Царь и бояре
Наверное, все мы, как патриоты своей страны, должны демонстрировать оптимизм и вселять в окружающих уверенность в том, что все у нас идет просто замечательно. Но если ты от природы не совсем глупый человек, ты все-таки невольно замечаешь, что ситуация в России развивается не самым лучшим образом, а поводов для оптимизма тем меньше, чем дальше в будущее мы пытаемся заглянуть.
Да, у нас неплохая армия, которая активно развивается и становится год от года только лучше. Но у СССР тоже была неплохая армия, а где теперь Советский Союз?
Да, новые виды оружия, Крымский мост, хорошие дороги в невиданных ранее количествах, вечный профицит бюджета, положительное сальдо внешнеторгового баланса, инфляция на рекордно низком уровне…
Но как-то все это не убеждает, понимаете? Вот с той же инфляцией: я бы понял гордость, если бы ЦБ обеспечил нынешнюю рекордно низкую инфляцию при ставке рефинансирования в 2%. А при 8% и выше это, извините, любой дурак может. Или профицит бюджета: наверное, он может быть полезен год или два, в период борьбы с гиперинфляцией. А сейчас о чем он нам говорит? Да разве что о том, что у правительство не хватает ума посчитать свои доходы и грамотно распорядиться деньгами. Идеальным является бюджет, при котором доходы с расходами не расходятся ни на копейку. А в масштабах такой страны, как РФ, разумнее было бы иметь небольшой дефицит, покрываемый за счет заимствований на внутреннем рынке. Правда, при условии, что деньги тратятся с умом. А это уже почти фантастика…
И тем не менее, я совершенно не разделяю набирающей популярность точки зрения, что власть у нас какая-то предательская, полностью продажная, ЦБ подчиняется американской ФРС и так далее. Ума у нас и правда негусто, а власть — своя, родная, плоть от плоти.
Мне довольно часто приходится читать в комментариях к своим статьям иронические выпады в духе «опять царь хороший, а бояре плохие». И люди, наверное, в чем-то правы: бояр все-таки подбирает «царь», и определенная часть вины за боярскую профнепригодность лежит именно на нем. Но давайте все-таки попробуем отделить зерна от плевел, а необходимость изменений — от жажды снести все до основания.
Утверждение, что все бояре у нас плохие, не выдерживает критики хотя бы потому, что есть, кажется, и хорошие. Вот, к примеру, Сергей Викторович Лавров. Трудно сказать, всегда ли ему удается добиться максимально возможного результата. Но нам есть, с кем сравнивать: вспомните Шеварднадзе или Козырева. На их фоне Лавров выглядит просто великолепно, да и вообще, по общим результатам работы, похоже, что большего добиться было просто невозможно.
Или, скажем, Сергей Кужугетович Шойгу. Хорошо справлялся с должностью главы МЧС, да и сейчас, кажется, не дает поводов усомниться в том, что находится на своем месте. И, опять же, есть с кем сравнить – вспомните недавнего главу МЧС, который сменил Шойгу на этой должности, Владимира Пучкова. Да, на должности заместителя Шойгу он ещё как-то справлялся, но стоило тому отдать бразды правления ведомством, как «что-то пошло не так». Интересен и пример предшественника Шойгу на посту министра обороны, Анатолия Сердюкова. Хоть ему и приписывают авторство некоторых позитивных изменений в российской армии (что до сих пор остается дискуссионным вопросом), все-таки очевидно, что на такой должности ему было не место: в конце концов, нагло воровали люди из его ближайшего окружения, и это просто вопрос времени, когда бы их на таком компромате завербовали иностранные спецслужбы.
