Переплюнем русский "Спрут". В США заявили о начале разработки МЗОМ

Американская армия в ближайшем будущем создаст прототипы новых легких бронемашин под обозначением "Мобильная защищенная огневая мощь" (МЗОМ), которые изменят принципы ведения наземной войны и превзойдут российские аналоги, пишет издание National Interest.По утверждению высшего армейского руководства США, разработчики МЗОМ желают достичь оптимального баланса между "убойностью, подвижностью и выживаемостью" и создать технику, во всем превосходящую российский аналог - десантную самоходную пушку 2С25 "Спрут-СД", которая весит около 20 тонн и обладает 125-миллиметровым гладкоствольным орудием. Армейские подразделения нуждаются в легко развертываемой и мобильной огневой поддержке, с которой не справляется основной боевой танк США "Абрамс".При этом в армейском руководстве отмечают, что армия нуждается именно в мобильной боевой платформе, способной к быстрому развертывания, поэтому МЗОМ будут создаваться с учетом размещения в грузовом отсеке самолета С-17. Также в новой машине должно быть установлено орудие калибром не менее 120-мм.Разработку МЗОМ планируется начать в 2019 году и в течении 14 месяцев получить первые прототипы боевой машины. На настоящий момент имеются два претендента на заключение контракта - BAE Systems и General Dynamics Land Systems.