Су-30 в серии и на международном рынке
К настоящему времени многочисленные заказчики в лице военно-воздушных сил зарубежных государств успели получить порядка 500 многофункциональных истребителей семейства Су-30 в разных модификациях. В ближайшее время ожидается появление новых контрактов на строительство такой техники, что приведет к понятным последствиям. Су-30 и его многочисленные модификации уже стал одним из самых успешных образцов своего класса на международном рынке. Какие факторы привели к наблюдаемому коммерческому успеху российского истребителя, и как он отвоевывал свою долю рынка?
Первые истребители Су-30 модификации «К» отправились зарубежному заказчику около 20 лет назад. Они создавались в рамках сотрудничества с Индией и изначально соответствовали требованиям заказчика. В ходе создания проекта Су-30К был создан самый серьезный задел, при помощи которого в дальнейшем удалось разработать множество новых модификаций техники, наиболее полно соответствующих пожеланиям новых покупателей. Таким образом, основания для нынешних успехов линейки Су-30 появились еще в середине девяностых годов.
По заказу Индии
Первый шаг к экспортному успеху был сделан в 1994 году, когда военно-воздушные силы Индии проявили интерес к российским истребителям семейства Су-27. При этом потенциальный заказчик не пожелал закупать технику существующей модели и представил собственные требования к желаемому многофункциональному истребителю. В соответствии с таким заданием в 1995 году компания «Сухой» начала проектирование новой версии имеющегося самолета.
В конце ноября 1996 года Россия и Индия подписали контракт о проведении необходимых конструкторских работ и дальнейшую поставку готовой техники. ВВС Индии желали получить 8 самолетов типа Су-30К и 32 Су-30МКИ. В дальнейшем предполагалось наладить производство авиационной техники на одном из индийских предприятий.
Су-30К создавался в качестве доработанной версии учебно-боевого Су-27УБ и имел некоторые отличия. Широкое использование готовых изделий позволило сократить сроки разработки. Благодаря этому первые заказанные самолеты были переданы Индии уже в 1997 году. В конце десятилетия индийские ВВС приступили к эксплуатации всех заказанных Су-30К. В это же время продолжалась разработка более совершенного истребителя Су-30МКИ.
В рамках проекта с литерами «МКИ» («Модернизированный коммерческий, индийский») российским конструкторам предстояло решить несколько специфических задач в сфере техники и подходов. К примеру, для получения желаемой доли рынка следовало отказаться от традиционного подхода, предусматривающего создание экспортной версии как ухудшенного варианта «своей» машины. Кроме того, пришлось вести опытно-конструкторские работы при прямом участии заказчика. Наконец, имеющиеся соглашения подразумевали постепенную модернизацию техники с планомерным достижением желаемых результатов, для чего требовалась новая архитектура бортового оборудования.
Российские авиаконструкторы ранее не сталкивались с такими задачами, но все же справились с их решением. Следует отметить, что именно это фактически предопределило дальнейшую судьбу всего семейства Су-30. Новые модификации истребителя создавались с использованием задела по Су-30МКИ и с применением характерных особенностей этого проекта.
Одним из самых серьезных нововведений проекта Су-30МКИ стало широкое применение авионики зарубежного производства, которую желал получить заказчик. В готовом самолете используются радиоэлектронные компоненты от 14 производителей из 6 стран мира. Для обеспечения совместимости всех этих приборов была разработана новая для нашей страны система с открытой архитектурой. Впоследствии она позволила сравнительно быстро и просто осуществлять модернизацию самолетов. Важнейшей особенностью Су-30МКИ и других самолетов семейства стало наличие системы управления вектором тяги. Кроме того, впервые в мире экспортный самолет получил радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой.
Испытания опытных самолетов типа Су-30МКИ были проведены на рубеже девяностых и двухтысячных годов. В 2002-м заказчик получил первую партию из 10 таких машин. В следующем году – еще 12. Строительство этой техники осуществлялось в Иркутске. К этому времени уже существовал и реализовывался контракт о запуске сборки авиационной техники силами индийской промышленности. Согласно этому соглашению, Россия должна была передать Индии 140 сборочных комплектов. В дальнейшем появлялись новые договоры на поставку готовых самолетов и комплектов агрегатов.
