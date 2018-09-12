СМИ: "Союз" могли просверлить американские астронавты
Издание "Коммерсант" публикует материал с очередной версией о причинах появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз". Напомним, что отверстие небольшого диаметра вызвало разгерметизацию МКС, к которой корабль был пристыкован. Ранее высказывались версии о повреждении обшивки космонавтом, который испытывал "проблемы психологического характера", а также о том, что сверление производилось ещё на этапе сборки корабля.
Новая версия говорит о том, что сверление производилось в космосе, причём американским астронавтом. Эта версия связана с изучением характера сверления отверстия. Характер сверления говорит о том, что "работа", вероятно, осуществлялась в условиях невесомости.
"Коммерсант" со ссылкой на источники в Роскосмосе пишет о том, что нарушение целостности обшивки "Союза" американцы могли осуществить для приближения времени отправки корабля на Землю. Причина названа следующая: на борту мог находиться астронавт, испытывающий проблемы со здоровьем.
Случаи ухудшения самочувствия космонавтов на орбите редки, но они всё же были в истории космических полётов. Один из таких произошёл в 1985 году, когда из-за сокрытия космонавтом проблем со здоровьем в итоге весь экипаж пришлось досрочно возвращать на Землю.
Российская сторона, как сообщается, запросила у американских коллег данные о состоянии здоровья американских членов экипажа. При этом отмечается, что с большой долей вероятности США откажутся от предоставлении такого рода данных, сославшись на врачебную тайну.
Новая версия говорит о том, что сверление производилось в космосе, причём американским астронавтом. Эта версия связана с изучением характера сверления отверстия. Характер сверления говорит о том, что "работа", вероятно, осуществлялась в условиях невесомости.
"Коммерсант" со ссылкой на источники в Роскосмосе пишет о том, что нарушение целостности обшивки "Союза" американцы могли осуществить для приближения времени отправки корабля на Землю. Причина названа следующая: на борту мог находиться астронавт, испытывающий проблемы со здоровьем.
Случаи ухудшения самочувствия космонавтов на орбите редки, но они всё же были в истории космических полётов. Один из таких произошёл в 1985 году, когда из-за сокрытия космонавтом проблем со здоровьем в итоге весь экипаж пришлось досрочно возвращать на Землю.
Российская сторона, как сообщается, запросила у американских коллег данные о состоянии здоровья американских членов экипажа. При этом отмечается, что с большой долей вероятности США откажутся от предоставлении такого рода данных, сославшись на врачебную тайну.
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