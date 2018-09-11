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Видеоблогер Золотов отвечает видеоблогеру Навальному. Что это было?

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Широкий резонанс вызвала YouTube-публикация, сделанная, мягко говоря, не совсем обычным видеоблогером. В роли видеоблогера выступил главком Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, решивший дать ответ г-ну Навальному. Ранее на нашем информационно-аналитическом портале выходил материал «Навальный – Росгвардия. 2:0», где рассматривался ролик Навального под названием «Кто из них объедает Росгвардию?»

В ролике Навальный обвиняет руководство Росгвардии в, мягко говоря, нецелевом расходовании выделяемых из бюджета средств. И упомянутое руководство Росгвардии не просто ввязалось в полемику, но ещё и силами генерала Золотова полемику организовало на той самой площадке YouTube – в стиле современных «баттлов», как это принято называть в среде молодёжи.

Виктор Золотов, появившись перед зрителями в мундире, заявил, что он бы записал свой ответ и раньше, но был в командировке – потому только сегодня.


Золотов - заочно Навальному:
Вам не нужно браться за эти темы, так как они звучат несколько скудоумно с Вашей стороны, потому что вопросы поставок (...) ценовая составляющая – это не Ваша тема. Беритесь за другое.


Далее Золотов заявил, что коррупционные недостатки в возглавляемом им ведомстве есть, но ведомство старается с ними бороться.

Золотов о претензиях Навального по декларации:
Я действительно небедный человек. Когда Вы ещё садились на горшок, я прошёл службу в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда, потом занимался бизнесом. А вот кто Вы вообще, Навальный? Я хочу понять Вашу составляющую.


В целом это заявление напомнило хрестоматийное «А ты кто такой?»

В своём обращении Золотов объявил, что вызывает Навального на поединок –«на ринг, на татами».

Золотов:
Обещаю сделать из Вас за несколько минут сделать хорошую сочную отбивную.


Далее следовали слова о том, что если Навальный продолжит клеветнические выпады в адрес Золотова или членов его семьи, то генерал «вытрет о него ноги».

Создалось впечатление, что после такого не хватает только одного: разбора ситуации в программе из серии «Пусть говорят» с приглашением авторов этой Ютьюб-перебранки. Видимо, решение вопросов и споров в суде уже перестаёт являться цивилизованной нормой.

Использованы фотографии:
YouTube
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64 комментария
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  1. Стрелянный Онлайн
    Стрелянный Сегодня, 16:49
    +1
    Зря кормит тролля ванального ..
    1. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 16:59
      -2
      Цитата: Стрелянный
      Зря кормит тролля ванального ..

      Это работа не на Навального, это работа на интерентзомбированную молодежь. Долго же наши генералы до этого доходили. Пора уже воевать за умы молодежи на их поле.
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 17:03
        +1
        Именно.. Мир изменился. Сейчас это поле надо пахать,а не через пресслужбы сухие ответы выдавать. Наш МИД англичан троллит,картинками,стишками,шутками) ну реально супер. Люди на такое быстрее внимание обращают
        1. Stas157 Онлайн
          Stas157 Сегодня, 17:35
          -2
          Он откуда выпал со своими заявками?? В какой среде он живёт, что бы вот так, по пацански, по уголовному на драку вызывать! И при этом мент!(для мента привычное дело) угрожает человека в котлету превратить! Что ж ФСОшнику, и телохранителю, обладателю поясов и званий по боевым искусствам, сделать фарш из обычного человека не мудрено. Это все равно, как взрослому мужику, ребенка отлупить!

          А чтобы "легитимизировать" избиение, облек его в более "романтическую" форму, предложил это сделать в виде дуэли, и на ринге. Хотя, какая разница, где и как превратят тебя в котлету, в темном переулке или в более цивильных условиях.

          Показательно, что этот монстр, с куриными мозгами, таким нехитрым образом, решил свою "честь" защитить. Это вместо того, чтобы реально, на фактах, попытаться опровергнуть "несправедливые" обвинения! По делу, даже не заикнулся, вместо этого быдляче угрожал и кидал оскорбления(дескать трус, марионетка...).

