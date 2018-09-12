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СМИ: "Союз" могли просверлить американские астронавты

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Издание "Коммерсант" публикует материал с очередной версией о причинах появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз". Напомним, что отверстие небольшого диаметра вызвало разгерметизацию МКС, к которой корабль был пристыкован. Ранее высказывались версии о повреждении обшивки космонавтом, который испытывал "проблемы психологического характера", а также о том, что сверление производилось ещё на этапе сборки корабля.

Новая версия говорит о том, что сверление производилось в космосе, причём американским астронавтом. Эта версия связана с изучением характера сверления отверстия. Характер сверления говорит о том, что "работа", вероятно, осуществлялась в условиях невесомости.

СМИ: "Союз" могли просверлить американские астронавты



"Коммерсант" со ссылкой на источники в Роскосмосе пишет о том, что нарушение целостности обшивки "Союза" американцы могли осуществить для приближения времени отправки корабля на Землю. Причина названа следующая: на борту мог находиться астронавт, испытывающий проблемы со здоровьем.

Случаи ухудшения самочувствия космонавтов на орбите редки, но они всё же были в истории космических полётов. Один из таких произошёл в 1985 году, когда из-за сокрытия космонавтом проблем со здоровьем в итоге весь экипаж пришлось досрочно возвращать на Землю.

Российская сторона, как сообщается, запросила у американских коллег данные о состоянии здоровья американских членов экипажа. При этом отмечается, что с большой долей вероятности США откажутся от предоставлении такого рода данных, сославшись на врачебную тайну.
Использованы фотографии:
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93 комментария
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  1. Татьяна Офлайн
    Татьяна Сегодня, 05:48
    -1
    СМИ: "Союз" могли просверлить американские астронавты

    А что? Запросто!
    "Союз" ведь не американский, а российский - и своя жизнь для американцев, как говорится, ближе к телу. Чихать они на всё остальное хотели!
    1. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 05:55
      +18
      Если серьезно, без стеба, то воздух там один. На всех.
      1. Ванёк Офлайн
        Ванёк Сегодня, 06:33
        +4
        Цитата: Victor_B
        воздух там один. На всех.


        В американском американский, в Русском Русский. Разный. wink

        Цитата: Victor_B
        без стеба


        Мастер дрели, не очень умный человек. Сверлить ракету изнутри...
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 07:05
          +4
          Теперь камеры поставят))
          А если по теме, то было заявлено, что данное отверстие было заклеено и со временем разгерметизировалось, т.е. астронавт просверлил отверстие и тут же испугавшись заклеил?)) и никто ничего не увидел?
          1. Shurik70 Офлайн
            Shurik70 Сегодня, 07:17
            +6
            "Коммерсантъ", одним словом. Компетентные источники.
            "Характер отверстия говорит о том, что его сверлили в невесомости". Ага, царапины невесомые получились. И никто не слышал, как сверлил. А ещё все телекамеры хакнул перед этим ... Хотя нет, если телекамеры хакнул - то русский. А если никто не слышал - то американец.
            ЭТО СГОВОР !!! Их как минимум двое было!
            1. Татьяна Офлайн
              Татьяна Сегодня, 08:39
              -1
              Ну, если профессионально говорить и без стёба, который мало кто понял в моём первом комментарии, то нужно отметить следующее.
              1. Повреждение обшивки сверлом (если сверлом) могло произойти на Земле - и причём совсем не обязательно рабочими в цеху на производстве при изготовлении самого корпуса корабля. А оно могло произойти, к примеру, и в сборочном цехе в результате какого-нибудь неаккуратного монтажа чего-либо из оборудования в кабине-модуле корабля - той же встроенной мебели -теми же привлечёнными "трудовыми" мигрантами или нашими российскими низко оплачиваемыми криворукими "раздолбаями".
              Как я полагаю, технические эксперты это проверили в первую очередь. Вроде, подобная версия у них отпала.
              2. Однако нельзя исключать и версию повреждения корпуса якобы сверлом изнутри корабля в космосе.
              Во-первых. Инструменты для сверления на космическом корабле имеются, и космонавты ими, наверняка, периодически пользуются. Но у дрели выключение, как вы все знаете, не мгновенное, а инерционное. Т.е. дрель вы кнопкой отключили, но сверло ещё какое-то время, останавливаясь, вращается.
              А во-вторых. Если в невесомости дрель в этот момент нечаянно или необдуманно отпустить - т.е. выпустить из рук в свободное плавание, - то она может и доплыть в невесомости и до самого корпуса, несколько раз коснувшись его. Скорее всего, что именно это и произошло.