К настоящему времени военно-воздушные силы Индии располагают весьма крупным парком истребителей Су-30МКИ. В общей сложности в частях имеется порядка 250 самолетов. При этом достаточно активная эксплуатация техники приводит к известным негативным последствиям. Так, с 2009 по 2017 годы индийские военные потеряли семь истребителей.
Китайский контракт
Через несколько лет после контракта с Индией появилось схожее соглашение на поставку авиационной техники в ВВС Китая. В 1997 году на «Сухом» стартовали проектные работы по самолету с обозначением Су-30МКК – «Модернизированный коммерческий, китайский». Во второй раз был использован подход к проектированию, предусматривающий большое внимание к требованиям заказчика. В частности, для наилучшего соответствия техническому заданию Су-30МКК создавался на базе самолетов Су-27М и Су-27СК.
В самом конце десятилетия были построены и испытаны опытные истребители. По ряду причин, сборку этой техники доверили Комсомольскому-на-Амуре авиационному производственному объединению. После завершения всех необходимых проверок было развернуто серийное производство в интересах заказчика. В самом конце 2000 года Китай получил первую партию из 10 самолетов Су-30МКК.
После этого производство и поставки продолжились. До 2004 года включительно КнААПО передало заказчику 73 самолета типа Су-30МКК. К этому времени была создана улучшенная версия коммерческого истребителя – Су-30МК2. В том же 2004 году для китайских ВВС построили 24 машины этой модели. С тех пор Китай не приобретал истребители семейства Су-30. Главной причиной этого стало желание зарубежной страны сосредоточить усилия на собственной авиационной промышленности.
Малайзийский и алжирский варианты
Еще одной важной версией самолета Су-30 стала модификация «МКМ», созданная по заказу ВВС Малайзии. Контракт на создание и производство подобных истребителей был подписан в 2003 году. Едва ли не решающим фактором, поспособствовавшим появлению этого контракта, стала открытая архитектура комплекса авионики, позволившая заказчику выбрать желаемые компоненты. Таким образом, Су-30МКМ фактически представлял собой самолет версии «МКИ» с некоторыми другими бортовыми устройствами.
Согласно договору 2003 года, на разработку полноценного проекта и последующие испытания опытной техники отводилось несколько лет. В 2007 малайзийские ВВС получили первые заказанные машины. Последняя партия была передана в 2009-м. В общей сложности было поставлено 18 истребителей.
В середине прошлого десятилетия, уже после выполнения части работ по Су-30МКМ появился контракт на поставку самолетов Алжиру. Эта страна пожелала приобрести 28 истребителей в особой комплектации с обозначением Су-30МКА. Алжирское техническое задание позволяло обеспечить высочайшую степень унификации с существующими модификациями «МКИ» и «МКМ», что дало определенные преимущества. Так, компании «Сухой» удалось обойтись без полноценных и длительных испытаний.
Имеющиеся возможности использовали в полной мере: первая партия серийных Су-30МКА была передана заказчику уже в 2007 году. Примерно за два года был выполнен весь контракт. Алжирские ВВС не просто остались довольны покупкой, но и подписали еще один контракт. В итоге на данный момент в армии Алжира имеется 56 истребителей Су-30МКА.
Вариант «МК2» и его производные
Первые экспортные модификации истребителя Су-30 базировались на проекте с литерами «МК». Именно в этом проекте были заложены все основные идеи, позволившие выполнить требования нескольких зарубежных заказчиков и получить выгодные контракты. Тем не менее, со временем Су-30МК стал устаревать, и его экспортный потенциал в некоторой мере сократился. В конце девяностых годов стартовала разработка новой версии этой машины, так же предназначенной для поставок зарубежным странам.
В 2002 году в воздух впервые поднялся опытный самолет Су-30МК2. От предшественника он отличался более мощной силовой установкой, современным радиоэлектронным оборудованием и расширенной номенклатурой вооружения. При этом были сохранены все основные преимущества базового «МК», в первую очередь, открытая архитектура авионики. Достаточно быстро обновленный самолет заинтересовал заказчиков и пошел в серию.
Номенклатура вооружений Су-30МК2. Рисунок КнААЗ / knaapo.ru
Первым покупателем Су-30МК2 стал Китай, к тому времени уже имевший крупный парк Су-30МКК. В 2004 году китайские ВВС получили 24 самолета этого типа. Позже такую технику приобрели Индонезия и Уганда. Все эти страны пожелали получить самолеты в исходной комплектации, без каких-либо серьезных доработок.
