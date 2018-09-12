Аналитика

Болтон против МУС. Вашингтон отстаивает "законность" американских зверств

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Отчетливо наметилась еще одна линия раскола, еще одна линия противостояния американцев и их европейских союзников. На этот раз причиной конфликта стали угрозы Вашингтона в адрес Международного уголовного суда (МУС).

Напомним, что на днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, имеющий репутацию главного «ястреба» в команде Трампа, обрушился на МУС с резкой критикой.

Болтон против МУС. Вашингтон отстаивает "законность" американских зверств



Болтон заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для защиты от МУС американских граждан. Советник президента США уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане. По его словам, США не будут сотрудничать с МУС, не будут помогать суду и не присоединятся к нему.

Кроме того, Вашингтон рассмотрит возможность принятия в СБ ООН мер, ограничивающих полномочия суда, в частности, в вопросе юрисдикции над американцами. И даже пригрозил санкциями судьям и преследованием сотрудников МУС «по уголовному законодательству США».

Необходимо отметить, что американцы, в принципе, не против существования как такового МУС. Напомним, что первоначально они даже подписали Римский статут, на основе которого и создан Международный уголовный суд (через два года, в 2002 году, Вашингтон свою подпись отозвал), и совсем не возражал когда он, например, возбудил дела против Муамара Каддафи и его сыновей в 2011 году.



Болтон же, как пишет «Вашингтон пост» «выступил с пламенной речью против МУС от имени администрации президента Трампа, угрожая санкциями и запретами на поездки против тех, кто сотрудничает с потенциальными расследованиями суда действий США в Афганистане или отдельным расследованием действий Израиля в Газе».



То есть претензии Вашингтона возникают только тогда, когда суд пытается начать расследование военных преступлений американских военных, словно каких-то граждан «обычных» стран.

То, на что предыдущие администрации как бы намекали, при Трампе стали говорить совершенно открыто и однозначно: Штаты не желают сотрудничать, они намерены только повелевать и владычествовать. И когда требования, которые они сами предъявляют другим странам, обращают к ним, они считают это совершенно недопустимым и возмутительным.

Вашингтон даже не пытается как-то завуалировать свое стремление заменить все остатки системы международного права своим абсолютным диктатом.

Что совершенно не устраивает не только те страны, что традиционно оппонируют США, но и те, что числятся в их союзниках. И которые не готовы превратиться из вассалов Вашингтона в его крепостных.



И в ответ на выпады Болтона Евросоюз заявил о полной поддержке работы Международного уголовного суда.

«ЕС продолжит поддерживать верховенство права и усилия по содействию правосудию по самым ужасным преступления с тем, чтобы МУС мог исполнить свою предполагаемую роль суда последней инстанции, дополняющего национальные юрисдикции», — заявил официальный представитель ЕС.

Дело даже не в том, что европейцы сильно переживают из-за того, что американские военные, которые совершали массовые убийства афганцев, останутся безнаказанными. Они прекрасно понимают, что МУС сегодня превращается в еще один рубеж обороны против американской тирании, против попыток «сделать Америку великой вновь» путем узурпации глобальной власти.

Что же касается самого Болтона и администрации, от имени которой он выступает, то он печется не столько о «Джи-ай», что пытали пленных, убивали и насиловали мирных жителей в Ираке и в Афганистане, сколько о тех, кто занят сегодня тем же в Сирии. И готовится творить подобное и в других частях нашей планеты.



Впрочем, карт-бланш на совершение любых преступлений против военнослужащих противника и мирного населения, которыми Болтон и ему подобные намерены снабдить американских солдат, может сыграть с ними злую шутку.



Некогда Адольф Гитлер напутствовал своих головорезов словами: «Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью». Однако в реальности он не сумел освободить их от Нюрнбергского трибунала и множества других подобных процессов.



Можно не сомневаться, что в своих построениях американская администрация руководствуется тем же, что и Гитлер – принципом «при развязывании и ведении войны играют роль не вопросы права, а победа». Но история учит тому, что рассуждающие подобным образом персонажи в конечном итоге оказываются в стане побежденных.

Между прочим, требование к военным соблюдать в ходе боевых действий правовые нормы связано не только с гуманными соображениями.

