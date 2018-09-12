Аналитика

У нас проблемы: господин генерал изволят желать стреляться…

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Итак, шоу дня: генерал армии РФ, командующий Росгвардией Виктор Золотов готов стреляться. А также бороться на татами, бить морду на ринге и вообще, Золотов, как говорится, за любой исход, лишь бы Навальный принял вызов.

Реально, смех сквозь слезы.


Объясню, почему.

Мы, в принципе, давно в курсе, что у президента Путина огромный дефицит кадров. Потому даже охранники становятся губернаторами (ладно, И.О. губернаторов) и министрами. В том числе и господин Золотов, который главком Росгвардии. Вполне можно приравнять к министру. И Зиничев, новый министр МЧС, тоже из охранных структур нашего президента как бы…

Но мы сегодня о Золотове. Раз уж была публикация о том, что Навальный реально уделал руководство Росгвардии, продолжим.

Навальный – Росгвардия. 2 : 0.

Напомню, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального раскрутил историю о завышении закупочных цен для Росгвардии и сделал из этого не очень красивые выводы. А именно то, что мясокомбинат «Дружба народов», получивший решением правительства эксклюзивное право поставок для Росгвардии, завышает закупочные цены. А владеет данным комбинатом бывший подчиненный генерала Золотова по внутренним войскам (МВД).

В общем, Золотов начал реагировать. Но честно, лучше промолчал бы.

«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления! В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную.

Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет еще студенистое, желеобразное пятно слизняка. И тогда с вами уже точно никто не захочет разговаривать… Если вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею».

Уф… Вот хотелось бы прокомментировать немного.

Сразу скажу, разбитая рожа провокатора Навального – это неплохое зрелище. Но: кто и как будет бить, вот вопрос.

Другой вопрос, это если Навальный не дурак, а он не дурак, сколько исков можно будет подать на столь пламенную речь?

Подчеркну, там и угрозы, и оскорбления, и обещания. И все это в исполнении не просто должностного лица, а целого главкома в ранге министра. Генерала армии.

Понимаю так: господин Золотов явно демонстрирует, что на закон ему плевать и исторически, и фактически. Начну ерничать с истории.

Дуэли, на которую так рьяно зовет Навального Золотов, во все времена были мало того что осуждаемы, так еще и наказуемы. То есть Золотов призывает к нарушению закона. Старого, но в переложение на новый. Но – призывает.

А говоря исторически, тут еще насчет уложений об офицерской чести есть пара слов. И об офицерской среде.

Любое, простите, офицерское собрание ржало бы как стадо офицерских коней от такого заявления. И ни один человек именно из офицерской среды вызова бы не принял. Сказал бы любой поручик: «Фи… Как такое возможно!»

В офицерской среде господин Золотов, несмотря на генеральские погоны, офицером бы не считался и в Собрание бы не допускался. Ибо Росгвардия, вышедшая из Внутренних войск МВД, которые, в свою очередь, стали преемниками Жандармского корпуса.

Жандармы, простите, офицерами никогда не считались. Ни при каком царе.

Жандарму, конечно, не возбранялось стреляться с гражданским. Но причем тут офицерские уклады?

И потом, я говорил, что за дуэль можно было и арест схлопотать, и ссылку. Примеров в истории валом. А сейчас есть суд. Самый справедливый суд, так сказать. Который явно будет рассматривать теперь заявления Навального.

Зачем все это, честно говоря, не понимаю. Да, публика оценила, публика в «Ютубе» в полном восторге.

А вот лично я – нет. Когда так себя ведет человек, который мнит себя в сладких грезах генералом жандармерии царской России – добра не жди. Тем более что, проснувшись, этот человек отдает приказы Росгвардии. Вполне реальному силовому элементу в стране.

А ведь идейка с дуэлью «зашла».

Господин Песков, пресс-секретарь президента РФ В. В. Путина, неожиданно присоединился к Золотову.

«Иногда с бессовестной клеветой, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства, можно бороться любыми способами. Конечно, лучше такое пресекать на корню».

А я, дурень, думал, что у нас для этого законы есть… Прокуратура… Суд… А у Пескова и Золотова вон как выходит...

Но уж если пресс-секретарь Самого говорит, что можно «любыми способами», значит, можно. Вопрос, наверное, кому. И насколько любыми?

Вообще, как по мне, господа слегка заигрались в «ту Россию». Даже не слегка, а весьма заигрались. Рановато, если честно.

Вторая часть вопросов. Интересно, а чем занимался господин Золотов почти три недели с момента выхода роликов Навального? Готовился усиленно к разгону митингов протеста в день выборов?

Вполне возможно.

И, кстати, к действиям Росгвардии в этот день много претензий. Да, были несанкционированные митинги. Но были и разрешенные, были и те, которые стали срочно отменять под первыми попавшимися предлогами, от прорыва трубы до начавшейся ночью срочнейшей реконструкции Марсова Поля в Санкт-Петербурге.

Питерские журналисты (и не только журналисты, там и депутаты были) говорят, что метелили одинаково всех. То же самое случилось и в Екатеринбурге.

Неоправданная жестокость. А господин генерал стреляться желают…

Знаете, а вполне закономерно все это. И дубинки, и пинки, и задержания ни за что. У французов есть хорошая пословица: «Каков господин, таков и слуга».

Когда высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов РФ заявляет не просто так, а на сайте Росгвардии, о своем намерении решить спор неправовым путем, чего можно ждать от такого министра вообще?

У нас что, дуэль как метод разрешения спора разрешена? Вроде бы нет. Более того, она вне закона.

Соответственно, явно зарвавшийся главком Росгвардии вообще не в курсе законов, которые он должен защищать, так, что ли?

Хороший профессионал, не так ли?

Судя по всему, нам предстоит еще много любопытных сюрпризов от команды нашего президента. И это подтверждает, что у нас проблемы с кадрами в высших эшелонах власти. Очень большие проблемы. И отразятся они в первую очередь на нас.
Автор:
Роман Скоморохов
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170 комментариев
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  1. Dazdranagon Офлайн
    Dazdranagon Сегодня, 05:27
    +8
    Ручной пес Путина сказал "гав"... Так и правда скоро стрелять начнут тех, кто глубоко копает. am
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 06:24
      +3
      Оба популиста ещё те....Пускай два клоуна сойдутся на Красной площади . Народу набежит как на прежние первомайские демонстрации..
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 06:27
        -2
        Очередная охранная грамота для Навального, а так кирпич с крыши никто не отменял.
        1. Karislav Офлайн
          Karislav Сегодня, 09:35
          0
          Немцову так же говорили ... нет охранной грамоты. они уже вне реальности
          )!
      2. Chertt Офлайн
        Chertt Сегодня, 06:40
        +30
        Цитата: 210окв
        Пускай два клоуна сойдутся на Красной площади

        Мы, в принципе, давно в курсе, что у президента Путина огромный дефицит кадров

        Почему мы у "запада" учимся только дурному. Сколько смеялись над высказываниями американо-европейских, горе вояк и политиков. И тут пришла беда откуда не ждали, целый "генерал армии и командующий Росгвардией" так громко обделался
        1. Titsen Офлайн
          Titsen Сегодня, 06:58
          +9
          И самое главное во всем этом - властелинами нашим на пипл наплевать - все схавает!
        2. Stas157 Офлайн
          Stas157 Сегодня, 07:26
          +37
          Цитата: Chertt
          целый "генерал армии и командующий Росгвардией" так громко обделался

          Точно. Лучше бы молчал! Я вот не смотрю роликов Навального, и им не интересуюсь, а про историю про завышенные цены на продукты, и воровство в Росгвардии, узнал только с подачи самого недоумка генерала.
          Все ведь тихо было. Ну выпустил Навальный ролик три недели назад, и тишина. Зато какой резонанс ролик Золотова вызвал, где он показал какими методами он привык действовать.

          Теперь вся страна просмотрела ролик Навального, и вопрос с закупками поднят на более высокий уровень! А еще все узнали, что человек призванный управлять целой армией(Росгвардия) в 340 тыс. штыков, и быть защитником, мало того что причастен к воровству, так еще и угрожает любому расправой, кто усомниться в его честности.

          Еще и секретарь Путина в это дело вписался!! Вот это уж совсем плохо. Подтвердил что все правильно и законно. Похоже там на верху - одна шайка лейка! И методы решения проблем у них, уголовные... А чего бояться, отвечать ведь не придется, у них круговая порука, за друг друга стеной.
          1. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Сегодня, 08:45
            +2
            Теперь ещё на западе волну поднимут: раз свою оппозицию побить пригрозили, так перебежчика Скрипаля точно Кремль отравил!Ну нет там демократии!Тот кто посоветовал Золотову так поступить или не очень умный, или откровенный враг. Ну а про Пескова вообще промолчу, и он тоже лучше бы промолчал!
          2. Ольгович Онлайн
            Ольгович Сегодня, 09:29
            -10
            Цитата: Stas157
            А еще все узнали, что человек призванный управлять целой армией(Росгвардия) в 340 тыс. штыков, и быть защитником, мало того что причастен к воровству, .

            Не так: его только обвинили в воровстве, а он- обвинил заявителя во лжи. Имеет право! Ему что-молчать надо?
            Кто говорит правду-пока неизвестно. Навальный, например, много уже врал (судом установлено, если что)
            Цитата: Stas157
            так еще и угрожает любому расправой, кто усомниться в его честности.

            Вызов "на ринг, на татами"-это.... угроза расправы? В чем же она? belay

            автор -В офицерской среде господин Золотов, несмотря на генеральские погоны, офицером бы не считался и в Собрание бы не допускался. Ибо Росгвардия, вышедшая из Внутренних войск МВД, которые, в свою очередь, стали преемниками Жандармского корпуса.

            Жандармы, простите, офицерами никогда не считались. Ни при каком царе.

            Ко́рпус жандармов — отдельный корпус специального назначения Русской императорской армии
            , т.е. был ее частью. А в армии офицеры-были.



            Корпус Жандармов. Штаб-офицер в парадной форме, Обер-офицер в сюртуке и Унтер-офицер в парадной и обыкновенной форме.

            Неоправданная жестокость.

