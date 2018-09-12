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МЭР: Нынешний курс рубля нереален

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Министр экономического развития России прокомментировал ситуацию с очередным этапом падения рубля. По словам Максима Орешкина, нынешний (низкий) курс рубля связан с "краткосрочным и резким оттоком капитала из России". Не пояснив причин, по которым вдруг обозначился новый "краткосрочный" отток капиталов из РФ, Орешкин отметил, что при нынешних ценах на нефть курс рубля не может быть столь низким.

"При цене барреля нефти на уровне 78 долларов доллар находится на отметке 50 рублей", - заключил глава Минэкономразвития.

"Должен находиться", но почему-то не находится...


МЭР: Нынешний курс рубля нереален


Напомним, что ранее профильные ведомства обозначили среднесрочный курс рубля по отношению к американской валюте на уровне 63-64 единиц. В последние несколько дней рубль просел ниже отметки в 70 рублей, а курс евро поднимался выше планки в 81 рубль.

Однако накануне российская валюта начала отыгрывать позиции. На фоне роста цен на нефть почти до 80 долларов за баррель рубль поднялся по отношению к доллару США на 1,09 р., а по отношению к евро - на 1,21 р. На вечер вторника курсы застыли на следующих отметках: доллар США - 69,47 руб., евро - 80,62.

В МЭР ожидают, что укрепление рубля продолжится. На днях тот же Максим Орешкин призвал россиян продавать иностранную валюту (если она есть), и покупать рубли.
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87 комментариев
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 06:15
    +25
    Этим заявлением представитель правительства расписался в собственной никчемности.
    1. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 06:25
      +23
      Обычно после таких заявлений делается всё наоборот. Как из известного фильма: "значит будут грабить." smile
      1. Татьяна Офлайн
        Татьяна Сегодня, 06:42
        +6
        По словам Максима Орешкина, нынешний (низкий) курс рубля связан с "краткосрочным и резким оттоком капитала из России". Не пояснив причин, по которым вдруг обозначился новый "краткосрочный" отток капиталов из РФ

        Правительственная пенсионная реформа в РФ является лакмусовой бумажкой политической и экономической нестабильности в стране. Вот доллары и прочие капиталы и вымываются из страны. Отсюда и проседание курса рубля к иностранной валюте.
        Естественно, что Орешкин от этом открыто заявить не может, ведь он член правительства РФ.
        В МЭР ожидают, что укрепление рубля продолжится.
        На основании чего? Да на основании силового подавления протестного движения в РФ против пенсионной реформы.
        1. Ст.пропорщик Офлайн
          Ст.пропорщик Сегодня, 09:03
          -1
          Цитата: Татьяна
          Естественно, что Орешкин от этом открыто заявить не может, ведь он член правительства РФ.

          Орешкин не может открыто заявить об, по его мнению, истинных причинах оттока финансов из страны. Это вы понимаете вроде, но требуете раскрыть финансовые секреты. Наивность? Вы же не будете рассказывать малолетнему ребенку о процессах "изготовления" детей детально. А в этом экономическом вареве еще и политика замешана. Правду Вы можете узнать,если захотите лет через много.
        2. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 09:38
          +4
          Ага.либералы в сотни раз больше народу собирают. Протестные движения которых нет,кто подавлял? 2000 человек аж собралось в Москве,и как давай их подавлять. Во Владике аж 150. Вообще водометами били))))
    2. KCA Онлайн
      KCA Сегодня, 06:25
      +2
      Любому правительству выгоден низкий курс нац валюты, чем ниже. тем выгоднее, Китай специально занижал курс юаня, мерикосы каждый день верещали и грозили санкциями, если курс не поднимут, но у Билли и Обамки не хватило духу их ввести
      1. Ингвар 72 Офлайн
        Ингвар 72 Сегодня, 07:02
        +9
        Цитата: KCA
        Любому правительству выгоден низкий курс нац валюты, чем ниже. тем выгоднее