Есть и другие «бояре», менее знаковые и заметные, довольно неплохо справляющиеся со своими обязанностями. Глава ФСБ, например – что ни говорите, а террористическая активность в России сейчас даже меньше, чем в той же Европе. Или того же Золотова взять – буквально до вчерашнего дня человек вполне справлялся с возложенными на него обязанностями и не дискредитировал систему и «царя». И дернул же его черт позвать Навального за гаражи на кулачках драться…
То есть, положа руку на сердце, мы должны признать, что «бояре» у нас разные. Есть и такие, что обедни не портят, и свою «бурлацкую лямку» исправно тянут.
Но в последнее время на слуху все больше другие – безграмотные, наглые, самоуверенные. Причем касается это не только так называемого экономического блока, но и разного рода «политических деятелей» думского разлива, вся деятельность которых, кажется, сводится к тому, чтобы «штамповать» новые законы и создавать видимость политической активности и плюрализма.
Наверное, мы могли бы потребовать от Путина (ну как «могли бы потребовать» — Навальному тоже так казалось) быть осмотрительнее в выборе советников, помощников, министров и прочего «служивого люда». Но давайте все-таки не будем забывать, что и он, несмотря на свою высокую должность, является все же живым человеком. А людям свойственно, к сожалению, иногда ошибаться…
Путин демонстрирует неплохой подбор кадров там, где он сам более-менее неплохо разбирается в предмете: в политике, геополитике, в вопросах внутренней и внешней безопасности. И я не согласен с теми, кто кричит, что его внешняя политика якобы завела Россию в санкционный тупик.
То, что наше внешнеполитическое положение далеко не идеально, – факт. Но дело тут не в Путине, а в качестве тех вызовов, с которыми он столкнулся.
Увы, чудес не бывает, и в ситуации противостояния с реальными, без дураков, хозяевами мира, обладающими почти безграничными ресурсами, рассчитывать на легкую и быструю победу было просто глупо. Но невозможно было и не принять вызов, брошенный нам в Грузии, на Украине или в Сирии.
По поводу Грузии и Украины все просто, если вы знаете, как питаются морские звезды. Если не знаете, я вам расскажу. Они, ухватив жертву тысячами мелких ножек на своих лучах, вываливают наружу желудок и просто переваривают ещё живую и трепыхающуюся добычу. Так вот события у наших границ и были таким обволакиванием нас ненасытным американским желудком. Те, кто думает, что нам нужно было вести себя тихо, чтобы «пронесло», заблуждаются – как раз при отсутствии сопротивления пищеварительный процесс у морских звезд идет быстрее всего.
По событиям в Сирии ситуация немного иная, но, тем не менее, наше бездействие там тоже очень дорого могло бы нам обойтись.
Невероятно, но факт – сирийская кампания является для России самым выгодным вложением денег за всю (вероятно) её историю. Причем речь идет не о какой-то абстрактной выгоде, а о совершенно конкретных деньгах – рублях, долларах, евро и так далее.
После начала украинского кризиса и референдума в Крыму одним из способов удушения России и усмирения её амбиций было обрушение цен на энергоносители. И этот процесс даже успел начаться – все мы помним, как нефть стремительно подешевела с более чем ста долларов до тридцати шести в конце 2015 года. Хотя ещё ранее, в конце 2014, падение превысило 50%, и цена держалась на уровне 50-55 долларов за баррель. Кажется, именно в этот период один из саудовских принцев в какой-то из соцсетей написал хвастливый пост о том, что его дед помог развалить СССР, а они теперь помогут развалить Россию.
Но стоило начаться операции российских ВКС в Сирии, как ситуация на нефтяном рынке стала постепенно, но неуклонно меняться. И члены саудовской королевской семьи вдруг отметились с визитами в сочинской резиденции Путина, и сам король СА совершил впервые в истории государственный визит в Россию. И соглашение ОПЕК+ подписали, и добычу нефти стали дружно сокращать. В общем, по какому-то странному совпадению, чем сильнее лупили саудовских прихвостней в Сирии, тем дороже становилась нефть. Неужели все-таки совпадение?