          ДАМ в подобном случае по другому "соскочил"(все это чушь и компот). Но, что их объединяет, так это то, что они даже не пытаются(не могут, не хотят) опровергнуть выдвинутые публично обвинения, скрываясь за ненужными словами.
          П.С. Усманов, кстати, обещал Навального засудить! И что из этого вышло?
          1. bk316 Онлайн
            bk316 Сегодня, 17:42
            +1
            Это вместо того, чтобы реально, на фактах, попытаться опровергнуть "несправедливые" обвинения!

            Да не нужны аудитории анального никакие факты и доказательства. Вам они Стас тоже частенько бывают не нужны - все на эмоциях. Вот генерал и выступил на этом поле, ну получилось немного быковато, бывает - первый блин комом.
            1. Stas157 Онлайн
              Stas157 Сегодня, 17:44
              +1
              Цитата: bk316
              Да не нужны аудитории анального никакие факты и доказательства.

              В России живет не только аудитория Навального! Остальным людям они тоже не нужны? Похоже вы с этим бывшим телохранителем думаете одинаково.
          2. Чёрный Онлайн
            Чёрный Сегодня, 17:43
            0
            Дворяне, блин laughing .....Бросают вызов равному.....В данном случае Золотов снизошёл до Ванального...печально.
      2. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 17:04
        +1
        Воевать за умы молодежи надо не опускаясь до уровня бандерлогов, понятия не имеющих ни о чести ни о собственном достоинстве. Пригласи его на дуэль: по мордам вмажешь - так он побои снимать пойдет и в суд подаст. Их надо либо игнорировать - не всякая пустота прозрачна, собака лает, а караван идет, либо - бить их же оружием. Подать в суд на клевету. Отсудить кругленькую цитрусовую сумму за распространение порочащих сведений. Может, спонсоры Навального подумают в следующий раз, стоит ли ставить на такую посредственность и бездарность как он.
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 17:20
          -1
          Да это же не увидите не вы ни я))) какие то адвокаты придут,будут там часами болтать. А тут живой ответ. Человеческий.
        2. Vladimir 5 Онлайн
          Vladimir 5 Сегодня, 17:41
          +1
          Не надо допускать таких коррупционных дел по снабжению Росгвардии и проблем ноль. а теперь гавнюшки казнокрадов всячески прикрывают. Если Золотов привлёк бы главного ответсвенного за такие "распилы" к ответсвенности, хотябы минимально, тогда бы выглядел бы молодцом и вычистил мундир от грязи. Теперь идёт только размазывание дерьма...
    2. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 17:18
      0
      Вот жеш чья- то мама... В своё время на Щёлокова гнали, что тот, будучи министром МВД СССР, посмел надеть погоны генерала армии... Сейчас, думаю, недолго до появления генралисимусса..
  2. ROSS_Ulair Онлайн
    ROSS_Ulair Сегодня, 16:49
    +14
    Что это было?

    Это было пробито очередное дно...
    1. Fedor Egoist Офлайн
      Fedor Egoist Сегодня, 17:06
      +5
      Цитата: ROSS_Ulair
      Это было пробито очередное дно...

