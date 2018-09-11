В ГД хотят запретить военным размещать данные в Интернете и СМИ
Российское правительство внесло в Государственную Думу законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в средствах массовой информации и Интернете сведения, позволяющие установить ведомственную принадлежность военнослужащих и их служебную деятельность, передает РИА Новости со ссылкой на сайт правовой информации.
Как следует из внесенного законопроекта, военнослужащим запрещается размещать в СМИ и Интернете какие-либо сведения о себе и других военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности, деятельности воинских частей и месте их дислокации (нахождения), за исключением случаев, предусмотренных законом.
К разработке данного законопроекта подтолкнул анализ деятельности ВС России, в том числе и на территории Сирийской арабской республики. Как было установлено, военнослужащие представляют значительный интерес для спецслужб стран "вероятного противника", а также террористических и экстремистских организаций.
Законопроектом подразумевается, что за нарушение данного запрета будут применяться меры дисциплинарного воздействия, независимо от должности и звания военнослужащего. В отношении контрактников, кроме мер дисциплинарного воздействия, также могут применяться досрочное расторжение контракта и увольнение с военной службы.
На граждан, уволенных с военной службы, нормы дисциплинарной ответственности не распространяются.
Как следует из внесенного законопроекта, военнослужащим запрещается размещать в СМИ и Интернете какие-либо сведения о себе и других военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности, деятельности воинских частей и месте их дислокации (нахождения), за исключением случаев, предусмотренных законом.
К разработке данного законопроекта подтолкнул анализ деятельности ВС России, в том числе и на территории Сирийской арабской республики. Как было установлено, военнослужащие представляют значительный интерес для спецслужб стран "вероятного противника", а также террористических и экстремистских организаций.
Законопроектом подразумевается, что за нарушение данного запрета будут применяться меры дисциплинарного воздействия, независимо от должности и звания военнослужащего. В отношении контрактников, кроме мер дисциплинарного воздействия, также могут применяться досрочное расторжение контракта и увольнение с военной службы.
На граждан, уволенных с военной службы, нормы дисциплинарной ответственности не распространяются.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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