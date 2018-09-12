Аннигиляция США и Запада

Глобальный организатор госпереворотов и экс-посол в Москве Майкл Макфол выступил недавно со статьёй в «Вашингтон пост», довольно занимательной. Вместе с соавтором он крайне сожалеет, что Конгресс не успеет до выборов в Конгресс «устрашить Россию новыми радиоактивными санкциями», чтобы «у Путина не возникло даже мысли вмешаться в эти выборы». О чём это говорит?Американское общество захватывает паранойя, хотя Макфол вряд ли сумасшедший. Он и подобные ему считают, что им всё позволено, любой беспредел ради своих «высших целей», и это сводит с ума США, это симптом аннигиляции США. Россия же просто поддерживает программу аннигиляции США и Запада, в которой Макфол невольно играет роль нашего американского Штирлица.Многие задаются вопросом: почему Россия оправдывается на параноидальные обвинения в свой адрес вроде «отравления Скрипалей» в Англии, вмешательства в американские выборы, допинговой программы? Каждый раз как бы подставляет другую щёку, вместо того чтобы дать «ответ Чемберленам»? Это приводит ведь к возгонке паранойи, Макфол и другие требуют «устрашать» санкциями уже наперёд, устрашать «мыслепреступления». Признаться, меня тоже посещали такие мысли. Может быть, пора и нам обвинять в ответ США в содействии терроризму на Ближнем Востоке, в организации госпереворотов в мире, Англию — в отравлении и похищении Скрипалей?Всё-таки нет, это «не наши методы»! Потому что наше «непротивление злу насилием» приводит к возгонке паранойи на Западе. Да, это процесс опасный, и нужно быть готовыми купировать его издержки, с помощью ВКС и ВМФ, но оптимальный, другие варианты аннигиляции США не лучше.Почему оптимальный? США сами поддерживают свою программу аннигиляции с помощью Макфолов, Волкеров и прочих Маккейнов, нужно только не отвлекать их внимание российскими «Чемберленами». И они всё сделают сами!К тому же оправдывается ли Россия в действительности? Она отвечает на предъявляемые обвинения сухими гневными заявлениями МИД и смеётся в прессе и интернете, значит ли это оправдываться? Нет, не значит. Наши сторонники «ответа Чемберленам» требуют встречных обвинений Запада, их отсутствие объявляют уже и попытками России «оправдаться». Не обвиняем Запад в ответ – значит, Россия уже и оправдывается! Не значит!Вообще-то, оправдываться – это признавать свою вину, приносить извинения и объясняться, как это произошло в силу неблагоприятного стечения обстоятельств, например. Смягчать обвинителей: что могло быть и хуже! И обещать, что мы больше не будем! Как ребёнок обещает маме после своей проказы. Всего этого – нет!Конечно, хотелось бы, и есть все основания, обвинить Англию в отравлении и похищении Скрипалей, и вынести этот вопрос в Совбез ООН, и что будет? CNN объяснят, что нельзя идти на поводу у агрессора, и вообще, России нельзя верить. «Верить можно только мне», — говорил в таких случаях, улыбаясь, шеф гестапо Мюллер Штирлицу.В условиях развязанной Западом информационной войны на тоне западной прессе это никак не отразится, в лучшем случае. Скорее всего, западные CNN объявят это очередной «агрессивной угрозой» со стороны России, и, конечно, пропагандой. И воспользуются этим как уже реальным поводом для очередной антироссийской кампании. Им приходилось придумывать всё новых Скрипалей, а тут Россия облегчает им задачу, сама даёт повод.Надо иметь также в виду, что угроза часто эффективнее приведения её в действие. Угроза «встречных обвинений» России висит над Западом как дамоклов меч, и он может упасть, когда Россия сочтёт это выгодным для себя, например, для оказания влияния на незападный мир.Абсурдными обвинениями США стараются как раз вызвать эмоциональную реакцию России, после этого они смогут переключиться на обсуждение этого эмоционального ответа России, выворачивая его наизнанку, и становясь при этом как бы на более реальную почву, чем стоят сегодня.Однако Россия не предоставляет им такой возможности, и вот Макфол вынужден дойти уже до «мыслепреступления»! В результате США приходится довольствоваться шизофренической позицией, восходящей к Тертуллиану: «Верую, ибо абсурдно!» И продолжается его аннигиляция, потому что США приходится верить не в Бога, что оправдывало и спасало от шизофрении Тертуллиана, но в абсурд Макфолов, Волкеров и CNN.Другое дело публицисты и эксперты, они должны обсуждать паранойю Запада, и смеяться над ней. Это их хлеб, этим они точат дамоклов меч, чтобы не было иллюзий и осечки. А наш МИД с неулыбчивым Сергеем Лавровым и улыбающейся Марией Захаровой пусть профессионально занимаются своим делом, пока Россия «сосредотачивается», по Горчакову.