              Кто в этом виноват? Скорее всего, что всё-таки виноваты американцы. У российских космонавтов на этот счёт больше практического опыта работы на орбите.
              Да и сам американец, который плохо себя чувствовал, мог допустить сам такую оплошность.

              В общем, потом специалисты во всём разберутся.
              1. maxim947 Онлайн
                maxim947 Сегодня, 08:50
                +4
                . ...то она может и доплыть в невесомости и до самого корпуса, несколько раз коснувшись его. Скорее всего, что именно это и произошло.
                Татьяна корпус корабля не бумажный, не может дрель коснувшись пару раз проделать в нем отверстие, тут усилия нужны.
                1. Mestny Онлайн
                  Mestny Сегодня, 09:31
                  +2
                  Да и какие работы с дрелью должен был проводить астронавт США внутри корабля "Союз"?
                  1. maxim947 Онлайн
                    maxim947 Сегодня, 09:44
                    +1
                    Он снаружи просверлил)
              2. a.s.zzz888 Офлайн
                a.s.zzz888 Сегодня, 09:38
                +1


                Татьяна Сегодня, 08:39
                А во-вторых. Если в невесомости дрель в этот момент нечаянно или необдуманно отпустить - т.е. выпустить из рук в свободное плавание, - то она может и доплыть в невесомости и до самого корпуса, несколько раз коснувшись его. Скорее всего, что именно это и произошло.

                ... при всём уважении, Ваш довод не имеет оснований, и в первую очередь с технической стороны... кто работал дрелью, не важно где - тот поймёт...
                1. Татьяна Офлайн
                  Татьяна Сегодня, 10:27
                  0
                  Цитата: a.s.zzz888
                  ... при всём уважении, Ваш довод не имеет оснований, и в первую очередь с технической стороны... кто работал дрелью, не важно где - тот поймёт...

                  Так там и дырочка-то размером - "никакая"! А напряжение в металле корпуса велико! Что мы о таких вещах знаем? По всей видимости, пока ничего.

                  Ха! В противным случае тогда дырочка значит, что либо на космическом корабле орудовали "диверсанты"! Либо на земле собирали корабль люди, у которых руки-крюки, а российское руководство это никак не хочет признать!

                  Придёт время - всё узнаем: что, как и почём?
      2. гильза Офлайн
        гильза Сегодня, 07:15
        +5
        Да там не в воздухе дело. Я так понимаю намёк на попытку "сократить" срок экспедиции. Потому и гуманно вспомогательный отсек просверлен, а не важный для спуска обитаемый. Вполне логично, но чёрт возьми, не хочется в конспирологию и "ловлю ведьм" окунаться -это раз, и если это так,то это уже предел. Это два.
      3. Сергей Медведев Офлайн
        Сергей Медведев Сегодня, 07:54
        +5
        Цитата: Victor_B
        Если серьезно, без стеба, то воздух там один. На всех.

        Если серьёзно, то есть повод докопаться до американцев. А потом санкции в виде батутов. laughing
        1. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 09:49
          +1
          Цитата: Сергей Медведев
          Если серьёзно, то есть повод докопаться до американцев. А потом санкции в виде батутов.

          Исключать конечно ни чего нельзя, но вот, что американцы похоже на попытку создать сенсацию... Что на сборке, это практически исключено, там любой чих фиксируется. А вот почему не рассматривается версия (а может рассматривается), что это последствия крупных недавних неприятностей и передряг, в Росскосмосе , вот там неадекватных кто мог бы отомстить и знал где и как это сделать может быть побольше...
      4. Vard Офлайн
        Vard Сегодня, 08:50
        +1
        Риска из за утечки практически нет... А вот то что хотели раньше домой вернутся... В свете того что командир не хотел меры принимать... Очень может быть...
      5. yuliatreb Офлайн
        yuliatreb Сегодня, 09:59
        0
        Воздух то один, а атмосфера разная
      6. Серёжа Тимофеев Онлайн
        Серёжа Тимофеев Сегодня, 11:20
        0
        Бросили кость русским и американцам, чтобы думали херню друг на друга...на самом деле это сделали итальянцы) Клянусь! Что б мне быть богатым до конца жизни!)
    2. Reptiloid Онлайн
      Reptiloid Сегодня, 06:12
      +2
      Цитата: Татьяна
      СМИ: "Союз" могли просверлить американские астронавты