Нет, не верьте тем, кто льет крокодиловы слезы по каждой нашей бомбе, якобы бесцельно истраченной в Сирии. Да, за цену иной бомбы действительно можно трамвай закупить для муниципалитета. Но в этот раз все наоборот – каждое удачное попадание нашего фугаса приносит стране десятки, сотни миллионов долларов. А совокупно речь может идти уже как минимум о десятках миллиардов чистой прибыли. И это без учета возросшего спроса на российское вооружение…
Поэтому давайте будем объективны – в политике Путин хорош, и нужно быть совсем глупым человеком, чтобы этого не замечать.
А вот в экономике, к огромному сожалению, подбор кадров отвратительный. И тут уже никакие ссылки на внешние риски не пройдут – в конце-то концов, вменяемые экономисты должны были ещё пару десятилетий назад разглядеть аховое положение страны в области обеспечения населения собственным продовольствием, медикаментами, одеждой, ширпотребом, автомобилями. Тем более очевидны были проблемы в станкостроении, электронике, авиастроении и ещё множестве самых разных отраслей. И то, что вся наша «экономическая стратегия» сводилась к банальному «продадим нефть – купим нужный продукт» как раз и привело сейчас к тому, мягко говоря, непростому положению внутри страны.
На всякий случай хочу посоветовать всем, кто начнет кричать, как хорошо у нас все в сельском хозяйстве, поискать в открытых источниках, сколько семян мы импортируем, сколько племенного яйца для наших птицеферм и какая у нас до сих пор зависимость по говядине, например. Вооруженные этой информацией, вы наверняка сможете понять, с какими оговорками у нас все «хорошо».
Проблема Путина (помимо того, что он не силен в экономике) заключается в том, что у нас просто нет вменяемых экономистов. Причина этого кроется в том наследии, которое нам досталось от СССР.
Увы, советские экономисты лучше разбирались в Марксе, чем в экономике. К концу восьмидесятых это как-то очень уж ярко проявилось. И когда величайший советский «экономист» Николай Рыжков выстрелил СССР в ногу, переведя торговлю с бывшими странами СЭВ на доллары, система закономерно рухнула.
На плечах этих экономистов укоренилась «молодая поросль» малограмотных МНС, у которых не хватало знаний, чтобы пробиться при советской конкуренции, но хватало комсомольской чуйки, чтобы понять, откуда дует ветер. И они быстро объявили себя рыночниками, были подняты на поверхность мутными водами девяностых, да так там и закрепились, до сих пор прочно удерживая позиции.
Беда Путина (и всех нас) заключается в том, что ему просто не из кого выбирать. Перед ним плотной шеренгой стоят либо все те же комсомольцы восьмидесятых, либо выученные ими же выпускники Высшей школы экономики. А это, пардон, как выбор между хреном и редькой…
Ещё раз, беспардонно и громогласно, заявляю — в России просто нет вменяемых экономистов. И не спешите перебирать фамилии – я их перебирал уже десятки раз, но результат всегда одинаков. Их нет ни на правом фланге, ни на левом, ни в центре, если таковой у нас ещё сохранился. Поверьте, нет никакой разницы, с какой стороны у экономиста лишняя хромосома…
Очень трудно сказать, чем же все закончится. Мы довольно хорошо выглядим на внешних фронтах, но все успехи дискредитируют провалы и слабости на внутренних. Может, ВВП совершит чудо и найдет где-то пару вменяемых экономистов. А может, генерал Золотов вызовет на поединок Максима Орешкина и будет бить его за гаражами, пока тот не поумнеет (зря улыбаетесь, не такой уж безнадежный вариант).
Пока ясно одно: если уж Владимир Владимирович «своих не бросает», ему следует определиться, кто для него свои: народ России или некоторые его бездарные «бояре». Потому что как-то так получилось, что сами эти бояре народом быть перестали. И теперь «либо – либо».