            Неужели примера НЕжестокости на майдане в соседней Руине-мало? request
            1. невидимка Офлайн
              невидимка Сегодня, 09:57
              +8
              Ольгович, у вас совсем крыша поехала? А если вашей персоне будут угрожать и захотят сделать из вас отбивную, да еще на глазах всего народа? Вы в какой стране живете, борец с коммунизмом и "великий" демократ?
              А по поводу офицеров... Спросите у любого офицера МО, как он относился к ментам. И я не говорю, что это правильно. Просто узнайте как было.
              Вам бы витаминок попить...
              1. Опер Онлайн
                Опер Сегодня, 10:29
                +3
                Дмитрий, а вы офицер МО?! Вот я офицер МВД и у меня много друзей и в МО и в ФСБ. С некоторыми я дружу с детства, с некоторыми познакомился в процессе проведения совместных мероприятий. Приходилось мне конечно встречать людей оперирующих такими выражениями, как мусора, сапоги, менты ... Вчера вот нам тут один товарищ пытался рассказывать о том, что сотрудников ФСО учат старушек рвать ... Бывают конечно чудаки! Бывают и вообще клинические случаи. Считаете на эти создания надо ориентироваться?! Это я к тому, что вы за себя говорите. Что за мода такая присваивать себе право говорить от имени каких то групп людей?!
              2. Ольгович Онлайн
                Ольгович Сегодня, 11:12
                0
                Цитата: невидимка
                +7
                Ольгович, у вас совсем крыша поехала?

                у вас совсем belay ? ГДЕ угроза-в вызове на татами?
                Цитата: невидимка
                А по поводу офицеров... Спросите у любого офицера МО, как он относился к ментам.

                По поводу офицеров-вам приведена информация о Корпусе жандармов. как ЧАСТИ РУССКОЙ АРМИИ, где без офицеров -не обходились.
            2. Stas157 Офлайн
              Stas157 Сегодня, 10:48
              0
              Цитата: Ольгович

              Вызов "на ринг, на татами"-это.... угроза расправы? В чем же она? belay

              Ольгович, а вы были на ринге, знаете что такое прямой удар мастера спорта, нокаут, почему вдруг даже у бывалых спортсменов возникает ударо боязнь? Вы считаете, такой профессионал, как телохранитель Путина, не отвечает за слова, и не сможет из любого отбивную сделать?!

              И что это как не угроза, когда человек в мундире, официально говорит, что из вас отбивную сделает, да ещё для того что бы развеять сомнения, добавляет, что он слово держать умеет? Что это? Шутка такая? ...Генерал на всю страну шутить изволили! Так вроде не пьяный был! Да ведь он и сам по поводу шуток очень строг, утверждал что за базар отвечать надо.
              Видно не вооруженным глазом, что генералу совсем не до шуток, как он нервничал ручки теребя.

              И если вдруг Навальный согласится, и предложит самый жёсткий вариант(не на ринге), то это будет номер! Как из этого будет выкручиваться генерал совсем не понятно, но потеха на всю страну (и не только!) обеспечена. Обиженный глава Росгвардии стреляется с блогером, чтобы доказать свою невинность!
          3. aybolyt678 Онлайн
            aybolyt678 Сегодня, 09:58
            +6
            Если привлекать Навального за недостоверные сведения, то надо бы и политиков за невыполнение предвыборных обещаний, привлечь. Это же получается, что обманным путем идут.
          4. kapitan92 Онлайн
            kapitan92 Сегодня, 10:13
            0
            Цитата: Stas157
            Похоже там на верху - одна шайка лейка! И методы решения проблем у них, уголовные... А чего бояться, отвечать ведь не придется, у них круговая порука, за друг друга стеной.

            Государственный корабль единственный, который дает течь на самом верху.

            — Джеймс Рестон
          5. Прим2 Онлайн
            Прим2 Сегодня, 10:39
            0
            Дорогой друг ну почему только наверху?Таких убогих деятелей как женераль можно отыскать вокруг сколько угодно.Это касается любой структуры хоть армии хоть госслужбы.Эти люди живут в своем мирке где им не кто не противоречит отсюда и вседозволенность.Посмотрите на надменное лицо этого "деятеля" по моему на нем все написано.Я хоть и не симпатизирую Лехе но периодически надо встряхивать это зажравшееся болото что он и делает.
      3. aybolyt678 Онлайн
        aybolyt678 Сегодня, 09:55
        +1
        Цитата: 210окв
        Пускай два клоуна сойдутся на Красной площади

        ставлю на Золотова.
        1. pormezan Офлайн
          pormezan Сегодня, 10:14
          +1
          Тонкий стёб. Я тоже поставлю на Золотова. Как клоун он сильнее.
      4. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 10:18
        -1
        Цитата: 210окв
        Оба популиста ещё те....Пускай два клоуна сойдутся на Красной площади .

        Дмитрий, а в чем и почему Золотов клоун? Почему вы его с Навальным сравниваете?
    2. алексеев Офлайн
      алексеев Сегодня, 07:06
      -9
      Цитата: Dazdranagon
      скоро стрелять начнут тех, кто глубоко копает.

      Копает и садит пока лишь сам Путин (власть), но , к сожалению, не в полном объёме. прозападные болтуны вовсе не радеют за народ, но за себя.
      Ген. Золотов же, возможно, толковый руководитель гвардии, но, как говаривал вождь мирового пролетариата в отношении А.И.Деникина, "политический младенец". request
      1. Тибидох Офлайн
        Тибидох Сегодня, 09:24
        +9
        Цитата: алексеев
        Ген. Золотов же, возможно, толковый руководитель гвардии

        Возможно, он хороший охранник... но генерал, не знающий закон... просто беспредельщик, подающий плохой пример своим подчиненным.
        Цитата: алексеев
        "политический младенец"

        Росгвардеец не должен заниматься политикой. Для него есть только одно правило - императивные предписания закона. Т.е. то, что прямо не разрешено - запрещено. И все его действия должны быть только ради достижения конституционно значимых целей.
        Путин постоянно отлынивает от спора с оппозицией, мотивируя это отсутствием у оной конструктива. Вот скажите люди, а где конструктив у генерала Золотова?!
        1. Vladimir 5 Офлайн
          Vladimir 5 Сегодня, 10:22
          +3
          Тибидох. Вы спутали , со времён Римского права, которое является основой для дальнейших, определение звучит :Что не запрещено, то разрешено. Ваше переиначивание пригодно для обитателей тюремной камеры... Золотов генералом назначенный , без роста по службе и основ. такие генралы уже становятся нормой в РФ, по сути являясь политическими ставленниками с погонами для важности... Пример с императоров России, они никогда не присваивали званий без причин и сами носили скромные заслуженные звания, хотя командовали всем в Империи...
          1. Тибидох Офлайн
            Тибидох Сегодня, 10:36
            0
            Цитата: Vladimir 5
            Вы спутали , со времён Римского права, которое является основой для дальнейших, определение звучит :Что не запрещено, то разрешено.

            Я ничего не спутал. Я не цитировал определение Римского права, а кратко раскрыл смысл императивного метода правового регулирования деятельности правоохранительных органов, присущего романо-германской правовой семье, к которой мы относимся.
            Цитата: Vladimir 5
            Ваше переиначивание пригодно для обитателей тюремной камеры...

            И что?! Думаете это меня как-то оскорбит? laughing Дуэль на смайликах! am
    3. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 08:53
      +17
      Его высокоблагородие наговорило на две отставки. Будучи примером для правоохранительных органов, призывает разбираться не в суде, а по пацански. Кроме того, оно имеет статус военнослужащего. Федеральный закон " о статусе военнослужащего" категорически ЗАПРЕЩАЕТ заниматься бизнесом. И как браток в лампасах успел и карьеру сделать и большим бизнесменом стать?
    4. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 10:16
      -4
      Цитата: Dazdranagon
      Ручной пес Путина сказал "гав"... Так и правда скоро стрелять начнут тех, кто глубоко копает. am

      Скоморохов подтвердил свое назначение на сайте ВО: статья чисто провокационная, даже можно сказать "грантоедовская"!
  2. martin-159 Офлайн
    martin-159 Сегодня, 05:43
    +37
    Гражданин Золотов видимо дворянином себя взомнил.
    1. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 06:44
      +22
      Цитата: martin-159
      Гражданин Золотов видимо дворянином себя взомнил.

      Порядочные "дворяне", после такого эпик фейла (другое выражение цензура не пропустит) - самоубивались, ну или хотя бы в отставку, к себе в поместье
      1. Titsen Офлайн
        Titsen Сегодня, 07:00
        +5
        Не дождетесь!

        Только усилится давление на противников народной власти!

        Якобы народной...

        И начнут бить по всем фронтам!
      2. AUL Офлайн
        AUL Сегодня, 08:59
        +5
        Цитата: Chertt
        Цитата: martin-159
        Гражданин Золотов видимо дворянином себя взомнил.

        Порядочные "дворяне", после такого эпик фейла (другое выражение цензура не пропустит) - самоубивались, ну или хотя бы в отставку, к себе в поместье
        А если сам в отставку не уходил - за такие фортеля их отправляли принудительно! А насчет самоубийства - так жандармы не стрелялись от стыда.
    2. Винни76 Офлайн
      Винни76 Сегодня, 08:52
      +13
      Цитата: martin-159
      Гражданин Золотов видимо дворянином себя взомнил.

      13 лет в ФСО не проходят даром. Привыкшие ездить как хотят, плюющие на ПДД и любые прочие законы. Современные опричники
      1. Тибидох Офлайн
        Тибидох Сегодня, 09:26
        +4
        Цитата: Винни76
        Современные опричники

        Более точного определения не подобрать! drinks
        1. Безликий Онлайн
          Безликий Сегодня, 10:02
          -5
          Хотелось бы добавить несколько слов к статье. Первое - поймать автора на вранье. Так случилось, что я живу рядом с Финляндским вокзалом в Санкт-Петербурге. Действительно, там в четверг была коммунальная авария. С фонтаном из под земли и с водой по щиколотку. Если автор понятия не имеет о фактах, так пусть лучше промолчит, а не пишет непроверенные слухи, оправдывая свою фамилию. Говорить что это первый попавшийся предлог - пытаться сместить акценты. Я не уверен, что за два дня такую аварию полностью возможно ликвидировать. А если прорвет ещё раз, а вокруг будут люди? Но зачем автору думать о таких мелочах. Это ж только предлог, чтоб митинг отменить...