      А что? Запросто! ....
      Вот о чём и речь, что начинать с исследований, а не предположений.Что штатники, что европейцы о своих ошибках даже предположений не допускают.
      1. KCA Офлайн
        KCA Сегодня, 06:47
        +1
        Так мало того что воздух, "Союз" - то тоже один на всех, а он и пристыкован для экстренной или плановой (при прилёте следующей экспедиции) эвакуации
    3. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 06:20
      +2
      Ага, будут они о своём заботиться таким образом, они наши героические книги не читают и кино не смотрят. Безумству храбрых поем мы славу и это ни грамма не про них.
    4. foxic Офлайн
      foxic Сегодня, 06:26
      +3
      У американцев заканчивается аренда росских кораблей. Маск обещал начать пилотируемые полеты. Получится или нет неизвестно а нагадить конкуренту - святое дело .....всего - лишь бизнес.
      1. Mestny Онлайн
        Mestny Сегодня, 09:48
        +2
        Закрыть люки между модулями на МКС совсем не просто и не быстро, местами вообще невозможно. То есть при удачно просверленном отверстии на борту помрут все.
        Отличный способ нагадить, да.
        Ну и с учётом того, что там случайных людей не бывает - все обязательно прошли инженерную серьёзную подготовку, такой способ "нагадить" никто в здравом уме не выберет.
    5. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 06:45
      +3
      Цитата: Татьяна
      А что? Запросто!

      Погубить всю космическую станцию, чтобы по-быстрее вернуть одного своего астронавта на Землю? Ну это вообще из области фантастики. При необходимости, американцы могли бы запросить у России возвращение космонавтов на Союзе досрочно. Да, это ударило бы по их престижу, но это, почему то не мешает им все последние годы летать на МКС на наших кораблях. Хотя, в жизни может случится все, ничего нельзя исключать.
      1. sogdy Офлайн
        sogdy Сегодня, 08:14
        +1
        Цитата: Донской
        Погубить всю космическую станцию, чтобы по-быстрее вернуть одного своего астронавта на Землю? Ну это вообще из области фантастики.

        Этот вариант разбирался во всех вариантах в 51-56 годах. Увы.
        Цитата: Донской
        При необходимости, американцы могли бы запросить у России возвращение космонавтов на Союзе досрочно. Да, это ударило бы по их престижу,

        Престиж их интересует в последнюю очередь. Есть только категория убыточно-доходно. Их "престиж" исходит из этой категории.
        Да, кстати, при отработках на пальцах и в литературе (включая серьезную) опасность диверсии (дублированной диверсии) сохраняется, пока не локализован(ы) диверсант(ы). Психи-с.
    6. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 07:07
      0
      Бастрыкина на орбиту! Пусть проведет обыск на предмет обнаружения дрели у американцев! am
    7. uav80 Офлайн
      uav80 Сегодня, 07:32
      +1
      У амеров нет своих пилотируемых кораблей, и им приходится летать на российских, так что если это подтвердится то наши просто могут послать их лесом, пусть пешком добираются... Они и так сейчас на правах автостопщиков, можно и не пустить следующий раз на борт просто...
      1. Mestny Онлайн
        Mestny Сегодня, 09:50
        +1
        Даже если не подтвердится - отличный повод послать лесом. Строго по американской системе, когда доказательства не нужны, достаточно малейшего повода.
    8. ALEX_SHTURMAN Офлайн
      ALEX_SHTURMAN Сегодня, 08:31
      +2
      Корабль Союз там один на всех, это Единственный корабль на данный момент, который возвращает космонавтов. Американские астронавты уж точно не и не самоубийцы. У нас перестали заниматься космосом, какой там космос когда есть дом-2 и инстаграм. г. Королев мэр клинический "товарищ" в администрации сплошное ворье, на РКК что ни год новый руководитель. Центр ГЛОНАСС стоит не достроенный уже cкоро 9 лет, кого то посадили, нет! Там срочно надо наводить порядок! Не дай БОГ что то случиться при возвращении на Землю такого корабля! У нас как всегда чтоб принять какие то важные решения должна случиться трагедия! Не дай Бог! Это будет огромный удар по всей нашей Космонавтике и так испытывающей кризис!
      1. Mestny Онлайн
        Mestny Сегодня, 09:52
        0
        Советую поискать и почитать воспоминания людей, работавших с космической техникой в СССР.
        Отверзнутся бездны. Количество грубых технических ошибок потрясёт.
        Но в тогдашнем телевизоре про это не рассказывали. Всё было отлично.
      2. Lanaozer Офлайн
        Lanaozer Сегодня, 10:28
        0
        Согласна, Королёв самый коррумпированный город в Московской области, если даже не во всей стране! Только, увы, об этом мало кто догадывается, кроме горожан,конечно, работающих близко к администрации города.
    9. lucul Онлайн
      lucul Сегодня, 08:46
      0
      Версия имеет право на жизнь - за день (или два) до появления " дырки " ОБА наших космонавта ОДНОВРЕМЕННО находились в открытом космосе , проводя ремонтные работы на станции. Так что время просверлить дырку у амеров было.
      1. ALEX_SHTURMAN Офлайн
        ALEX_SHTURMAN Сегодня, 09:44
        +1
        Нет эта версия не проходит, так как отверстие было заделано на земле спец клеем-герметиком, который в космических условиях разрушился и появилась утечка воздуха.
    10. kapitan92 Онлайн
      kapitan92 Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: Татьяна
      СМИ: "Союз" могли просверлить американские астронавты

