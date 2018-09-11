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Аэрофлот закупает крупную партию самолётов SuperJet

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В понедельник ПАО «Аэрофлот» заключило с Объединенной авиастроительной корпорацией контракт на поставку 100 пассажирских самолетов Superjet 100, сообщает пресс-служба ОАК.



На церемонии подписания контракта, прошедшей во Владивостоке на полях Восточного экономического форума, присутствовал президент РФ Владимир Путин.


По завершении церемонии президент выразил надежду, что качество поставляемых самолетов будет на самом высоком уровне.

По условиям соглашения, лайнеры в двухклассной компоновке (12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономкласса) должны быть переданы заказчику в период с 2019-го по 2026 год.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, это самый крупный договор в современной истории гражданского самолетостроения. Он также сообщил, что в бюджете на 2018 года заложены более 2 млрд. рублей госсубсидий на создание авиационных сервисных центров и переподготовку авиационного персонала для самолетов нового типа. Эти меры призваны поддержать усилия авиакомпании по развитию региональных хабов.

По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, своим заказом Аэрофлот оказал большое влияние на развитие проекта Superjet и отечественного авиастроения в целом.



На сегодняшний день в парке Аэрофлота находятся 49 самолетов SSJ100. В ближайшее время поступит 50-й авиалайнер. Первый рейс на Superjet 100 состоялся в июне 2011 года по маршруту Москва – Петербург. В настоящее время самолеты эксплуатируются как на внутренних, так и на международных авиалиниях, перевозя пассажиров в Бухарест, Дрезден, Гётеборг, Вильнюс, Ригу, Софию, Загреб и другие города Европы.
Использованы фотографии:
ОАК, aeronautica.online
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35 комментариев
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  1. SanichSan Офлайн
    SanichSan Сегодня, 17:37
    +13
    как же так???? это что ж творится то??? вить еще 2 года назад эксперды хором говорили что проект закрыт. говорили что самолет никому не нужен. не уж то облажались эксперды? recourse
    а с СУ-57 что, такая же фигня? wassat
    1. Стрелянный Офлайн
      Стрелянный Сегодня, 17:50
      +3
      Ну сейчас вой начнется (распил и т.д.) ..Хватит уже позорится ,СССР была мощная авиастроительная держава .
      Все есть для производства современных гражданских самолетов ,да трудно и конкуренция сильная (особенно в нашем проавительстве ,тем проще закупить ,чем организовать свое ..) Ладно посмотрим, но будьте готовы к диверсиям и провокациям ..Запад такой конкуренции не потерпит..(уже были диверсии с жертвами )
      1. Цой Офлайн
        Цой Сегодня, 18:38
        +1
        ..Запад такой конкуренции не потерпит..(уже были диверсии с жертвами )


        В год производят 20-30 Superjet 100. Только BOEING 737 различных поколений собирают по 50 в МЕСЯЦ. Это всего лишь одна модель. Сложно назвать это конкуренцией.
        1. Не либероид Русский Онлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 19:02
          +2
          50 ? серьезно ? батенька, вы бы циферку убавили.... самолету 50+ лет, собрано в районе 10000 всех модификаций на 2018 год, если раскинуть их на все время то получается 16 самолетов в месяц... так что извините, но привираете вы stop в 2016 официально было сделанно 490 штук, в 2017 510, в 2018 спад, хоть и были планы 52 штуки клепать
        2. Стрелянный Офлайн
          Стрелянный Сегодня, 19:04
          +1
          Цитата: Цой
          поколений собирают по 50 в МЕСЯЦ. Это всего лишь одна модель. Сложно назвать это конкуренцией.

          Ну если учитывать, что "титан" для их производства Россия поставляет и алюминий в том числе..Так что еще не вечер! Как некоторые любят тут сша восхвалять их "технологическое превосходство" ..Во времена СССР ,авиация у нас была как такси на западе..
      2. Не либероид Русский Онлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 18:54
        +1
        да ладно вам, пусть поноют... что с них, девочек, взять то
      3. Вадим237 Онлайн
        Вадим237 Сегодня, 19:33
        0
        В гражданской авиации, СССР всегда был догоняющим, западных производителей.
    2. грохот Офлайн
      грохот Сегодня, 18:07
      +1
      Цитата: SanichSan
      как же так???? это что ж творится то??? вить еще 2 года назад эксперды хором говорили что проект закрыт. говорили что самолет никому не нужен. не уж то облажались эксперды? recourse
      а с СУ-57 что, такая же фигня? wassat


      Похоже, ответа не дождётесь. Тем "экспердам" от этого сообщения, я полагаю, пришёл "пердец".

