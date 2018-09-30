Партизанский пистолет-пулемет П.Е. Бордюкова
Как известно, советские партизаны, действовавшие в тылу противника в годы Великой Отечественной войны, достаточно быстро освоили ремонт имеющегося стрелкового оружия, а затем начали и производство новых образцов. С определенного времени велась разработка совершенно новых конструкций. По понятным причинам, оружие собственной разработки отличалось простотой, но в некоторых случаях предлагалось использовать сравнительно сложные технологии. Заметным результатом такого подхода стал пистолет-пулемет П.Е. Бордюкова.
К большому сожалению, точные сведения о происхождении пистолета-пулемета Бордюкова отсутствуют. Неизвестны время появления этого образца, те или иные обстоятельства, предшествовавшие его созданию, и т.д. Впрочем, по отдельным отрывочным данным можно определить примерное место и время. Что касается технических особенностей и характеристик, то в этой сфере ситуация с информацией чуть лучше, хотя некоторые данные установить уже не удастся.
Согласно известным данным, оригинальный пистолет-пулемет был создан не ранее 1943 года и не позднее середины 1944-го. Автором любопытной конструкции был партизан-оружейник П.Е. Бордюков, в то время служивший в одном из отрядов на территории Минской области. Предположительно, его отряд входил в состав бригады им. С.М. Кирова. Будучи достаточно крупным и мощным формированием, эта бригада могла позволить себе не только ремонтировать имеющееся оружие, но и создавать совершенно новое.
Испытывая известные трудности с сырьем, оружейные мастерские партизанских отрядов были вынуждены использовать любые доступные материалы. Чаще всего в ход шли водопроводные трубы, различные металлические листы, бочки и т.д. Часть деталей, такие как ствол или затвор, приходилось брать у пришедшего в негодность оружия заводского происхождения. Для сборки своего оружия партизаны использовали ограниченный набор инструментов, а также самодельные станки того или иного назначения.
По всей видимости, похожим образом складывалась ситуация и в мастерской П.Е. Бордюкова, но ее специалисты смогли получить доступ к нехарактерным для партизанского оружия материалам и технологиям. В результате новый пистолет-пулемет получил характерную черту, резко отличавшую его от другого кустарного оружия. Все основные его детали устанавливались на литой дюралюминиевой ствольной коробке. Сразу следует отметить, что иные партизанские разработки такого рода – если и существовали – как минимум, не сохранились и неизвестны.
Пистолет-пулемет Бордюкова основывался на известных и проверенных практикой идеях и решениях, но при этом некоторые черты отличали его от существующих образцов. Конструктор-энтузиаст предложил автоматическое оружие со стволом без защитного кожуха, массивной ствольной коробкой и деревянным прикладом. Ввиду ограничений технологического характера оружейник был вынужден использовать готовый ствол заводского производства. Кроме того, он применил имевшийся в наличии деревянный приклад – на этот раз, вероятно, из соображений упрощения производства.
Наибольший интерес в кустарном проекте П.Е. Бордюкова представляет ствольная коробка необычной конструкции, нехарактерной для оружия партизанских отрядов. Ствол, затвор и другие устройства помещались внутри общей ствольной коробки сравнительно сложной формы. Со сбитого немецкого самолета партизаны сняли дюралюминиевые детали и затем пустили их в переплавку. Далее при помощи самодельных форм из трофейного металла отлили крупную ствольную коробку и небольшую плоскую крышку для нее.
Литая коробка имела достаточно сложную форму, при помощи которой решались все конструкторские задачи. Передняя часть коробки имела круглое сечение и предназначалась для установки ствола; за ней сечение менялось на прямоугольное со скругленными углами. Позади патронника располагалась прямоугольная приемная шахта магазина. Центральная и задняя части коробки вмещали затвор и детали спускового механизма, в связи с чем их сечение по всей длине оставалось неизменным. На правом борту коробки имелась прорезь для рукоятки взведения. Снизу предусматривалось окно для установки спускового механизма. В задней части присутствовал небольшой прилив для монтажа приклада.
На большей части своей длины коробка имела U-образное поперечное сечение. За счет этого в ее передней части, над приемником магазина, образовывалось окно для выброса гильз. Оставшаяся часть коробки прикрывалась съемной прямоугольной крышкой, на которой находился прицел. Как и сама коробка, крышка была выполнена методом литья из трофейного металла. На своем месте крышка закреплялась при помощи продольных направляющих коробки, входивших в ее пазы.
