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Япония заказала в США девять самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye

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Японские силы самообороны в ближайшее время повысят возможности по дальнему радиолокационному обнаружению авиации противника. Американское правительство одобрило продажу Японии девяти самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye на сумму 3,14 млрд долларов, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на портал defensenews.com.

Япония заказала в США девять самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye


В Японии заявляют, что полученные от США самолеты ДРЛО будут применяться во взаимодействии с F-35 для противодействия возросшей мощи Китая и Северной Кореи. В составе Сил самообороны Японии на данный момент имеются 13 старых самолетов E-2C Hawkeye и четыре современных E-767. Подписанный контракт предусматривает первую поставку четырех Е-2D на сумму 633 млн долларов. Также в рамках подписанного контракта, США поставят Японии 28 турбовинтовых двигателей T56-A-427A engines (18 на самолетах и 10 дополнительных), 10 радаров APY-9 (9 на самолетах и один дополнительный) и другое сопутствующее оборудование.


По имеющимся данным, всего Япония закупила американского вооружения почти на 20 млрд. долларов. В поставки входят самолеты пятого поколения F-35, БИУС Aegis, самолет-заправщик KC-46, беспилотники Global Hawk, конвертопланы Оsprey MV-22, самолеты ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye.
Использованы фотографии:
Navy Recognition
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7 комментариев
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  1. Стрелянный Онлайн
    Стрелянный Сегодня, 16:43
    0
    Вооружают Японию,для чего интересно ..))) США любят чужими руками воевать и сливки снимать..Ну давайте господа,посмотрим, как вы в этот раз выкрутитесь !
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:01
      0
      Обычный бизнес, тем более тут без вариантов, колония купит то оружие, и в том количестве, которое выгодно продать хозяину.
      1. Стрелянный Онлайн
        Стрелянный Сегодня, 17:12
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Обычный бизнес, тем более тут без вариантов, колония купит то оружие, и в том количестве, которое выгодно продать хозяину.

        Да нет Витальевич ,японцев готовят к схватке с КНДР и КНР ,ну и России само собой ..Это очередной будущий очаг напряженности ,стоит кинуть спичку и понесется бойня (англосаксы в этом деле спецы..)
  2. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 16:53
    0
    А если бы подобные закупки (по объему, даже не по сумме) сделало наше МО (разумеется нашей техники), то вони было бы не оберёшься. Вся "прогрессивная" (читай "регрессивная") общественность орала бы, как резаная, что Россия собирается напасть... На украдину, шпротные вымираты, пшекию... Да хоть на Буркина-Фасо. Потому что Россия всегда агрессивная, а все остальные только цветочки нюхают и все эти закупки джапам нужны для наблюдения за цветением сакуры.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:02
      0
      Так на нас и так орут, по поводу и без оного! !!
  3. AlexVas44 Офлайн
    AlexVas44 Сегодня, 17:06
    0
    В Японии заявляют, что полученные от США самолеты ДРЛО будут применяться во взаимодействии с F-35 для противодействия возросшей мощи Китая и Северной Кореи.

    А нас (России) как-будто и нет. Обидно даже.Мы ведь ближе всех к Японии... Даже острова общие, ну почти общие...
  4. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 17:25
    0
    Американское правительство одобрило продажу Японии девяти самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye

    В составе Сил самообороны Японии на данный момент имеются 13 старых самолетов E-2C Hawkeye

    Объясните гуманитарию, а что старые самолеты ДРЛО и У нельзя было модернизировать и довести до нового аналога? На кой черт новый самолет покупать?
    Чувствуется, что у них нет Счетной палаты и Комитета по коррупции в Парламенте....