        Но при этом нужен жесткий контроль естественных монополий. А у нас бензин и газ растет вместе с долларом. Кстати пропан подорожал за последние 3 месяца почти в 2 раза. Причем абсолютно необоснованно.
        1. KCA Онлайн
          KCA Сегодня, 07:10
          +2
          Так пропан, как и бензин, продукт крекинга нефти, естественно что вместе с бензином и он дорожает, тем более что автомобилей на пропане много, просто он вырос не плавно, а скачком. Я, конечно, не из МЭР, и вообще не экономист, но, скорее всего, цена на нефтепродукты растёт из-за недостатка НПЗ и потребности закупки при падающем рубле за валюту оборудования для ремонта и модернизации существующих, и постройки новых
          1. zloybond Офлайн
            zloybond Сегодня, 08:32
            +1
            Цена все равно будет расти. Вот например выступил академик и заявил недавно, что стоимость
            производства электро энергии уменьшается...... вопрос.... почему ее стоимость для потребителя все равно растет????....
          2. NKT Офлайн
            NKT Сегодня, 08:59
            +1
            Пропан никаким образом не связан с крекингом нефти. Пропан выделяют из обычного свободного газа или из нефти (он идет как попутный газ - растворенный газ).
            1. KCA Онлайн
              KCA Сегодня, 09:02
              0
              Ну значит я не там информацию читал, где были заявлены оба способа - выделение из попутного, что как я понимаю, практически никто не делает, просто сжигают, и при крекинге
              1. NKT Офлайн
                NKT Сегодня, 09:22
                +2
                Крекинг - это один из процессов выделения из нефти легких УВ (бензиновая фракция, керосиновая и т.д.).
                В свободной газе помимо метана, также содержатся этан, пропан и бутан (единицы процентов), которые выделяют на газоперерабатывающих заводах.
                Попутный газ, который растворен в нефти, содержит больше этан-пропановой группы (иногода до 30-35%), поэтому его кто сжигает, а кто перерабытывает, все зависит от компонентного состава самого газа, но на НПЗ нефть приходит уже практически без него, его выделяют на пунктах подготовки нефти на месторождении.
          3. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 09:41
            +1
            Я не знаю чего у них там нехватка,но я посмотел как два НПЗ модеинезируют Омск и Хабаровск и реально обалдел. Даже не представляю порядка цифр,сколько в них вгрохивают.
      2. DenZ Офлайн
        DenZ Сегодня, 08:05
        +3
        Цитата: KCA
        Любому правительству выгоден низкий курс нац валюты

        Очень спорное утверждение. Низкий курс нац валюты выгоден в первую очередь экспортёрам ( производят за рубли продают за дорогую валюту)
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 10:30
          0
          В России больше половины всего производимого в стране уходит на экспорт - ещё бы, при этом курсе не поставлять.
      3. Leeds Онлайн
        Leeds Сегодня, 08:06
        +1
        Цитата: KCA
        Любому правительству выгоден низкий курс нац валюты, чем ниже. тем выгоднее, Китай специально занижал курс юаня, мерикосы каждый день верещали и грозили санкциями, если курс не поднимут, но у Билли и Обамки не хватило духу их ввести

        Те занижали на копейки и полушки, а рубль из раза в раз дно щупает... Сравнение некорректно.
      4. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 10:12
        0
        Цитата: KCA
        правительству выгоден низкий курс нац валюты, чем ниже. тем выгоднее, Китай специально занижал курс юаня, мерикосы каждый день верещали и грозили санкциями, если курс не поднимут

        С одной стороны правильно, но вы не сказали что низкий курс должен сопровождаться резким развитием национальной экономики! Если развития не происходит, то это полезно только правительству для наполнения бюджета при соответствующем обеднении населения. Не знаю, можно ли от этого правительства дождаться экономического роста.. советники то прежние остались...
    3. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 06:27
      +6
      Хороши наши министры - экономисты, если не проймут отчего рупь 72, а не 50, и не знают отчего деньги из страны бегут. Да это же, даже олигархи себе на пенсию заначки делают. winked
    4. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 06:36
      +5
      К справедливости ради, МЭР не участвует в поддержании или каком то регулировании курса рубля. Этот вопрос нужно адресовать ЦБ, который отвечает за это и Минфину, который ежедневно в больших количествах скупает доллары. Зачем они это делают? Есть конечно и спекулятивная составляющая в падении рубля. Но под действием спекулянтов ослабление рубля обычно носит очень турбулентный характер, с резкими провалами и плавными подъемами. За все годы жизни в современной России мы пережили столько циклов ослабления нашего деревянного рубля, что невольно стали немного разбираться в этом. Так вот, сегодня рубль "опускают" плавно, без скачков, от сессии к сессии.
    5. spirit Офлайн
      spirit Сегодня, 07:11
      0
      Министр похож на обиженного маленького мальчика который что то кому-то пытается доказать,а Рынку все равно что лопочет этот бездарь.
      1. Ст.пропорщик Офлайн
        Ст.пропорщик Сегодня, 09:14
        0
        Цитата: spirit
        Рынку все равно что лопочет этот бездарь.