      Пожалуй, соглашусь с вами. Отвечать г-ну Навальному (не подумайте, что господину) и тем более вступать с ним в словесные ютуб баталии - это опускаться на его уровень, играть на его поле по его правилам. Заведомо проигрышный ход. Это как орать матом на нагрубившего тебе алкаша или бомжа. В глазах окружающих моментально становишься таким же.
  3. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 16:49
    +11
    Детский сад...Генерал.Росгвардии.Должностное лицо.Ютюб.Навальный...Разборки интернетовские...
    не хватает только одного: разбора ситуации в программе из серии «Пусть говорят» с приглашением авторов этой Ютьюб-перебранки
  4. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 16:51
    -4
    Давно пора по башке дать навальному и его шобле
    1. Комментарий был удален.
    2. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 17:17
      0
      Кстати еще давнее надо надавать по башке Пу, ну , если Вы, судя по флажку из РК, то ЛН тоже надавать.
  5. GibSoN Онлайн
    GibSoN Сегодня, 16:53
    +2
    Это серьёзно?! Или шутка такая?
  6. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 16:55
    -2
    Зря вы так авторы) это гениальный ход) Навальный наехал на главу силового ведомства,и тот решил его же способом ему ответить. Теперь или отвечать на это ему или свалить в сторону. В любом случае Навальный репутацию свою убьет окончательно. Видимо PR службу завели хорошую) да и удивляться этому странно. Сейчас один страной через твиттер управляет,другие через сми шпионов искать начали. Блин,вот чего Путину такое не подскажут,наехать так же на англов? Или что то похожее! Да это сотни миллионов людей посмотрят. Сми фейкометные умоются просто)))
    1. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 16:57
      +13
      Навальный предъявил обвинения, тут выхода два либо подача в суд дела за клевету либо уход в отставку прямиком в СИЗО
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 17:21
        0
        Он предьявил собственные измышления. Доказательствами это все могло стать отправь он это в прокуратуру.
      2. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 17:31
        +2
        Цитата: BlackMokona
        Навальный предъявил обвинения, тут выхода два либо подача в суд дела за клевету либо уход в отставку прямиком в СИЗО

        Одно из двух-третьего не дано в нормальных государствах... request
    2. 777-3-59-97 Офлайн
      777-3-59-97 Сегодня, 17:21
      +3
      Теперь или отвечать на это ему или свалить в сторону.

      Интересно, как он сможет ответить, находясь в спецприемнике отбывая свои 30 суток незаконного ареста? fool
  7. tTшка Онлайн
    tTшка Сегодня, 16:55
    -2
    Для официального лица конечно же перебор, но с другой стороны, задета честь офицера ... Да и не табельным же стволом он ему угрожает, а чем Золотов будет заниматься в свой выходной день - не наше дело. Честь и хвала человеку, который в 60+ лет, готов с детиной в спарринг встать.
    1. demo Офлайн
      demo Сегодня, 17:35
      0
      Знаете, уважаемый, про честь офицера не стоит говорить.
      Ибо ни вы, и ни я не знаем о его качествах офицера.
      Но мне кажется что охранник первого лица государства это прежде всего цепной пес, натасканный на то, чтобы рвать любого. И истинных врагов, желающих убрать руководителя ради своих корыстных интересов, и старушку мать, которая готова руки-ноги целовать Президенту за спасение своего непутевого.
      Постарайтесь найти бывших офицеров 9-го управления КГБ СССР.
      И поспрашивайте их о том, какой психологической обработке их подвергали.
      Вот тогда вам станет ясно что это за публика.
      А уж руководитель этой службы, я имею ввиду ФСО - это верх цинизма, отсутствие любых тормозов, высшая степень желания и стремления убрать любой опасных объект от своего охраняемого объекта.
      Честь офицеров осталась только в низовом звене.
      И Сирия в этом нам дала достаточно много для осмысления.
      И не только Сирия.
      Ну да ладно.
      1. tTшка Онлайн
        tTшка Сегодня, 17:45
        0
        Начали за здравие ... а закончили "цепными псами" )))
        Да, Навальный очень опасен для Путина ... Бедный Президент, не спит уже который год, навальнят боится, вот-вот раскопают чего о нем и посадЮт дядя Вову ))) А на почве недосыпа - нервничает ... А на нервной почве, того и гляди, со здоровьем проблемы бы не начались.
        Вам показала... Да вам, судя по всему, и показывать ничего не надо, и без того ведь все знаете.
        Счастья вам !
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:56
    +11
    Недальновидный ход со стороны Золотова!Он себя грубо говоря, выставил этим видеоблогом не в самом лучшем свете! Как будто отморозок обещал шпанюгу публично "поставить на место "! negative
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:00
      -3
      И что тут плохого?)))) современные люди живут в соцсетях. Через них делается все от торговли до создания семей) вы не хотите из первых уст услышать ответы? Я очень хочу.
    2. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 17:00
      +5
      Кто сильнее - тот и прав. Интеллигентнейшие люди!
  9. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 16:58
    +3
    Вообще-то должностные лица в мундирах не должны так шутить. Пусть стреляются, всё же быстрее и честнее чем в суде.
  10. Lek3338 Онлайн
    Lek3338 Сегодня, 17:01
    +16
    2-0 в пользу Навального .Признал коррупцию ,признал что бизнесмен ,оскорбил оппонента ,помахал кулаками на обвинение о воровстве .Да тут не 2-0 а все 4-0 )))
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:05
      -3
      А смысл ее отрицать? С ней бороться надо,а не скрывать. Чем он его оскорбил?))) какими кулаками он машет?
      1. Lek3338 Онлайн
        Lek3338 Сегодня, 17:17
        +8
        Цитата: Бультерьер
        С ней бороться надо,а не скрывать