А Путин, наверное, нам ещё пригодится. Он как зуб – можно вырвать, можно вылечить. Но вырывать и больнее, и дороже (нужно будет новый вставлять) и опаснее – пациент, то есть система государственной власти России, не очень здоров и подобной операции может просто не пережить.
Со всеми вытекающими, как говорится…
Да, у нас неплохая армия, которая активно развивается и становится год от года только лучше. Но у СССР тоже была неплохая армия, а где теперь Советский Союз?
Да, новые виды оружия, Крымский мост, хорошие дороги в невиданных ранее количествах, вечный профицит бюджета, положительное сальдо внешнеторгового баланса, инфляция на рекордно низком уровне…
Но как-то все это не убеждает, понимаете? Вот с той же инфляцией: я бы понял гордость, если бы ЦБ обеспечил нынешнюю рекордно низкую инфляцию при ставке рефинансирования в 2%. А при 8% и выше это, извините, любой дурак может. Или профицит бюджета: наверное, он может быть полезен год или два, в период борьбы с гиперинфляцией. А сейчас о чем он нам говорит? Да разве что о том, что у правительство не хватает ума посчитать свои доходы и грамотно распорядиться деньгами. Идеальным является бюджет, при котором доходы с расходами не расходятся ни на копейку. А в масштабах такой страны, как РФ, разумнее было бы иметь небольшой дефицит, покрываемый за счет заимствований на внутреннем рынке. Правда, при условии, что деньги тратятся с умом. А это уже почти фантастика…
И тем не менее, я совершенно не разделяю набирающей популярность точки зрения, что власть у нас какая-то предательская, полностью продажная, ЦБ подчиняется американской ФРС и так далее. Ума у нас и правда негусто, а власть — своя, родная, плоть от плоти.
Мне довольно часто приходится читать в комментариях к своим статьям иронические выпады в духе «опять царь хороший, а бояре плохие». И люди, наверное, в чем-то правы: бояр все-таки подбирает «царь», и определенная часть вины за боярскую профнепригодность лежит именно на нем. Но давайте все-таки попробуем отделить зерна от плевел, а необходимость изменений — от жажды снести все до основания.
Утверждение, что все бояре у нас плохие, не выдерживает критики хотя бы потому, что есть, кажется, и хорошие. Вот, к примеру, Сергей Викторович Лавров. Трудно сказать, всегда ли ему удается добиться максимально возможного результата. Но нам есть, с кем сравнивать: вспомните Шеварднадзе или Козырева. На их фоне Лавров выглядит просто великолепно, да и вообще, по общим результатам работы, похоже, что большего добиться было просто невозможно.
Или, скажем, Сергей Кужугетович Шойгу. Хорошо справлялся с должностью главы МЧС, да и сейчас, кажется, не дает поводов усомниться в том, что находится на своем месте. И, опять же, есть с кем сравнить – вспомните недавнего главу МЧС, который сменил Шойгу на этой должности, Владимира Пучкова. Да, на должности заместителя Шойгу он ещё как-то справлялся, но стоило тому отдать бразды правления ведомством, как «что-то пошло не так». Интересен и пример предшественника Шойгу на посту министра обороны, Анатолия Сердюкова. Хоть ему и приписывают авторство некоторых позитивных изменений в российской армии (что до сих пор остается дискуссионным вопросом), все-таки очевидно, что на такой должности ему было не место: в конце концов, нагло воровали люди из его ближайшего окружения, и это просто вопрос времени, когда бы их на таком компромате завербовали иностранные спецслужбы.
Есть и другие «бояре», менее знаковые и заметные, довольно неплохо справляющиеся со своими обязанностями. Глава ФСБ, например – что ни говорите, а террористическая активность в России сейчас даже меньше, чем в той же Европе. Или того же Золотова взять – буквально до вчерашнего дня человек вполне справлялся с возложенными на него обязанностями и не дискредитировал систему и «царя». И дернул же его черт позвать Навального за гаражи на кулачках драться…
То есть, положа руку на сердце, мы должны признать, что «бояре» у нас разные. Есть и такие, что обедни не портят, и свою «бурлацкую лямку» исправно тянут.
