему Востоку, ведь сейчас там проходят самые крупные с 1980-го года военные учения России – «Восток 2018». За неделю огромному 300-тысячному российскому военному контингенту совместно с коллегами из Китая и Монголии предстоит справиться с множеством боевых задач, что потребует от них высокого уровня кооперации и профессионализма. Однако всех, особенно Запад, беспокоит вопрос: в чем же сакральный смысл данных маневров?По мнению западных стран, «Восток-2018» является актом агрессии против всего цивилизованного мира, о чем можно сделать вывод, исходя из заявлений политического и экспертного эшелона западников-русофобов. Например, представитель Североатлантического альянса в России Дилан Уайт заявил следующее:Ему вторит старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс:И все одно – рассадник вселенского зла сидит в России, а значит, Западу необходимо срочно принимать меры для противодействия этой «угрозе», что вполне гармонично вписывается в их антироссийскую доктрину, которой западные страны следуют уже которое десятилетие. При этом все как-то стараются не акцентировать внимание на деятельности самого Североатлантического альянса, который просто брызжет агрессивным настроем по отношению к РФ. Для начала достаточно только взглянуть на график количества учений, чтобы понять истинные цели НАТО:Только за первое полугодие 2018 года НАТО провело 80 военных маневров различного уровня, и это при том, что за весь 2017 год они провели ровно такое же количество. Что характерно, львиная доля из них проходила аккурат вдоль российских границ. Чего стоят только учения «See Breeze» в Черном море в конце июля! Причем сквозь все маневры Североатлантического альянса проходит одна красная нить – в качестве условного противника перманентно выступает Россия, а российское вооружение используется в качестве образцов вражеской техники. Совсем без намека на агрессию, правда?На фоне этого «Восток-2018» выглядит просто эталоном пацифизма. Это понятно как по поставленным задачам, основной из которых является повышение сотрудничества между силами стран-партнеров, так и со слов официальных представителей российского правительства, которое не раз отмечало, что Россия не представляет угрозы другим странам, наоборот, готова всегда обсудить совместное развитие и наладить контакты в различных сферах.Со слов заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, учения «Восток-2018» имеют оборонительный характер, как, собственно, и любые другие маневры. К тому же им придан такой уровень открытости и соответствия международным нормам, что говорить о каких-то неадекватных целях данных учений просто не приходится.