        И какова реакция ?Да воруют !Гениально нужно в отставку идти с такими словами а не на ринг звать,гнилым назвал .И кто ворует? его бывший подчиненный(Золотова) которому Медведев дал эксклюзивное право закупать продукты .На ринг зовёт ,военный блин зовёт на ринг человека который обвинил его в воровстве .В данном случае один из них должен на нарах сидеть или Навальный за клевету ,или Золотов за схему воровства с Кантемировым .Посадить не могут через суд ,человек показал документы закупок ,что приходиться ?играть на публику и то бездарно .
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 17:35
          -1
          А где не воруют? Оценивать за такое надо не по количеству украденного а по тому как с этим борятся. На сколько мне известно в Росгвардии за одно место прижали уже кучу народа.
    2. Lek3338 Онлайн
      Lek3338 Сегодня, 17:08
      +5

      Сравните два видео один сравнил госс покупки документами второй что сделал ,чем ответил ?НИЧЕМ !
      1. tTшка Онлайн
        tTшка Сегодня, 17:14
        -6
        Сколько уже раз все это обсуждалось в сети ... после очередного видео Навального, с целой стопкой отчетов и "документов", выяснялось, что все эти бумаги не стоят краски, что на бУкАвЫ в них потрачена.
        1. Lek3338 Онлайн
          Lek3338 Сегодня, 17:21
          +5
          Цитата: tTшка
          Сколько уже раз все это обсуждалось в сети ... после очередного видео Навального, с целой стопкой отчетов и "документов", выяснялось, что все эти бумаги не стоят краски, что на бУкАвЫ в них потрачена.