          Что было на Марсовом поле мне не известно - я от этого бардака лучше уеду в выходной грибы пособирать, чем буду со вместе со школотой визжать о том что их пенсии украли.
          Видел я, кого задерживали у Финляндского. Они вообще не знают ни что такое ПФР, а взносы за них туда ни один работодатель ещё не платил. Им бы ремня хорошего, да в угол на горох. Не доросли еще до автозаков, но упорно хотят быть "как взрослые". Чтоб все "по-серьезному" арест, так арест...

          По поводу Росгвардии. Действительно, подобный ответ - один из желаемых итогов провокации. И человеку в погонах до уровня Навального не пристало.

          Офицер - не офицер... Автор статьи забыл почти 20 лет ненависти к "царским золотопогонникам" в нашей истории, когда вместо офицеров у нас были краскомы (красные командиры), когда нормы начальствующего состава войск (любых) существенно отличались и от наших и времен РИ. Потому не вижу ничего зазорного в том, чтобы назвать В.Золотова офицером. По Российским моральным нормам, а не по устаревшим - любого периода, и параллели здесь вряд ли уместны.

          Вместе с тем, по прежнему считаю ошибкой подобный его ответ на провокацию. Лучше бы подали несколько исков в суд, хотя бы на клевету (коррупционер - только после приговора суда).

          Проблемы с кадрами есть всегда. Но оценивать командующего Росгвардией надо исходя из того, как он выполняет свои непосредственные обязанности. С моей точки зрения, хорошую четверку он заслужил. Незаконные митинги разогнаны, погибших нет, материальный ущерб минимален, обычная жизнь в городе восстановлена, в понедельник все мирные граждане дружно, как ни в чем не бывало, пошли на работу.

          И огромное спасибо Росгвардии за это.

          Пробираться среди полупьяных гопников-малолеток с политлозунгами на работу - неприятное занятие. И так проблем своих хватает, а тут еще думаешь. как бы не грабанули, да петарду за шиворот в интересах революции не кинули. Я ж не с ними, я ж работать иду. Мне как бы семью кормить надо, а не ерундой в выходной на площади заниматься... Но им-то не понять. Они и не хотят понимать. Такие как я для них - чужие.

          Чтоб было с чем сравнить действия нашей Росгвардии - гляньте на Германию, на США, вспомните чуть более далекие события: как беженцы в Европе всласть нагулялись под Новый год с местными девушками. Вот что бывает, когда внутренние силовые структуры (как хотите их называйте: жандармы, карабинеры, полиция, хоть "гвардия ди финанза") не эффективно работают.

          Лучше всего ВВ сработали во время майдана на Украине - яркий итог того, что бывает, когда побеждает улица. Вот то будущее, которое желает Навальный для РФ. Потому за ним и идут только глупые школьники и проплаченные провокаторы (+ несколько одиозных, в основном в периоды осенне-весеннего обострения).
          А нормальные люди работают. Решают свои проблемы, понимая очевидную истину, что коррупцию митингами не победить.
          1. Тибидох Офлайн
            Тибидох Сегодня, 10:17
            +2
            Цитата: Безликий
            вместе со школотой визжать о том что их пенсии украли.

            Цитата: Безликий
            Пробираться среди полупьяных гопников-малолеток

            Цитата: Безликий
            гляньте на Германию, на США

            Цитата: Безликий
            беженцы в Европе

            Цитата: Безликий
            во время майдана на Украине

            Цитата: Безликий
            глупые школьники и проплаченные провокаторы

            Цитата: Безликий
            нормальные люди работают

            Цитата: Безликий
            коррупцию митингами не победить

            Бурные продолжительные аплодисменты запятая все встают fellow
            1. Стирбьорн Офлайн
              Стирбьорн Сегодня, 10:30
              +1
              Цитата: Тибидох
              Цитата: Безликий
              вместе со школотой визжать о том что их пенсии украли.

              Цитата: Безликий
              Пробираться среди полупьяных гопников-малолеток

              Цитата: Безликий
              гляньте на Германию, на США

              Цитата: Безликий
              беженцы в Европе

              Цитата: Безликий
              во время майдана на Украине

              Цитата: Безликий
              глупые школьники и проплаченные провокаторы

              Цитата: Безликий
              нормальные люди работают

              Цитата: Безликий
              коррупцию митингами не победить

              Бурные продолжительные аплодисменты запятая все встают fellow
              Эка вы пост товарища разобралиgoodПрям готовые тезисы из методички laughing
            2. Безликий Онлайн
              Безликий Сегодня, 10:50
              0
              Назовите мне страну, за всю мировую историю, где бы коррупция была побеждена митингами на улице.
              А заодно страну, где бы её вообще не было, как явления. это не значит, что с ней не надо бороться, но борьба с коррупцией и попытки свержения действующей власти - вещи разные, если не сказать противоположенные.
          2. pormezan Офлайн
            pormezan Сегодня, 10:19
            +2
            Сейчас за ним пойдут очень многие. Народ устанет ходить на отвлекающие митинги КПРФ и перейдёт в стан радикалов. А Росгвардия пусть учится у украинского Беркута прощение на карачках просить.
            1. Безликий Онлайн
              Безликий Сегодня, 10:32
              -1
              А Вы, уважаемый Алексей, в те славные времена свою семью лично от радикалов с бейсбольной битой на пороге своей квартиры защищать будете? А то ведь возьмут прекрасных дочек себе в интересах революции - народ-то простой, ему много не надо.
              А Ваша жизнь сразу наладится, когда беснующаяся молодежь погромит витрину в Вашем доме у магазина, размолотит битами Вашу машину (в интересах революции). И ничего не с кого вы не взыщите. Вспомните погромы 90хх после футбольных матчей. Одна команда проиграла другой, а страдают от фанатов жители домов, хозяева магазинов и кафе поближе к стадиону, да общественный транспорт. Думаете "фанатам" футбол был интересен там? - им интересно кулаки да биты почесать.

              Вы тут беркут привели в пример. Так как оно там? Жизнь после этого в рай превратилась, как только беркут разогнали? В РФ тоже самое хотите?
              Если, кроме своих цепей терять нечего, и понятие "Родина" чуждо - то почему бы и нет. У нас маргиналы век назад уже сделали революцию. Посчитайте потери. Хотите версию 2.0?
              Вот только не сладко будет никому, уж поверьте. Хотите проверить - посмотрите ещё раз на Украину - как самый яркий пример последнего времени.
            2. Опер Онлайн
              Опер Сегодня, 10:34
              0
              Ждать замучаешься, пормезан!
              1. Безликий Онлайн
                Безликий Сегодня, 10:47
                0
                Товарищ живет в своем мире... Куда бы пойти в выходные? Какие варианты: на дачу, за грибами, в кино, в театр, в поход, в путешествие, в музей, на соревнования (лыжи, велосипед, автоспорт...), просто отоспаться после трудной рабочей недели, в ресторан с женой, в парк развлечений с детьми, на выставку, на фестиваль, просто на природу выбраться...
                ...или пойти на митинг, получить там либо от полицейского дубинкой, либо от протестующего петардой или розочкой, загреметь на больничный, либо в КПЗ (в последнем случае ещё и работодателю потом объясняй прогулы). При том в этом случае, не мешало бы подумать, кто, пока сам будешь сидеть или лечиться деньги на семью зарабатывать будет.
                Действительно, при таком выборе многие выберут митинг - на работе не устают, а как провести по другому-то иначе время? Ничего ж другого на ум-то не приходит...
          3. Paranoid50 Офлайн
            Paranoid50 Сегодня, 11:06
            +1
            Цитата: Безликий
            Действительно, там в четверг была коммунальная авария. С фонтаном из под земли и с водой по щиколотку.

            Причём, последствия ликвидируются по сей день - шибануло серьёзно, труба 0,8. Там ещё работы где-то на неделю.
            Цитата: Безликий
            Но зачем автору думать о таких мелочах. Это ж только предлог, чтоб митинг отменить...

            Да имя им - легион. В наших местных СМИ тож вой попытались поднять, но после новостных репортажей "78" и "Санкт-Петербург" о реальных масштабах аварии всё стихло. Однако, гляжу, волну погнали дальше. laughing Ей-бо, какой-то цирк обиженных.
        2. aybolyt678 Онлайн
          aybolyt678 Сегодня, 10:19
          0
          Цитата: Тибидох
          Цитата: Винни76
          Современные опричники
          Более точного определения не подобрать!

          вот это то и удручает ведь если продолжить аналогии то после Ивана Грозного Россию должны ждать смутные времена
          1. Тибидох Офлайн
            Тибидох Сегодня, 10:24
            0
            Цитата: aybolyt678
            если продолжить аналогии то после Ивана Грозного Россию должны ждать смутные времена

            Не дай Бог! belay
  3. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 05:44
    +21
    Живой пример того, почему не надо повышать пенсионный возраст. Сидит там, держится зубами за место и мешает развитию. Примеров таких руководителей вокруг полно и каждый из них периодически вынужден демонстрировать что уж он то ещё ого-го. Геронтократы у нас уже были...
  4. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:01
    -1
    Конечно противно, что господину Золотову изменила профессиональная выдержка...Но тема из цикла "О козле Тимуре, Шурыгиной, Петросянах" и прочий дозированный информационный мусор.
    1. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 10:21
      0
      Нет, это новость другого порядка. Она о том, что у власти уголовники и эти уголовники нанимают в силовики других уголовников, которые публично угрожают расправой тем, кто ловит их на воровстве и казнокрадстве. Россия - не правовое государство, а уголовный паханат.
      1. aybolyt678 Онлайн
        aybolyt678 Сегодня, 10:35
        +1
        Цитата: pormezan
        Россия - не правовое государство, а уголовный паханат.