        Вы похоже из родственников Егора Тимуровича? Рынок САМ все отрегулирует. Бездарь Орешкин - министр, а Вы верно таксуете, не пошли в министры? А экономическая война только разгорается.
    6. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:02
      +5
      На днях тот же Максим Орешкин призвал россиян продавать иностранную валюту (если она есть), и покупать рубли.

      А у меня только рубли и есть и то немножко... request
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 10:33
        0
        Ну уж нет, буду ждать пока рубль до 100 опустится, вот тогда можно будет часть валюты продать.
    7. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 08:43
      +1
      Мы на.... обманули вас с ваучерами, во время дефолта, монетизации льгот, кризисов... Но у нас опять закончилось БАБЛО! Пожалуйста, заплатите налоги!
    8. YarSer88 Офлайн
      YarSer88 Сегодня, 10:03
      0
      В смысле? У нас курс рубля уже давно не сдерживается ЦБ, поэтому правительство тут никаким боком. Раз такой курс на бирже установился, значит он всех устраивает.
  2. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:22
    +8
    Рубль беречь не кому..Раньше копейка рубль берегла, да из оборота ушла..А теперь Орешкин, рубль бережет, да как-то не получается..Капиталы бегут из страны, с его слов..Стой, стрелять буду!..Сказать не кому...
  3. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 06:23
    +14
    Какой там отток капитала - все эти махинации с валютой, чистый сговор определённых лиц. Любая подвижка планки курса - миллионы в карманах участвующих в схеме. Финансисты прекрасно об этом знают и не только они. Огласить участников - могут только они, но круговая порука. У нас все ресурсы ( природные ), мы ими торгуем, а рубль в заднице.
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 06:34
      +5
      Казну рублями наполняют, а нам очередную свежесваренную лапшу на уши вешают.
      1. Ингвар 72 Офлайн
        Ингвар 72 Сегодня, 07:04
        +3
        Цитата: Сергей985
        Казну рублями наполняют

        Вы хотели сказать мошну? wink
        1. Сергей985 Офлайн
          Сергей985 Сегодня, 07:07
          +1
          Вы уж совсем откровенно! belay
    2. Pivot Офлайн
      Pivot Сегодня, 08:08
      +1
      Приятно что хоть, кто то понимает, как надо зарабатывать деньги, это даже ребёнку понятно, взял подешевле, продал подороже. Кому то не хватило денег на остров, он рубль шатнул, всякие бараны заначки скинули и опа кто то стал счастливым обладателем острова где нибудь в тёплых морях. Пока народ не будет покупать валюту в качестве сбережений. Рубль всегда будет скакать.
      1. Андрей НМ Онлайн
        Андрей НМ Сегодня, 11:15
        0
        Цитата: Pivot
        ...и опа кто то стал счастливым обладателем острова где нибудь в тёплых морях

        Было бы правильно, если бы "шатальщики" были собраны на острове, но только в холодных морях, в удобных ватных стеганках и кайлом в руках...
  4. Навигатор 1 Офлайн
    Навигатор 1 Сегодня, 06:29
    0
    Вы хотели сказать падение.
  5. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 06:30
    +11
    Да да, помню я эти заверения. Одна из шишек сбербанка говорила в 14-ом году, что курс доллара не превысит 35руб.
    Помним, надеемся, не верим.
    И да, как тут уже выше отметили: после таких заявлений - будет все ровно наоборот.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:46
      0
      И что потом случилось в 14 году? Не будь Крыма сейчас другая совсем ситуация бы была. Хотите отмотать назад и отказаться?)
  6. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:32
    +5
    Нерезиденты выводят уходят с "развивающегося рынка", корпорации выводят часть возросшей экспортной выручки в долларовые "кошельки". Будет ли разворот глобальных рынков - решает не наш "минфин". Господину Орешкину проще и безопасней "шаманствовать", чем наполнить казну РФ.
  7. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 06:35
    +7
    "При цене барреля нефти на уровне 78 долларов доллар находится на отметке 50 рублей", - заключил глава Минэкономразвития.