Партизаны-оружейники не могли самостоятельно изготовить ствол должного качества, и потому в дело пошла деталь от поломанной винтовки Мосина. Имеющийся ствол укоротили до требуемой длины, а также переделали патронник в соответствии с габаритами пистолетного боеприпаса 7,692х25 мм ТТ. В дульной части ствола появилось новое основание мушки, а казенная должна была взаимодействовать с удерживающими элементами ствольной коробки.
На ствольной коробке единственного сохранившегося образца присутствуют явные следы активной эксплуатации
Как и все прочие пистолеты-пулеметы времен Второй мировой войны, изделие П.Е. Бордюкова было построено на основе автоматики со свободным затвором. Ее основную деталь выковали из имеющегося металла. Примененный затвор отличался простотой конструкции. Он имел фиксированный ударник и простейший экстрактор. Управление осуществлялось при помощи боковой рукоятки, выведенной через прорезь в борту ствольной коробки.
Позади затвора помещалась крупная и мощная возвратно-боевая пружина, занимавшая все свободное пространство ствольной коробки. Оружейнику пришлось самостоятельно изготавливать эту деталь. Сырьем для нее, вероятно, послужила какая-либо проволока, возможно, трофейная. Так, другие партизаны-конструкторы в этих целях использовали проволочные элементы каркаса от сбитых немецких аэростатов.
Использовался простейший спусковой механизм, собранный из самодельных металлических деталей. Он обеспечивал блокировку затвора в крайнем заднем положении, а при нажатии на спусковой крючок отпускал его. Был использован несложный предохранитель в виде качающегося на оси флажка, расположенного за спусковым крючком. При выключенном предохранителе флажок находился в горизонтальном положении и не мешал стрельбе. Переведя его в вертикальное положение поворотом вниз, стрелок блокировал перемещения спускового крючка.
По-видимому, в отряде П.Е. Бордюкова отсутствовали доступные магазины заводского изготовления, и ему пришлось делать подобные устройства самостоятельно. Из металла от немецкого патронного ящика партизан изготовил отъемный коробчатый магазин большой емкости. Магазин помещался в приемную шахту ствольной коробки и фиксировался несложной защелкой, располагавшейся сзади. По некоторым данным, конструкция шахты позволяла стрелку использовать штатные магазины от пистолета-пулемета ППД, как коробчатый, так и барабанный.
Оружие получило самые простые прицельные приспособления. На дульной части ствола находилось невысокое основание мушки с кольцевым намушником. В средней части крышки ствольной коробки имелось широкое основание с целиком. Последний был выполнен в виде L-образной детали и мог занимать два положения. Одно обеспечивало стрельбу на дальность 100 м, второе – на 200 м.
От других образцов кустарного производства пистолет-пулемет Бордюкова отличался хорошо выделанной фурнитурой. По известным данным, конструктор оснастил свое оружие готовым прикладом от ружья. Деревянная деталь была установлена на наплыв ствольной коробки. Приклад имел шейку с пистолетным выступом и обеспечивал приемлемое удобство стрелка. При этом оружие не имело цевья или кожуха ствола, в связи с чем его следовало удерживать за магазин.
На прикладе заводского изготовления имелась врезная антабка для ремня. Второе кольцо аналогичного назначения отсутствовало. Возможно, в исходной конфигурации оружие имело эту деталь, но она была утеряна в ходе эксплуатации.
По своим габаритам партизанское оружие соответствовало другим образцам своего времени. Общая длина достигала 815 мм при ширине около 85 мм и высоте (с учетом коробчатого магазина) 285 мм. За счет применения дюралюминиевой ствольной коробки удалось добиться определенных преимуществ перед другими образцами в части веса. Скорострельность, по разным данным, достигала 500-600 выстрелов в минуту. Кустарное происхождение негативно сказывалось на точности огня, но дальность стрельбы соответствовала характеристикам заводского оружия.
Согласно доступным отрывочным данным, пистолет-пулемет П.Е. Бордюкова был изготовлен в 1943-44 годах. Был изготовлен, как минимум, один образец такого оружия. При этом достоверные сведения о сборке других пистолетов-пулеметов отсутствуют. Возможно, подобно другим партизанским образцам, пистолет-пулемет Бордюкова выпускался малой серией и использовался бойцами отряда вместе с другим оружием, в том числе советским или трофейным немецким.