Также Су-30МК2 отправились служить в Венесуэлу и Вьетнам, но в этот раз речь шла о специальных модификациях. Оба этих заказчика пожелали внести коррективы в состав бортового оснащения в связи с теми или иными причинами. Любопытно, что обе новые модификации имеют индекс Су-30МК2В. Во избежание путаницы приходится указывать, какая именно страна имеется в виду. Кроме того, венесуэльский вариант Су-30 иногда обозначают как «МК2V».
Самолеты для своих нужд
По целому ряду известных причин, до определенного времени самолеты Су-30 строились только по заказу зарубежных стран. Российские военно-воздушные силы могли приобрести такую технику, но в течение долгих лет не пользовались этой возможностью. Ситуация изменилась не так уж давно. В 2010 году состоялся первый полет истребителя Су-30М2, созданного на базе экспортного «МК2». В 2012-м в воздух подняли опытный Су-30СМ («серийный модернизированный»). Вскоре появились контракты на поставку такой техники.
За последние несколько лет министерство обороны России подписало целый ряд договоров на поставку многофункциональных истребителей линейки Су-30. К настоящему времени российские вооруженные силы располагают одним из крупнейших в мире парков такой техники. Имеется более сотни Су-30СМ и два десятка Су-30М2. Большая часть этих самолетов служит в составе воздушно-космических сил. Существенное количество машин было передано морской авиации.
С определенного времени «российскими» модификациями Су-30 стали интересоваться страны ближнего зарубежья. В начале 2015 года появилась информация о контракте на поставку Су-30СМ ВВС Казахстана. Через несколько месяцев на параде показали четыре первых самолета. В 2016 и 2017 годах были переданы еще две пары самолетов. При этом все существующие контракты предусматривают поставку трех десятков машин. Поставки будут осуществляться до начала следующего десятилетия.
В середине 2017 года стало известно о будущей поставке Су-30СМ белорусской армии. Сообщалось о желании Минска купить 12 таких машин общей стоимостью около 600 млн долларов США. На строительство и передачу техники выделялось около трех лет.
Успехи и их причины
К настоящему времени российская авиационная промышленность – как самостоятельно, так и при участии зарубежных предприятий – построила более 630 самолетов семейства Су-30 всех существующих модификаций. При этом в российской армии служит менее пятой части от всех построенных самолетов. Таким образом, свыше 80% серийных Су-30 всех версий было построено для третьих стран. Учитывая количество и долю экспортных машин, можно говорить о настоящем коммерческом успехе.
Самолеты Су-30 разных версий эксплуатируются в дюжине стран, и список их владельцев может пополниться в любое время. При этом количественные показатели парков разных стран заметным образом отличаются. Численность меняется от 250 единиц в ВВС Индии до 6-8 в Уганде, Анголе или Казахстане. Это показывает, что современные российские истребители представляют большой интерес для стран с разными желаниями и финансовыми возможностями.
Доступная информация позволяет понять, почему Су-30 пользуется большой популярностью на международном рынке. Едва ли не основной причиной этого является выгодное соотношение стоимости и возможностей. Самолеты Су-30 современных модификаций стоят около 50 млн долларов США, и за эти деньги заказчик получает целый ряд важнейших особенностей. Покупатель может выбрать наиболее подходящую ему модификацию самолета, а кроме того, самостоятельно подобрать желаемый состав бортового оборудования. Далеко не все производители современных истребителей готовы идти на такое сотрудничество с клиентами.
Су-30МК стал первым в мире экспортным истребителем, имеющим управление вектором тяги. В сочетании с другими летно-техническими характеристиками это обеспечивает серьезные преимущества перед конкурентами. Номенклатура боеприпасов включает разнообразное оружие всех основных классов, что позволяет решать широкий круг боевых задач. При этом боевая нагрузка достигает 8 т, что понятным образом расширяет возможности самолета.
С точки зрения истории российского авиастроения Су-30 выглядит смелым экспериментом по совмещению большого опыта и совершенно новых идей. Результатом этого стало появление весьма удачного образца техники, пригодного для эксплуатации в своих ВВС и для экспортных поставок. К настоящему времени было построено более 630 самолетов семейства Су-30, причем подавляющее их большинство было заказано зарубежными странами. Этот факт наглядно доказывает правильность примененного подхода, а также демонстрирует реальный потенциал всего семейства проектов.