    готов купить у него доллары по такому курсу, продаст?
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:52
    +5
    Просто этот человек из той когорты, кому Россия не мать родная, а злая мачеха, вот и нужно ей все во вред делать. По большому счету, ему место дворником -на Калыме, или в солнечном Магадане, раз не в состоянии реально занематься экономикой.
    1. Ингвар 72 Офлайн
      Ингвар 72 Сегодня, 07:04
      +4
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      а злая мачеха

      Дойная корова!
  9. milton Офлайн
    milton Сегодня, 06:54
    +4
    Хорошее заявление от этого бездельника fool ! Если граждане сбросит доллары и купят рубли то именно граждане будут регулировать курс. Вопрос накой ляд в государстве столько дармоедов якобы за этим следящие (ЦБ МинФин. и т. д.)? am
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 07:39
      +1
      Было б чего сбрасывать recourse
  10. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 06:56
    +2
    Максим Орешкин призвал россиян продавать иностранную валюту (если она есть), и покупать рубли.
    - laughing laughing
    1. Вольнопёр Офлайн
      Вольнопёр Сегодня, 08:27
      +1
      Цитата: faiver
      Максим Орешкин призвал россиян продавать иностранную валюту (если она есть), и покупать рубли.
      - laughing laughing

      Да уж. Жорж Милославский уже "не тот" ... no

      wassat
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:00
    +7
    На фоне резкого сброса ОФЗ(облигаций федерального займа), объявления закупки долларов на 8 трлн рублей ЦБ, ожидания повышения учетной ставки ЦБ чего вы ждете, граждане? Давление на курс рубля колоссальное. Ну а из зомбоящика можно лить мантры про "стабильность и улучшение жизни граждан". Медведева то в запой отправляют, то лечиться от ушиба воланчиком, а вы хотите чего-то. Проголосовали в 76,69% за "прошу отнестись с пониманием", теперь терпите "стабильность".
  12. Sovetskiy Офлайн
    Sovetskiy Сегодня, 07:05
    +1
    "При цене барреля нефти на уровне 78 долларов доллар находится на отметке 50 рублей", - заключил глава Минэкономразвития.

    Рубль у нас свободен и никому, ничего он не должен, тем более Орешкину! Да и как иначе может быть при "свободном" рынке то? request laughing
    я свободен словно птица в небесах... lol
  13. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 07:08
    +2
    а кто мешает на законодательном уровне ограничить или полностью запретить отток капиталов заработанных здесь из России, каждая копейка уходящая из России должна быть под отчетна куда пошла, на что пошла, кто потратил, страна должна знать своих героев
  14. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 07:33
    +4
    То есть, минэкономразрухи прямо советует"утопающим" спасаться самостоятельно. Не надо отвлекать серьезных людей от попила бабла.
  15. konstantin68 Офлайн
    konstantin68 Сегодня, 07:39
    0
    Санкции-риски-отток капитала-ослабление рубля. Классика.
    Справедливости ради надо отметить,что рубль недооценен,как и другие валюты.
  16. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:39
    +1
    Цитата: Грац
    а кто мешает на законодательном уровне ограничить или полностью запретить отток капиталов заработанных здесь из России, каждая копейка уходящая из России должна быть под отчетна куда пошла, на что пошла, кто потратил, страна должна знать своих героев

