У нас проблемы: господин генерал изволят желать стреляться…

Итак, шоу дня: генерал армии РФ, командующий Росгвардией Виктор Золотов готов стреляться. А также бороться на татами, бить морду на ринге и вообще, Золотов, как говорится, за любой исход, лишь бы Навальный принял вызов.Реально, смех сквозь слезы.Объясню, почему.Мы, в принципе, давно в курсе, что у президента Путина огромный дефицит кадров. Потому даже охранники становятся губернаторами (ладно, И.О. губернаторов) и министрами. В том числе и господин Золотов, который главком Росгвардии. Вполне можно приравнять к министру. И Зиничев, новый министр МЧС, тоже из охранных структур нашего президента как бы…Но мы сегодня о Золотове. Раз уж была публикация о том, что Навальный реально уделал руководство Росгвардии, продолжим.Напомню, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального раскрутил историю о завышении закупочных цен для Росгвардии и сделал из этого не очень красивые выводы. А именно то, что мясокомбинат «Дружба народов», получивший решением правительства эксклюзивное право поставок для Росгвардии, завышает закупочные цены. А владеет данным комбинатом бывший подчиненный генерала Золотова по внутренним войскам (МВД).В общем, Золотов начал реагировать. Но честно, лучше промолчал бы.Уф… Вот хотелось бы прокомментировать немного.Сразу скажу, разбитая рожа провокатора Навального – это неплохое зрелище. Но: кто и как будет бить, вот вопрос.Другой вопрос, это если Навальный не дурак, а он не дурак, сколько исков можно будет подать на столь пламенную речь?Подчеркну, там и угрозы, и оскорбления, и обещания. И все это в исполнении не просто должностного лица, а целого главкома в ранге министра. Генерала армии.Понимаю так: господин Золотов явно демонстрирует, что на закон ему плевать и исторически, и фактически. Начну ерничать с истории.Дуэли, на которую так рьяно зовет Навального Золотов, во все времена были мало того что осуждаемы, так еще и наказуемы. То есть Золотов призывает к нарушению закона. Старого, но в переложение на новый. Но – призывает.А говоря исторически, тут еще насчет уложений об офицерской чести есть пара слов. И об офицерской среде.Любое, простите, офицерское собрание ржало бы как стадо офицерских коней от такого заявления. И ни один человек именно из офицерской среды вызова бы не принял. Сказал бы любой поручик: «Фи… Как такое возможно!»В офицерской среде господин Золотов, несмотря на генеральские погоны, офицером бы не считался и в Собрание бы не допускался. Ибо Росгвардия, вышедшая из Внутренних войск МВД, которые, в свою очередь, стали преемниками Жандармского корпуса.Жандармы, простите, офицерами никогда не считались. Ни при каком царе.Жандарму, конечно, не возбранялось стреляться с гражданским. Но причем тут офицерские уклады?И потом, я говорил, что за дуэль можно было и арест схлопотать, и ссылку. Примеров в истории валом. А сейчас есть суд. Самый справедливый суд, так сказать. Который явно будет рассматривать теперь заявления Навального.Зачем все это, честно говоря, не понимаю. Да, публика оценила, публика в «Ютубе» в полном восторге.А вот лично я – нет. Когда так себя ведет человек, который мнит себя в сладких грезах генералом жандармерии царской России – добра не жди. Тем более что, проснувшись, этот человек отдает приказы Росгвардии. Вполне реальному силовому элементу в стране.А ведь идейка с дуэлью «зашла».Господин Песков, пресс-секретарь президента РФ В. В. Путина, неожиданно присоединился к Золотову.А я, дурень, думал, что у нас для этого законы есть… Прокуратура… Суд… А у Пескова и Золотова вон как выходит...Но уж если пресс-секретарь Самого говорит, что можно «любыми способами», значит, можно. Вопрос, наверное, кому. И насколько любыми?Вообще, как по мне, господа слегка заигрались в «ту Россию». Даже не слегка, а весьма заигрались. Рановато, если честно.Вторая часть вопросов. Интересно, а чем занимался господин Золотов почти три недели с момента выхода роликов Навального? Готовился усиленно к разгону митингов протеста в день выборов?Вполне возможно.И, кстати, к действиям Росгвардии в этот день много претензий. Да, были несанкционированные митинги. Но были и разрешенные, были и те, которые стали срочно отменять под первыми попавшимися предлогами, от прорыва трубы до начавшейся ночью срочнейшей реконструкции Марсова Поля в Санкт-Петербурге.Питерские журналисты (и не только журналисты, там и депутаты были) говорят, что метелили одинаково всех. То же самое случилось и в Екатеринбурге.Неоправданная жестокость. А господин генерал стреляться желают…Знаете, а вполне закономерно все это. И дубинки, и пинки, и задержания ни за что. У французов есть хорошая пословица: «Каков господин, таков и слуга».Когда высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов РФ заявляет не просто так, а на сайте Росгвардии, о своем намерении решить спор неправовым путем, чего можно ждать от такого министра вообще?У нас что, дуэль как метод разрешения спора разрешена? Вроде бы нет. Более того, она вне закона.Соответственно, явно зарвавшийся главком Росгвардии вообще не в курсе законов, которые он должен защищать, так, что ли?Хороший профессионал, не так ли?Судя по всему, нам предстоит еще много любопытных сюрпризов от команды нашего президента. И это подтверждает, что у нас проблемы с кадрами в высших эшелонах власти. Очень большие проблемы. И отразятся они в первую очередь на нас.