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Переплюнем русский "Спрут". В США заявили о начале разработки МЗОМ

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Американская армия в ближайшем будущем создаст прототипы новых легких бронемашин под обозначением "Мобильная защищенная огневая мощь" (МЗОМ), которые изменят принципы ведения наземной войны и превзойдут российские аналоги, пишет издание National Interest.

Переплюнем русский "Спрут". В США заявили о начале разработки МЗОМ


По утверждению высшего армейского руководства США, разработчики МЗОМ желают достичь оптимального баланса между "убойностью, подвижностью и выживаемостью" и создать технику, во всем превосходящую российский аналог - десантную самоходную пушку 2С25 "Спрут-СД", которая весит около 20 тонн и обладает 125-миллиметровым гладкоствольным орудием. Армейские подразделения нуждаются в легко развертываемой и мобильной огневой поддержке, с которой не справляется основной боевой танк США "Абрамс".


При этом в армейском руководстве отмечают, что армия нуждается именно в мобильной боевой платформе, способной к быстрому развертывания, поэтому МЗОМ будут создаваться с учетом размещения в грузовом отсеке самолета С-17. Также в новой машине должно быть установлено орудие калибром не менее 120-мм.

Разработку МЗОМ планируется начать в 2019 году и в течении 14 месяцев получить первые прототипы боевой машины. На настоящий момент имеются два претендента на заключение контракта - BAE Systems и General Dynamics Land Systems.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:20
    +2
    2С25 "Спрут-СД" машина уникальная,но хотелось бы что бы она попала в войска.А пока только бравые публикации
    1. Alex_Rarog Офлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 18:30
      +3
      Попасть попадёт... эка они оптимисты за такие сроки создать аналог... У них бредли плавать уже давно не может... А тут аналог!
    2. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 19:02
      -2
      Полосатые опять нашу "пыль глотают". Это становится доброй традицией wink
    3. kapitan92 Онлайн
      kapitan92 Сегодня, 19:10
      0
      Цитата: APASUS
      2С25 "Спрут-СД" машина уникальная,но хотелось бы что бы она попала в войска.А пока только бравые публикации

      hi Это изделие ( 2С25) принято на вооружение в 2006г. В войска она попала, правда серия оставляет желать лучшего. hi
  2. Proton Офлайн
    Proton Сегодня, 18:20
    +1
    Как бы харчки против ветра не полетели,а то беда laughing
    А принципы наземной войны в егда были одни и те же,побеждает тот,кто силен духом,амерам этого не понять.
  3. Стрелянный Офлайн
    Стрелянный Сегодня, 18:21
    +1
    которые изменят принципы ведения наземной войны и превзойдут российские аналоги, пишет издание National Interest.

    Все же признают наше первенство ! Ну давайте , посмотрим.. soldier
  4. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 18:23
    -2
    Так если Спрут начать в 19году разрабатывать машина тоже неплохая получиться и у США пару легких танков уже проектировалось....Для эффективности нужно КАЗ ставить.
  5. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 18:25
    +6
    Раньше мы говорили догоним перегоним и переплюнем а теперь США ! Прикольно и 30 лет не прошло . А самое непонятное как эти клоуны на Луну летали если уже 20 лет двигатель создать не могут.
    Что то странное в этом мире творится. Россия бензаколонка с разорванной в клочья экономикой по многим высокотехнологичным проектам просто на 10 летия обогнали США .
  6. грохот Офлайн
    грохот Сегодня, 18:40
    +4
    Американская армия в ближайшем будущем создаст прототипы новых легких бронемашин под обозначением "Мобильная защищенная огневая мощь" (МЗОМ), которые изменят принципы ведения наземной войны и превзойдут российские аналоги...


    Ну, чисто дети... Значит у Америки теперь новый лозунг - "Догнать и перегнать Россию!!!"?
  7. SPIKER Офлайн
    SPIKER Сегодня, 18:42
    +1
    Переплюнем русских ...Ну-ну...ну-ну... tongue
  8. Лара Крофт Офлайн
    Лара Крофт Сегодня, 18:49
    0
    Разработку МЗОМ планируется начать в 2019 году и в течении 14 месяцев получить первые прототипы боевой машины.

    О подобной американкой программе я читал в "ЗВО" лет 15 назад...
    1. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: Лара Крофт
      ..О подобной американкой программе я читал в "ЗВО" лет 15 назад...

      -- Подобный образец, BAE Systems (Шведский филиал), в конце -90-х создан был.
      Характеристики легкого танка CV 90/120:
      Экипаж, чел.: 4;
      Масса, т: 28;
      Габаритные размеры, мм: длина – 8900, ширина – 3200, высота – 2800;
      Вооружение: 120-мм гладкоствольная пушка L50, 7,62-мм пулемет;
      Двигатель: V-8 Scania DI16, дизельный, жидкостного охлаждения, мощностью 670 л. с.;
      Максимальная скорость по шоссе, км/ч: 70;
      Запас хода по шоссе, км: 600;
      Преодолеваемые препятствия: Градиент, % - 60; Уклон, % - 40; ров, м - 2,4; стенка, м - 1,0; брод, м - 1,5
      кормовой части башни смонтирован полуавтомат заряжания на 12 выстрелов. При его использовании скорострельность может достигать 12-14 выстр./мин. Остальной боекомплект (33 выстрела) размешается в кормовой части корпуса и может быть быстро загружен через кормовую дверь.
      Имея такое вооружение, легкий танк CV 90/120 обладает такой же огневой мощью, как и основной боевой танк «Leopard-2», однако, при боевом весе 35 тонн имеет лучшую стратегическую и тактическую мобильность.
      -- См с 0.35 мин.... hi
  9. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 18:55
    0
    "Переплюнем русский "Спрут"". Переплюнуть вряд ли получится. А вот недоплюнуть могут. Да еще и манишку замарают... Как с F-35.
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:12
    0
    Что янки не делают, по весу их "легкая техника " как наш танк! Так что со "Спрутом" они зря свое изделие сравнили, это как легковушка и бетономешалка.
  11. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 19:20
    0
    ПревзОЙДУТ. laughing То-то они на санкции исходят. Только собираются превзойти, ево как! Даже странно слышать такое из уст пинов. Обычно у них всегда все "самолушее".
  12. Чича сквад Онлайн
    Чича сквад Сегодня, 19:35
    0
    Я правильно понял что National Interest это российское издание или владельцы из России?