Отказ от старинного обычая отдавать взятый «на щит» город на трехдневное разграбление солдатам был связан прежде всего с тем, что после такого «поощрения» дисциплинированное войско превращалось в неуправляемую банду насильников и грабителей, которую вновь «привести к нормальному бою» становилось тяжелейшей, а подчас и неразрешимой задачей. Так, разграбление Москвы стало началом конца французской «Великой армии», которая после феерического мародерства стала необратимо разваливаться на дезорганизованные банды.



В годы Второй мировой войны многие генералы вермахта, как правило, категорически выступали против привлечения их солдат к карательным и контрпартизанским операциям, предпочитая делегировать эти малоприятные функции полевой жандармерии, эсэсовцам и формированиям коллаборационистов.

Поскольку совершенно справедливо считали, что каратели не могут быть нормальными бойцами, а участие в массовых убийствах мирного населения необратимо подрывает боеспособность воинских подразделений.

В Советской Армии в 1944-45 годах любые преступления против населения наказывались публичным расстрелом перед строем, в присутствии пострадавших или их родственников. Делалось это еще и потому, что Сталин добивался лояльности или хотя бы нейтралитета населения освобождаемых стран. Партизаны или иные мстители в тылу наступающих советских войск ему были не нужны.

Однако даже эти резоны, продиктованные исключительно здравым смыслом, похоже, чужды американцам, готовящим миру новые истребительные войны.

Напомним, США уже давно объявили своих военных преступников неподсудным международным инстанциям. Ощущение такое, что, подобно нацистам, американские политики, посылая своих солдат в бой, прямо подталкивают их к еще большим зверствам, чем те, что они творили в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

И подобные устремления совсем не радуют европейцев, чьи воспоминания о возвращении в средневековье» в 30-х — 40-х годах минувшего столетия еще довольно свежи.
Автор:
Борис Джерелиевский
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11 комментариев
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  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 12:04
    +2
    В США своих проблем очень много внутренних,одна из них это кварталы куда вообще опасно заходить вот тут на видео отмотайте на 10:38. и посмотрите, просто с телефоном включенным если зайдёте в такое место,вас ждут неприятности если ноги не унесёте.

    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 14:54
      0
      Сам усиленно нарывался.
  2. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:19
    0
    Некогда Адольф Гитлер напутствовал своих головорезов словами: «Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью». Однако в реальности он не сумел освободить их от Нюрнбергского трибунала и множества других подобных процессов.
    Нелогичность автора . Не сумел обеспечить , потому что хребтина в СССР у него не выдержала и свою войну он проиграл . А будь иначе , то какой бы там Нюрнберг ? Было бы так - "горе побеждённым" и "победителей не судят" - т.е. по принципам более древним , чем международное право и прочие декларации . По тому же принципу строится стратегия США , т.е. по "праву сильного" . Другое дело , что обоснований для осуществления этого "права" становится меньше , а стратегия осуществляется по инерции без изменений . А негибкая стратегия всегда неполезна для её носителей .
  3. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 12:28
    0
    Вашингтон даже не пытается как-то завуалировать свое стремление заменить все остатки системы международного права своим абсолютным диктатом.

    Государство-рекитир. Это уже было-гитлеровская Германия. Наиболее эффективная мера-отказаться от доллара в расчетах, забрать свои деньги с долларовых счетов. Алло, Роснано, вы когда деньги вернете в Россию, или ждете, когда США их отберут, заморозив ваши счета ( деньги то России принадлежат, а не Роснано) в зарубежных банках. И вообще, ФСБ отслеживает, какие нанотехнологии Роснано загубило, а они потом вдруг всплыли за речкой?
  4. atalef Онлайн
    atalef Сегодня, 12:42
    +3
    Напомним, США уже давно объявили своих военных преступников неподсудным международным инстанциям.

    вообщето Россия МУС то же не признаёт

    Россия отказалась от ратификации Римского статута Международного уголовного суда в Гааге, которую ждали 16 лет. За два дня до этого офис прокурора МУС опубликовал отчет о предварительном расследовании событий на Украине. Документ констатирует существование вооруженного конфликта между Россией и Украиной и фиксирует многочисленные преступления, совершенные в Крыму и на востоке Украины с конца февраля 2014 года. Если бы Россия признавала юрисдикцию Международного суда, после окончания расследования россиянам могли предъявить обвинения. Но теперь это невозможно.