      А что? Запросто!
      "Союз" ведь не американский, а российский - и своя жизнь для американцев, как говорится, ближе к телу. Чихать они на всё остальное хотели!

      Любой выход в космос с МКС пишется на камеры и контролируется с земли. Конечно, можно предположить, что американцы ночью, по партизански просверлили "Союз". laughing
      Дятлов надо у себя искать, в "Роскосмосе", их там хватает! hi
    11. Lycan Онлайн
      Lycan Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: Татьяна
      А что? Запросто!

      Тогда почему не досверлили?
      Хотя для такой провокации именно засверловка и подняла большой шум в прессе. Метеоритное попадание нельзя было устроить?
    12. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 11:16
      0
      Ага и ,чтобы как можно быстрее вернутся на Союзе, они повреждают этот Союз! Логика АУ! wassat
    13. Комментарий был удален.
  2. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 05:53
    -1
    Чебурашка это просверлил.
    То есть Барабашка.
    1. inkass_98 Офлайн
      inkass_98 Сегодня, 07:28
      +1
      Это Бармалей был, все же задокументировано:
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 05:54
    +3
    Этот пункт был в завещании маккейна -просверлить несколько дыр в наших космических кораблях, в нашем жилом модуле, и самое страшное, в туалете, который находится на нашей территории на мкс wassat
  4. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 05:55
    +2
    А я промолчу.Я ,по этому поводу сразу говорил.
    Наблюдатель2014 (Сергей) 5 сентября 2018 16:10
    Тут сверлом работали. Только не говорите что пьяные рабочие были. В жизнь не поверю.Ещё и на таком производстве. Тут дело в другом.Все версии о в космосе на МКС про там сверлили сразу и резко отмели.Наверное ждём продолжение этой истории по возвращению на Землю. Космонавтов.А особенно астронавтов


    В ГД РФ: Сверлить обшивку "Союза" мог психологически неустойчивый космонавт
    Наблюдатель2014 (Сергей) 4 сентября 2018 15:50
    Да я бы не был так уверен.Это не стык какой прохудился.А в монолитном корпусе судя по всему аккуратное отверстие обнаружили. Что угодно могло это сделать.От дрона за бортом.До космонавтов изнутри станции.Тем более дырка в доступном месте чисто случайно наверное оказалась.Раз нашли и заделали..Вспомните как еще с МИРа француз спёр фильтры после небольшого пожара.От американцев чего угодно теперь ожидать можно.Своих кораблей пока нет.Наши больше их с весны будущего года не возят.На прощание чего угодно можно ожидать.Даже диверсий.
  5. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 05:57
    +4
    Если в невесомости сверлили, то стружка на фильтре должна быть.
    Хотя дырочка маленькая совсем (2mm), могли и месяц не замечать, а фильтры давно уже сгорели с Прогрессом.
    В общем, надо вырезать кусок обшивки и на землю тащить.
    Криминалисты определят.
    1. demo Онлайн
      demo Сегодня, 06:09
      +3
      К сожаления обшивка наверное тоже сгорит при посадке.
      Значит надо Бастрыкина и Патрушева готовить срочно для полета на орбиту. Пусть разбираются.
      Если что найдут, то можно американское агенство НАСА обвинить в попытке преднамеренного убийства и вводить санкции, в виде обязательств брать наши двигателя до 2050 года. request
      1. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 06:29
        +4
        Давайте так решим.
        Речь идет о КУСОЧКЕ обшивки с дырочкой.
        Дырочка не в спускаемом аппарате, а в орбитальном отсеке.
        Никто не будет пилить корабль Союз.
        Даже если мы пошлем дополнительный корабль, специально для доставки этого куска обшивки и доставим его на землю, докажем, что просверлено на орбите и предъявим ЛЮБЫЕ доказательства любых международных комиссий, все равно НИКОГДА НИКТО НЕ ПОВЕРИТ.

