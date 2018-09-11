Япония заказала в США девять самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye

Японские силы самообороны в ближайшее время повысят возможности по дальнему радиолокационному обнаружению авиации противника. Американское правительство одобрило продажу Японии девяти самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye на сумму 3,14 млрд долларов, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на портал defensenews.com.В Японии заявляют, что полученные от США самолеты ДРЛО будут применяться во взаимодействии с F-35 для противодействия возросшей мощи Китая и Северной Кореи. В составе Сил самообороны Японии на данный момент имеются 13 старых самолетов E-2C Hawkeye и четыре современных E-767. Подписанный контракт предусматривает первую поставку четырех Е-2D на сумму 633 млн долларов. Также в рамках подписанного контракта, США поставят Японии 28 турбовинтовых двигателей T56-A-427A engines (18 на самолетах и 10 дополнительных), 10 радаров APY-9 (9 на самолетах и один дополнительный) и другое сопутствующее оборудование.По имеющимся данным, всего Япония закупила американского вооружения почти на 20 млрд. долларов. В поставки входят самолеты пятого поколения F-35, БИУС Aegis, самолет-заправщик KC-46, беспилотники Global Hawk, конвертопланы Оsprey MV-22, самолеты ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye.