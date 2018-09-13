Рассказы об оружии. 160-мм дивизионный миномёт М-160 образца 1949 года
Странно все-таки устроен человеческий мозг. Стоит в какой-либо статье упомянуть имя Сталина, как сразу начинается спор о личности этого человека и его роли в истории СССР и мира вообще. При этом совершенно не важно то, о чем идет речь в статье. Сегодня я умышленно начну именно о Сталине, точнее, о его роли в минометном деле.
"Нет современной войны без минометов, массовых минометов. Все корпуса, все роты, батальоны, полки должны иметь минометы, 6-дюймовые обязательно, 8-дюймовые. Это страшно нужно для современной войны. Это очень эффективные минометы и очень дешевая артиллерия. Замечательная штука миномет. Не жалеть мин, вот лозунг, жалеть своих людей. Если жалеть бомбы и снаряды — не жалеть людей, меньше людей будет. Если хотите, чтобы война у нас была с малой кровью — не жалейте мин".
Это не выступление для прессы. Это не выступление на митинге или съезде. Это вообще не предназначенное для публикации выступление на секретном совещании начальствующего состава по обобщению опыта боевых действий против Финляндии 17 апреля 1940 года. Поэтому и не очень известное широкому читателю.
Уже тогда, после не очень удачной военной кампании, в СССР всерьез задумались о создании минометов крупного калибра. Миномет как "карманная артиллерия пехоты" становился действительно особым видом артиллерии. Мнение И. В. Сталина тогда услышали многие конструкторы и директоры заводов.
Сразу четыре КБ разных заводов начали разработку крупнокалиберных минометов. Причем основными калибрами стали сразу 160 мм и 240 мм. Но работа над крупнокалиберными минометами не была "сталинским заказом". Скорее пожеланием. Без каких-либо привилегий или особой ответственности за срыв.
Следует отметить одну важную деталь. Ограничений по конструкции миномета у КБ не было. Потому и проекты, которые периодически представляли конструкторы, отличались довольно кардинально. Достаточно перечислить некоторые из проектов, которые наиболее известны. По некоторым даже были созданы опытные образцы и проведены полигонные испытания.
Дульнозарядный гладкоствольный 160-мм дивизионный миномет "7-17", 160-мм дивизионный миномет ИС-3, 160-мм дивизионный миномет системы Кукушкина (ствол почти 2 м, вес мины 40 кг), 160-мм дивизионный миномет С-43...
Сталин достаточно внимательно следил за испытаниями новых образцов минометов. На наиболее удачные приезжал посмотреть лично. Именно "личное знакомство" Сталина с одним из минометов и привело к появлению на советско-германском фронте самого мощного миномета Великой Отечественной войны 160-мм МТ-13. "Папы" героя нашей статьи.
Описывать миномет МТ-13 не будем. Достаточно сказать о психологическом воздействии этого оружия на немцев. Часто при обстреле этих минометов противник объявлял воздушную тревогу. А в боях за Берлин МТ-13 показали себя как страшное оружие разрушения. Достаточно того, что при попадании мины в крышу она "проваливалась" на 2-3 этажа вниз и там разрывалась.
Несмотря на то, что миномет выпускался довольно малое время, с 1944 по 1947 годы, было выпущено 1557 экземпляров этого орудия. Несмотря на солидный возраст, минометы до сих пор стоят на вооружении в некоторых армиях Юго-Восточной Азии.
Уже в 1945 году конструкторам была поставлена задача по модернизации миномета МТ-13. Летом 1945 года был представлен миномет МТ-13Д. Параллельно испытывался его прямой конкурент-миномет СКБ-21 Коломенского СКБ ГА под руководством Б. И. Шавырина.
В ходе испытаний выяснилось, что СКБ-21 обладает большей дальностью стрельбы и более неприхотлив в эксплуатации. Таким образом, было принято решение запускать в серию именно СКБ-21. Именно этот миномет получил наименование 160-мм дивизионный миномет М-160 обр.1949 года. МТ-13Д был выпущен только опытной серией в 4 единицы.
Итак, советский 160-мм дивизионный миномет М-160 образца 1949 года – артиллерийская крупнокалиберная казнозарядная система, поступившая на вооружение советских мотострелковых дивизий.
Основное предназначение орудия – уничтожение хорошо укрепленных долговременных и полевых укреплений в полосе фронта, скопления живой силы и военной техники противника на закрытых позициях. Основной поражающий эффект достигается за счет ведения огня по круто навесной траектории и использовании мин большой мощности.
160-мм миномет М-160 представляет собой жесткую (без противооткатных устройств), казнозарядную гладкоствольную систему на колесном ходу. Отдача при выстреле воспринимается грунтом через опорную плиту. Для уменьшения разрушительного действия сил, возникающих при выстреле, миномет имеет пружинный амортизатор.
Миномет состоит из следующих основных частей: ствола с затвором, казенника с амортизатором, станка с поворотным и подъемно-уравновешивающим механизмами, стрелы с лебедкой и колесным ходом, опорной плиты, шворневой лапы и прицела.
Ствол представляет собой гладкостенную трубу, закрепленную в цапфенной обойме, шарнирно соединенной с амортизатором.
Колеса хода наполнены губчатой резиной. Подрессоривание миномета пружинного типа, при стрельбе не выключается.
Опорная плита представляет собой штампосварную конструкцию; она предназначена для передачи на грунт силы отдачи минимета при выстреле.
Шворневая лапа закрепляется на дульную часть ствола; она служит для соединения миномета с крюком тягача во время транспортировки.
Миномет снабжен оптическим минометным прицелом МП-46 панорамного типа, который закрепляется в кронштейне механизма горизонтирования прицела.
Заряжание миномета производится с казенной части, для чего ствол приводится в положение для заряжания (примерно в горизонтальное положение) и удерживается стойкой.
Стрельба из миномета производится фугасной миной Ф-852 с взрывателем ГВМЗ-7. Взрыватель имеет установки на осколочное и фугасное действия. Вес окончательно снаряженной мины (с взрывателем) 41,14 кг. Боевой заряд состоит из полного переменного, дальнобойного и воспламенительного зарядов.
Устройство мины было подобно обычным 82-мм и 120-мм советским минам. Двенадцатипёрая 160-мм фугасная мина Ф-852 весила 40,865 кг и содержала 7,78 кг разрывного заряда. Взрыватель головной ГВМЗ-7.
Принципиальным отличием минометного выстрела от всех других отечественных минометов служила короткая гильза, в которую вставлялся стабилизатор мины. Гильза была введена для обтюрации пороховых газов при выстреле.
Полный переменный заряд состоит из воспламенительного заряда и трех дополнительных равновесных пучков. Дальнобойный заряд состоит из воспламенительного заряда и специального дополнительного пучка. Воспламенительный заряд вставляется в трубку стабилизатора мины.
Дополнительные пучки как переменного, так и дальнобойного зарядов закрепляются на трубке стабилизатора при помощи шнуров. Из полного переменного заряда с одним, двумя или тремя дополнительными пучками собираются соответственно первый, второй или третий номера зарядов.
Основные данные 160-мм миномета М-160:
Баллистические данные
Калибр — 160 мм;
Наибольшая дальность стрельбы — 8040 м.
Наименьшая дальность стрельбы — 750 м.
Начальная скорость мины наибольшая — 343 м/сек.
Начальная скорость мины наименьшая — 157 м/сек.
Весовые данные
Вес миномета в боевом положении — 1300 кг.
Вес миномета в походном положении — 1470 кг.
Вес опорной плиты — 260 кг.
Вес окончательно снаряженной мины — 41,14 кг.
Конструктивные данные
Наибольший угол возвышения ствола — 80°.
Наименьший угол возвышения ствола — 50°.
Скорострельность — 3 выстрела в минуту.
Расчет – 7 человек.
Перевозился миномет буксировщиками ГАЗ-63 и ЗиЛ-157.
В настоящее время минометы М-160 находятся на вооружении нескольких армий мира. Несмотря на то, что серийное производство дивизионного миномета М-160 было развёрнуто на двух заводах (завод № 535, а с 1952 года — завод №172) за весь период производства (выпуск прекращен в 1957 году), было выпущено всего 2353 экземпляра.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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