        А вот если американцы скажут хайли-лайкли, это русские просверлили, то это будет истина. Однозначно!
        И вообще, это русские сами просверлили, чтобы американцев обвиниить.
        1. lis-ik Офлайн
          lis-ik Сегодня, 07:27
          +2
          Так надо теперь эту версию раздувать во всех СМИ, звучит также глупо, как и про Скрипалей и про химатаки, но как показала практика на западе это хавают с удовольствием.
    2. foxic Офлайн
      foxic Сегодня, 06:30
      0
      На землю вывезти надо и фильтры и сверла из бортового комплекта.
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:02
      +2
      Там, на инструменте насадки, стружку быстро в специальный пакетик затянет, и вы ее просто не найдете! Там на всем, что может "сорить " типа бритвы, идут насадки, чтобы вы не кушали, к примеру, вместе с курицей, свою же сбритую вами щитину! !!
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:05
    -1
    Да по любому, корабль для возврата на Землю экипажа непригоден -в атмосфере на месте этой дырочки быстро начнет перегреваться и плавиться корпус, что приведет к разрушению той части корабля где отверстие, еще до выхода на точку разделения отсеков.
    1. Хорон Офлайн
      Хорон Сегодня, 08:28
      0
      Это не спускаемый аппарат, это вспомогательный модуль станции. Для спуска с орбиты он не пригоден от слова "совсем"!
    2. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 08:33
      0
      Бытовой отсек отделяется при входе в амосферу....потому экипажу это побоку побольшему счету....
  7. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 06:11
    +2
    Какой то идиотизм - это ж не слесарный цех. Просто так вышел в космос, прогуляться, ну не спалось лунатику.
    1. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 06:57
      +2
      Цитата: лысова
      Какой то идиотизм - это ж не слесарный цех.

      Вот это и интересно, как можно в небольшом замкнутом пространстве скрыть звук сверления? Да и сам процесс в невесомости не совсем простой наверное. Кроме того, что это дало бы? Микрометеориты периодически дырявят корпус, для этого существуют системы обнаружения пробоин. Точно также обнаружили бы и устранили отверстие.
      1. Хорон Офлайн
        Хорон Сегодня, 08:46
        +1
        Вот это и интересно, как можно в небольшом замкнутом пространстве скрыть звук сверления?

        На станции нет тишины. Там постояный шум от систем вентиляци и охлаждения, а также другого обрудования. На этом фоне работа дрели может быть не особо заметна.
        Да и сам процесс в невесомости не совсем простой наверное.

        Процес сверления отличается от земных условий(прижим сверла, удаление стружки, закрепление дрели для блокировки противовращения), но всё же специальной дрелью сверлить можно. Вот только трудно представить что кто-то шарится по станции с дрелью и никто на это не обращает внимания! what
  8. ученый Офлайн
    ученый Сегодня, 06:21
    +3
    Россияне и американцы пользуются своими инструментами. Размеры сверла у нас в мм, а у американцев в дюймах. Поэтому только по размеру отверстия легко определить чье было сверло.
  9. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 06:22
    0
    Характер сверления говорит о том, что "работа", вероятно, осуществлялась в условиях невесомости
    или в состоянии алкогольного опьянения...
    1. инженер74 Офлайн
      инженер74 Сегодня, 08:11
      +2
      Отличный повод раздуть скандал! Требовать проверки американских астронавтов на психическое состояние и наркотики, по российским тестам. Результат засекретить, везти обратно отказаться. Аргументировать тем, что укуренные расчеты Минитменов у них уже были (подтверждено).
      Повод для информационной атаки просто великолепный! Это вам не "Novchok" со Скрипалями! fellow
      Надо когда нибудь начинать играть по их правилам! hi
      ИМХО
  10. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 06:23
    -2
    на борту мог находиться астронавт, испытывающий проблемы со здоровьем.