    -----------------------------
    Ну вы прям так скажете. Для этого надо национальное мышление иметь. То, что вы предлагаете, называется "трансграничный контроль за перемещением капитала". Этим Примаков и Маслюков в 1998 году занимались. Следили, чтобы утром и вечером количество валюты в банках не уменьшалось. А нынешней власти выгоден отток капитала, она его поощряет.
  17. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 07:57
    +2
    Цены на импорт растут вслед за курсом(например,многие автомобили с апреля подорожали на 5-10%).Отечественные товары тоже подтягиваются.Можно сказать,что после президентских выборов успешно произведены 4 изъятия из наших кошельков:
    топливо,НДС,пенсионная реформа и теперь снижение покупательной способности рубля.
    Ждем новых гениальных решений и комментариев от МЭР и лично Максима.Орешкина.
  18. akunin Онлайн
    akunin Сегодня, 08:02
    +4
    все зависит в какой реальности ты живеш . в моей реальности все стоит столько за сколько это покупают,а не за сколько продают
    старый анекдот для орешкина(про реальность)
    после авиакатастрофы спаслись украинец(цензурно) и еврей.у украинца мешок сала ,а у еврея мешок золота.
    еврей , глядя на то как украинец наворачивает сало ,захотел есть.
    е:украинец,давай устроим рынок.
    у:давай.
    е:продай мне кусок сала.
    у:продам за мешок золота
    е:ты офигел? где ты видел такую цену?
    у:не нравиться ,походи по рынку,может у кого дешевле.
    вот она реальность
    1. renics Офлайн
      renics Сегодня, 09:46
      0
      «akunin» нет вывода. Вывод здесь простой, нехрен покупать эти доллары и не будет роста цен. Но этот доллар всё-таки нужен для международных расчётов между разными категориями рыночных отношений от отдельного человека до транснациональных корпораций. Когда подписывались Бретон — Вудские соглашения — вот тогда и надо было возмущаться, тогда финансовые представители US кучка банкиров из ФРС то ли объегорили каким-то образом всех подписантов, либо применили к ним давно испытанный ими способ шантажа, политического и экономического давления. Что в те годы послевоенной разрухи в Европе это стало решающим способом. Но и эти договорённости впоследствии со временем нивелировались, и большую их часть США не выполняют и сейчас используют эту созданную за это длительное время мировую финансовую систему как оружие, для достижения своих узкокорыстных целей. Теперь эта финансовая система действует как ловушка, главное втянуть весь мир в эту финансовую пирамиду, откуда выбраться невозможно или можно, но с большим трудом. Но всякий раз государство США, поставленное не службу этим финансистам, будет этому всячески препятствовать, используя для этого дестабилизационные факторы в виде войн, цветных революций и терроризма от своих многочисленных некоммерческих фондов обозначенных ими как для борьбы за демократию. На самом деле всё это подрывные финансовые элементы государственной внешней политики США. Ибо банкиры ФРС США не будут давать эти свеженапечатанные доллары на это, которые не приносят никакой выгоды для них. Из книги американского публициста J. Edward Griffin, Дж Эдварда Гриффина. (Creature from Jekyll Island) Существо с острова Джекилл. Где описывается история создания ФРС и принципы её работы по всему миру.
      1. akunin Онлайн
        akunin Сегодня, 10:36
        0
        Цитата: renics
        Вывод здесь простой, нехрен покупать эти доллары и не будет роста цен. Но этот доллар всё-таки нужен для международных расчётов между разными категориями рыночных отношений от отдельного человека до транснациональных корпораций.
        вот вывод начинается после слова "но",а до этого вы упрощаете очень
        нехрен покупать эти доллары и не будет роста цен
        почему до сих пор не перешли в расчеты в своих валютах? потому что стоимость валют определяется в долларах ,евро,иенах,юанях(как вариант золото ,но его стоимость определяется в долларах),нефть традиционно торгуется в долларах(нефтедоллары). что мы можем предложить миру ,из-за чего мир откажется от доллара?ответ простой - НИЧЕГО.
  19. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 08:05
    -2
    Ещё , в самом начале месяца читал:https://news.mail.ru/economics/34639525/?from=newsapp
    Зачем, из людей, делают идоиов??
    1. renics Офлайн
      renics Сегодня, 10:00
      0
      Сибирский цирюльник (Алексей) Также нет у вас вывода, там написано. Министерство финансов России направит на закупку валюты с 7 сентября по 4 октября текущего года 426,9 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, увеличив ежедневный объем покупок валюты с 16,7 млрд рублей в августе до 21,3 млрд рублей в сентябре. Об этом сообщается в размещенных на сайте ведомства материалах. Копнём глубже в суть самого дела.
      Написано увеличит закупку, а о том где возьмут деньги на это об этом не сообщается. Очень просто, Центробанк России просто напечатает новые рубли увеличивая рублёвую массу и тем самым обесценивая покупательную способность рубля и увеличивая инфляцию в стране. Вот откуда идёт рост цен на всё.
  20. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 08:24
    +4
    может и не реален, но пошел в аптеку за антигипертензионным препаратом- а он подорожал на 50 рублев и составил 900 рублев. Вот это реально!
    1. akunin Онлайн
      akunin Сегодня, 09:41
      0
      вчера пельмени покупал- были 270 ,стали 300
      Цитата: Silvestr
      winked Вот это реально!
  21. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:27
    +3
    Для тех, кто не следит за конъюнктурой. В августе "нерезидетнты " продали ОФЗ примерно на 260 миллиардов рублей. Это ясно чем вызвано... Они покупают доллары и выводят из страны. Вот им и "помогли", подзадрав курс.
    Задирали целенаправлено, ЦБ выкупал валюту с биржи во все возрастающих объемах...продажи
    ОФЗ сменились покупками... И тем кто хочет купить рубли, предложат их купить - по курсу, который обозначил Орешкин. wassat
    Получится такая комбинация, Минфин "наиграет" по 10% и туда, и обратно...
    1. renics Офлайн
      renics Сегодня, 10:12
      0
      Американский доллар не обладает действительной врожденной ценностью. Он, классический пример декретных денег, не имеющих никаких ограничений в их количественном производстве. Его изначальная ценность основывается на готовности людей принимать его, и законы принуждают их делать это.
      И конечно правда, что наши деньги делаются из ничего, но все же следует быть более точным и сказать, что они основаны на долге. И в этом смысле, наши деньги созданы из меньшего, чем ничего. Всё денежное обращение может исчезнуть в банковских склепах и компьютерных чипах, если будут погашены все долги.