По материалам сайтов:
http://sukhoi.org/
http://irkut.com/
http://knaapo.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://vz.ru/
http://nvo.ng.ru/
http://airwar.ru/
https://globalsecurity.org/
Первые истребители Су-30 модификации «К» отправились зарубежному заказчику около 20 лет назад. Они создавались в рамках сотрудничества с Индией и изначально соответствовали требованиям заказчика. В ходе создания проекта Су-30К был создан самый серьезный задел, при помощи которого в дальнейшем удалось разработать множество новых модификаций техники, наиболее полно соответствующих пожеланиям новых покупателей. Таким образом, основания для нынешних успехов линейки Су-30 появились еще в середине девяностых годов.
По заказу Индии
Первый шаг к экспортному успеху был сделан в 1994 году, когда военно-воздушные силы Индии проявили интерес к российским истребителям семейства Су-27. При этом потенциальный заказчик не пожелал закупать технику существующей модели и представил собственные требования к желаемому многофункциональному истребителю. В соответствии с таким заданием в 1995 году компания «Сухой» начала проектирование новой версии имеющегося самолета.
В конце ноября 1996 года Россия и Индия подписали контракт о проведении необходимых конструкторских работ и дальнейшую поставку готовой техники. ВВС Индии желали получить 8 самолетов типа Су-30К и 32 Су-30МКИ. В дальнейшем предполагалось наладить производство авиационной техники на одном из индийских предприятий.
Су-30К создавался в качестве доработанной версии учебно-боевого Су-27УБ и имел некоторые отличия. Широкое использование готовых изделий позволило сократить сроки разработки. Благодаря этому первые заказанные самолеты были переданы Индии уже в 1997 году. В конце десятилетия индийские ВВС приступили к эксплуатации всех заказанных Су-30К. В это же время продолжалась разработка более совершенного истребителя Су-30МКИ.
В рамках проекта с литерами «МКИ» («Модернизированный коммерческий, индийский») российским конструкторам предстояло решить несколько специфических задач в сфере техники и подходов. К примеру, для получения желаемой доли рынка следовало отказаться от традиционного подхода, предусматривающего создание экспортной версии как ухудшенного варианта «своей» машины. Кроме того, пришлось вести опытно-конструкторские работы при прямом участии заказчика. Наконец, имеющиеся соглашения подразумевали постепенную модернизацию техники с планомерным достижением желаемых результатов, для чего требовалась новая архитектура бортового оборудования.
Российские авиаконструкторы ранее не сталкивались с такими задачами, но все же справились с их решением. Следует отметить, что именно это фактически предопределило дальнейшую судьбу всего семейства Су-30. Новые модификации истребителя создавались с использованием задела по Су-30МКИ и с применением характерных особенностей этого проекта.
Одним из самых серьезных нововведений проекта Су-30МКИ стало широкое применение авионики зарубежного производства, которую желал получить заказчик. В готовом самолете используются радиоэлектронные компоненты от 14 производителей из 6 стран мира. Для обеспечения совместимости всех этих приборов была разработана новая для нашей страны система с открытой архитектурой. Впоследствии она позволила сравнительно быстро и просто осуществлять модернизацию самолетов. Важнейшей особенностью Су-30МКИ и других самолетов семейства стало наличие системы управления вектором тяги. Кроме того, впервые в мире экспортный самолет получил радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой.
Испытания опытных самолетов типа Су-30МКИ были проведены на рубеже девяностых и двухтысячных годов. В 2002-м заказчик получил первую партию из 10 таких машин. В следующем году – еще 12. Строительство этой техники осуществлялось в Иркутске. К этому времени уже существовал и реализовывался контракт о запуске сборки авиационной техники силами индийской промышленности. Согласно этому соглашению, Россия должна была передать Индии 140 сборочных комплектов. В дальнейшем появлялись новые договоры на поставку готовых самолетов и комплектов агрегатов.
К настоящему времени военно-воздушные силы Индии располагают весьма крупным парком истребителей Су-30МКИ. В общей сложности в частях имеется порядка 250 самолетов. При этом достаточно активная эксплуатация техники приводит к известным негативным последствиям. Так, с 2009 по 2017 годы индийские военные потеряли семь истребителей.