Когда, как и в каких обстоятельствах использовался любопытный образец стрелкового оружия – неизвестно. Впрочем, можно предполагать, что этому пистолету-пулемету не приходилось простаивать без дела. Бригада им. С.М. Кирова регулярно проводила разнообразные операции, и в ход шло все имевшееся оружие, как заводское, так и самодельное.
В 1945 году Белорусский штаб партизанского движения передал в музей Великой Отечественной войны ряд образцов стрелкового оружия, изготовленных партизанскими мастерскими. Среди них присутствовало и изделие П.Е. Бордюкова. К тому времени информация о времени и месте производства этого образца была утеряна. На ложе пистолета-пулемета присутствовала надпись «№1а», позволявшая считать его одним из первых образцов своего типа.
Есть все основания полагать, что переданный музею пистолет-пулемет в течение длительного времени находился в активной эксплуатации. Эту версию подтверждают многочисленные потертости, царапины и сколы на металлических деталях и прикладе. Кроме того, в задней части ствольной коробки, за прорезью на правом борту, присутствует длинная трещина, которая могла появиться из-за постоянных ударов рукоятки затвора.
Уникальный пистолет-пулемет, изготовленный с применением необычных для партизанских мастерских технологий, равно как и другие образцы партизанского оружия, был сохранен музейными работниками. Он до сих пор находится в минском Государственном музее истории Великой Отечественной войны и входит в экспозицию, посвященную белорусским партизанам. Посетители музея сразу могут увидеть несколько образцов стрелкового оружия, изготовлявшегося мастерскими партизанских отрядов. При этом можно без труда сравнить конструкцию и исполнение разных изделий, появившихся в схожих обстоятельствах и по общим причинам.
В годы Великой Отечественной войны оружейникам партизанских отрядов приходилось не только ремонтировать имеющиеся вооружения, но и изготавливать совершенно новые образцы. Известные ограничения приводили к понятным результатам, но в некоторых случаях партизаны имели возможность опробовать нестандартные технологии. Так, доступ к разбитым вражеским самолетам и собственная плавильня позволили конструктору-энтузиасту создать один из самых интересных кустарных пистолетов-пулеметов своего времени.
По материалам:
https://historical-weapons.com/
http://battlefield.ru/
http://warmuseum.by/
https://yuripasholok.livejournal.com/
Скоринко Г.В. Лопарев С.А. Партизанское оружие: каталог коллекции. Мн.: ИД «Звязда», 2014.
К большому сожалению, точные сведения о происхождении пистолета-пулемета Бордюкова отсутствуют. Неизвестны время появления этого образца, те или иные обстоятельства, предшествовавшие его созданию, и т.д. Впрочем, по отдельным отрывочным данным можно определить примерное место и время. Что касается технических особенностей и характеристик, то в этой сфере ситуация с информацией чуть лучше, хотя некоторые данные установить уже не удастся.
Согласно известным данным, оригинальный пистолет-пулемет был создан не ранее 1943 года и не позднее середины 1944-го. Автором любопытной конструкции был партизан-оружейник П.Е. Бордюков, в то время служивший в одном из отрядов на территории Минской области. Предположительно, его отряд входил в состав бригады им. С.М. Кирова. Будучи достаточно крупным и мощным формированием, эта бригада могла позволить себе не только ремонтировать имеющееся оружие, но и создавать совершенно новое.
Испытывая известные трудности с сырьем, оружейные мастерские партизанских отрядов были вынуждены использовать любые доступные материалы. Чаще всего в ход шли водопроводные трубы, различные металлические листы, бочки и т.д. Часть деталей, такие как ствол или затвор, приходилось брать у пришедшего в негодность оружия заводского происхождения. Для сборки своего оружия партизаны использовали ограниченный набор инструментов, а также самодельные станки того или иного назначения.
По всей видимости, похожим образом складывалась ситуация и в мастерской П.Е. Бордюкова, но ее специалисты смогли получить доступ к нехарактерным для партизанского оружия материалам и технологиям. В результате новый пистолет-пулемет получил характерную черту, резко отличавшую его от другого кустарного оружия. Все основные его детали устанавливались на литой дюралюминиевой ствольной коробке. Сразу следует отметить, что иные партизанские разработки такого рода – если и существовали – как минимум, не сохранились и неизвестны.