    И где же он? Самоликвидировался как демоны?
  11. GABALIS Офлайн
    GABALIS Сегодня, 06:25
    0
    laughing Я сразу это предположил, но получил по сопатке от адептов святогодоляра и просралиполимерщиков laughing
  12. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 06:25
    +1
    Один из таких произошёл в 1985 году, когда из-за сокрытия космонавтом проблем со здоровьем в итоге весь экипаж пришлось досрочно возвращать на Землю.

    В том случае человек НАОБОРОТ скрывал проблемы со здоровьем чтобы поработать в космосе, а не досрочно свалить на землю.
  13. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 06:28
    -3
    Российская сторона, как сообщается, запросила у американских коллег данные о состоянии здоровья американских членов экипажа. При этом отмечается, что с большой долей вероятности США откажутся от предоставлении такого рода данных, сославшись на врачебную тайну.

    А где логика? Американец якобы испортил обшивку чтобы досрочно дембельнуться, но совершив свое злодейство домой не спешит продолжая работу на станции....
    Короче, яркий пример "валить с больной головы на здоровую"...
  14. Сергей985 Офлайн
    Сергей985 Сегодня, 06:30
    0
    Ожидаем, что ЧОПовцы на борту станции появяться? Смена один через три? Каждый день новый запуск очередной смены. laughing
    1. lis-ik Офлайн
      lis-ik Сегодня, 07:28
      -2
      Цитата: Сергей985
      Ожидаем, что ЧОПовцы на борту станции появяться? Смена один через три? Каждый день новый запуск очередной смены. laughing

      Вот и работа для недопенсионеров нарисовалась.
  15. Михаил м Офлайн
    Михаил м Сегодня, 06:46
    +3
    Стоит ли бред СМИ обсуждать?
  16. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 06:50
    +1
    Бред какой-то. Да и заметили бы сожители по станции. Это же "общага", там все про всех знают, тем более в окно не выпрыгнешь.
    Думаю у слесаря-сборщика последнего разряда рука дрогнула, чирканул слегка, смолчал, может дома семейные проблемки, а премия надо. request
    1. мыслитель Офлайн
      мыслитель Сегодня, 08:34
      0
      Бред - это про слесаря-сборщика. Следов сокрытия отверстия не наблюдается. Косое, второпях сверление.
  17. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:10
    +2
    Почему запуски с Плесецка нормально проходят ( две аварии всего с 1958 года, и то на Земле, если память не отшибло ) ? , да потому ,что там все в погонах вплоть до "грузчика". А там у остальных "гражданка " .
  18. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 07:25
    +3
    коллеги, не поймите меня превратно. но изначально была такая мысля, что янки гадят. видать вмё таки так и есть.
  19. Комментарий был удален.
  20. Aleksandr21 Офлайн
    Aleksandr21 Сегодня, 07:36
    -3
    Мда, я конечно знал что в нашей космической отрасли всё печально, но чтоб насколько ? Почему нет версии о том что эту дырку могли просверлить российские космонавты (российский же сегмент станции), если уж развивать эту бредовую версию о психически неуравновешенном космонавте/астронавте, который захотел домой... .ну а в целом, похоже на то что Роскосмос просто хочет перевести стрелки, и снять с себя и нашей ракетно-космической отрасли ответственность.
  21. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:46
    0
    Ну да. Так и было. fellow Пока остальные спали засланец выбрался на обшивку корабля (скорее всего без скафандра, ибо одному его не одеть) и накосячил. А дырка одна потому что дыхание не смог задержать fool
  22. Wolf47525 Офлайн
    Wolf47525 Сегодня, 07:47
    0
    Спасибо за смешной анекдот.
  23. Volga073 Офлайн
    Volga073 Сегодня, 08:10
    0
    Диверсанты и вредители в самой "Энергии".
    Сколько уже КА они уничтожили.
    Вспомним хотя бы дело с сенсором, который кверх ногами забивали молотком.
    И где виновные?
  24. Ольга Доновина Офлайн
    Ольга Доновина Сегодня, 08:31
    0
    Необходимо пiндoмepзость отыметь и выкинуть за борт в строгом соответствии с нормами международного права _________ Пiндocня умышленно гадит и сеет хаос везде.
  25. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 08:58
    0
    Вообще то видно, что дырка свежая. И кто-нибудь видит на панели следы клея, которым "замазывали" дырку?
  26. 1skuns1 Офлайн
    1skuns1 Сегодня, 08:59
    +2
    посадить... пожизненно... и расследовать ничего не нужно, хватит с них и "большой доли вероятности".... за Бута, за всех наших.... а санкции, они все равно будут
  27. Константин Шевченко Онлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 09:13
    +1
    Судя по царапинам, даже сомнения нет "Сделано в космосе".
  28. BISMARCK94 Офлайн
    BISMARCK94 Сегодня, 09:20
    +1
    а я все ждал версию с американцами. С учетом обстановки в мире, даже как-то долго к этой версии приходили, думал сразу обвинят.
    1. Mestny Онлайн
      Mestny Сегодня, 10:01
      0
      Борец за правЪду?
      Там есть только наши и они.
      Обвинять своих не нужно. Даже если это было бы дело рук нашего - всё равно должен остаться виноватым американец.
      Именно так они поступают с нами. Именно так должны действовать мы, а не мямлить про справедливость и честное расследование.
  29. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 09:32
    +2
    Цитата: федоров
    Бред какой-то. Да и заметили бы сожители по станции. Это же "общага", там все про всех знают, тем более в окно не выпрыгнешь.

