Мнения

Аннигиляция США и Запада

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Глобальный организатор госпереворотов и экс-посол в Москве Майкл Макфол выступил недавно со статьёй в «Вашингтон пост», довольно занимательной. Вместе с соавтором он крайне сожалеет, что Конгресс не успеет до выборов в Конгресс «устрашить Россию новыми радиоактивными санкциями», чтобы «у Путина не возникло даже мысли вмешаться в эти выборы». О чём это говорит?



Американское общество захватывает паранойя, хотя Макфол вряд ли сумасшедший. Он и подобные ему считают, что им всё позволено, любой беспредел ради своих «высших целей», и это сводит с ума США, это симптом аннигиляции США. Россия же просто поддерживает программу аннигиляции США и Запада, в которой Макфол невольно играет роль нашего американского Штирлица.


Многие задаются вопросом: почему Россия оправдывается на параноидальные обвинения в свой адрес вроде «отравления Скрипалей» в Англии, вмешательства в американские выборы, допинговой программы? Каждый раз как бы подставляет другую щёку, вместо того чтобы дать «ответ Чемберленам»? Это приводит ведь к возгонке паранойи, Макфол и другие требуют «устрашать» санкциями уже наперёд, устрашать «мыслепреступления». Признаться, меня тоже посещали такие мысли. Может быть, пора и нам обвинять в ответ США в содействии терроризму на Ближнем Востоке, в организации госпереворотов в мире, Англию — в отравлении и похищении Скрипалей?

Всё-таки нет, это «не наши методы»! Потому что наше «непротивление злу насилием» приводит к возгонке паранойи на Западе. Да, это процесс опасный, и нужно быть готовыми купировать его издержки, с помощью ВКС и ВМФ, но оптимальный, другие варианты аннигиляции США не лучше.

Почему оптимальный? США сами поддерживают свою программу аннигиляции с помощью Макфолов, Волкеров и прочих Маккейнов, нужно только не отвлекать их внимание российскими «Чемберленами». И они всё сделают сами!

К тому же оправдывается ли Россия в действительности? Она отвечает на предъявляемые обвинения сухими гневными заявлениями МИД и смеётся в прессе и интернете, значит ли это оправдываться? Нет, не значит. Наши сторонники «ответа Чемберленам» требуют встречных обвинений Запада, их отсутствие объявляют уже и попытками России «оправдаться». Не обвиняем Запад в ответ – значит, Россия уже и оправдывается! Не значит!

Вообще-то, оправдываться – это признавать свою вину, приносить извинения и объясняться, как это произошло в силу неблагоприятного стечения обстоятельств, например. Смягчать обвинителей: что могло быть и хуже! И обещать, что мы больше не будем! Как ребёнок обещает маме после своей проказы. Всего этого – нет!

Конечно, хотелось бы, и есть все основания, обвинить Англию в отравлении и похищении Скрипалей, и вынести этот вопрос в Совбез ООН, и что будет? CNN объяснят, что нельзя идти на поводу у агрессора, и вообще, России нельзя верить. «Верить можно только мне», — говорил в таких случаях, улыбаясь, шеф гестапо Мюллер Штирлицу.

В условиях развязанной Западом информационной войны на тоне западной прессе это никак не отразится, в лучшем случае. Скорее всего, западные CNN объявят это очередной «агрессивной угрозой» со стороны России, и, конечно, пропагандой. И воспользуются этим как уже реальным поводом для очередной антироссийской кампании. Им приходилось придумывать всё новых Скрипалей, а тут Россия облегчает им задачу, сама даёт повод.

Надо иметь также в виду, что угроза часто эффективнее приведения её в действие. Угроза «встречных обвинений» России висит над Западом как дамоклов меч, и он может упасть, когда Россия сочтёт это выгодным для себя, например, для оказания влияния на незападный мир.

Абсурдными обвинениями США стараются как раз вызвать эмоциональную реакцию России, после этого они смогут переключиться на обсуждение этого эмоционального ответа России, выворачивая его наизнанку, и становясь при этом как бы на более реальную почву, чем стоят сегодня.

Однако Россия не предоставляет им такой возможности, и вот Макфол вынужден дойти уже до «мыслепреступления»! В результате США приходится довольствоваться шизофренической позицией, восходящей к Тертуллиану: «Верую, ибо абсурдно!» И продолжается его аннигиляция, потому что США приходится верить не в Бога, что оправдывало и спасало от шизофрении Тертуллиана, но в абсурд Макфолов, Волкеров и CNN.

Другое дело публицисты и эксперты, они должны обсуждать паранойю Запада, и смеяться над ней. Это их хлеб, этим они точат дамоклов меч, чтобы не было иллюзий и осечки. А наш МИД с неулыбчивым Сергеем Лавровым и улыбающейся Марией Захаровой пусть профессионально занимаются своим делом, пока Россия «сосредотачивается», по Горчакову.
Автор:
Виктор Каменев
Использованы фотографии:
Род Серсэй
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17 комментариев
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  1. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 14:14
    -1
    Дорогой дневник.Сегодня я узнал новое слово.
    Аннигиля́ция (лат. annihilatio — уничтожение, полное уничтожение, отмена) — реакция превращения частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных.