Но в последнее время на слуху все больше другие – безграмотные, наглые, самоуверенные. Причем касается это не только так называемого экономического блока, но и разного рода «политических деятелей» думского разлива, вся деятельность которых, кажется, сводится к тому, чтобы «штамповать» новые законы и создавать видимость политической активности и плюрализма.
Наверное, мы могли бы потребовать от Путина (ну как «могли бы потребовать» — Навальному тоже так казалось) быть осмотрительнее в выборе советников, помощников, министров и прочего «служивого люда». Но давайте все-таки не будем забывать, что и он, несмотря на свою высокую должность, является все же живым человеком. А людям свойственно, к сожалению, иногда ошибаться…
Путин демонстрирует неплохой подбор кадров там, где он сам более-менее неплохо разбирается в предмете: в политике, геополитике, в вопросах внутренней и внешней безопасности. И я не согласен с теми, кто кричит, что его внешняя политика якобы завела Россию в санкционный тупик.
То, что наше внешнеполитическое положение далеко не идеально, – факт. Но дело тут не в Путине, а в качестве тех вызовов, с которыми он столкнулся.
Увы, чудес не бывает, и в ситуации противостояния с реальными, без дураков, хозяевами мира, обладающими почти безграничными ресурсами, рассчитывать на легкую и быструю победу было просто глупо. Но невозможно было и не принять вызов, брошенный нам в Грузии, на Украине или в Сирии.
По поводу Грузии и Украины все просто, если вы знаете, как питаются морские звезды. Если не знаете, я вам расскажу. Они, ухватив жертву тысячами мелких ножек на своих лучах, вываливают наружу желудок и просто переваривают ещё живую и трепыхающуюся добычу. Так вот события у наших границ и были таким обволакиванием нас ненасытным американским желудком. Те, кто думает, что нам нужно было вести себя тихо, чтобы «пронесло», заблуждаются – как раз при отсутствии сопротивления пищеварительный процесс у морских звезд идет быстрее всего.
По событиям в Сирии ситуация немного иная, но, тем не менее, наше бездействие там тоже очень дорого могло бы нам обойтись.
Невероятно, но факт – сирийская кампания является для России самым выгодным вложением денег за всю (вероятно) её историю. Причем речь идет не о какой-то абстрактной выгоде, а о совершенно конкретных деньгах – рублях, долларах, евро и так далее.
После начала украинского кризиса и референдума в Крыму одним из способов удушения России и усмирения её амбиций было обрушение цен на энергоносители. И этот процесс даже успел начаться – все мы помним, как нефть стремительно подешевела с более чем ста долларов до тридцати шести в конце 2015 года. Хотя ещё ранее, в конце 2014, падение превысило 50%, и цена держалась на уровне 50-55 долларов за баррель. Кажется, именно в этот период один из саудовских принцев в какой-то из соцсетей написал хвастливый пост о том, что его дед помог развалить СССР, а они теперь помогут развалить Россию.
Но стоило начаться операции российских ВКС в Сирии, как ситуация на нефтяном рынке стала постепенно, но неуклонно меняться. И члены саудовской королевской семьи вдруг отметились с визитами в сочинской резиденции Путина, и сам король СА совершил впервые в истории государственный визит в Россию. И соглашение ОПЕК+ подписали, и добычу нефти стали дружно сокращать. В общем, по какому-то странному совпадению, чем сильнее лупили саудовских прихвостней в Сирии, тем дороже становилась нефть. Неужели все-таки совпадение?
Нет, не верьте тем, кто льет крокодиловы слезы по каждой нашей бомбе, якобы бесцельно истраченной в Сирии. Да, за цену иной бомбы действительно можно трамвай закупить для муниципалитета. Но в этот раз все наоборот – каждое удачное попадание нашего фугаса приносит стране десятки, сотни миллионов долларов. А совокупно речь может идти уже как минимум о десятках миллиардов чистой прибыли. И это без учета возросшего спроса на российское вооружение…
Поэтому давайте будем объективны – в политике Путин хорош, и нужно быть совсем глупым человеком, чтобы этого не замечать.
