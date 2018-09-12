У нас проблемы: господин генерал изволят желать стреляться…
Итак, шоу дня: генерал армии РФ, командующий Росгвардией Виктор Золотов готов стреляться. А также бороться на татами, бить морду на ринге и вообще, Золотов, как говорится, за любой исход, лишь бы Навальный принял вызов.
Реально, смех сквозь слезы.
Объясню, почему.
Мы, в принципе, давно в курсе, что у президента Путина огромный дефицит кадров. Потому даже охранники становятся губернаторами (ладно, И.О. губернаторов) и министрами. В том числе и господин Золотов, который главком Росгвардии. Вполне можно приравнять к министру. И Зиничев, новый министр МЧС, тоже из охранных структур нашего президента как бы…
Но мы сегодня о Золотове. Раз уж была публикация о том, что Навальный реально уделал руководство Росгвардии, продолжим.
Навальный – Росгвардия. 2 : 0.
Напомню, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального раскрутил историю о завышении закупочных цен для Росгвардии и сделал из этого не очень красивые выводы. А именно то, что мясокомбинат «Дружба народов», получивший решением правительства эксклюзивное право поставок для Росгвардии, завышает закупочные цены. А владеет данным комбинатом бывший подчиненный генерала Золотова по внутренним войскам (МВД).
В общем, Золотов начал реагировать. Но честно, лучше промолчал бы.
«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления! В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную.
Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет еще студенистое, желеобразное пятно слизняка. И тогда с вами уже точно никто не захочет разговаривать… Если вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею».
Уф… Вот хотелось бы прокомментировать немного.
Сразу скажу, разбитая рожа провокатора Навального – это неплохое зрелище. Но: кто и как будет бить, вот вопрос.
Другой вопрос, это если Навальный не дурак, а он не дурак, сколько исков можно будет подать на столь пламенную речь?
Подчеркну, там и угрозы, и оскорбления, и обещания. И все это в исполнении не просто должностного лица, а целого главкома в ранге министра. Генерала армии.
Понимаю так: господин Золотов явно демонстрирует, что на закон ему плевать и исторически, и фактически. Начну ерничать с истории.
Дуэли, на которую так рьяно зовет Навального Золотов, во все времена были мало того что осуждаемы, так еще и наказуемы. То есть Золотов призывает к нарушению закона. Старого, но в переложение на новый. Но – призывает.
А говоря исторически, тут еще насчет уложений об офицерской чести есть пара слов. И об офицерской среде.
Любое, простите, офицерское собрание ржало бы как стадо офицерских коней от такого заявления. И ни один человек именно из офицерской среды вызова бы не принял. Сказал бы любой поручик: «Фи… Как такое возможно!»
В офицерской среде господин Золотов, несмотря на генеральские погоны, офицером бы не считался и в Собрание бы не допускался. Ибо Росгвардия, вышедшая из Внутренних войск МВД, которые, в свою очередь, стали преемниками Жандармского корпуса.
Жандармы, простите, офицерами никогда не считались. Ни при каком царе.
Жандарму, конечно, не возбранялось стреляться с гражданским. Но причем тут офицерские уклады?
И потом, я говорил, что за дуэль можно было и арест схлопотать, и ссылку. Примеров в истории валом. А сейчас есть суд. Самый справедливый суд, так сказать. Который явно будет рассматривать теперь заявления Навального.
Зачем все это, честно говоря, не понимаю. Да, публика оценила, публика в «Ютубе» в полном восторге.
А вот лично я – нет. Когда так себя ведет человек, который мнит себя в сладких грезах генералом жандармерии царской России – добра не жди. Тем более что, проснувшись, этот человек отдает приказы Росгвардии. Вполне реальному силовому элементу в стране.
А ведь идейка с дуэлью «зашла».
Господин Песков, пресс-секретарь президента РФ В. В. Путина, неожиданно присоединился к Золотову.
«Иногда с бессовестной клеветой, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства, можно бороться любыми способами. Конечно, лучше такое пресекать на корню».
А я, дурень, думал, что у нас для этого законы есть… Прокуратура… Суд… А у Пескова и Золотова вон как выходит...
Но уж если пресс-секретарь Самого говорит, что можно «любыми способами», значит, можно. Вопрос, наверное, кому. И насколько любыми?
Вообще, как по мне, господа слегка заигрались в «ту Россию». Даже не слегка, а весьма заигрались. Рановато, если честно.
Вторая часть вопросов. Интересно, а чем занимался господин Золотов почти три недели с момента выхода роликов Навального? Готовился усиленно к разгону митингов протеста в день выборов?
Вполне возможно.
И, кстати, к действиям Росгвардии в этот день много претензий. Да, были несанкционированные митинги. Но были и разрешенные, были и те, которые стали срочно отменять под первыми попавшимися предлогами, от прорыва трубы до начавшейся ночью срочнейшей реконструкции Марсова Поля в Санкт-Петербурге.
Питерские журналисты (и не только журналисты, там и депутаты были) говорят, что метелили одинаково всех. То же самое случилось и в Екатеринбурге.
Неоправданная жестокость. А господин генерал стреляться желают…
Знаете, а вполне закономерно все это. И дубинки, и пинки, и задержания ни за что. У французов есть хорошая пословица: «Каков господин, таков и слуга».
Когда высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов РФ заявляет не просто так, а на сайте Росгвардии, о своем намерении решить спор неправовым путем, чего можно ждать от такого министра вообще?
У нас что, дуэль как метод разрешения спора разрешена? Вроде бы нет. Более того, она вне закона.
Соответственно, явно зарвавшийся главком Росгвардии вообще не в курсе законов, которые он должен защищать, так, что ли?
Хороший профессионал, не так ли?
Судя по всему, нам предстоит еще много любопытных сюрпризов от команды нашего президента. И это подтверждает, что у нас проблемы с кадрами в высших эшелонах власти. Очень большие проблемы. И отразятся они в первую очередь на нас.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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