        до определенного уровня Россия - правовое государство, выше - уголовный паханат, над которым стоит иностранный финансовый каганат
  5. demo Онлайн
    demo Сегодня, 06:01
    +34
    Честно говоря уже, по прошествии суток с момента публикации, не удивляет поведение наших ГОСПОД.
    Один Господин другому Господину чемодан денег впарил, а когда надо было в суде показания давать, то просто на суд ЗАБИЛ.
    Этот деятель (придворного охранника ГОСПОДИНОМ называть язык не поворачивается) имея за своими плечами силу и власть Гаранта Конституции решил проучить наглеца доступными ему методами.
    Была бы его воля, то на конюшню бы сволокли и пороли бы до смерти.
    А так даже руки свои решил замарать.
    Власть реально оторвалась о "земли" и верит в свою несменяемость и вседозволенность.
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 08:27
      +4
      вседозволенность порождает безответственность...так и живем...
      ну что ж...из песни слов не выкинешь...итог таков...
      какая боль, какая боль...навальный - золотов 5(пять) : 0(ноль)....
    2. aybolyt678 Онлайн
      aybolyt678 Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: demo
      Власть реально оторвалась о "земли" и верит в свою несменяемость и вседозволенность

      то что реально оторвалась от земли это точно, но вот сам факт вызова на дуэль говорит о том, что законно он с этим бороться не может или не хочет ввиду отсутствия эффективного способа борьбы. Что дает пищу для всяких домыслов
  6. Ivan staryi Офлайн
    Ivan staryi Сегодня, 06:06
    +26
    По-моему по дуэльным кодексам тип оружия выбирает вызванная сторона. Соответственно это совсем не обязательно ринг.))) Если Навальный сообразит, то политтехнологи Золотова серьезно облажаются! Ведь можно выбрать способ, не противоречащий закону, в котором бывший охранник на столько же слаб, на сколько слаб Навальный на ринге.
    1. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 06:42
      +5
      Вы совершенно правы! drinks В истории дуэлей в России была даже - по крайней мере, если верить "всеведущей" РуВики - дуэль на медных канделябрах. wink laughing
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 07:44
        +6
        на мясорубках!!!!
    2. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 07:55
      +25
      Цитата: Ivan staryi
      Ведь можно выбрать способ, не противоречащий закону, в котором бывший охранник на столько же слаб, на сколько слаб Навальный на ринге.

      Советую Навальному шахматы выбрать. Прикол ещё тот будет. Вся страна уржется.
      1. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 08:49
        +8
        Боюсь, один из дуэлянтов посыпется уже при расстановке фигур! wassat
        1. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 11:20
          0
          Ни разу не слышал о шахматных успехах Навального.
          Штамп вида "в очках - значит умный" - опаснейшее заблуждение.
      2. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 10:24
        +2
        Выбрать надо суд и в суде пусть Золотов и его подчинённые попробуют оправдаться. У Навального готовое уголовное дело против Золотова.
  7. Фил77 Офлайн
    Фил77 Сегодня, 06:07
    +9
    Делом займитесь,товарищ генерал!
  8. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 06:09
    +5
    Как-то так:
  9. Karabin Офлайн
    Karabin Сегодня, 06:09
    +25
    Мы, в принципе, давно в курсе, что у президента Путина огромный дефицит кадров.

    В Ставке Путина все малахольные? laughing
    1. 3vs Офлайн
      3vs Сегодня, 07:38
      +19
      Да уже виден большинству людей полный маразм власти.
      Что говорить, если Путин в беседе с рабочими начал выкручивать неудобные цифры с зарплатами:
      Путин обсудил с сотрудниками «Звезды» их зарплату
      https://regnum.ru/news/2480255.html
      "Российский президент Владимир Путин во время встречи с сотрудниками судостроительной верфи «Звезда» спросил их про зарплаты. Соответствующее видео опубликовано на официальном сайте главы государства.
      На вопрос о средней зарплате на предприятии, которая, как он предположил, может составлять порядка 90 тысяч, президенту сказала одна из сотрудниц:
      «Нет, что вы! 30−40 тысяч».
      На это Путин ответил:
      «30−40 — это как по краю. Я знаю: в крае средняя — 40».
      Затем другая женщина пояснила, что, по данным отдела кадров, средняя зарплата на предприятии составляет 70 тысяч рублей.
      «Ну, отдел кадров знает», — отметил президент.

      Правильно, у работяг 30, у начальства 100 тысяч, это не у директоров с главбухами, у тех, пожалуй, миллионами исчисляется, а средняя будет 70!
      Стыдища, о чём ещё говорить...

      И ещё туда же интересный факт:
      Песков объяснил, куда пропала стенограмма беседы Путина с рабочими
      https://regnum.ru/news/polit/2480242.html
      "Стенограмма беседы российского президента Владимира Путина с сотрудниками судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) была заменена видеофайлом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».
      Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин во время поездки в Приморский край на Восточный экономический форум побывал на судостроительном заводе «Звезда» в Большом Камне и беседовал там с рабочими.
      На официальном сайте президента была опубликована стенограмма разговора с сотрудниками судоверфи. Позже в СМИ появилась информация, что стенограмму удалили с сайта."
      Поняли, что дальше уж некуда, решили просто удалить, как и не было.
      Но, слово-то не воробей...
    2. aybolyt678 Онлайн
      aybolyt678 Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: Karabin
      Мы, в принципе, давно в курсе, что у президента Путина огромный дефицит кадров.
      В Ставке Путина все малахольные?

      да по всей стране дефицит кадров.. Любых уровней специалистов, как и дефицит работы.
  10. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:15
    +11
    У французов есть хорошая пословица: «Каков господин, таков и слуга».
    ...В России..тож пословица есть: "По ватаге и атаман, а по овцам пастырь"....А так это все страна литературных героев, М.Е.Салтыков-Щедрин "История одного города", "Помпадуры и помпадурши"...
  11. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 06:19
    +14
    Во всех странах есть своя мафия(бандиты) , но не у каждой мафии есть своя страна.
    1. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 06:31
      -1
      Ага, тогда уж в унисон добавлю: есть у революции начало, нет у революции конца.
    2. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 07:14
      +4
      Ну - такие примеры не единичны отнюдь на самом деле. Есть, например, еще Гвинея-Бисау... laughing laughing
  12. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 06:19
    +4
    проблемы с кадрами в высших эшелонах власти

    Это проблема любой власти... Веками властители и мыслители пытаются решить задачу выбора между деловыми качествами или лояльностью и личной преданностью..

    Наверное, такова природа человека.. Занятно смотреть фильмы о противостоянии двух сторон.. В каком будущем это происходит, какие ухищрения и технические навыки применяются - не важно, кончается всё банальным мордобоем... laughing
  13. Сергей Гончаров Онлайн
    Сергей Гончаров Сегодня, 06:23
    +11
    А я бы - на месте г-на Навального - вспомнил бы, что по Дуэльными Кодексами в известных случаях (а это - как раз тот случай) допускаются "заместители". Кстати, крайний раз такой случай был в Уругвае еще относительно недавно - ЕМНИС, на рубеже 1980-х/1990-х - тогда вместо вызванного на дуэль (в Восточной Республике Уругвай на тот момент дуэли - как это ни странно - формально все еще не были запрещены) кем-то из высшего руководства местных ВС журналиста - изъявил желание стреляться отставной главком местных СВ (сильно увлекавшийся и во время службы и после нее пистолетной стрельбой - и показывавший весьма хорошие результаты laughing ). Думаю - и в нынешней России хороший стрелок для такого дела тоже найдется. Вот интересно - как тогда среагирует г-н Золотов?? Нет, каюсь-каюсь feel - на самом деле - мне это не очень интересно. Ибо я, кажется, и так догадываюсь, как он среагирует, если против него "на серьезе" выставят стрелка экстракласса... Но все же, все же... tongue laughing
    P.S. Но кое в чем - автор таки неправ. Было время славное-веселое, когда дуэли в Русской Армии и Российском Императорском Флоте действительно допускались - а в известных случаях - даже и прямо предписывались. Официально вполне. Причем - Высочайшим Повелением Государя Императора (от 13 мая 1894 г. ст. ст.). wink
  14. Deck Офлайн
    Deck Сегодня, 06:23
    +24
    А, кстати, у этого охранника не плохая идея. Вызывает меня к себе, к примеру, подполковник из ОБЭП, Так мол и так, куда деньги по госконтракту любезный дели? А я ему: негодяй! немедленно стрелятся! я из тебя друшлаг сделаю! Заодно это простимулирует лс неформально относится к зачетам по стрельбе
  15. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 06:24
    -25
    Генерал.. Вы хоть не позорьтесь..Устройте этому козлу навальному тёмную.Встретьте его возле подъезда и отмудохайте .Отбейте у него желание малолетками прикрываться
    1. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 10:27
      0
      Ты с генералом одного айкью будешь
  16. Вован 73 Офлайн
    Вован 73 Сегодня, 06:24
    +25
    Генс истеричка - однозначно. Мало того что по завышенным ценам продовольствие закупает, так еще и не выдержан. Тьфу
    1. Ваддимм Офлайн
      Ваддимм Сегодня, 06:55
      +14
      Да и не очень умён. Нетрудно просчитать было, что такое заявление кроме смеха ничего не вызовет. Сатисфакшн какой-то!
      1. kepmor Офлайн
        kepmor Сегодня, 07:10
        +14
        царь умных подле себя не держит...опасно...
        преданная челядь,аки псы с шутами в самый раз...
      2. Слесарь Онлайн
        Слесарь Сегодня, 08:01
        +11
        Цитата: Ваддимм
        Да и не очень умён.