А вот в экономике, к огромному сожалению, подбор кадров отвратительный. И тут уже никакие ссылки на внешние риски не пройдут – в конце-то концов, вменяемые экономисты должны были ещё пару десятилетий назад разглядеть аховое положение страны в области обеспечения населения собственным продовольствием, медикаментами, одеждой, ширпотребом, автомобилями. Тем более очевидны были проблемы в станкостроении, электронике, авиастроении и ещё множестве самых разных отраслей. И то, что вся наша «экономическая стратегия» сводилась к банальному «продадим нефть – купим нужный продукт» как раз и привело сейчас к тому, мягко говоря, непростому положению внутри страны.
На всякий случай хочу посоветовать всем, кто начнет кричать, как хорошо у нас все в сельском хозяйстве, поискать в открытых источниках, сколько семян мы импортируем, сколько племенного яйца для наших птицеферм и какая у нас до сих пор зависимость по говядине, например. Вооруженные этой информацией, вы наверняка сможете понять, с какими оговорками у нас все «хорошо».
Проблема Путина (помимо того, что он не силен в экономике) заключается в том, что у нас просто нет вменяемых экономистов. Причина этого кроется в том наследии, которое нам досталось от СССР.
Увы, советские экономисты лучше разбирались в Марксе, чем в экономике. К концу восьмидесятых это как-то очень уж ярко проявилось. И когда величайший советский «экономист» Николай Рыжков выстрелил СССР в ногу, переведя торговлю с бывшими странами СЭВ на доллары, система закономерно рухнула.
На плечах этих экономистов укоренилась «молодая поросль» малограмотных МНС, у которых не хватало знаний, чтобы пробиться при советской конкуренции, но хватало комсомольской чуйки, чтобы понять, откуда дует ветер. И они быстро объявили себя рыночниками, были подняты на поверхность мутными водами девяностых, да так там и закрепились, до сих пор прочно удерживая позиции.
Беда Путина (и всех нас) заключается в том, что ему просто не из кого выбирать. Перед ним плотной шеренгой стоят либо все те же комсомольцы восьмидесятых, либо выученные ими же выпускники Высшей школы экономики. А это, пардон, как выбор между хреном и редькой…
Ещё раз, беспардонно и громогласно, заявляю — в России просто нет вменяемых экономистов. И не спешите перебирать фамилии – я их перебирал уже десятки раз, но результат всегда одинаков. Их нет ни на правом фланге, ни на левом, ни в центре, если таковой у нас ещё сохранился. Поверьте, нет никакой разницы, с какой стороны у экономиста лишняя хромосома…
Очень трудно сказать, чем же все закончится. Мы довольно хорошо выглядим на внешних фронтах, но все успехи дискредитируют провалы и слабости на внутренних. Может, ВВП совершит чудо и найдет где-то пару вменяемых экономистов. А может, генерал Золотов вызовет на поединок Максима Орешкина и будет бить его за гаражами, пока тот не поумнеет (зря улыбаетесь, не такой уж безнадежный вариант).
Пока ясно одно: если уж Владимир Владимирович «своих не бросает», ему следует определиться, кто для него свои: народ России или некоторые его бездарные «бояре». Потому что как-то так получилось, что сами эти бояре народом быть перестали. И теперь «либо – либо».
А Путин, наверное, нам ещё пригодится. Он как зуб – можно вырвать, можно вылечить. Но вырывать и больнее, и дороже (нужно будет новый вставлять) и опаснее – пациент, то есть система государственной власти России, не очень здоров и подобной операции может просто не пережить.
Со всеми вытекающими, как говорится…
- Автор:
- Виктор Кузовков
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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