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В ГД хотят запретить военным размещать данные в Интернете и СМИ

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Российское правительство внесло в Государственную Думу законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в средствах массовой информации и Интернете сведения, позволяющие установить ведомственную принадлежность военнослужащих и их служебную деятельность, передает РИА Новости со ссылкой на сайт правовой информации.

В ГД хотят запретить военным размещать данные в Интернете и СМИ


Как следует из внесенного законопроекта, военнослужащим запрещается размещать в СМИ и Интернете какие-либо сведения о себе и других военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности, деятельности воинских частей и месте их дислокации (нахождения), за исключением случаев, предусмотренных законом.


К разработке данного законопроекта подтолкнул анализ деятельности ВС России, в том числе и на территории Сирийской арабской республики. Как было установлено, военнослужащие представляют значительный интерес для спецслужб стран "вероятного противника", а также террористических и экстремистских организаций.

Законопроектом подразумевается, что за нарушение данного запрета будут применяться меры дисциплинарного воздействия, независимо от должности и звания военнослужащего. В отношении контрактников, кроме мер дисциплинарного воздействия, также могут применяться досрочное расторжение контракта и увольнение с военной службы.

На граждан, уволенных с военной службы, нормы дисциплинарной ответственности не распространяются.


Использованы фотографии:
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35 комментариев
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 17:32
    +2
    Ну вроде они и так особо в сетях не светятся !
    1. AUL Онлайн
      AUL Сегодня, 17:36
      +9
      Ну, болтунов всегда хватало! "Болтун - находка для шпиона!" Так что считаю эту инициативу думаков, в виде исключения - правильной.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 17:48
        0
        Согласен,Дядьки-
        Наши письма всегда читали,и никто не обижался.Там нам всегда старшие товарищи подсказывали-что можно писать,а что нет.А сейчас что?Раздолье для шпиёнов с этими телефонами. laughing
        1. Стрелянный Офлайн
          Стрелянный Сегодня, 18:11
          -2
          Давно уже пора это сделать , а то тут некоторые товарищи на сайте очень любят похвастаться, а еще хуже все слабые места наших вооружений расписать и что где и как ..
          А тут у нас уже много "товаищей " разных пасется с хитрыми вопросами (вроде безобидными..)))
          И все вечно плачутся ,что нет на сайте настоящих спецов по вооружению ,как раньше в старые добрые времена и т.д. Знаете таких ? bully
          1. Vladimir 5 Онлайн
            Vladimir 5 Сегодня, 18:41
            +2
            Такое делается приказом МО РФ для всех военнослужащих и работников МО и безсрочно действующее., К чеиу приплетается ГД , там нечем занятся...
            1. helmi8 Онлайн
              helmi8 Сегодня, 18:59
              +1
              Цитата: Vladimir 5
              К чеиу приплетается ГД , там нечем занятся...

              Это Вы правильно заметили - имитация кипучей деятельности. А то, что по ТВ и в прессе разглашается - да военным такое и в голову не пришло бы...
              Цитата: Стрелянный
              А тут у нас уже много "товаищей " разных пасется с хитрыми вопросами (вроде безобидными..)))

              Давно уж обращал внимание на таких "товарищей", требующих подтверждающих ссылок на информацию... laughing Явно "не товарищи"... Шпионы. wassat
      2. Николай Фёдоров Офлайн
        Николай Фёдоров Сегодня, 18:40
        +2
        Цитата: AUL
        Ну, болтунов всегда хватало! "Болтун - находка для шпиона!" Так что считаю эту инициативу думаков, в виде исключения - правильной.

        Не может быть ничего правильного от депутатов, вскакивающих в едином порыве с аплодисментами при виде приехавших хозяев - конгрессменов США, вышедших на балкон Госдумы. Верблюжья колючка не может плодоносить яблоками. Если что и появляется от этих западных холуёв, ищи подвох.
        Думаю, что новым законом они смогут внести хаос в применение уже существующих законов о военной и государственной тайне и государственной измене, а также сильно смягчат ответственность для болтунов и предателей. Ведь любая деятельность военнослужащих должна рассматриваться с точки зрения сохранения военной и государственной тайны. Если угрозы раскрытия тайны и ущерба от действий военнослужащего не появилось, то значит всё нормально, всё законно. Если же случилось (раскрытие тайны или измена Родине), то ответственность должна быть не виде взысканных рублей или увольнения со службы. Тут уже и сажать надо, а кое-кого и к стенке хорошо бы поставить.
    2. Alex_Rarog Офлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 18:39
      +1
      Болтун находка для шпиона...
  2. hohol95 Офлайн
    hohol95 Сегодня, 17:38
    -2
    Особенно о ВЫБОРАХ...
  3. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 17:42
    +14
    Писец - "новость". Так-то депутаты Гос дуРы намного больше знают гостайн, и тем не менее являются и гражданами сша (потенциального противника), сраиля, и прочих непотребных образований.
    1. Донской Онлайн
      Донской Сегодня, 18:33
      +5
      Меня тоже это всегда удивляло. Какому то маленькому офицеру полиции или МО запрещают выезд за рубеж, а сами, нередко обладающие информацией под грифом гостайна, спокойно разъезжают по заграницам, имеют там собственность, а у многих дети и жены уехали на ПМЖ в Европу или Америку. А ведь там их спокойно могут завербовать или нарыть компромат, при помощи которого будут манипулировать.
      1. Николай Петров Офлайн
        Николай Петров Сегодня, 18:36
        +2
        Василий Иванович, прочитайте "Скотный двор" Дж. Оруэла. Там прямо написано- все животные равны, но одни из них ровнее.
        Так же и по Вашему вопросу.
  4. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 17:43
    +1
    давно пора кстати. странно что такого закона не было а точнее даже не закона а в уставе военном
    1. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 18:02
      +2
      Цитата: 501Legion
      давно пора кстати. странно что такого закона не было а точнее даже не закона а в уставе военном