        Среди работников милиции провели тест на сообразительность. Суть теста: в металлической пластине вырезаны отверстия различной формы (квадрат, круг, треугольник и т. д. ), в них нужно вставить соответствующие металлические тела. По результатам теста работники милиции разделились на две группы: 1. Тупые. 2. Очень сильные. Генерал похоже вообще чемпион.
  17. ser65 Офлайн
    ser65 Сегодня, 06:37
    -39
    господин генерал кованым сапогом прошелся по анальному.... да так, аж грудинчики или (грудинята?) завизжали! за слова господа надо отвечать!
    1. Комментарий был удален.
    2. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 07:56
      +11
      а сам Путин со своей свитой за СВОИ слова отвечает????...
      уж сколько он наговорил за 18 лет...
    3. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 08:11
      +2
      вы так полагаете? Видать вы из жандармов
  18. Безразличный Офлайн
    Безразличный Сегодня, 06:39
    -7
    Я воспринял вызов Золотова в иносказательном виде. Ведь понятно, что никакой дуэли быть не может. Все это метафоры. Он оскорблен и требует сатисфакции. Это может произойти только в суде или реально на улице, когда Навальный опять выведет толпу. Я бы сейчас на его месте был осторожней. Его реально могут сильно побить. И правильно сделают! Нужно выражать свои мысли аккуратно и имея железные доказательства. Если Навальный подаст в суд и докажет свою правоту, вот тут Золотову придется жалобно икать. А если нет, то Золотов прав. И тогда автор этого текста будет выглядеть бледно вместе с Навальным.
    1. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 07:01
      +1
      На самом деле - г-на Золотова могут ожидать, как минимум, несколько очень сильно неприятных для имиджа моментов, если г-н Навальный "простодушно изобразит благородного дурачка" - и сделает вид, что понял "вызов" г-на Золотова буквально. И готов этот вызов принять. Но - к большому счастью для господина Золотова - господин Навальный явно не из той категории. Собственно - именно поэтому господин Навальный до сих пор и жив... yes
    2. Комментарий был удален.
    3. Слесарь Онлайн
      Слесарь Сегодня, 08:06
      +7
      Цитата: Безразличный
      Я воспринял вызов Золотова в иносказательном виде.

      "Никогда не спорь с идиотами,вы опуститесь до их уровня ,где они задавят вас своим опытом" (С) М.Твен.
    4. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 10:30
      +2
      Золотов оскарблён?! Золотов пойман с поличным на казнокрадстве! Навальный уже всё доказал. Ознакомьтесь с материалами. И реакция Золотова лучшее подтверждение правоты Навального и того, что доказательная база реальная.
  19. Сергей985 Офлайн
    Сергей985 Сегодня, 06:46
    +21
    Если я правильно понимаю, то обратясь в суд на Навального, вся верхушка Росгвардии может на нары отправиться? Отсюда и этот смешной вызов на дуэль. То есть, по сути, человек, в ранге министра(призванный защищать граждан), мечтает убить гражданина(не имеет значение фамилия этого гражданина). Полный бред...
  20. Старый танкист Офлайн
    Старый танкист Сегодня, 06:51
    +25
    Из этого главкомовского невнятного и сумбурного заявления(там все в кучу, кровь, гамно, песок и сахар) заявления панского охраника вывод один: Навальный сто пудово прав! Иначе не истерил бы сторожевой пес, не вызывал бы на татами отбивную делать(стреляться он не предлагал, ссыт видать: пуля-дура, но предложил избиение на ринге или татами, где чувствует свою силу), а подал на Навального в суд за клевету. И молчал он три недели потому, на мой взгляд, что юридическими тонкостями такого иска занимался и понял, проиграет(грамотных юристов и в Росгвардии достаточно). Вот и психанул от злобы.
    Дешовка, а не «генерал». Но дешовка ещё и трусливая.
    1. Комментарий был удален.
  21. Lexus Офлайн
    Lexus Сегодня, 07:05
    +9
    Цитата: martin-159
    Гражданин Золотов видимо дворянином себя взомнил.

    Как нам теперь известно - элита называется, вот рогозины уже и потомственные. Посмотрел на придурка.. сравнил рожу с другими типа силуанова - это и правда элиты, потрясающая селекция ущербного днк...
    Посмотрел на придурка - и это несет, одно из первых лиц(Рож!) правоохранительной системы! А ведь кто то ему еще и разрешил...
    Если придурка не снимут в течении недели... боюсь что у нас действительно все плохо.
    1. akunin Онлайн
      akunin Сегодня, 08:46
      +3
      Цитата: Lexus
      боюсь что у нас действительно все плохо

      не бойтесь вас защитит росгвардия wassat ,
      у нас действительно все плохо
      если неумные люди у власти
      придурка не снимут в течении недели...
      еще и наградят за верность
  22. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 07:09
    -13
    У нас проблемы с кадрами в высших эшелонах?) Возможно! А у вас конкретные проблемы с революционерами! Не меняются революционеры! То про кровавую гэбню орут дурными голосами из всех закоулков, то как прижмут так даже чуть совсем по мужски за отвечать по поводу тех самых криков сразу - наш суд самый гуманный суд в мире, предоставьте мне личную бронированную камеру пока этот ваш Золотов не успокоится! И надо же, как сразу и про офицерские собрания вспомнили и про то, кто может офицером считаться, а кто нет и про суд и прокуратуру и про законы... И даже знает товарищ Скоморохов кем мнит себя Золотов-генералом жандармерии царской России! Я вот, что то не пойму вы с режимом боретесь товарищи или за неукоснительное соблюдение действующего законодательства?! И с такими серьезно-одухотворенными лицами... Вам самим то не смешно?!
    Кстати, товарищ Скоморохов, вот уже два раза подряд после ваших статеек меня быстренько банят за якобы комментарии содержащие троллинг и провокацию! Это вы так сатисфакцию себе представляете? ))))) Ну тогда безусловно я поддерживаю генерала Золотова! А этот комментарий можете считать очередным злостным нарушением правил сайта троллингом там или той же провокацией или даже курением в общественном месте! Законники...))))))
    1. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 07:19
      +12
      Оставим в стороне рассуждения автора об офицерских собраниях, чести и жандармах..
      Для меня такой пассаж генерала - очередное подтверждение тому, что ничего не меняется... Как привыкли решать проблемы, так и решают... Кулаком в морду - вот тебе и ответ...
      1. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 08:10
        -7
        Эра милосердия все еще к сожалению не наступила ... А вот за свои действия каждый должен нести ответственность. Вот с возможной ответственностью свои действия и соизмерять раз уж совести нет совершенно и слово честь в сознании не отзывается совершенно! По закону хотите? Ну так для начала призовите Навального со своим компроматом в суд отправиться! А то, как то странно получается - генерал по закону должен, а Навальный, что особенный или госдепом поцелованный?! Не желает господин Навальный в суд обратиться? Ну так за ним право выбора поединка! Вроде все по честному. Слабо?!
        И почему это я старший офицер должен оставить рассуждения революционеров об офицерских собраниях?! Еще чего! Я же не указываю Скоморохову, Удальцову и Навальному, как им партийные собрания проводить или, что там они проводят?! По крайней мере пока это не входит в противоречие с общественным порядком и безопасностью граждан. Так, что каждому свое.
        1. тасха Онлайн
          тасха Сегодня, 08:21
          +5
          Ну так для начала призовите Навального со своим компроматом в суд отправиться!

          Г-н Навальный в своём ролике привёл информацию. Если там ложь и клевета - то его нужно привлечь к ответственности по суду.. Я так думаю..
          А Навальный-то в суд зачем должен идти, с каким требованием и к кому? Вообще-то было бы круто... Навальный против государства по факту коррупции..

          И почему это я старший офицер должен оставить

          Вы меня не так поняли. Я-то не старший офицер и потому не берусь судить о написанном в статье по поводу офицерских собраний..
        2. мордвин 3 Офлайн
          мордвин 3 Сегодня, 08:23
          +5
          Цитата: Опер
          Не желает господин Навальный в суд обратиться?

          А он того.... обращался, и не раз. laughing
          Цитата: Опер
          Ну так за ним право выбора поединка! Вроде все по честному. Слабо?!

          Я бы на его месте обязательно бы принял вызов. Господин Золотов ни хрена не смыслит в дуэльных кодексах, иначе не нес бы чушь про "отбивную". Есть много уравнителей шансов, даже если чел вообще стрелять не умеет, или драться. Выберу я к примеру дуэль через платочек, что этот тип скажет?
          1. Сергей Гончаров Онлайн
            Сергей Гончаров Сегодня, 09:22
            +3
            Тем более - есть еще и другие - вполне достойные и обеспечивающие вполне равный шанс - традиционные варианты даже для совершенно не владеющего навыками прицельной стрельбы:
            "Приставить пистолет ко лбу" и "Дуло в дуло". Посмотрел бы я - и с большим интересом recourse - на господина "Главнокомандующего" в такой ситуации... request
          2. Опер Онлайн
            Опер Сегодня, 10:40
            0
            И какой результат обращений, мордвин?!
            Тасха, а для чего Навальный приводит эту информацию вообще?! Т.е.он проинформировал, а вы там разбирайтесь так? Ну, что же это за борец то за справедливость????? Правды надо добиваться в т.ч.и в суде, коррупционеров наказывать, точку зрения свою защищать! Так?! Ну и где?! Ваш Навальный вообще за, что то отвечает или так для поговорить?! laughing
            1. тасха Онлайн
              тасха Сегодня, 11:04
              0
              Это не твой зуб и даже не мой зуб.. Он - ихний (с) "Не бойся, я с тобой!"... winked

              Если я не ошибаюсь, то ФБК обращается в разные органы...
              Публичные заявления по поводу и без - один методов пропаганды.
        3. dr.star75 Офлайн
          dr.star75 Сегодня, 09:41
          +5
          "А вот за свои действия каждый должен нести ответственность. Вот с возможной ответственностью свои действия и соизмерять раз уж совести нет совершенно и слово честь в сознании не отзывается совершенно!"- Это Вы про Золотова?У которого часы за 300000р?И который сам сказал что не бедный и занимался бизнесом?Только вот когда?Когда был "ударником коммунистического труда?
          "По закону хотите?"- ДА! и в первую очередь от представителей и блюстителей этого ЗАКОНА!
        4. rruvim Офлайн
          rruvim Сегодня, 09:51
          +2
          Как ему в суд обратиться? Он сидит. Его на 30-суток "закрыли"...
        5. Тибидох Офлайн
          Тибидох Сегодня, 10:07
          +2
          Цитата: Опер
          Ну так для начала призовите Навального со своим компроматом в суд отправиться!

          Цитата: Опер
          Не желает господин Навальный в суд обратиться?

          Как это банально: ОПЕР, НЕ ЗНАЮЩИЙ ЗАКОН... laughing
          Часть 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
          Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить "сообщение" о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.