Китайский контракт
Через несколько лет после контракта с Индией появилось схожее соглашение на поставку авиационной техники в ВВС Китая. В 1997 году на «Сухом» стартовали проектные работы по самолету с обозначением Су-30МКК – «Модернизированный коммерческий, китайский». Во второй раз был использован подход к проектированию, предусматривающий большое внимание к требованиям заказчика. В частности, для наилучшего соответствия техническому заданию Су-30МКК создавался на базе самолетов Су-27М и Су-27СК.
В самом конце десятилетия были построены и испытаны опытные истребители. По ряду причин, сборку этой техники доверили Комсомольскому-на-Амуре авиационному производственному объединению. После завершения всех необходимых проверок было развернуто серийное производство в интересах заказчика. В самом конце 2000 года Китай получил первую партию из 10 самолетов Су-30МКК.
После этого производство и поставки продолжились. До 2004 года включительно КнААПО передало заказчику 73 самолета типа Су-30МКК. К этому времени была создана улучшенная версия коммерческого истребителя – Су-30МК2. В том же 2004 году для китайских ВВС построили 24 машины этой модели. С тех пор Китай не приобретал истребители семейства Су-30. Главной причиной этого стало желание зарубежной страны сосредоточить усилия на собственной авиационной промышленности.
Малайзийский и алжирский варианты
Еще одной важной версией самолета Су-30 стала модификация «МКМ», созданная по заказу ВВС Малайзии. Контракт на создание и производство подобных истребителей был подписан в 2003 году. Едва ли не решающим фактором, поспособствовавшим появлению этого контракта, стала открытая архитектура комплекса авионики, позволившая заказчику выбрать желаемые компоненты. Таким образом, Су-30МКМ фактически представлял собой самолет версии «МКИ» с некоторыми другими бортовыми устройствами.
Согласно договору 2003 года, на разработку полноценного проекта и последующие испытания опытной техники отводилось несколько лет. В 2007 малайзийские ВВС получили первые заказанные машины. Последняя партия была передана в 2009-м. В общей сложности было поставлено 18 истребителей.
В середине прошлого десятилетия, уже после выполнения части работ по Су-30МКМ появился контракт на поставку самолетов Алжиру. Эта страна пожелала приобрести 28 истребителей в особой комплектации с обозначением Су-30МКА. Алжирское техническое задание позволяло обеспечить высочайшую степень унификации с существующими модификациями «МКИ» и «МКМ», что дало определенные преимущества. Так, компании «Сухой» удалось обойтись без полноценных и длительных испытаний.
Имеющиеся возможности использовали в полной мере: первая партия серийных Су-30МКА была передана заказчику уже в 2007 году. Примерно за два года был выполнен весь контракт. Алжирские ВВС не просто остались довольны покупкой, но и подписали еще один контракт. В итоге на данный момент в армии Алжира имеется 56 истребителей Су-30МКА.
Вариант «МК2» и его производные
Первые экспортные модификации истребителя Су-30 базировались на проекте с литерами «МК». Именно в этом проекте были заложены все основные идеи, позволившие выполнить требования нескольких зарубежных заказчиков и получить выгодные контракты. Тем не менее, со временем Су-30МК стал устаревать, и его экспортный потенциал в некоторой мере сократился. В конце девяностых годов стартовала разработка новой версии этой машины, так же предназначенной для поставок зарубежным странам.
В 2002 году в воздух впервые поднялся опытный самолет Су-30МК2. От предшественника он отличался более мощной силовой установкой, современным радиоэлектронным оборудованием и расширенной номенклатурой вооружения. При этом были сохранены все основные преимущества базового «МК», в первую очередь, открытая архитектура авионики. Достаточно быстро обновленный самолет заинтересовал заказчиков и пошел в серию.
Номенклатура вооружений Су-30МК2. Рисунок КнААЗ / knaapo.ru
Первым покупателем Су-30МК2 стал Китай, к тому времени уже имевший крупный парк Су-30МКК. В 2004 году китайские ВВС получили 24 самолета этого типа. Позже такую технику приобрели Индонезия и Уганда. Все эти страны пожелали получить самолеты в исходной комплектации, без каких-либо серьезных доработок.