    А вообще-глупо рассуждать о России,как о чем-то едином и глобальном.Увы,но Российская Власть и Российский Народ-это две материи параллельные и не пересекающиеся.Если мы говорим о ,,русском непротивлении злу,а-ля Платон Каратаев,, ,то надо иметь в виду,что эта позиция-только нашей путинской либерастной ,,элиты,, ,которая плоть и кровь Западная.А значит враждовать и ругаться с Западом не способна априори.
    А что народ?А народ никто не спрашивает-как и во времена монархии-народ должен обожать свою власть и молиться на Царя.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 14:50
      0
      Аннигиляция - это взрыв. А взрывов нам не надо.
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:48
      0
      . Увы,но Российская Власть и Российский Народ-это две материи параллельные и не пересекающиеся

      А чего тогда запад бесится?
    3. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 16:51
      0
      Такие слова мы знали еще в школе, а я её окончил в 1971 году. учиться надо было, уважаемый, правда, я тоже особым прилежанием не отличался, но глядя на нынешних учеников я в шоке.
  2. Subergeil Офлайн
    Subergeil Сегодня, 14:18
    -8
    Что за набор бессвязной чуши представляет собой эта статья?Для кого она написана?
    Автор отрицает вину России в допинговом скандале?(Россия разумеется все отрицает, по-другому не умеем), влияние на выборы в США(спецпрокурор Мюллер уже много интересного накопал в своем расследовании).То есть автор просто выдает желаемое за действительное?Видимо бездоказательно потявкать и скрыться это фирменный стиль большинства статей из рубрики "мнения"...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 14:27
      +5
      И чего он накопал?))) давайте,жгите пруфами,разоблачайте))) и про вину России в допинговом скандале можно поподробнее?)))
    2. DenZ Офлайн
      DenZ Сегодня, 14:29
      +4
      Цитата: Subergeil
      Автор отрицает вину России в допинговом скандале?(

      А Вы уверены что Россия виновата?
      Цитата: Subergeil
      влияние на выборы в США(спецпрокурор Мюллер уже много интересного накопал в своем расследовании).
      что он там такого накопал кроме "по всей вероятности..."
      Цитата: Subergeil
      То есть автор просто выдает желаемое за действительное?

      Может автор просто имеет просто отличную от Вашей ( сформированной западным взглядом на Россию) точку зрения?
    3. GAF Офлайн
      GAF Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: Subergeil
      Что за набор бессвязной чуши представляет собой эта статья?Для кого она написана?

      Для вменяемых людей. Автор прав. "Собака лает, а караван идет." Идут масштабные учения и проба оружия в Сириии. Нам нужно несколько отноительно спокойнных лет, чтобы довооружить армию хорошими образцами техники (они есть) и научиться ей пользоваться. Дорастем до стадии типа басни про Моську и Слона, тогда и скажем: замаетесь пыль глотать на обочине.
  3. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 14:24
    +3
    В США троевластие:
    Трамп
    его противники консерваторы
    демократы
    В Европе нарастающий хаос:
    Брексит и завравшаяся Мэй
    непокорные Австрия,Италия,Испания,Венгрия
    Макрон со своей демагогией которого никто не воспринимает
    всерьез
    возможные проблемы со Швецией
    а про мелкоту и говорить нечего
    Остается только одна Меркель
    Действительно такое ощущение что кто то разрушает европейскую
    и американскую демократии
    1. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 15:42
      +1
      Плюсую Ваш комментарий, ибо он самый правильный. Россия политика расстроила ряды запада. Если будет агрессивный ответ от России, запад объединится. И тогда проблемки будут посущественней, чем сейчас. А насчёт наших потерь, так и запад тоже теряет много, только последствия будут позже. Когда финансовые пузыри будут схлопываться.
  4. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 14:39
    -1
    И продолжается его аннигиляция...

    Пока коварный запад всё аннигилирует... аннигилирует... да не вынеаннигилируется... хорошо бы заняться делами в своей стране. И не на уровне лозунгов и благих пожеланий на будущее! Будущее прекрасно, спору нет. Но хотелось бы дожить до него... пока сами не аннигилировалися жаря котлету в столовой или собирая сурепку по грядкам.
  5. Revival Офлайн
    Revival Сегодня, 14:44
    0
    Никогда такого не писал, Но что за пустая статья!?
    Что за рассуждение ни о чем?
    Или это новое переложение что Запад вот вот рухнет благодарю нашему хитрому плану!?
    Типа: "Вы думаете меня избивают? Нет! Я просто хитро жду пока они отобьют об меня ноги и кулаки. И тогда я им как дам!"!
    1. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 15:46
      +1
      Да у автора стиль не супер, но суть понятна. Она заключается в том, что истерика в США это последствие нашей правильной политики. А наша политика - не делать резких движений и отвечать по существу.
    2. merlin Онлайн
      merlin Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: Revival
      Типа: "Вы думаете меня избивают? Нет! Я просто хитро жду пока они отобьют об меня ноги и кулаки. И тогда я им как дам!"!

      Песенка про сентиментального боксера. А так Кассиус Клей помнится именно по такой стратегии провел бой против Джорджа Формана и что характерно выиграл его. Так-то...
  6. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 15:27
    +1
    Декаданс, вырождение, , деградация всей "элиты". Конец Запада, как цивилизации. Антлантида идет на дно! Прощай, Атлантида! Я не положу на ваши могилы цветы... Только - навоз! Удобряйте всходы будущего! Это единственная польза от западной цивилизации....
  7. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 15:39
    0
    Кошка скребёт на свой хребёт. Так и американцы рано или поздно получат то, что они заслужили.
  8. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 16:01
    0
    Ну....скажем так: отсутствие четкой аргументации, и только невнятные и никому не понятные на западе, "умничания" российского МИДа с отсылка к никому теперь, не известным "классикам", только усиливают подозрения всех западных обывателей в том, что это "ж-ж-ж" по отношению к России, "неспроста". Как мне сказал, тут, один достаточно умный коллега-американец: "Лучше бы для вас(русских) было-бы, чтобы ваш МИД вообще, "глубокомысленно-угрожающе" молчал-бы, ничего не комментируя.... подозрений бы это не сняло, но уважения бы к вам, однозначно, прибавило бы...."