    Повторяю - за день до появления " дырки " , оба наших космонавта ,одновременно находились в открытом космосе , производя ремонт станции. Так что , времени , просверлить дырку , у амеров было достаточно - особенно если целью была провокация - для дискредитации Роскосмоса.
  30. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 09:54
    0
    Глупость,конечно,но пора всех"собак" на америкосов вешать....
    Прямо "украинский след",их почерк......а случаем у пин досов украинские корни не просматриваются!??
  31. uhu189 Офлайн
    uhu189 Сегодня, 09:57
    0
    А вопрос - а зачем на МКС дрель? Они на станции мелкий ремонт осуществляют? Это же не мастерская, да и в условиях невесомости разве можно ручной дрелью точное отверстие, даже в случае крайней нужды, просверлить? Странно это все как-то...
    1. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 10:05
      0
      Пробовал в космосе сверлить ручной дрелью, а вообще ручной дрелью сверлил когда-нибудь? А уж вопрос, зачем на борту дрель, поражает своей "гениальностью".
  32. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 09:58
    0
    В американском модуле тоже нашли отверстие в обшивке. Квадратное. Пробили зубилом. Заклеили канцелярским клеем. Рядом нашли 5 кг молоток и пачку Беломора. ФБР начало расследование. am
    1. stalkerwalker Онлайн
      stalkerwalker Сегодня, 10:11
      +1
      Я уже говорил, что настоящие следы расследования отравления в Солсбери приведут в землю обетованную - уж больно всё красиво подстроено....
      lol
      1. voyaka uh Офлайн
        voyaka uh Сегодня, 10:18
        +1
        Если бы работал Мосад, то Скрипаль был бы гарантированно мертв, а его дочь цела и невредима. Знаете как арабы определяют, что террористов ликвидировал Израиль? Сам террорист убит, а семья жива.
        Так арабы ответили журналистам, когда в Тунисе был в своем доме ликвидирован зам Арафата. "Почему вы уверены, что это израильтяне?" - "А кто же? Ведь детей то не убили!"
        1. stalkerwalker Онлайн
          stalkerwalker Сегодня, 10:34
          0
          Цитата: voyaka uh
          Если бы работал Мосад, то Скрипаль был бы гарантированно мертв

          Накладочка вышла.... Сэкономил Моссад - нанял лохов с Одессы за пару сотен гривен и угрозой выдать на растерзание должникам на Родине...
          laughing
          1. voyaka uh Офлайн
            voyaka uh Сегодня, 10:42
            0
            Про лохов я согласен. Уровень работы - ниже плинтуса.
            1. stalkerwalker Онлайн
              stalkerwalker Сегодня, 10:52
              0
              Если учесть, что было зарегистрировано (как минимум) 3 (три!) случая "отравления" в пределах прямой видимости от главной химлаборатории Британии, то выходит что в Солсбери никто из "посторонних" никого целенаправленно не травил. Было как минимум неосторожное обращение с ОВ, попавшим за стены Порто-Дауна то ли по преступной халатности, то ли с попыткой связать дела Литвиненко с Березовским и Скрипалём.
              При той концентрации, о которой трубили англичане, в Солсбери половина жителей должна была отправиться в мир иной. Но то и дело видишь фото в английских СМИ, где местные улыбаются глядя на спецов, облачённых в костюмы химзащиты.

