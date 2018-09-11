Аэрофлот закупает крупную партию самолётов SuperJet
В понедельник ПАО «Аэрофлот» заключило с Объединенной авиастроительной корпорацией контракт на поставку 100 пассажирских самолетов Superjet 100, сообщает пресс-служба ОАК.
На церемонии подписания контракта, прошедшей во Владивостоке на полях Восточного экономического форума, присутствовал президент РФ Владимир Путин.
По завершении церемонии президент выразил надежду, что качество поставляемых самолетов будет на самом высоком уровне.
По условиям соглашения, лайнеры в двухклассной компоновке (12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономкласса) должны быть переданы заказчику в период с 2019-го по 2026 год.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, это самый крупный договор в современной истории гражданского самолетостроения. Он также сообщил, что в бюджете на 2018 года заложены более 2 млрд. рублей госсубсидий на создание авиационных сервисных центров и переподготовку авиационного персонала для самолетов нового типа. Эти меры призваны поддержать усилия авиакомпании по развитию региональных хабов.
По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, своим заказом Аэрофлот оказал большое влияние на развитие проекта Superjet и отечественного авиастроения в целом.
На сегодняшний день в парке Аэрофлота находятся 49 самолетов SSJ100. В ближайшее время поступит 50-й авиалайнер. Первый рейс на Superjet 100 состоялся в июне 2011 года по маршруту Москва – Петербург. В настоящее время самолеты эксплуатируются как на внутренних, так и на международных авиалиниях, перевозя пассажиров в Бухарест, Дрезден, Гётеборг, Вильнюс, Ригу, Софию, Загреб и другие города Европы.
На церемонии подписания контракта, прошедшей во Владивостоке на полях Восточного экономического форума, присутствовал президент РФ Владимир Путин.
По завершении церемонии президент выразил надежду, что качество поставляемых самолетов будет на самом высоком уровне.
По условиям соглашения, лайнеры в двухклассной компоновке (12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономкласса) должны быть переданы заказчику в период с 2019-го по 2026 год.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, это самый крупный договор в современной истории гражданского самолетостроения. Он также сообщил, что в бюджете на 2018 года заложены более 2 млрд. рублей госсубсидий на создание авиационных сервисных центров и переподготовку авиационного персонала для самолетов нового типа. Эти меры призваны поддержать усилия авиакомпании по развитию региональных хабов.
По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, своим заказом Аэрофлот оказал большое влияние на развитие проекта Superjet и отечественного авиастроения в целом.
На сегодняшний день в парке Аэрофлота находятся 49 самолетов SSJ100. В ближайшее время поступит 50-й авиалайнер. Первый рейс на Superjet 100 состоялся в июне 2011 года по маршруту Москва – Петербург. В настоящее время самолеты эксплуатируются как на внутренних, так и на международных авиалиниях, перевозя пассажиров в Бухарест, Дрезден, Гётеборг, Вильнюс, Ригу, Софию, Загреб и другие города Европы.
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- ОАК, aeronautica.online
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