    В Советской Армии в 1944-45 годах любые преступления против населения наказывались публичным расстрелом перед строем, в присутствии пострадавших или их родственников.

    так то в СССР,
    "Пункт материально-технического обеспечения пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий", - отмечается в документе.

    Личному составу пункта, включая его командира, членам семей личного состава, а также членам семей экипажа, предоставляются иммунитеты и привилегии. Им гарантируется неприкосновенность личности, говорится в документе.

    "Они не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме компетентными органами Сирийской Арабской Республики. Личному составу пункта, членам семей личного состава, а также членам семей экипажей гарантируется неприкосновенность

    т.е полный иммунитет в том числе при совершении любого преступления.
    Они даже не имеют права допрашивать
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 13:14
      +1
      Но может наша военная полиция и прокуратура. И они реальные преступления замалчивать не станут. Да и тут есть существенная еще одна разница- мы просто разные. За несколько лет войны в Сирии хоть один случай военных преступлений там, кто то выявил? Хоть один? Думаю тут просто дело в ментальности людей. Штаты свою гуманитарку пайками с неба сыпет,наши в руки людят отдают. Вроде одно и тоже, но наши в глаза не боятся смотреть. С американской гуманитаркой из за ее цвета куча проблемм была,пока не догадались в розовый цвет ирп перекрасить. А так валялась на земле,ее боялись трогать. Аж два года доходило.
      1. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 13:30
        0
        Цитата: Бультерьер
        Но может наша военная полиция и прокуратура

        как и американская в отношении своих военнослежащих
        В США военный трибунал приговорил американского военнослужащего Адама Уинфилда, признанного виновным в убийстве трех мирных афганцев, к трем годам тюремного заключения. Приговор Уинфилду был вынесли в пятницу на военной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

        23-летний Уинфилд признал себя виновным в непреднамеренном убийстве и употреблении наркотиков. Он был разжалован в рядовые и досрочно уволен с военной службы по дисциплинарным причинам.

        Суд приговорил к тюремному заключению двух американских военнослужащих, обвиняемых в групповом изнасиловании японской девушки в октябре прошлого года, сообщает агентство France Press

        Цитата: Бультерьер
        Да и тут есть существенная еще одна разница- мы просто разные. За несколько лет войны в Сирии хоть один случай военных преступлений там, кто то выявил? Хоть один?

        кто ж вам расскажет ?
        а если всё так хорошо . что ж такой интерестный параграф в договоре ?
        Цитата: Бультерьер
        Думаю тут просто дело в ментальности людей. Штаты свою гуманитарку пайками с неба сыпет,наши в руки людят отдают. Вроде одно и тоже, но наши в глаза не боятся смотреть.

        жертва пропоганды
        Цитата: Бультерьер
        С американской гуманитаркой из за ее цвета куча проблемм была,пока не догадались в розовый цвет ирп перекрасить. А так валялась на земле,ее боялись трогать. Аж два года доходило.

        проблема в несъедобности или в тупизне местного населения ?
  5. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 12:45
    +2
    Вашингтон даже не пытается как-то завуалировать свое стремление заменить все остатки системы международного права своим абсолютным диктатом.
    ...
  6. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 12:58
    0
    Хмм... Россия как бы тоже официально не признает законность МУС и вообще своих граждан не выдает. О чем статья? request
    1. hohol95 Онлайн
      hohol95 Сегодня, 14:25
      +1
      Статья о том, что Россия не признавая МУС не грозит его персоналу "геенной огненной"! В отличии от самой "толерастной" страны во Вселенной...
  7. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 13:07
    +2
    Конечно американцев надо судить за зверства но ни этой организации....!После суда над Милошевичем и югославскими лидерами в целом этой организации (МУС) лично для меня не существует.Они выпороли сами себя посягнув на своего кормильца.Так что пусть разваливается.А ещё лучше что бы судьи сами сели в камеры за развал Югославии ,выгораживая албанских боевиков и хорватов и прессуя сербов..