      Однако, при нынешней Системе, наши лидеры не могут позволить серьезно сократить ни национальный, ни потребительский долг. Извлечение прибыли в виде процентов из поддельных долгов – ростовщичество, и оно узаконено при Федеральной Резервной Системе.
      Механизм Мандрагоры, с помощью которого Федеральный Резерв превращает долги в деньги, лишь с первого взгляда кажется чем-то сложным, на самом деле, он прост, если каждый вспомнит, что логика при его объяснении не нужна, он всего лишь основан на – сбивании с толку и обмане. Конечный продукт деятельности Механизма Мандрагоры – искусственная экспансия денежного обращения, которое является корнем скрытого налогообложения, именуемого – инфляцией.

      Эта экспансия ведет к сужению покупательной способности, и производит разрушительные циклы «процветания-краха», которые преследуют человечество во всей его истории, во всех случаях, когда существовали «декретные» деньги.
  22. shura7782 Офлайн
    shura7782 Сегодня, 08:30
    +2
    Лично для меня не стоит вопрос, что делать с рублями. По последним экономическим "скачкам , броскам, прорывам" правительства всю свою свободную наличность в валюту.
  23. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 08:34
    +3
    Падение курса рубля вызвано в первую очередь тем, что ЦБ РФ продает рубль на бирже устанавливая его курс по итогам биржевых торгов. Курс рубля в самой большой степени зависит от спроса на валюту. Нынешнее падение курса рубля вызвано тем, что из-за угроза санкций, держатели российских государственных облигаций внешнего займа стали резко их сбрасывать и ЦБ РФ был вынужден их "гасить", выплачивая валюту. Кроме того, из-за угрозы санкций и "повышенного внимания" фискальных органов США к банковскому сектору-банкам осуществляющих операции с РФ и российскими компаниями, все иностранные банки и фонды-держатели российских активов в рублях стали от них избавляться-сбрасывая рубли и переводя их в другую валюту. Из-за этого резко возрос спрос на валюту и упал спрос на рубли, которых оказалось очень много на биржевом рынке. Это и вызвало падение курса рубля. Из-за санкций приток валюты в страну теперь резко ограничен и будет таким оставаться и впредь. Сейчас, на биржах царит резкое падение спроса биржевых спекулянтов к рублю. Он никому там не нужен-спроса практически нет. Так, что если и будет корректировка курса рубля в сторону его понижения(то есть подешевления к доллару), то он будет незначителен-инерционным. Однако есть еще "вторая волна санкций" которую планируют ввести в октябре и еще примерно 12 млрд ценных бумаг РФ находится на руках у иностранных резидентов, если по какой-то причине они начнут их сбрасывать, то ЦБ придется изыскивать валютные резервы для их погашения, что опять же нелестным образом скажется на курсе рубля. Однако в этом случае, ЦБ столкнется только с дефицитом валюты, а вот избытка рублей "частников" на бирже уже не будет-все держатели скинут рубль до этого(уже собственно скинули), так что сильного падения курса рубля к доллару не будет-у биржевых спекулянтов просто не будет лишних рублей на бирже, чтобы нагнетать цену доллару-курс доллара вначале, резко пойдет вверх, а потом столкнувшись с дефицитом рубля так же резко упадет вниз и произойдет "отсечка"-стабилизация.
  24. Breard Офлайн
    Breard Сегодня, 08:42
    +1
    В этой стране отсутствует "власть" способная вести СВОЮ политику...скажем как Китай.
    Америкосы просто грабят..."курсом рубля" и делают это с ведома и вместе с ЦентроБанком России ..хм так ка это "их" структура.
    1. Monster_Fat Офлайн
      Monster_Fat Сегодня, 08:56
      +1
      Это верно. Такая ситуация сложилась в России из-за того, что в ней, до сих пор царит "кудриномика", выработанная и внедренная "лауреатом самой престижной премии МВФ", "финансистом всех времен и народов"- министром финансов РФ г. Кудриным. Ее основные постулаты, одобренные МВФ: 1-банки первичны в экономике, они являются "локомотивами" экономики и следовательно основная поддержка государства - им, 2-"прямое финансирование" вредно-любое финансирование только через кредит, 3-продажа всего должна осуществляться только через биржи, аукционы которые являются рыночными инструментами, фиксированные цены на товары и услуги недопустимы, 4-необходим вывод всех "лишних" денег из экономики и аккумулирование их за границей, развитие экономики должно осуществляться только через внешние заимствования и инвестиции, 5-урезание всех социальных программ до минимума -граждане страны должны оплачивать все сами, и желательно через кредит, для постоянного "кормления" банков, которые таким образом, "высасывают" лишние деньги с внутреннего рынка и тем самым, "уменьшают" инфляцию, 6-наличные деньги должны быть изъяты из оборота и оборот любой копейки должен быть подотчетен и подконтролен государству, 7-свободная конвертация рубля через биржи. 8-любые "рекомендации" МВФ не обсуждаются, а выполняются и пр.
  25. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 08:45
    +2
    После этого он как порядочный человек... Просто обязан застрелиться...
  26. Servisinzhener Офлайн
    Servisinzhener Сегодня, 08:51
    +2
    Занимаемая им должность и название возглавляемого им ведомства что то не очень соответствует тому что он говорит. И так постоянно. Такое ощущение что он работает капитаном очевидность в министерстве общеизвестных фактов.
    Хочется сказать: -Мил человек. Про то какое значение официальной инфляции и курса валют мы и без тебя прекрасно знаем. Делать, то что надо? Как ситуацию улучшить? Министр мать твою экономического развития.
  27. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 08:55
    0
    Цитата: KCA
    Любому правительству выгоден низкий курс нац валюты, чем ниже. тем выгоднее, Китай специально занижал курс юаня,