Пистолет-пулемет Бордюкова основывался на известных и проверенных практикой идеях и решениях, но при этом некоторые черты отличали его от существующих образцов. Конструктор-энтузиаст предложил автоматическое оружие со стволом без защитного кожуха, массивной ствольной коробкой и деревянным прикладом. Ввиду ограничений технологического характера оружейник был вынужден использовать готовый ствол заводского производства. Кроме того, он применил имевшийся в наличии деревянный приклад – на этот раз, вероятно, из соображений упрощения производства.
Наибольший интерес в кустарном проекте П.Е. Бордюкова представляет ствольная коробка необычной конструкции, нехарактерной для оружия партизанских отрядов. Ствол, затвор и другие устройства помещались внутри общей ствольной коробки сравнительно сложной формы. Со сбитого немецкого самолета партизаны сняли дюралюминиевые детали и затем пустили их в переплавку. Далее при помощи самодельных форм из трофейного металла отлили крупную ствольную коробку и небольшую плоскую крышку для нее.
Литая коробка имела достаточно сложную форму, при помощи которой решались все конструкторские задачи. Передняя часть коробки имела круглое сечение и предназначалась для установки ствола; за ней сечение менялось на прямоугольное со скругленными углами. Позади патронника располагалась прямоугольная приемная шахта магазина. Центральная и задняя части коробки вмещали затвор и детали спускового механизма, в связи с чем их сечение по всей длине оставалось неизменным. На правом борту коробки имелась прорезь для рукоятки взведения. Снизу предусматривалось окно для установки спускового механизма. В задней части присутствовал небольшой прилив для монтажа приклада.
На большей части своей длины коробка имела U-образное поперечное сечение. За счет этого в ее передней части, над приемником магазина, образовывалось окно для выброса гильз. Оставшаяся часть коробки прикрывалась съемной прямоугольной крышкой, на которой находился прицел. Как и сама коробка, крышка была выполнена методом литья из трофейного металла. На своем месте крышка закреплялась при помощи продольных направляющих коробки, входивших в ее пазы.
Партизаны-оружейники не могли самостоятельно изготовить ствол должного качества, и потому в дело пошла деталь от поломанной винтовки Мосина. Имеющийся ствол укоротили до требуемой длины, а также переделали патронник в соответствии с габаритами пистолетного боеприпаса 7,692х25 мм ТТ. В дульной части ствола появилось новое основание мушки, а казенная должна была взаимодействовать с удерживающими элементами ствольной коробки.
На ствольной коробке единственного сохранившегося образца присутствуют явные следы активной эксплуатации
Как и все прочие пистолеты-пулеметы времен Второй мировой войны, изделие П.Е. Бордюкова было построено на основе автоматики со свободным затвором. Ее основную деталь выковали из имеющегося металла. Примененный затвор отличался простотой конструкции. Он имел фиксированный ударник и простейший экстрактор. Управление осуществлялось при помощи боковой рукоятки, выведенной через прорезь в борту ствольной коробки.
Позади затвора помещалась крупная и мощная возвратно-боевая пружина, занимавшая все свободное пространство ствольной коробки. Оружейнику пришлось самостоятельно изготавливать эту деталь. Сырьем для нее, вероятно, послужила какая-либо проволока, возможно, трофейная. Так, другие партизаны-конструкторы в этих целях использовали проволочные элементы каркаса от сбитых немецких аэростатов.
Использовался простейший спусковой механизм, собранный из самодельных металлических деталей. Он обеспечивал блокировку затвора в крайнем заднем положении, а при нажатии на спусковой крючок отпускал его. Был использован несложный предохранитель в виде качающегося на оси флажка, расположенного за спусковым крючком. При выключенном предохранителе флажок находился в горизонтальном положении и не мешал стрельбе. Переведя его в вертикальное положение поворотом вниз, стрелок блокировал перемещения спускового крючка.
По-видимому, в отряде П.Е. Бордюкова отсутствовали доступные магазины заводского изготовления, и ему пришлось делать подобные устройства самостоятельно. Из металла от немецкого патронного ящика партизан изготовил отъемный коробчатый магазин большой емкости. Магазин помещался в приемную шахту ствольной коробки и фиксировался несложной защелкой, располагавшейся сзади. По некоторым данным, конструкция шахты позволяла стрелку использовать штатные магазины от пистолета-пулемета ППД, как коробчатый, так и барабанный.