      Так военным и выезд за границу закрыли , теперь ещё и соцсети.
  5. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 17:44
    +5
    А что, правильно! Я когда служил, то не дай бог у тебя найдут фотку с изображением нашей базы подлодок! Если это всё до политотдела дойдёт, то считай дисбат тебе месяца на 3-4 обеспечен. А сейчас в инете что только не публикуется.
    Кстати, примерно год назад украинские вояки что-то такое опубликовали в соцсети, за что получили благодарность от бойцов ДНР, т.к. напрочь раскрыли свои позиции. laughing
    1. dgonni Офлайн
      dgonni Сегодня, 17:57
      +1
      Что за бред? Матросы всегда умудрялись фоткать как секретнейшую апаратуру в боевых постах так и командиров которых было типа нельзя! При этом вывозить из самых закрытых гарнизонов в виде дембельских альбомов. За фотки дисбат? Вы в политотделе замполитом служили? Ну тады да вам лично. Поэтому замполиты и бегали. Хотя учитывая их уровень подготовки на уровне балласта вывозили всегда!
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 18:13
        0
        Срочники КБН,которую у сердца пламенного и комсомольского носили,на память с борта выносить на ДМБ,и фотки с оружием морским,не рассекреченном ещё,всегда умудрялись выносить,я не об этом...Сейчас многие в сеть выкладывают то,что совсем не обязательно потенциальному вражине видеть,мягко выражаясь... wink Вот это-пресекать!!!
      2. Стрелянный Офлайн
        Стрелянный Сегодня, 18:18
        0
        Цитата: dgonni
        Что за бред? Матросы всегда умудрялись фоткать как секретнейшую апаратуру в боевых постах так и командиров которых было типа нельзя!

        На Украине да ! ..Оно и видно сейчас по состоянию ..))))
      3. Николай Фёдоров Офлайн
        Николай Фёдоров Сегодня, 18:58
        0
        Цитата: dgonni
        Что за бред? Матросы всегда умудрялись фоткать как секретнейшую апаратуру в боевых постах так и командиров которых было типа нельзя! При этом вывозить из самых закрытых гарнизонов в виде дембельских альбомов. За фотки дисбат?