          Где же рапорт об обнаружении признаков преступления, где процессуальная проверка распространенного заявления о совершенном преступлении? Где же решение - возбудить уголовное дело в отношении Золотова по статье 285.1 УК РФ (нецелевое расходование) или возбудить уголовное дело в отношении Навального по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос)?
          СЛАБО?
          1. Опер Онлайн
            Опер Сегодня, 11:02
            0
            Александр, ну раз уж вы такой процессуально подготовленный то подскажите, какой именно орган дознания должен проверять это сообщение, а за одно, что именно считать сообщением и в отношении кого?! Простите, а кто же именно должен написать рапорт об обнаружении признаков преступления? Может вы нам заодно расскажете признаков состава или события преступления? Возможно вы считаете, что любое заявление этого господина сказанное когда то и где то или переданное с чьих то слов должно проходить подобный процессуальный порядок?! А чем простите хуже Навального многие и многие ненавистники различных властных Российских структур на этом сайте днем и ночью все и всех обвиняющие?! Совершенно не хуже и, что?!
            Вот вы обвинили меня в незнании действующего УПК... И только показали свою безграмотность в этом вопросе! Статья 306 по Навальному плачет! Вот как только придет и "факты" свои конкретно изложит в соответствующей структуре так и сразу прям laughing естественно после проведения проверки. А так это клеветой называется. Вы перед тем, как статейки то дергать из УК и УПК посоветовались бы хоть со знающими людьми или совсем здешнюю аудиторию не уважаете? А еще ,товарищ под американским флажком, есть такое понятие, как судебная практика и прецедент ... Слышали?! Ну так вот зачем же идти таким легким и незначительным путем? Навальный куда больше чем просто болтун ...
    2. аксельбант Офлайн
      аксельбант Сегодня, 07:59
      +14
      а вы что, действующее законодательство соблюдать не советуете? или не всем, или не всегда?судя по вашему нику-вы мент бывший или полицай нынешний. а они частенько законы соблюдают,когда им выгодно, но требуют неукоснительно соблюдать всех остальных и всегда.а с властью можно бороться, не нарушая законов, она пока несколько маленьких лазеек оставила. мне что навальный, что медведев-глубоко поровну, но навальный вопросы задаёт, на который власть отвечает или в стиле золотова-публичными угрозами физической расправы, или в стиле медведева-включая режим дурака
      1. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 08:17
        +7
        Цитата: аксельбант
        но навальный вопросы задаёт, на который власть отвечает или в стиле золотова-публичными угрозами физической расправы, или в стиле медведева-включая режим дурака

        и возникает вывод- а может Навальный прав? Когда кончаются аргументы в ход идут кулаки
      2. We_Smart Офлайн
        We_Smart Сегодня, 09:10
        +1
        Замполит он
    3. Nehist Офлайн
      Nehist Сегодня, 08:40
      +10
      Уважаемый Опер! Если Вы в органах давно то напомню Вам про другого Генерала Армии и Министра МВД Куликова А.С. выходца кстати не из системы а именно из Армии! Так вот А.С. Куликов имел защищать честь мундира и не только своего но и МВД именно в судах и выигрывал. Насколько помню символический штраф в размере 1 рубль наложенный на Жириновского министр имел честь передать в музей МВД. (Хотя как министр МВД Куликов был посредственный,так как был не из системы а боевым генералом)
      1. Nehist Офлайн
        Nehist Сегодня, 09:05
        +2
        Извиняюсь за неточность не у Жириновского а у приснопамятного генерала Лебедя
  23. user1212 Офлайн
    user1212 Сегодня, 07:14
    -10
    Про "дуэль" это он загнул. А в целом почему нет? Мужчина должен отвечать за свои слова. Мы как то в последнее время об это стали забывать, выросли целые поколения форумных пустомелей, которые абсолютно уверены что за ложь и оскорбления никогда отвечать не придется. Ни в интернете ни в жизни. Я, конечно, понимаю что Навальный на мужчину не тянет, но все же.
    Вседозволенность и безнаказанность интернета укореняет "бабский" менталитет. Хотя тут не столько интернет виноват, сколько "образец для подражания" в виде всевозможных политиков. Взгляните на "мировых лидеров", ну точно разборки базарных баб на коммунальной кухне
    1. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 07:36
      -2
      А Вы знаете - я Вас категорически поддерживаю!! wink good Назвался "реальным пацаном" - ну так "предъявись" (кто застал в возрасте старше младшего школьного "великие-незабываемые 90-е" - знает, что это значит wink )!! Вот только... Это ведь и к "директору Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации - Главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации" тов. (или г-ну - или уже "ихЪ Высокопревосходительству"?? lol ) генералу армии Золотову Виктору Васильевичу - тоже полностью относится... angry
      1. user1212 Офлайн
        user1212 Сегодня, 09:08
        -1
        Цитата: Сергей Гончаров
        Назвался "реальным пацаном" - ну так "предъявись" (кто застал в возрасте старше младшего школьного "великие-незабываемые 90-е" - знает, что это значит )!!

        Ну вот и очередной пример. Даже различать такие слова как "мужчина" и "пацан" вас не научили ни в детстве, ни в армии
        1. Сергей Гончаров Онлайн
          Сергей Гончаров Сегодня, 10:11
          +1
          Ну - почему же?? smile Мужчина не обязан быть "пацаном". Но "пацан" - в любом случае обязан быть мужчиной. Как минимум. "Все дураки - поэты. Но не все поэты - дураки" (с) - знаете ли... smile smile
    2. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 09:46
      +1
      Т.е. Вы на полном серьезе хотите перенести в 2000 традиции Дикого запада 19века?или наших начала 20х?ну чтоб с кольтами все ходили или с обрезами как у нас?Полицию распускаем?суды тоже?зачем они, когда у каждого Кольт. Бог создал человека, а полковник Кольт сделал из равными.... Так?
      1. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 10:46
        -1
        Ну как бЭ - в моей несчастной стране - был у меня не далее, как в прошлом году такой эпизод. Пошел я 9 мая возлагать цветы к Памятнику Бойцам Студенческих Батальонов (есть в Киеве в Академгородке Национального Аграрного Университета такой). Одел - как водится - футболку с гербом СССР (что у нас с некоего времени запрещено). Поскольку запрещено - и при том достаточно "инициативных бдительных граждан" - одел еще - как делаю с 2014-го - тактическую кобуру. Не пустую отнюдь. И не снаряженную револьвером под "патрон Флобера" какой-нибудь - а снаряженную револьвером под несколько другие патроны. smile Не помогло. Вернее - не совсем помогло. Вызвали "инициативные граждане" наряд полиции. Что ж - поговорил с нарядом тем. Спокойно, вежливо, с самой любезной улыбкой, даже на чистой "державній мові". Но - положив левую руку (я левша) на рукоятку своего У-94С. ЧСХ - наряд Национальной полиции предпочел "заняться своими делами" - как я ему и рекомендовал настоятельно самым любезным (без иронии!) образом. Полагаю - во взаимоотношениях уважающего себя гражданина с полицией или иной "Национальной гвардией" - это - самый правильный формат. Что в моей стране, что в России, что в любой другой стране. Потому как "силы внутренней безопасности" должны знать свое место. Кое - возле известного "бытового прибора" в известном месте... soldier
  24. Злючный Офлайн
    Злючный Сегодня, 07:23
    +12
    На счет дуэлей - ДУЭЛЬ всегда проводилась между теми, кто умеет стрелять. За дуэли на кулаках - всегда разжаловали из армии. Дуэли не проводились в тех случаях, когда второй оппонент не умеет стрелять, а этот ряженый в погонах, вызывает на драку того, кто и драться не умеет - гнать таких министров надо.
    1. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 07:52
      +1
      Строго говоря - Ваше утверждение совершенно неверно. Даже согласно "Правилам о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде", утвержденным Военным министерством Российской Империи - дуэль не обязательно проводилась на огнестрельном оружии. Хотя действительно - дуэли не на огнестрельном оружии случались очень и очень редко.
      1. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 10:37
        0
        Золотов - вор и "дуэль" должна проходить в суде между адвокатом Золотова и прокурором.
  25. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:24
    +6
    Выдать им для дуэля по мешку гнилых помидоров и пусть кидаются в друг друга , лучшего оружия они не заслужили.
  26. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 07:45
    +10
    а что, росгвардия для этого и создавалась-для защиты власти от народа любыми способами.начнут с навального. если по рукам не дадут-продолжат на нас. а насчёт того ,что этот золотов командует чем-то, это домыслы злопыхателей- ему росгвардия в кормление отдана, как милеру-газ, сечину-нефть,медведеву- всё остальное. а уж свою кормушку они защищать будут со все пролетарской ненавистью
  27. Бер Офлайн
    Бер Сегодня, 07:47
    -1
    Но мы сегодня о Золотове. Раз уж была публикация о том, что Навальный реально уделал руководство Росгвардии, продолжим.


    Вот дддд...глупцы, жаль фильтр не пропустит другое слово, сравнили ...... с пальцем, политика и военного laughing Это из разряда подросткового мышления выращенного на американском образовании, у нас это жертвы ЕГ, типа а кто сильнее Хищник или Чужой....
  28. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:49
    +2
    А может это просто кремлевский фэйк? Отвлечься на генерал-дурака?
  29. colonel Офлайн
    colonel Сегодня, 07:50
    -12
    Сколько на сайте любителей Навального. Удивлен. И Скоморохов во главе, уже не удивляюсь.
    1. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 08:03
      +5
      Передергивать изволите. На сайте, вероятно, появились бы - даже несмотря на его (сайта) "патриотическую ориентацию" - "любители Навального", если бы означенный Навальный таки принял вызов... А так - все просто слегка (ну - или не слегка lol ) стебутся над "главжандармо-ВОХРой всея Руси" laughing laughing
    2. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 08:21
      +8
      Цитата: colonel
      Сколько на сайте любителей Навального.

      сколько на сайте порядочных людей, которым уже надоели сказки вождя и профнепригодность его ставленников
      Цитата: colonel
      Удивлен

      я - нет
      поэтому я тоже этому не удивляюсь
      Цитата: colonel
      И Скоморохов во главе, уже не удивляюсь.

      от этого УЖЕ тошнит
    3. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 08:35
      +7
      Цитата: colonel
      Сколько на сайте любителей Навального. Удивлен.