      Остаётся сожалеть, что не на долго.
    3. Лекс. Офлайн
      Лекс. Сегодня, 18:28
      +1
      2011 года 169 машин маловато если честно
    4. kapitan92 Онлайн
      kapitan92 Сегодня, 19:16
      0
      Цитата: SanichSan
      как же так???? это что ж творится то??? вить еще 2 года назад эксперды хором говорили что проект закрыт. говорили что самолет никому не нужен. не уж то облажались эксперды?

      Не-а! Не облажались! Он за границей никому не нужен, а для "нутрянки" пойдет, все равно лучшего отечественного ничего нет.
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 19:26
        0
        все равно лучшего отечественного ничего нет.
        - ничего другого в производстве нет от слова совсем
        1. kapitan92 Онлайн
          kapitan92 Сегодня, 19:29
          0
          Цитата: faiver
          - ничего другого в производстве нет от слова совсем

          Андрей, hi ! Не будьте пессимистом, у нас МС 21 на "подходе". smile
    5. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 19:29
      0
      Цитата: SanichSan
      вить еще 2 года назад эксперды хором говорили что проект закрыт. говорили что самолет никому не нужен
      - в кремле велено таскать люминий, а кому не нравится тот будет таскать чугуний... вот и весь ответ...
  2. Чёрный Офлайн
    Чёрный Сегодня, 17:37
    +5
    Давно пора сменить престарелый парк "боингов" на новые современные машины отечественного производства. Недавно летел на таком вот старичке-боинге, так мне казалось , что он в полёте крыльями махал, как птица. )))))...уже в васапе завещание набирать начал wassat
    1. SanichSan Офлайн
      SanichSan Сегодня, 17:38
      +8
      Цитата: Чёрный
      Давно пора сменить престарелый парк "боингов"

      над чем и работают. вон там и МС на подходе.
      1. д^Амир Офлайн
        д^Амир Сегодня, 17:51
        +2
        Ил-114 тож в копилку... дальность полета 1500 км...
      2. Wedmak Офлайн
        Wedmak Сегодня, 17:54
        +2
        Более того, если не изменяет память, на МС-21 уже и контракты есть.
    2. Троль Офлайн
      Троль Сегодня, 17:52
      +6
      По правде говоря, все летаки "крыльями машут". Это заложено и просчитано в конструкции
    3. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 18:04
      0
      Они все время машут))) первый раз тоже чуть завещание писать не начал)))
  3. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 17:41
    +6
    Похоже если бы не присутствие Путина, контракт бы еще не скоро подписали. lol Самолет то хороший, только убрать из него все импортные комплектующие и будет совсем "за..... хорошо"
    1. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 18:09
      +2
      Цитата: afrikanez
      Самолет то хороший, только убрать из него все импортные комплектующие

      Что постепенно и делается. Не в один миг же всё можно заменить.
  4. Троль Офлайн
    Троль Сегодня, 17:45
    +4
    должны быть переданы заказчику в период с 2019-го по 2016 год.


    Эээ поправте цыфры. Или я что то не понимаю?
  5. д^Амир Офлайн
    д^Амир Сегодня, 17:49
    0
    в присутствии Владимира Владимировича..... Русским языком говоря заявлено на весь мир - боинги и аэрбасы более приобретаться не будут!!! и скорее всего скоро импортные машины старше определённых возрастов будут снимать с линий в целях увеличить спрос на своё...
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 18:53
      0
      на какое свое? у нас ничего кроме ссж не строится в таких масштабах...
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:53
    +3
    Исправьте косячек с датой, ибо невозможно построить самолеты сегодня, но передать их Аэрофлоту в прошедшем, 2016 году! !!
  7. Igoresha Офлайн
    Igoresha Сегодня, 18:06
    0
    мало кто знает (с) логотип аэрофлота что щас на картинке в статье создан английским рекламным агентством - выиграли конкурс.
  8. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 18:11
    +1
    Боинги, которые закупил Медведев в 8 году, кончаются наверно.
    Вот решили наш закупить. И субсидий отхватить под это дело.
    Не только амерам помогать то правительству
  9. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 18:26
    +1
    Пердеж и не прекращался и Сухой только питает своих врагов...сервис ужасный, расценки на ремонт ломовые, сроки еще те. Не знаю как Аэрофлот , но Якутия бодается с раниими ССЖ. А так прекрасно - 100 уже выпустили + заказ на 100 шт + заказ 75 укороченных и импортозамещенных С7 и госорганы. Импортозамещенные должны еще в Иран пойти.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 18:59
      0
      Якутия бодается с раниими ССЖ
      - руководство компании заявило что по сути из-за ССЖ сорван летний сезон, и то они вынуждены были признаться в этом когда из-за вышедших из строя суперджетов почти по десятку регулярных рейсов уже шла задержка по ДВОЕ СУТОК. Но сегодня авиакомпания заявила что не намерена отказываться от этих самолетов - видимо цыкнули из Москвы...
      обменных двигателей нет, сервис по двигателям только в одном месте где то в европе, в Мексике летает только часть закупленных суперджетов, остальные стоят как доноры...
  10. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 18:28
    +1
    +4 еще

    Геленджик. 08 сентября. АвиаПорт - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ООО "Авиапредприятие "Северсталь" в ходе 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018", которая в эти дни проходит в Геленджике, подписали соглашение о намерениях по передаче в финансовый лизинг четырёх самолётов Superjet 100 в 2018-2019 годах.

    Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Подписи под документом поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и руководитель ООО "Авиапредприятие "Северсталь" Николай Ивановский.

    Соглашение предусматривает передачу в финансовый лизинг в 2018-2019 годах четырёх SSJ100 с опционом на поставку ещё двух самолётов. Срок лизинга при этом составит 12 лет. Предполагается, что авиапредприятию "Северсталь" будут поставлены SSJ100 с винглетами. Самолёты будут рассчитаны на перевозку 100 пассажиров эконом-класса (предусмотрена опция перекомпоновки до 85 мест в экономе и 8 в бизнесе). SSJ100 c винглетами способны осуществлять взлёт/посадку с более коротких взлётно-посадочных полос. Кроме того, они потребляют меньше топлива: по сравнению с другими модификациями SSJ100 экономия составляет 3-4%.
  11. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 18:29
    0
    "Аэрофлот" намерен довести беспростойный налет новых самолетов Sukhoi Superjet 100 до 75%, развивает программу послепродажного обслуживания с производителем воздушного судна - "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС), сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

    Ранее на этой неделе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Аэрофлот" в рамках ВЭФ подписали соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. Соглашение предполагает поставку воздушных судов в период с 2019 по 2026 годы. В настоящий момент авиакомпания эксплуатирует 49 машин этого типа, ожидает 50-ый SSJ100.

    "Программа предусматривает взаимные обязательства. Мы, допустим, будем создавать свои приемочные комиссии в Комсомольске-на-Амуре на каждой стадии подготовки SSJ100, мы будем строить линейные станции там, где машины будут летать, чтобы у них была техподдержка. ГСС берет на себя повышенные обязательства по обеспечению не только запчастями, но и послепродажного обслуживания самолетов, поэтому у нас есть все обязательства, которые мы регулярно сверяем, уже было первое совещание после того, как мы подписали, где мы смотрим, кому что удалось, какие есть проблемы, мы действуем как партнеры", - заявил Савельев журналистам в кулуарах ВЭФ.

    Савельев добавил, что авиакомпания также берет на себя обязательства по доведению беспростойного налета этих судов до 75%."Это довольно существенно, и у нас будет большая эффективность. Именно с этим и связана покупка новых машин, потому что это другая модификация - они уже с винглетами, прошла довольно глубокая модернизация машины, и мы очень надеемся, что в этом самолете будут учтены все те замечания, которые были сделаны в процессе эксплуатации предыдущих машин", - подчеркнул он.

    Глава "Аэрофлота" отметил, что показатель в 75% беспростойного налета на SSJ100 должен быть достигнут в течение одного-двух лет. "По использованным самолетам у нас тоже есть договоренность с ГСС, они в течение следующего года параллельно с поставкой начнут замену тех машин, которые мы эксплуатируем, на новые", - добавил Савельев.
  12. exo Онлайн
    exo Сегодня, 18:55
    0
    Значит,скоро учить Суперджет. Даже,интересно :)
  13. Tarasios Офлайн
    Tarasios Сегодня, 19:16
    0
    Цитата: грохот
    Цитата: SanichSan
    как же так???? это что ж творится то??? вить еще 2 года назад эксперды хором говорили что проект закрыт. говорили что самолет никому не нужен. не уж то облажались эксперды? recourse
    а с СУ-57 что, такая же фигня? wassat


    Похоже, ответа не дождётесь. Тем "экспердам" от этого сообщения, я полагаю, пришёл "пердец".

    Остаётся сожалеть, что не на долго.

    одной из ключевых особенностей всех "экспердов" является способность переобуваться в прыжке. После чего они с тем же пафосом и "давящим авторитетом" будут нести любую другую пургу, не мало не заботясь своими же прошлыми словами, совестью, моралью и прочими рудиментами ;) Так что - вот за кого ни разу не волнуюсь - так это за долю экспердов ) Это такие мутанты-метаморфы, что везде приспособятся ;)
  14. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 19:19
    0
    Интересно было бы посмотреть статистику как часто "Аэрофлот" меняет неисправные ССЖ запасными бортами...
    1. Чича сквад Онлайн
      Чича сквад Сегодня, 19:33
      0
      Самолёт не сильно отличается от эйрбаса по начинке.