Болтон против МУС. Вашингтон отстаивает "законность" американских зверств

Отчетливо наметилась еще одна линия раскола, еще одна линия противостояния американцев и их европейских союзников. На этот раз причиной конфликта стали угрозы Вашингтона в адрес Международного уголовного суда (МУС).Напомним, что на днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, имеющий репутацию главного «ястреба» в команде Трампа, обрушился на МУС с резкой критикой.Болтон заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для защиты от МУС американских граждан. Советник президента США уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане. По его словам, США не будут сотрудничать с МУС, не будут помогать суду и не присоединятся к нему.Кроме того, Вашингтон рассмотрит возможность принятия в СБ ООН мер, ограничивающих полномочия суда, в частности, в вопросе юрисдикции над американцами. И даже пригрозил санкциями судьям и преследованием сотрудников МУС «по уголовному законодательству США».Необходимо отметить, что американцы, в принципе, не против существования как такового МУС. Напомним, что первоначально они даже подписали Римский статут, на основе которого и создан Международный уголовный суд (через два года, в 2002 году, Вашингтон свою подпись отозвал), и совсем не возражал когда он, например, возбудил дела против Муамара Каддафи и его сыновей в 2011 году.Болтон же, как пишет «Вашингтон пост» «выступил с пламенной речью против МУС от имени администрации президента Трампа, угрожая санкциями и запретами на поездки против тех, кто сотрудничает с потенциальными расследованиями суда действий США в Афганистане или отдельным расследованием действий Израиля в Газе».То есть претензии Вашингтона возникают только тогда, когда суд пытается начать расследование военных преступлений американских военных, словно каких-то граждан «обычных» стран.То, на что предыдущие администрации как бы намекали, при Трампе стали говорить совершенно открыто и однозначно: Штаты не желают сотрудничать, они намерены только повелевать и владычествовать. И когда требования, которые они сами предъявляют другим странам, обращают к ним, они считают это совершенно недопустимым и возмутительным.Вашингтон даже не пытается как-то завуалировать свое стремление заменить все остатки системы международного права своим абсолютным диктатом.Что совершенно не устраивает не только те страны, что традиционно оппонируют США, но и те, что числятся в их союзниках. И которые не готовы превратиться из вассалов Вашингтона в его крепостных.И в ответ на выпады Болтона Евросоюз заявил о полной поддержке работы Международного уголовного суда.«ЕС продолжит поддерживать верховенство права и усилия по содействию правосудию по самым ужасным преступления с тем, чтобы МУС мог исполнить свою предполагаемую роль суда последней инстанции, дополняющего национальные юрисдикции», — заявил официальный представитель ЕС.Дело даже не в том, что европейцы сильно переживают из-за того, что американские военные, которые совершали массовые убийства афганцев, останутся безнаказанными. Они прекрасно понимают, что МУС сегодня превращается в еще один рубеж обороны против американской тирании, против попыток «сделать Америку великой вновь» путем узурпации глобальной власти.Что же касается самого Болтона и администрации, от имени которой он выступает, то он печется не столько о «Джи-ай», что пытали пленных, убивали и насиловали мирных жителей в Ираке и в Афганистане, сколько о тех, кто занят сегодня тем же в Сирии. И готовится творить подобное и в других частях нашей планеты.Впрочем, карт-бланш на совершение любых преступлений против военнослужащих противника и мирного населения, которыми Болтон и ему подобные намерены снабдить американских солдат, может сыграть с ними злую шутку.Некогда Адольф Гитлер напутствовал своих головорезов словами: «Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью». Однако в реальности он не сумел освободить их от Нюрнбергского трибунала и множества других подобных процессов.Можно не сомневаться, что в своих построениях американская администрация руководствуется тем же, что и Гитлер – принципом «при развязывании и ведении войны играют роль не вопросы права, а победа». Но история учит тому, что рассуждающие подобным образом персонажи в конечном итоге оказываются в стане побежденных.Между прочим, требование к военным соблюдать в ходе боевых действий правовые нормы связано не только с гуманными соображениями.Отказ от старинного обычая отдавать взятый «на щит» город на трехдневное разграбление солдатам был связан прежде всего с тем, что после такого «поощрения» дисциплинированное войско превращалось в неуправляемую банду насильников и грабителей, которую вновь «привести к нормальному бою» становилось тяжелейшей, а подчас и неразрешимой задачей. Так, разграбление Москвы стало началом конца французской «Великой армии», которая после феерического мародерства стала необратимо разваливаться на дезорганизованные банды.В годы Второй мировой войны многие генералы вермахта, как правило, категорически выступали против привлечения их солдат к карательным и контрпартизанским операциям, предпочитая делегировать эти малоприятные функции полевой жандармерии, эсэсовцам и формированиям коллаборационистов.Поскольку совершенно справедливо считали, что каратели не могут быть нормальными бойцами, а участие в массовых убийствах мирного населения необратимо подрывает боеспособность воинских подразделений.В Советской Армии в 1944-45 годах любые преступления против населения наказывались публичным расстрелом перед строем, в присутствии пострадавших или их родственников. Делалось это еще и потому, что Сталин добивался лояльности или хотя бы нейтралитета населения освобождаемых стран. Партизаны или иные мстители в тылу наступающих советских войск ему были не нужны.Однако даже эти резоны, продиктованные исключительно здравым смыслом, похоже, чужды американцам, готовящим миру новые истребительные войны.Напомним, США уже давно объявили своих военных преступников неподсудным международным инстанциям. Ощущение такое, что, подобно нацистам, американские политики, посылая своих солдат в бой, прямо подталкивают их к еще большим зверствам, чем те, что они творили в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке.И подобные устремления совсем не радуют европейцев, чьи воспоминания о возвращении в средневековье» в 30-х — 40-х годах минувшего столетия еще довольно свежи.