      Вовсе нет. Не любители Лехи Навального, а обсуждение мыслей горе-генерала, целого командующего нацгвардией, который обещает котлету сделать, и неважно, из кого.
      1. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 09:50
        +5
        А мы ещё над киевским мэром смеялись.... А тут у нас самих таких полно!
    4. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 09:39
      +3
      Любителей? Скорее уж людей, которым надоело видеть и слышать очередные благоглупости сявок лутчего друга стерхов.
    5. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 10:39
      +1
      Мы не "любители Навального", мы противники казнокрадства, тупости, хамства и быдлячества с распальцовкой. Мы - за ПРАВОВОЕ государство.
  30. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 08:03
    +7
    Цитата: Lexus
    Если придурка не снимут в течении недели... боюсь что у нас действительно все плохо

    кто ж его снимет? тот , кто назначил? а у нас дейстительно всё плохо. только бояться уже поздно
  31. БВС Офлайн
    БВС Сегодня, 08:06
    +6
    Класс! Отличная статья. Просто правда, в особенности про "армейского офицера" Золотова.
    1. ramzes1776 Онлайн
      ramzes1776 Сегодня, 09:07
      +8
      Золотов показал себя как абрек с гор сошедший. На претензию в его сторону ответил по типу - "Эээээ пАшли выйдем АдЫн на АдЫн".Я тЭбе сейчас челюсть слАмаю и вообще я твАю маму ......."
      Был бы он обычный гражданин, это одно, но когда при такой должности, да на публику, это просто ПОЗОРИЩЕ для него самого и для того, кто его на это место поставил.
  32. tralmaster. Офлайн
    tralmaster. Сегодня, 08:24
    -12
    Ну и помойка , вся либерастская сволочь в комментариях собралась. Как шакалы затявкали.
    1. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 08:48
      +6
      Ну - не всем же быть "профессиАнально-антилиберастическими шавками на твердом жаловании"... laughing laughing
      Хотя - лично мне, например, г-н Навальный не симпатичен отнюдь - ибо слабоват!! no
    2. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 09:40
      +2
      Ну так Вы фактологически рыкните аки Лев.
    3. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 10:40
      +2
      А по факту казнокрадства Золотова вы что то можете конкретное возразить? Или вы даже с делом и доказательной базой не знакомы?
  33. литий17 Офлайн
    литий17 Сегодня, 08:41
    +8
    не в обиду, сам имею звание, но все же...Права поговорка армейская - произведение ума на звание есть величина постоянная! Ну и мое наблюдение, при назначении на должности один из главных критериев - умение быть преданным и угодливым! Ну и хорошо еще быть в родне с соответствующим чином!
  34. Чарик Офлайн
    Чарик Сегодня, 08:42
    +5
    ха Наваль зацепил мужичка а тот толи от страху или из за вседозволенности взял да спалилися и начал чепуху нести,не удивлюсь если потом окажется так оно и было мы не знали потом директор завода и ещё ему дали героя
  35. Canecat Офлайн
    Canecat Сегодня, 08:45
    +4
    Поддержу и Опера и Скоморохова...
    Опера поддержу в том, что за ложь надо наказывать по Закону государства в котором живем. Т.е. хотите сатисфакции, добро пожаловать в суд с доказательствами лжи г-на Навального.
    Романа поддержу в том что г-н/т-щ генерал не прав в своем словоблудии. Ибо докажи в суде свою правду, а потом просто пригласи на ринг "по пацански" за оскарбление отвечать, но без пафоса о дуэлях и всяких оправданий. Мужик сказал-мужик сделал. Т.е. уменьши вероятность сморозить глупость, над которой потом пол России ржать будет.
  36. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 08:55
    -8
    Мдяя... Разделу аналитики явно нужна "свежая кровь". Ибо в данном разделе хочется видеть именно аналитику. А вообще редакцию ВО можно поздравить. Воспитать в комментаторах столько ненависти к человеку в погонах способно далеко не каждое "ВОЕННОЕ обозрение".
    1. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 09:08
      +4
      Был такой замечательный советский русский писатель и ветеран Великой Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг. - Виктор Платонович Некрасов. У него - например в великих "В окопах Сталинграда" - Вы можете прочитать несколько довольно таки критических отзывов о людях, "неосновательно относящих себя к военному сословию" - несмотря на наличие у них на плечах "погон золотых", а на штанах форменных - лампасов красивых... negative
    2. BAI Офлайн
      BAI Сегодня, 09:30
      +1
      А что в погонах только ангелы в штанах?
    3. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 09:44
      +1
      Как вот уважние у меня к тем кто в погонах , но кто воевал в афгане, Чечне, Сирии, кто службу тащит и в строевых частях и штабах и тылах, кто в мвд и фсб дело делает , а вот к Табаки нет уважения.
  37. kapitan281271 Онлайн
    kapitan281271 Сегодня, 08:58
    +3
    Господи !!!!!!!!!! Какой !!!!!!!! и эти люди нами руководят, как же громко из-за таких всё может рухнуть!!!!!!!!
  38. kapitan281271 Онлайн
    kapitan281271 Сегодня, 08:59
    +5
    Не пойму почему система блокирует слово И Д И О Т это что уже матом считается!!!!!!!!!!
    1. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 09:31
      +3
      Это - "неполиткорректно"!! laughing
  39. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 09:13
    +3
    Ага, стреляться.
    Наивные.
    Скорее пара неустановленных лиц (коих как бы не знают по ФИО) опять измажут зеленкой, химией и приголубят трубыми/дубинками.
    В патриотическом порыве.
  40. Комментарий был удален.
  41. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 09:28
    +3
    У французов есть хорошая пословица: «Каков господин, таков и слуга».

    Если сам гарант конституции, нарушая закон, в день выборов призывает голосовать за действующего мэра Москвы, то чего ожидать от слуг?
    Ну и потом - автор, как всегда, не хочет читать первоисточники. Публикация Навального была посвящена тому, что комбинат принадлежит кругам, близким к Медведеву. И наезд был на Медведева, Росгвардия - причина наезда, а а цель наезда - Медведев.
  42. Огонёк Офлайн
    Огонёк Сегодня, 09:33
    -4
    А никто не обратил внимания, что Навальный уже неоднократно брешет, но никогда не подает в суд? Потому что все его утверждения в итоге оказываются ложью! А если наши чиновники будут с ним каждый раз судится - когда им работать? Золотов настоящий мужик и сидит на своем месте. И делает всё правильно. Давно пора грантососам объяснить их место!
    1. литий17 Офлайн
      литий17 Сегодня, 09:42
      +3
      Навальный это никто по большому счету, и обратить на себя внимание это для него главное. Ну а теперь к нашим... Когда люди чиновники государственного ранга скатываются до ровня базарных баб это противно. Жириновский кстати клоунаду устроил (тоже между прочим себя генералом сделал!), ну этот ладно, без него как в деревне без дурачка, да и шуты при королях к слову имели вес. Но вот генерал, говорят что "боевой"...!!!!! Прав был генерал Лебедь, когда его спросили об "генерале" казачьем и он ответил - он в армии был прапором? Так вот, форму напялил, а прапором остался!
    2. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 09:46
      +2
      у вас есть документированные факты получения Навальным грантов от Амеров или еще кого нить*?
    3. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 09:55
      0
      Ну - как бЭ... winked См. напр.

      Причем, ЧСХ, г-н Навальный (коий - я повторюсь - ИМХО, слабак) вообще-то и не обязан в суд подавать. Но да - г-ну Золотову (и не только ему) таки сильно повезло, что г-н Навальный - типичный "грантоед"/"грантосос", прекрасно сознающий и скурпулезно соблюдающий "неписанные правила игры". Иначе - был бы встречный вызов на дуэль в формате "дуло в дуло" - и посмотрел бы тогда с интересом большим я - да, уверен, и не только я - на г-на Золотова "сильно на понтах, как на шарнирах, крутого". Пуля - она ведь "дура" - как еще Светлейший Князь Генералиссимус Русских Сухопутных и Морских Сил Александр Васильевич Суворов мудро научал. soldier
  43. Химдым Офлайн
    Химдым Сегодня, 09:47
    +2
    Вообще двоякое ощущение. С одной стороны подобные вещи в современном обществе в правовом поле решаться должны, ну а если этого не происходит, значит или и правда рыльце в пушку, или проблемы с судебной системой (во что лично я не хотел бы верить). Вообще, лично у меня к обеим сторонам этой клоунады есть вопросы: господин Навальный, если Вы обладаете неопровержимыми доказательствами, где Ваше заявление в следственные органы и счетную палату? Ну и к господину Золотову вопрос: если Вы чувствуете себя оклеветанным, где же иск о защите чести и достоинства?
    С другой стороны миксфайт Навальный vs Золотов я бы посмотрел в прямом эфире. laughing
    Теперь о кадровых проблемах. Полагаю, что тот принцип назначения, что практиковался на протяжении лет 15, когда одни и те же лица лишь меняют должности - это верный путь к стагнации в управлении, чему удивляться?
  44. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 09:57
    +1
    Я всегда считал, что наша оппозиция пользуется глупостью и жадностью нашей власти, ей ведь даже придумывать ни чего не надо, власть столько благоглупостей насочиняет, только успевай макай ее в них как котенка. Дожили в суд духу пойти не хватает, видать нашкодил таки, а попиариться пожалуйста. Медведев то же мог бы Навальному навалять за кино, но решил просто игнорировать.
  45. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:57
    +1
    Пора в отставку такое золото, чтобы не позорил Вооруженные Силы. Вот там пусть с Алешей и разбирается. Не генерал, а баба-истеричка.
    1. военный пенсионер Офлайн
      военный пенсионер Сегодня, 10:08
      +1
      Не путайте путинскую охранку с Вооруженными силами.
      Шойгу и во сне не могло присниться подобное позороще.
      1. БВС Офлайн
        БВС Сегодня, 10:57
        0
        А что господин Шойгу есть армейский офицер? Не подскажите ли ВЫ в каких частях данный господин тянул лейтенантскую службу, ибо мне это неведомо?
  46. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 10:01
    +2
    Судя по всему, нам предстоит еще много любопытных сюрпризов от команды нашего президента. И это подтверждает, что у нас проблемы с кадрами в высших эшелонах власти. Очень большие проблемы. И отразятся они в первую очередь на нас.
    ...Проблемы не просто с кадрами, а самим "эшелоном власти"! sad
  47. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 10:07
    +2
    Целый генерал, а ведет себя как пацан в детском саду: "А у меня пися больше!"
    Тьфу, противно даже читать... winked
  48. pormezan Офлайн
    pormezan Сегодня, 10:11
    +7
    Это цирк! Генерала Золотова и его подчинённых аргументированно обвиняют в казнокрадстве, а у него в голове "хруст французских булок" и гардемарины с мушкетёрами. И ЭТО руководит Росгвардией?! Что же из себя представляют в интеллектуальном плане рядовые росгвардейцы?!
    1. BAI Офлайн
      BAI Сегодня, 10:57
      0
      Генерала Золотова и его подчинённых аргументированно обвиняют в казнокрадстве