        Конечно, тюрьма. А как же иначе? Это ещё смотря какую фотографию придурочный дембель умудрился вывезти и какие последствия вследствие этого наступили. По всей видимости ваш особист много пил и плохо работал. Видать, и Вы что-то такое непотребное вывезли, раз так взвились за фотки.
        Дело в том, мой юный друг, что за этими фотками (как Вам кажется, назовём помягче - по-глупости, безобидными) секретнейшей аппаратуры и руководства иногда следуют смертельные последствия для множества причастных людей, а ещё эти "безобидные" фотки являются прекрасным способом для вербовки иностранной разведкой.
        P.S. laughing А куда у вас бегали замполиты? И куда их всегда вывозили и зачем?
        Цитата: dgonni
        Вы в политотделе замполитом служили? Ну тады да вам лично. Поэтому замполиты и бегали. Хотя учитывая их уровень подготовки на уровне балласта вывозили всегда!
  6. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 17:45
    +2
    Давно пора!
    1. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 18:38
      +1
      Учитывая новость рядом сразу вопрос: и генералам запретят, особенно в ютубе?
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:50
    +2
    Я наивно думал, что такой запрет уже действует в армии, оказывается, только сейчас поняли его необходимость.
  8. hohol95 Офлайн
    hohol95 Сегодня, 17:56
    +1
    А чего минусим...
    Армия у нас участвует в выборах,,,, как командир скажет!
    Армия должна быть ВНЕ ПОЛИТИКИ.
    А решат генералы власть взять - пусть ПРОБУЮТ...
    Или мы хуже Латинской Америки!
    Но пусть не забывают про ПУЛЕМЁТ зарытый в ОГОРОДЕ под грядкой огурцов...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 19:11
      0
      Накрыло?))) ходили на выборы в армии?))) смешно читаиь такое даже не то что комментировать,но я рискну) помню в 95, или 96,сейчас и не вспомнить году выборы были,я тогда еще в училище учился. Попал в медроту. Там не очень много палат было,офицерские и солдатские отдельно,но столовая общая. Сидят молодые совсем,и о выборах говорят,я тоже не старше тх,но курсант все таки) так вот их разговор запомнил. За кого голосовать будем? Так там партия любителей пива же есть,все за нее голосуют,давайте тоже))) это я к чему. Вы можете долго и упорно писать глупости о приказах кого выбирать,что проверить по результату все равно нереально. Можете считать, что видимо когда голосуют в армии то приносят список,мы там просто крестики ставим,что тоже нереально. Но заставить солдат делать по вашему вы не сможете,если у них за каждым за спиной не встанете) а иначе они все равно сделают все по своему) а теперь вопрос - вы как себе представляете контролировать каждого,кто в кабинку входит?))) особенно сейчас) и тогда этого не делали,и сейчас делать не будут. Все считают в другом месте. Как тот кто мне этот приказ отдал проверит его выполнение?) как? Телепатически?)
  9. ser65 Офлайн
    ser65 Сегодня, 18:00
    +1
    давно в армии запретили, многие командиры и начальники премиями квартальными поплатились за своих нерадивых подчиненных.
  10. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 18:00
    +2
    Да это давно и так запрещают. И приказы зачитывали и особисты по мозгам давали) сейчас видимо решили тем кому не доходит еще и на законодательном уровне довести.
  11. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 18:08
    +1
    В этой новости, самое необычное, что такого закона до сих пор не было. Подозреваю, что комплекс правил о "демаскировке" был, но без "специальных законов". Можно было шум на уровне ГД не поднимать, а тихо издать ведомственные приказы по ужесточению режима секретности. У генералов есть для этого все полномочия.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 18:17
      +1
      Сам удивился-нас строжайшим образом запретили СРАЗУ же писать "непотребное".И правильно сделали!!!
  12. БВС Офлайн
    БВС Сегодня, 18:11
    +3
    Когда-то во времена СССР, 1986 ГОДУ, приехали в нашу часть военные представители США, по контролю за соблюдением договора по ПРО, и привези с собой спутниковые снимки территории нашей части. Снимки дарили нашим офицерам на память.На следующий день наши командиры собрали эти снимки под контролем офицеров военной контрразведки и сдали в секретку под грифом "сов.секретно".Больше мы эти снимки не видели. Они уже тогда были цветные и высокого разрешения.
  13. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 18:12
    +1
    Правильно. Таки все можно будет замолчать полегче.
  14. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 18:20
    +2
    Вопросов нет. Военные являются носителями определённой информации. А вы неуважаемые "слуги народа", какого хрена по заграницам катаетесь?! Вы ведь знаете поболее ефрейтора мср. Да и кто из военных может себе позволить поехать в ту же... хрен с ней Турцию? Далее от Лаврова.
    Была информация, что после успеха пенсий для гражданских, МВФ в лице плюшевого с ЕР возьмётся за военных.
  15. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 18:48
    +1
    Ага,надо встречное предложение, миллиардеры,у кого недвижимость, родственники,оффшоры и т.д и т.п,вон из С.Ф.и Госдумы-народное хозяйство поднимать, у меня всё.
  16. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 18:56
    +1
    Слабовата что то ответственность, эта тема давно раскрывалась на ВО и только внесена в думу - есть чему поучиться при СССР, да ещё после ухода со службы подписка. Ну как специально всё это устроено.
    1. Стрелянный Офлайн
      Стрелянный Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: лысова
      Слабовата что то ответственность, эта тема давно раскрывалась на ВО и только внесена в думу - есть чему поучиться при СССР, да ещё после ухода со службы подписка. Ну как специально всё это устроено.

      Эх Владимир , как молодежь то изголялась над нашими спецслужбами с 80-90х..А сколько всего утекло (технологий ,разработок и т.д.д) И сейчас еще больше ..Наши разрабатывают ,деньги вкладывают огромные ..А потом все уже за границей известно (огромная экономия..) Вот из-за этого Россия и топчется на месте.. ! Чуть более менее перспективная разработка и наши чинуши начинают вопить о прорыве ,на сайтах выкладывают чуть ли не всю документацию с подробными комментариями..В итоге все устарело и Россию опять гнобить начинают .
      Зла не зватает ! request
  17. Журба Офлайн
    Журба Сегодня, 19:05
    0
    Аналога 010-му в армии нет?
    Не верю!