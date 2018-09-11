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Вертолёт «Нильский крокодил» стал самой мощной машиной в Африке

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Поставляемые в Египет из России вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали самыми мощными боевыми машинами во всей Африке, пишет журнал Military Watch.



По данным автора, парк Ка-52, получивших в Египте название «Нильский крокодил», в скором времени достигнет 30 единиц. Всего же Египет заказал 78 вертолетов, из которых 32 – «Катраны», остальные 46 – «Аллигаторы».


Сухопутная версия вертолета («Нильский крокодил») вооружается новейшими ракетами «Атака» и «Вихрь» с дальностью поражения 6 и 12 км соответственно.

Вооружение корабельной версии (Ка-52К «Катран») пока неизвестно. Эксперты предполагают, что это будут «чрезвычайно смертоносные» крылатые ракеты Х-31 и Х-35, обычно применяемые с истребителей Су-30СМ, говорится в материале.

Ракета Х-31, развивающая скорость более 3 Маха, и имеющая дальностью поражения более 100 км, превращает Ка-52К в высокоэффективного охотника, способного одним ударом вывести из строя большинство военных кораблей, пишет издание.

По словам автора, эта ракета сможет нанести кораблям серьезные повреждения, даже не имея боевой части – для этого хватит ее кинетической энергии.

Вертолеты российского производства с современным вооружением на борту многократно увеличивают мощь ударных групп ВМС Египта. Кроме того, Ка-52К приближают египетские «Мистрали» по эффективности применения к авианосцам, отмечает он.

Напомним, на каждом вертолетоносце может размещаться 16 единиц Ка-52К со сложенными лопастями.
Автор:
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8 комментариев
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  1. BRJ Офлайн
    BRJ Сегодня, 16:52
    0
    Интересно,а Апачи штатовские состоят у какой нибудь страны в Африке на вооружении? what
    1. Лекс. Офлайн
      Лекс. Сегодня, 17:32
      0
      В Египте стоят
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:59
    +3
    Вот теперь от того, как Егептяне их будут эксплуаторовать, и зависит, будут ли у нас еще на наши вертолеты Камова в Африке контракты.
    1. afrikanez Онлайн
      afrikanez Сегодня, 17:46
      0
      Думается. что за эксплуатацией, там "глаз да глаз" с нашей стороны.
  3. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 17:00
    +2
    Если это лучший в мире вертолёт, то почему бы ему не быть лучшим и в Африке, логика.
  4. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 17:12
    +2
    Вопрос, а чем егибтяне платить буду? И буду ли вообще платить.
    1. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: Дирижер
      Вопрос, а чем егибтяне...

      Уважаемый "Дирижер" как то вы презрительно написали (не знаю, специально, или по-неграмотности), по-русски пишется ЕГИПТЯНЕ!, если это для вас сложно, пишите - АРЕ (Ара́бская Респу́блика Еги́пет) hi
    2. Лара Крофт Онлайн
      Лара Крофт Сегодня, 17:29
      +1
      Цитата: Дирижер
      Вопрос, а чем егибтяне платить буду? И буду ли вообще платить.

      Объявят о многовекторности во внешней политике и простят нам все, что должны, ни они первые, ни они последние...