          Возможно ,но почему он все ещё не сидит этот Навальный за подтасовку документов ?Он уже много раз через ЕСПЧ засуживал государство РФ и получал десятки тысяч евро ,за незаконные обвинение .Не могут власти погасить его через правовое пространство НЕ МОГУТ .Если могут глупо не посадить такого не правда ли ?Вместо этого просто за организацию митингов гоняют по автозакам 14 суток .Адвокат Навальный видимо крутой .
          1. tTшка Онлайн
            tTшка Сегодня, 17:24
            -2
            Те бумажки, что имеют связь с реальностью, он в суды несет ! А те, что латексно-головая свора, из его же ютюб канала придумывает, он только на канале и показывает ... все просто
      2. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 17:16
        0
        Да дело не в этих бумажках. Там реально есть что то. Пусть в прокуратуру их шлет как гражданин добропорядочный. Это их работа. Это личное.
        1. BlackMokona Онлайн
          BlackMokona Сегодня, 17:18
          +2
          Он слал, особенно был смешной случай с Медведевым.
      3. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 17:46
        0
        Жестикуляция хорошо поставленна, психолог поработал с ним.
        Только все покупается п 246 фз кажется, а если нет новый глава счетной палаты их разнесет. И контракты на поставку разыгрывают на открытых аукционах.
  11. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 17:03
    +6
    Как-то совсем несерьёзно... Нельзя опускаться до уровня клинических.
    Кстати, посмотрев на фото, я решил, что это какой-то блохер. Не мундир, а позорище. Вызывает смех, а не уважение.
  12. артефакт Офлайн
    артефакт Сегодня, 17:03
    0
    шикарно! и что ответит на это светоч демократии!?
  13. Revival Офлайн
    Revival Сегодня, 17:05
    +6
    Ребяты, я немного.... Обалдел с этого!
    Что это?
    1) не та ситуация не тот тон, это нонсенс, он же должностное лицо
    2) пример с Порошенко, просто золотой пример!!!
    Я правильно понял что руководитель Росгвардии назвал антигосударственные Ами и практически предателями и марионетками иностранными тех кто при власти и при этом имеет счета и недвижимость и детей и тд зарубежном при этом!?
    И как же он мирится с другими такими примерами?
    А по существу где ответ, ну раз ответ все же последовал?
    Или уж надо было вообще не отвечать с пометкой не достоин ответа.
  14. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 17:15
    +2
    Зря.
    Хорошо, конечно, что говорит без бумажки, но уж больно хорошо видно, что это заранее подготовленный текст, пусть даже и выученный наизусть.
    Это не живая речь, что очень портит всё впечатление.
    1. 777-3-59-97 Офлайн
      777-3-59-97 Сегодня, 17:36
      +1
      это заранее подготовленный текст, пусть даже и выученный наизусть.

      Вы в каком веке живете? Про телесуфлер что-нибудь слышали?
  15. Молот 75 Офлайн
    Молот 75 Сегодня, 17:16
    +3
    Должностное лицо, при исполнении (в мундире), угрожает гражданину РФ (ст. 119 УК РФ), что за бред? Последняя извилина от фуражки стерлась? Есть же пресс-атташе, - секретарь, итд. Он льет воду на мельницу анального-не понятно только специально или нет! Или действительно демонстрирует уровень нынешних чиновников, которых подбирают по принципу верности и не смотрят на профпригодность!
  16. barsuk Онлайн
    barsuk Сегодня, 17:17
    +1
    Если человек , то это надолго. ©
    1. barsuk Онлайн
      barsuk Сегодня, 17:46
      0
      Вырезали из комментария слово "ид*от"
  17. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 17:18
    -7
    В году так 1907 если не ошибаюсь на заседании Думы кадет Родичев оскорбил Столыпина. Находясь на трибуне он сравнил деятельность Столыпина с подавлением восстания в Польше переиначив имевшее тогда хождение выражение "муравьевский воротник" в "столыпинский галстук!" Побледневший Столыпин вышел из зала, а Родичев тот час по окончанию заседания имел неудовольствие лицезреть столыпинских секундантов, которые шутить были совершенно не намерены! Поняв весь драмматизм момента Родичев помчался к Столыпину где при свидетелях просил прощения! Столыпин простил но руки Родичеву больше не подавал. Да и Родичев думаю хорошо для себя уяснил, что за слова можно ответить и головой!
    Очень я сожалею иногда, что прошли времена, когда вот таким способом можно было требовать сатисфакции. Ныне любой прыщ в интернете в СМИ может корчить из себя правдолюба спрятавшись за монитор, за демократическую общественность, за правозащитников, за что угодно! Где он сейчас этот правдолюб? Сидит еще? А вот встретил бы его генерал на выходе из "сатрапских застенков" да, как засадил бы ему в морду... Нет, что вы не кулаком. Убьет еще. Ладошкой но смачно! Может даже пару раз! А борец за счастье народное пусть пишет заявление. Будем разбираться.
    1. Rimlianin Онлайн
      Rimlianin Сегодня, 17:41
      0
      Бред. Чушь. На подозрение в коррупции нужно отвечать не кулаком, а опровергающими фактами, чего не последовало.
  18. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 17:19
    -1
    Золотов, своим фэйсом, чем то Путина напоминает!
  19. Revival Офлайн
    Revival Сегодня, 17:20
    +3
    И если есть утверждение что овальный работает на "зарубежных" от человека от правоохранительных органов это утверждение может исходить только при наличии доказательств.
    Следовательно, где обвинение задержание суд. Или нет доказательств и это голословное?
    Или есть доказательства но этого изменника не арестовывают?
    Что-то я не вижу удобного Законного ответа на эти вопросы!
    1. Rimlianin Онлайн
      Rimlianin Сегодня, 17:45
      0
      Да потому что нет таких доказательств. Кроме того, что он учился на каких то курсах в Штатах. Этим и тыкают постоянно.
  20. olgen Офлайн
    olgen Сегодня, 17:23
    0
    нормальный ход нормального мужика, я так думаю! hi
  21. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 17:24
    0
    Навальный и Золотов , вы еще рэп - баттл устройте...Для начала на Ютьюбе, а затем в СКК каком-нибудь..Бабла оба нарубите...по честному...А так получается, Навальный выброс сделал,Золотов отчасти подтвердил..Депутаты, когда выборы в Думу будут, вместо пустых дискуссий рэп - баттлы устраивайте..Молодежь, рядами и колоннами на выборы пойдет...
  22. sledak Онлайн
    sledak Сегодня, 17:24
    +1
    Цитата: tTшка
    Сколько уже раз все это обсуждалось в сети ... после очередного видео Навального, с целой стопкой отчетов и "документов", выяснялось, что все эти бумаги не стоят краски, что на бУкАвЫ в них потрачена.