    Это демпинг. На самом деле обесценивание нац.валюты - ведёт к снижению спроса (надо ли говорить , что капиталисты считают этот параметр одним из наиболен важных ) внутри страны и стагнации экономики ( это в лучшем случае ).
    Не зря капиталисты пытаются всеми способами подстегнуть именно спрос.
    1. Леший1975 Офлайн
      Леший1975 Сегодня, 10:26
      0
      Цитата: lucul
      Цитата: KCA
      Любому правительству выгоден низкий курс нац валюты, чем ниже. тем выгоднее, Китай специально занижал курс юаня,

      Это демпинг. На самом деле обесценивание нац.валюты - ведёт к снижению спроса (надо ли говорить , что капиталисты считают этот параметр одним из наиболен важных ) внутри страны и стагнации экономики ( это в лучшем случае ).
      Не зря капиталисты пытаются всеми способами подстегнуть именно спрос.

      Это только в том случае, если есть заинтересованность в бизнесе на внутреннем рынке. А так как самые богатые и влиятельные (олигархия) занимаются продажами в основном за рубеж (как правило сырья), то чем ниже курс нац. валюты, тем быстрее рост капиталов. И их прямой интерес, что бы внутри страны работник трудился за 1 бакс в день, а если за 1 бакс в месяц, так и еще лучше. Потому как в этом случае себестоимость 1 единицы продукции для них существенно падает. А так конечно, бизнес, ориентированный именно на внутренний рынок, первый заинтересован в высоком покупательском спросе. Но это не наш случай. Наш случай - дикий олигархический капитализм, ориентированный исключительно на внешнюю торговлю. После распада СССР только такой и строим. Зато стабильно, поэтому и в стране стабильность и бакс растет и расти будет тоже стабильно laughing .
  28. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 09:00
    0
    Цитата: Monster_Fat
    Падение курса рубля вызвано в первую очередь тем, что ЦБ РФ продает рубль на бирже устанавливая его курс по итогам биржевых торгов. Курс рубля в самой большой степени зависит от спроса на валюту.

    Только надо добавить - на Нью-Йоркской бирже, т.е по факту нам устанавливают курс .
    Это называется - сели за один стол играть с шулерами и с постоянно меняющимся правилами по их желанию .
    1. Monster_Fat Офлайн
      Monster_Fat Сегодня, 09:27
      +2
      Кстати, я упустил в своем посте один момент, когда говорил, что следующего "скачка" курса доллара не будет из-за отсутствия больших объемов рублей "частников" на бирже. Скачок может быть в том, случае, если государство выделит компаниям типа "народного достояния" и "государственным банкам", как "пострадавшим от санкций", рублевую помощь в больших объемах (десятки-сотни миллиардов рублей), которые те, по своему обычаю, постараются немедленно конвертировать в доллары. Кстати, есть мнение, что именно по такому сценарию и произошло предыдущее падение курса рубля в 2016 году, точнее это сыграло значительную роль, в дополнении и к другим факторам.
  29. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 09:11
    0
    Цитата: Monster_Fat
    все иностранные банки и фонды-держатели российских активов в рублях стали от них избавляться-сбрасывая рубли и переводя их в другую валюту. Из-за этого резко возрос спрос на валюту и упал спрос на рубли, которых оказалось очень много на биржевом рынке. Это и вызвало падение курса рубля. Из-за санкций приток валюты в страну теперь резко ограничен и будет таким оставаться и впредь. Сейчас, на биржах царит резкое падение спроса биржевых спекулянтов к рублю. Он никому там не нужен-спроса практически нет.