              Лохи там были. Но не те, о которых вещали Тереза и Борис.
  33. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 09:58
    0
    Оставить их там и не возвращать, пока не признаются. Возможно все сразу... feel
  34. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:01
    0
    Если это правда, то это должен быть последний совместный с полосатыми полет. А дальше сами, сами. Такие штуки в космосе чреваты.
  35. Tanua Maksimova Офлайн
    Tanua Maksimova Сегодня, 10:03
    0
    может маломерный метеорит пробил обшивку,почему сразу диверсия? Разобраться,конечно,надо
  36. Старый26 Онлайн
    Старый26 Сегодня, 10:31
    0
    Цитата: федоров
    Почему запуски с Плесецка нормально проходят ( две аварии всего с 1958 года, и то на Земле, если память не отшибло ) ? , да потому ,что там все в погонах вплоть до "грузчика". А там у остальных "гражданка " .

    К сожалению память все же "отшибло".
    Во-1 Первый старт с космодрома Плесецк был 17.03.1966 года, когда РН "Восток-2" был запущен разведспутник КОСМОС-112 (он же ЗЕНИТ-2 №36)
    Во-2. Две аварии, о которых вы пишите - это не аварии во время запуска. Это аварии на стартовом столе. Первая была 26.6.1973 года (взрыв носителя "Космос-3М). Погибло 4 человека (трое на месте, один скончался в больнице). Вторая авария, опять же на стартовом столе была 18.03.1980 года. Тогда во время взрыва РН "ВОСТОК-2М" погибло 48 человек.
    В-3. За время существования Плесецка НЕ ВСЕ ЗАПУСКИ НОРМАЛЬНО ПРОХОДЯТ (к сожалению). За время существования было достаточно много неудачных (в т.ч. и аварийных) запусков (частично удачные не считаю). Неудачных же запусков было
    • РН "РОКОТ" - 2
    • РН "ЦИКЛОН-3" - 5
    • РН "КОСМОС-3М" - 17
    • РН семейства Р-7, то есть ВОСТОКИ, ВОСХОДЫ, СОЮЗЫ - 27.
    ИТОГО - 51 неудачный запуск плюс два взрыва на земле. Меньше, чем аварий на Байконуре, но тем не менее, не две аварии, как вы говорите. При том, что все в "погонах"
  37. Зефр Офлайн
    Зефр Сегодня, 10:53
    0
    Ну давайте и я потренируюсь.
    А что если американцы надеялись улететь, а аварийный корабль оставить? Тогда, в отсутствии американцев, происходит разгерметизация корабля. Русские садятся в аварийный корабль, и то ли успешно приземлятся, то нет, но на станции никого нет, и у русских проблемы на много месяцев - они изучают причины разгерметизации (а жилой блок сгорел, следов не осталось) и лететь на станцию не могут. А значит, не могут попасть на американскую сторону без американцев. Пока у американцев не появится свой корабль. Профит.
    Но надо знать, когда должна прибыть следующая экспедиция, и на каком корабле должен улететь действующий экипаж.
    Не, бред.
  38. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 10:55
    0
    Цитата: voyaka uh
    Если бы работал Мосад, то Скрипаль был бы гарантированно мертв

    Если бы работало ФСБ/КГБ то о Скрипале бы никто и не вспомнил - была бы запись - умер своей смертью и всё.
  39. IrbenWolf Онлайн
    IrbenWolf Сегодня, 11:07
    0
    На дикость похожа версия с заделанным отверстием и проходом ВСЕХ проверок, на ахинею похожа версия с саботажем и риском собственной жизью, для возврата на Землю.

    В любом случае, интеллектуальные и логические навыки людей деградируют.
    Телефон не должен быть умнее своего владельца.
  40. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 11:11
    0
    Количество версий, в том числе якобы подтверждёных, просто завораживает.
    То метеорит, то сборщик, то астронавт, то вредитель найден, то злодея ищут, то клей был, то его не было...
    Складывается впечатление, что у журналистов, в том числе пресс-секретарей разных там роскосмосов, нет вообще никакой информации, вот и фантазируют напропалую.