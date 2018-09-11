Видеоблогер Золотов отвечает видеоблогеру Навальному. Что это было?
Широкий резонанс вызвала YouTube-публикация, сделанная, мягко говоря, не совсем обычным видеоблогером. В роли видеоблогера выступил главком Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, решивший дать ответ г-ну Навальному. Ранее на нашем информационно-аналитическом портале выходил материал «Навальный – Росгвардия. 2:0», где рассматривался ролик Навального под названием «Кто из них объедает Росгвардию?»
В ролике Навальный обвиняет руководство Росгвардии в, мягко говоря, нецелевом расходовании выделяемых из бюджета средств. И упомянутое руководство Росгвардии не просто ввязалось в полемику, но ещё и силами генерала Золотова полемику организовало на той самой площадке YouTube – в стиле современных «баттлов», как это принято называть в среде молодёжи.
Виктор Золотов, появившись перед зрителями в мундире, заявил, что он бы записал свой ответ и раньше, но был в командировке – потому только сегодня.
Золотов - заочно Навальному:
Далее Золотов заявил, что коррупционные недостатки в возглавляемом им ведомстве есть, но ведомство старается с ними бороться.
Золотов о претензиях Навального по декларации:
В целом это заявление напомнило хрестоматийное «А ты кто такой?»
В своём обращении Золотов объявил, что вызывает Навального на поединок –«на ринг, на татами».
Золотов:
Далее следовали слова о том, что если Навальный продолжит клеветнические выпады в адрес Золотова или членов его семьи, то генерал «вытрет о него ноги».
Создалось впечатление, что после такого не хватает только одного: разбора ситуации в программе из серии «Пусть говорят» с приглашением авторов этой Ютьюб-перебранки. Видимо, решение вопросов и споров в суде уже перестаёт являться цивилизованной нормой.
В ролике Навальный обвиняет руководство Росгвардии в, мягко говоря, нецелевом расходовании выделяемых из бюджета средств. И упомянутое руководство Росгвардии не просто ввязалось в полемику, но ещё и силами генерала Золотова полемику организовало на той самой площадке YouTube – в стиле современных «баттлов», как это принято называть в среде молодёжи.
Виктор Золотов, появившись перед зрителями в мундире, заявил, что он бы записал свой ответ и раньше, но был в командировке – потому только сегодня.
Золотов - заочно Навальному:
Вам не нужно браться за эти темы, так как они звучат несколько скудоумно с Вашей стороны, потому что вопросы поставок (...) ценовая составляющая – это не Ваша тема. Беритесь за другое.
Далее Золотов заявил, что коррупционные недостатки в возглавляемом им ведомстве есть, но ведомство старается с ними бороться.
Золотов о претензиях Навального по декларации:
Я действительно небедный человек. Когда Вы ещё садились на горшок, я прошёл службу в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда, потом занимался бизнесом. А вот кто Вы вообще, Навальный? Я хочу понять Вашу составляющую.
В целом это заявление напомнило хрестоматийное «А ты кто такой?»
В своём обращении Золотов объявил, что вызывает Навального на поединок –«на ринг, на татами».
Золотов:
Обещаю сделать из Вас за несколько минут сделать хорошую сочную отбивную.
Далее следовали слова о том, что если Навальный продолжит клеветнические выпады в адрес Золотова или членов его семьи, то генерал «вытрет о него ноги».
Создалось впечатление, что после такого не хватает только одного: разбора ситуации в программе из серии «Пусть говорят» с приглашением авторов этой Ютьюб-перебранки. Видимо, решение вопросов и споров в суде уже перестаёт являться цивилизованной нормой.
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- YouTube
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