      Какое казнокрадство? Росгвардия выполняет распоряжение правительства, закупая у единственного поставщика, определенного правительством. Не может не выполнять!
  49. Стальнов И.П. Офлайн
    Стальнов И.П. Сегодня, 10:12
    0
    Я не сторонник ВВП, Золотова, всех этих либерастов, но мужик , нормальный МУЖИК должен отвечать за свои слова, да раньше за "базар" били по мордам, вызывали на дуэль. А что мужики перевелись, скоморохов вот там пишет про законы, их выполнение, да все эти либерасты которых ты защищаешь, так же нарушают закон, как и некоторые не самые лучшие представители власти, примеров можно привести массу, да хотя бы 90-е годы показали истинное лицо либерастов всех мастей, при ЕБНце вымерло от 4 до 6 млн. ГРАЖДАН РОССИИ, где были и почему молчали либерасты, а потому, что были допущены к дележу и получали деньги, а сейчас этого нет. Но если ТЫ мужик ответь или просто затолкай язык в зад... .
    1. AEN Офлайн
      AEN Сегодня, 10:27
      +2
      ПРАВИЛЬНО! НАДО ПРОСТО ДАТЬ ПО МОРДЕ..И СРАЗУ ВОЗНИКНЕТ ТИШИНА good
  50. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 10:14
    +2
    Цитата: Ольгович
    Цитата: Stas157
    А еще все узнали, что человек призванный управлять целой армией(Росгвардия) в 340 тыс. штыков, и быть защитником, мало того что причастен к воровству, .

    Не так: его только обвинили в воровстве, а он- обвинил заявителя во лжи. Имеет право! Ему что-молчать надо?
    Кто говорит правду-пока неизвестно. Навальный, например, много уже врал (судом установлено, если что)
    Цитата: Stas157
    так еще и угрожает любому расправой, кто усомниться в его честности.

    Вызов "на ринг, на татами"-это.... угроза расправы? В чем же она? belay

    автор -В офицерской среде господин Золотов, несмотря на генеральские погоны, офицером бы не считался и в Собрание бы не допускался. Ибо Росгвардия, вышедшая из Внутренних войск МВД, которые, в свою очередь, стали преемниками Жандармского корпуса.

    Жандармы, простите, офицерами никогда не считались. Ни при каком царе.

    Ко́рпус жандармов — отдельный корпус специального назначения Русской императорской армии
    , т.е. был ее частью. А в армии офицеры-были.



    Корпус Жандармов. Штаб-офицер в парадной форме, Обер-офицер в сюртуке и Унтер-офицер в парадной и обыкновенной форме.

    Неоправданная жестокость.

    Неужели примера НЕжестокости на майдане в соседней Руине-мало? request

    Как погода в Ольгино - не дует? Зарплату за стук по клаве в защиту власти не подняли? wassat tongue
    1. aybolyt678 Онлайн
      aybolyt678 Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: Radikal
      Кто говорит правду-пока неизвестно. Навальный, например, много уже врал (судом установлено, если что)

      Если судом установлено что Навальный врал, то почему тогда это продолжается? ведь за рецидивы преступлений более жесткое наказание предусмотрено? Почему законно не получается? или Навальный часть системы? или над ней?
  51. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 10:14
    0
    "Мусью, валяйте их к мировому. Даю вам бла-арод-ное слово дворянина, что с них присудят за бесчестие". А.Куприн. Лжесвидетель
  52. Старший матрос Офлайн
    Старший матрос Сегодня, 10:26
    +3
    Понравился пассаж о недопустимости дуэли между просто офицерами и офицерами жандармов. Самих дуэлей, действительно, не припомню. А вот вызов имел место быть. Однажды симбирский губернатор Загряжский А.М. вызвал на дуэль местного жандарма Эразма Стогова, оскорбившись шуткой последнего.
    Загряжский в молодые годы служил в преображенцах, а Стогов во флоте.
    Дуэль, правда, не состоялась. Сам Стогов писал :Губернатор и жандарм на дуэли - это потеха для публики и огорчение государю; то лучше выйти в отставку и драться.
    То есть применительно к данному случаю, пусть мосье женераль сначала выйдет в отставку, а потом набьет мосье Навальному визаж. И будет иметь полное сатифаксьон.
  53. sergant036 Офлайн
    sergant036 Сегодня, 10:32
    -1
    Таких подлецов, как Навальный и автора этой статьи необходимо не на дуэль вызывать, а изолировать от общества в лепрозории.
    1. NG inform Офлайн
      NG inform Сегодня, 10:43
      +1
      Золотов хуже, с какой стороны не посмотри. С внешними врагами справиться можно, со внутренними, типа Золотова, уже намного сложнее. Разрушения стран чаще всего происходили из-за таких вот.
  54. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Сегодня, 10:33
    +1
    Писал статейку либерал и потому тут наклепал кучу дров, обвинив уже Золотова в превышении полномочий в действиях Росгвардии на митингах. Либерал, оспаривай это превышение в судах, а не огульно и не выходи на улицы, чтоб поддерживать несанкционированные выходки обманутых тем же Навальным молодых людей. Но либерал и прав в том, что Золотов выступил как ярый защитник закона, хотя каким то боком причастен сам к его нарушению согласно того, что Навальный "накопал". И лучше бы Золотову было промолчать до прояснения по вопросу обвинения в коррупции, но тут еще и Песков тоже вмешался и не совсем корректно согласно своей должности высказался о защите чести и достоинства и тоже лучше бы пока ограничился тем, что сигнал о коррупции проверяется. Вот теперь и думай, а все ли делают наши чиновники в борьбе с коррупцией.
  55. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 10:39
    +1
    Цитата: Огонёк
    А никто не обратил внимания, что Навальный уже неоднократно брешет, но никогда не подает в суд? Потому что все его утверждения в итоге оказываются ложью! А если наши чиновники будут с ним каждый раз судится - когда им работать? Золотов настоящий мужик и сидит на своем месте. И делает всё правильно. Давно пора грантососам объяснить их место!

    Что-то он журналистов, которые о нём пишут то же самое, что и Навальный не вызывает на дуэли, и Венедиктова из "Эха Вашингтона в Москве" не грозится превратить в мясное блюдо, потому что знает - четвёртая власть порвет его самого, а давно назначенного мальчика для битья (Навального) - этого можно, за него ничего не будет, ещё и очередной орден... Мужества дадут wassat !
  56. NG inform Офлайн
    NG inform Сегодня, 10:41
    +1
    Золотов этот трусливый утырок. Страшно за Россию, конечно, при хорошем раскладе его хотя бы уволить должны.

    А в царской России, до самого её конца - офицеры регулярно убивали штатских, которые не проявляли к ним должного уважения и не особенно-то это и каралось. Ну и непоунижаться перед шишкой, типа губернатора было уголовным преступлением для мещанина, я уж не говорю про крестьянин, которые ещё в 1913 официально принимались за несамостоятельный скот.
  57. Slavianin_37 Офлайн
    Slavianin_37 Сегодня, 10:51
    +1
    Овальному давно табло пора протереть! Я только "за"!
  58. fruit_cake Офлайн
    fruit_cake Сегодня, 10:54
    -1
    ну здрасьте, я по дому сам всё делаю, даже в убыток себе, т.к. дешевле нанять, но приходят такие криворукие что всегда приходится доделывать потом самому, в стране остались одни дураки у которых стоит задача урвать где-нибудь, обмануть и ничего не делать
  59. Комментарий был удален.
  60. canurodes Онлайн
    canurodes Сегодня, 10:58
    0
    Раньше из генералов в чоповцы, теперь из чоповцев в генералы. "Перед личным составом...." от там... как тузик грелку. Ладно, хозяин скажет - да это он перегрелся, ахинею несет...
  61. Комментарий был удален.
  62. akela_sp Офлайн
    akela_sp Сегодня, 11:02
    0
    Давно читаю Романа. Пару месяцев назад пришел к выводу, который сделал Остап Бендер. "Раньше вы, Паниковский, были в моих глазах брандмейстером, теперь вы простой топорник." Шло время, оформлялись прошлые впечаления от статей Романа. Вспомнил, что он из команды, которая в 2014-м поддерживала Гиркина-Стрелкова.
    Окончательно все оформилось когда Роман вступил в полемику с Роджерсом, которого я тоже давно читаю. Роджерс автор пристрастный, пристрастий своих не скрывает. Иногда излишне эмоциональный. Может это не всегда хорошо, но не смертельно. А вот Роман парень интересный. Он вроде бы и беспристрастный, вроде бы и объективный, но показалось, что в его публикациях есть едва заметное двойное дно. Сверху чистая вода, а внизу ил с еле заметным душком.
    Все знают, про потерянные на званом обеде серебряные ложечки, которые потом нашлись, но осадок остался. Роман гораздо тоньше. Сначала читаешь, что некоторое время ложечек никто не видел. Потом тишина. Через пару публикаций фраза о том, что человек, ответственный за ложечки, как-то саркастически улыбался. А потом долго читающий Романа человек хлопает себя по лбу: "Боже, какой я глупый. Ведь ответственный за ложечки, в то время, как их никто не видел, какашки ими размешивал, а потом ехидно улыбался, глядя как гости ими торт едят".
    И к этому выводу человек приходит, заметьте, сам.

    Привет, Роман.
  63. Золотце Онлайн
    Золотце Сегодня, 11:11
    0
    Цитата: kapitan281271
    Не пойму почему система блокирует слово И Д И О Т это что уже матом считается!!!!!!!!!!

    - это абсолютно научный термин, если слово " И Д И О Т" система блокирует, то пользуйтесь словом " имбицил". Может его система и примет. Тоже - научный термин.:-)