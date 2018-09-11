Вертолёт «Нильский крокодил» стал самой мощной машиной в Африке
Поставляемые в Египет из России вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали самыми мощными боевыми машинами во всей Африке, пишет журнал Military Watch.
По данным автора, парк Ка-52, получивших в Египте название «Нильский крокодил», в скором времени достигнет 30 единиц. Всего же Египет заказал 78 вертолетов, из которых 32 – «Катраны», остальные 46 – «Аллигаторы».
Сухопутная версия вертолета («Нильский крокодил») вооружается новейшими ракетами «Атака» и «Вихрь» с дальностью поражения 6 и 12 км соответственно.
Вооружение корабельной версии (Ка-52К «Катран») пока неизвестно. Эксперты предполагают, что это будут «чрезвычайно смертоносные» крылатые ракеты Х-31 и Х-35, обычно применяемые с истребителей Су-30СМ, говорится в материале.
Ракета Х-31, развивающая скорость более 3 Маха, и имеющая дальностью поражения более 100 км, превращает Ка-52К в высокоэффективного охотника, способного одним ударом вывести из строя большинство военных кораблей, пишет издание.
По словам автора, эта ракета сможет нанести кораблям серьезные повреждения, даже не имея боевой части – для этого хватит ее кинетической энергии.
Вертолеты российского производства с современным вооружением на борту многократно увеличивают мощь ударных групп ВМС Египта. Кроме того, Ка-52К приближают египетские «Мистрали» по эффективности применения к авианосцам, отмечает он.
Напомним, на каждом вертолетоносце может размещаться 16 единиц Ка-52К со сложенными лопастями.
По данным автора, парк Ка-52, получивших в Египте название «Нильский крокодил», в скором времени достигнет 30 единиц. Всего же Египет заказал 78 вертолетов, из которых 32 – «Катраны», остальные 46 – «Аллигаторы».
Сухопутная версия вертолета («Нильский крокодил») вооружается новейшими ракетами «Атака» и «Вихрь» с дальностью поражения 6 и 12 км соответственно.
Вооружение корабельной версии (Ка-52К «Катран») пока неизвестно. Эксперты предполагают, что это будут «чрезвычайно смертоносные» крылатые ракеты Х-31 и Х-35, обычно применяемые с истребителей Су-30СМ, говорится в материале.
Ракета Х-31, развивающая скорость более 3 Маха, и имеющая дальностью поражения более 100 км, превращает Ка-52К в высокоэффективного охотника, способного одним ударом вывести из строя большинство военных кораблей, пишет издание.
По словам автора, эта ракета сможет нанести кораблям серьезные повреждения, даже не имея боевой части – для этого хватит ее кинетической энергии.
Вертолеты российского производства с современным вооружением на борту многократно увеличивают мощь ударных групп ВМС Египта. Кроме того, Ка-52К приближают египетские «Мистрали» по эффективности применения к авианосцам, отмечает он.
Напомним, на каждом вертолетоносце может размещаться 16 единиц Ка-52К со сложенными лопастями.
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