Видеоблогер Золотов отвечает видеоблогеру Навальному. Что это было?

Вам не нужно браться за эти темы, так как они звучат несколько скудоумно с Вашей стороны, потому что вопросы поставок (...) ценовая составляющая – это не Ваша тема. Беритесь за другое.

Я действительно небедный человек. Когда Вы ещё садились на горшок, я прошёл службу в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда, потом занимался бизнесом. А вот кто Вы вообще, Навальный? Я хочу понять Вашу составляющую.

Обещаю сделать из Вас за несколько минут сделать хорошую сочную отбивную.