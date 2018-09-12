Украина в НАТО. Кому это надо?

Политическое руководство Украины продолжает манипулировать сознанием граждан и обещать молочные реки и кисельные берега на фоне явных проблем, которые разрешать никто не собирается. Осталось только в НАТО вступить да в Евросоюз, и «заживется на Украине как во Франции». Именно это обещал первый президент независимой страны Кравчук. С тех пор и повелось, что дальше обещаний никто из лидеров незалежной не продвинулся, но последний преуспел в пустословии больше остальных.Началось все с заискивания перед руководством военного альянса и проведения всевозможных совместных маневров на уровне от роты до полка. Несмотря на «многочисленность» и «масштабность» некоторых учений, эксперты НАТО выявили ряд недостатков в украинской армии, что предопределило дальнейшее отношение командования североатлантического блока к членству Украины.Тем не менее, президент Петр Порошенко с экранов телевизоров при каждом удобном случае торжественно объявляет украинскую армию то «самой лучшей», то «одной из лучших» в Европе. Ему досадно, что подобные дифирамбы к реальности не относятся и действуют лишь на граждан страны, да и то не на всех.Таким образом, Украина ко вступлению в НАТО не продвинулась, но президент уже пообещал, поэтому тему пришлось подогревать. Порошенко в 2017 году предложил провести референдум по вопросу вступления в Североатлантический альянс. Требования к стране-кандидату в члены НАТО всегда предъявляются одинаковые, но Петр Алексеевич решил, что народного волеизъявления будет достаточно, и наступит очередная «перемога».Дальше – больше: если НАТО не идет навстречу Украине, придется обозначить путь явно, чтобы ни у кого сомнений не возникло. Президент страны внес предложение в проект закона «о внесении изменений в конституцию Украины» и закрепить необратимость курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.«Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесение необходимых изменений в Конституцию Украины для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.Забавно, что гарант конституции, пришедший к власти, нарушив ее, завершает свой президентский срок изменениями Основного закона, направленными на курс его предвыборных обещаний, а именно вступлением в НАТО и ЕС. Каким образом это повлияет на вступление Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс, остается загадкой.Модернизация армии осуществляется только в грезах и заявлениях президента, что позволяет обогащаться приближенному к армии и ОПК кругу лиц. Более того, само членство в НАТО предполагает систематические денежные взносы, что только увеличит дыру в бюджете страны, на закрытие которых Украина уже сейчас требует очередной кредит от МВФ.Очевидно, что, помимо вступления в Организацию Североатлантического договора, у Украины проблем хватает, и членство в НАТО не является первоочередной задачей, как ее пытается преподнести Киев. Так, 11 сентября на пресс-конференции политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Руслан Кермач заявил, что 42% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО.Такие данные получены в результате социологического исследования проведенного фондом во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. На Крым, ясное дело, украинские социологи давно уже не надеются. Цифра довольно спорная, особенно если взглянуть на результаты подобного опроса в сравнении с другими организациями. Так, в 2016 году американский институт общественного мнения Галлэпа опубликовал данные, что 35% украинцев видят угрозу в НАТО, а 29% – защиту, в этом же периоде количество украинских сторонников Североатлантического альянса, по результатам опроса фонда «Демократические исследования», достигало чуть ли не 80%, что с радостью распространялось в украинских СМИ.Учитывая реальное положение дел в украинской армии, предстоящие президентские выборы, обещание Порошенко вступить в Североатлантический альянс и предложения изменить конституцию, несложно догадаться, что подобные исследования публикуются с целью формирования выгодного Киеву общественного мнения и отвлечения граждан от действительно волнующих их проблем, которых, к сожалению, немало.