Оружие получило самые простые прицельные приспособления. На дульной части ствола находилось невысокое основание мушки с кольцевым намушником. В средней части крышки ствольной коробки имелось широкое основание с целиком. Последний был выполнен в виде L-образной детали и мог занимать два положения. Одно обеспечивало стрельбу на дальность 100 м, второе – на 200 м.
От других образцов кустарного производства пистолет-пулемет Бордюкова отличался хорошо выделанной фурнитурой. По известным данным, конструктор оснастил свое оружие готовым прикладом от ружья. Деревянная деталь была установлена на наплыв ствольной коробки. Приклад имел шейку с пистолетным выступом и обеспечивал приемлемое удобство стрелка. При этом оружие не имело цевья или кожуха ствола, в связи с чем его следовало удерживать за магазин.
На прикладе заводского изготовления имелась врезная антабка для ремня. Второе кольцо аналогичного назначения отсутствовало. Возможно, в исходной конфигурации оружие имело эту деталь, но она была утеряна в ходе эксплуатации.
По своим габаритам партизанское оружие соответствовало другим образцам своего времени. Общая длина достигала 815 мм при ширине около 85 мм и высоте (с учетом коробчатого магазина) 285 мм. За счет применения дюралюминиевой ствольной коробки удалось добиться определенных преимуществ перед другими образцами в части веса. Скорострельность, по разным данным, достигала 500-600 выстрелов в минуту. Кустарное происхождение негативно сказывалось на точности огня, но дальность стрельбы соответствовала характеристикам заводского оружия.
Согласно доступным отрывочным данным, пистолет-пулемет П.Е. Бордюкова был изготовлен в 1943-44 годах. Был изготовлен, как минимум, один образец такого оружия. При этом достоверные сведения о сборке других пистолетов-пулеметов отсутствуют. Возможно, подобно другим партизанским образцам, пистолет-пулемет Бордюкова выпускался малой серией и использовался бойцами отряда вместе с другим оружием, в том числе советским или трофейным немецким.
Когда, как и в каких обстоятельствах использовался любопытный образец стрелкового оружия – неизвестно. Впрочем, можно предполагать, что этому пистолету-пулемету не приходилось простаивать без дела. Бригада им. С.М. Кирова регулярно проводила разнообразные операции, и в ход шло все имевшееся оружие, как заводское, так и самодельное.
В 1945 году Белорусский штаб партизанского движения передал в музей Великой Отечественной войны ряд образцов стрелкового оружия, изготовленных партизанскими мастерскими. Среди них присутствовало и изделие П.Е. Бордюкова. К тому времени информация о времени и месте производства этого образца была утеряна. На ложе пистолета-пулемета присутствовала надпись «№1а», позволявшая считать его одним из первых образцов своего типа.
Есть все основания полагать, что переданный музею пистолет-пулемет в течение длительного времени находился в активной эксплуатации. Эту версию подтверждают многочисленные потертости, царапины и сколы на металлических деталях и прикладе. Кроме того, в задней части ствольной коробки, за прорезью на правом борту, присутствует длинная трещина, которая могла появиться из-за постоянных ударов рукоятки затвора.
Уникальный пистолет-пулемет, изготовленный с применением необычных для партизанских мастерских технологий, равно как и другие образцы партизанского оружия, был сохранен музейными работниками. Он до сих пор находится в минском Государственном музее истории Великой Отечественной войны и входит в экспозицию, посвященную белорусским партизанам. Посетители музея сразу могут увидеть несколько образцов стрелкового оружия, изготовлявшегося мастерскими партизанских отрядов. При этом можно без труда сравнить конструкцию и исполнение разных изделий, появившихся в схожих обстоятельствах и по общим причинам.
В годы Великой Отечественной войны оружейникам партизанских отрядов приходилось не только ремонтировать имеющиеся вооружения, но и изготавливать совершенно новые образцы. Известные ограничения приводили к понятным результатам, но в некоторых случаях партизаны имели возможность опробовать нестандартные технологии. Так, доступ к разбитым вражеским самолетам и собственная плавильня позволили конструктору-энтузиасту создать один из самых интересных кустарных пистолетов-пулеметов своего времени.
По материалам:
https://historical-weapons.com/
http://battlefield.ru/
http://warmuseum.by/
https://yuripasholok.livejournal.com/
Скоринко Г.В. Лопарев С.А. Партизанское оружие: каталог коллекции. Мн.: ИД «Звязда», 2014.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- "Партизанское оружие: каталог коллекции", Yuripasholok.livejournal.com
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