    Вы правильно сделали, уважаемый Тишка, что слово "документы" поставили в кавычки. Лично я их возможности оценить не имел. Те, кому бы я доверял в этом вопросе, тоже. А всё что показывают и говорят... Об этом можно говорить долго и до хрипоты с уважением спорить.
    Иностранного агента обсуждать не берусь, он платник, исполняет, в отличие от Золотова, грамотно.
    "Выступление" Золотова однозначно говорит только об одном: "на воре шапка горит".
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:44
      0
      Да ладно? А молчание его вы бы как оценили? Молчит значит правда? А ответ прессухи типо подаем в суд? Наверное фразой да все равно отмажется?))) к чему я. Любой ответ трактуют всегда все по своему. Оправдываться глупо и не имеет смысла. Вы все равно не поверите любому ответу.
    2. Rimlianin Онлайн
      Rimlianin Сегодня, 17:46
      0
      Будьте добры доказательства "иностранноо агента"! Иначе вы простите, пустозвон.
  23. demo Офлайн
    demo Сегодня, 17:27
    +1
    Ну вот и дождались возврата в общество дуэлей.
    Совсем недавно была жаркая дискуссия по этому поводу.
    Думаю что Навальный должен "алаверды" вызвать генерала на дуэль.
    К барьеру, сударь, к барьеру.
    Стреляться с шести шагов.
    Оружие пусть Золотов выбирает.
    Струсит.
    А вдруг - пуля дура?
    А так - жизнь то удалась?!
  24. Million Офлайн
    Million Сегодня, 17:28
    -2
    Золотов оказывается еще и глупый...
  25. Сергей Медведев Онлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 17:33
    0
    , потом занимался бизнесом.

    Так он, получается, тоже Табуреткин?! Или чем он там занимался?
  26. свободный Офлайн
    свободный Сегодня, 17:37
    +1
    Не умно со стороны главы росгвардии,да к тому же еще и незаконно.Для таких дел есть суд,а угроза мордобоем есть незаконно.Слышать такое от главы силового ведомства по меньшей мере удивительно.3:0 в пользу Навального.
    1. Опер Онлайн
      Опер Сегодня, 17:42
      0
      Ну конечно дать в морду, как бы и не законно. Но иногда очень правильно!
  27. друг зверей Онлайн
    друг зверей Сегодня, 17:41
    +1
    Это выступление выйдет только в плюс Навальному, так же нелепо выглядит как ответ Усманова Навальному.