Также Су-30МК2 отправились служить в Венесуэлу и Вьетнам, но в этот раз речь шла о специальных модификациях. Оба этих заказчика пожелали внести коррективы в состав бортового оснащения в связи с теми или иными причинами. Любопытно, что обе новые модификации имеют индекс Су-30МК2В. Во избежание путаницы приходится указывать, какая именно страна имеется в виду. Кроме того, венесуэльский вариант Су-30 иногда обозначают как «МК2V».
Самолеты для своих нужд
По целому ряду известных причин, до определенного времени самолеты Су-30 строились только по заказу зарубежных стран. Российские военно-воздушные силы могли приобрести такую технику, но в течение долгих лет не пользовались этой возможностью. Ситуация изменилась не так уж давно. В 2010 году состоялся первый полет истребителя Су-30М2, созданного на базе экспортного «МК2». В 2012-м в воздух подняли опытный Су-30СМ («серийный модернизированный»). Вскоре появились контракты на поставку такой техники.
За последние несколько лет министерство обороны России подписало целый ряд договоров на поставку многофункциональных истребителей линейки Су-30. К настоящему времени российские вооруженные силы располагают одним из крупнейших в мире парков такой техники. Имеется более сотни Су-30СМ и два десятка Су-30М2. Большая часть этих самолетов служит в составе воздушно-космических сил. Существенное количество машин было передано морской авиации.
С определенного времени «российскими» модификациями Су-30 стали интересоваться страны ближнего зарубежья. В начале 2015 года появилась информация о контракте на поставку Су-30СМ ВВС Казахстана. Через несколько месяцев на параде показали четыре первых самолета. В 2016 и 2017 годах были переданы еще две пары самолетов. При этом все существующие контракты предусматривают поставку трех десятков машин. Поставки будут осуществляться до начала следующего десятилетия.
В середине 2017 года стало известно о будущей поставке Су-30СМ белорусской армии. Сообщалось о желании Минска купить 12 таких машин общей стоимостью около 600 млн долларов США. На строительство и передачу техники выделялось около трех лет.
Успехи и их причины
К настоящему времени российская авиационная промышленность – как самостоятельно, так и при участии зарубежных предприятий – построила более 630 самолетов семейства Су-30 всех существующих модификаций. При этом в российской армии служит менее пятой части от всех построенных самолетов. Таким образом, свыше 80% серийных Су-30 всех версий было построено для третьих стран. Учитывая количество и долю экспортных машин, можно говорить о настоящем коммерческом успехе.
Самолеты Су-30 разных версий эксплуатируются в дюжине стран, и список их владельцев может пополниться в любое время. При этом количественные показатели парков разных стран заметным образом отличаются. Численность меняется от 250 единиц в ВВС Индии до 6-8 в Уганде, Анголе или Казахстане. Это показывает, что современные российские истребители представляют большой интерес для стран с разными желаниями и финансовыми возможностями.
Доступная информация позволяет понять, почему Су-30 пользуется большой популярностью на международном рынке. Едва ли не основной причиной этого является выгодное соотношение стоимости и возможностей. Самолеты Су-30 современных модификаций стоят около 50 млн долларов США, и за эти деньги заказчик получает целый ряд важнейших особенностей. Покупатель может выбрать наиболее подходящую ему модификацию самолета, а кроме того, самостоятельно подобрать желаемый состав бортового оборудования. Далеко не все производители современных истребителей готовы идти на такое сотрудничество с клиентами.
Су-30МК стал первым в мире экспортным истребителем, имеющим управление вектором тяги. В сочетании с другими летно-техническими характеристиками это обеспечивает серьезные преимущества перед конкурентами. Номенклатура боеприпасов включает разнообразное оружие всех основных классов, что позволяет решать широкий круг боевых задач. При этом боевая нагрузка достигает 8 т, что понятным образом расширяет возможности самолета.
С точки зрения истории российского авиастроения Су-30 выглядит смелым экспериментом по совмещению большого опыта и совершенно новых идей. Результатом этого стало появление весьма удачного образца техники, пригодного для эксплуатации в своих ВВС и для экспортных поставок. К настоящему времени было построено более 630 самолетов семейства Су-30, причем подавляющее их большинство было заказано зарубежными странами. Этот факт наглядно доказывает правильность примененного подхода, а также демонстрирует реальный потенциал всего семейства проектов.
По материалам сайтов:
http://sukhoi.org/
http://irkut.com/
http://knaapo.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://vz.ru/
http://nvo.ng.ru/
http://airwar.ru/
https://globalsecurity.org/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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