    Вот поэтому и нужно переходить на расчёты в нац.валюте , а не в долларах. Тогда и не будем зависеть от спекулянтов и рубль встанет вдруг "всем" нужен.
    1. Monster_Fat Офлайн
      Monster_Fat Сегодня, 10:00
      +1
      Ну сколько раз говорить-ну не получится расчет в национальной валюте-только если себе в убыток. Ведь написано же в моем нижестоящем посте-согласно мировым правилам, торговля осуществляется через биржи и только через валюты CLS, куда ни рубль, ни кстати, юань не входят. Долгосрочные контракты(как и оружие) торгуются в наиболее стабильных валютах чтобы избежать потерь(и ругани при "утряске" курса) при скачках курса. Рубль-нестабильная валюта и она не является клиринговой валютой, поэтому никто нигде не держит эту валюту у себя в банках, ее закупают на биржах по мере надобности. Не проще ли купить ту же нефть(или газ) за "привычные" доллары у той же Саудовской Аравии, минуя покупку "скачущего" "туда-сюда" рубля? Никто не будет связываться с рублем, покуда будут альтернативные предложения в долларах. И самое главное-торговля в рублях невыгодна.....самой России, которая заинтересована в притоке валютной выручки. Торговля ресурсами за валюту в условиях санкций, закрытия рынка внешних заимствований, санкций по оружейным контрактам, остается практически единственным способом получения валюты для государства. Есть способ торговли ресурсами минуя доллар (хотя все равно ценообразование будет идти через долларовый эквивалент) это торговать ресурсами на Шанхайской и Гонконгской Биржах за юани с последующим переводом в золотые фьючерсы, которые можно там же конвертировать в физическое золото.....но....прикол в том, что получив золотые фьючерсы или физическое золото, вы не получите валюту которая необходима для последующей внешнеторговой деятельности, для того чтобы получить валюту за них, их нужно еще и продать.....а вот продать- то, как фьючерсы, так и золото, очень и очень сложно-нет спроса. Нет и все. Не нужны. Нужно будет ждать, когда у кого-то возникнет желание зафиксировать прибыль или еще что, в золото. Можно ждать очень долго, а если еще и введут санкции на биржевую торговлю-покупку любых активов у РФ, то можно и вообще не дождаться.....
  30. Гуру Онлайн
    Гуру Сегодня, 09:11
    0
    Максим Орешкин призвал россиян продавать иностранную валюту (если она есть), и покупать рубли.
    Значит надо покупать доллары. Когда рубль падает, то Мин.фин говорит что рубль в свободном плавании, а когда он повышается (укрепляется) то доллары скупают не давая подняться рублю и называют это необходимостью. Необходимость по мнению чиновников -это что бы Россияне работали за похлебку.
  31. Maverick1812 Офлайн
    Maverick1812 Сегодня, 09:28
    +4
    А Орешкин в курсе, что при таких ценах на нефть, цены на топливо тоже...как бы помягче сказать, ну не должны расти! А вообще, поздравляю всех идиотов, голосовавших за едро! Придет время, зададим каждому вопрос: ну что сынку, помогли тебе твои ляхи!?
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:53
      -1
      Вы сейчас десятки миллионов людей идиотами назвали? Я вас правильно понял?)
      1. Леший1975 Офлайн
        Леший1975 Сегодня, 10:34
        0
        Цитата: Бультерьер
        Вы сейчас десятки миллионов людей идиотами назвали? Я вас правильно понял?)

        Стукануть желаете, мочи нет? Не держите в себе, вредно. Бегите в охранку, и стучите, стучите, стучите. Пернатый наш "друг". И обязательно не забудьте, что самое главное - "великого" ВВП тут многие жёлтым земляным червяком обзывали.
  32. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
    0
    "Должен находиться", но почему-то не находится...

    ... таки да, и объяснить это Орешкин,не может...
  33. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 09:44
    +2
    Цитата: Monster_Fat
    Скачок может быть в том, случае, если государство выделит компаниям типа "народного достояния" и "государственным банкам", как "пострадавшим от санкций", рублевую помощь в больших объемах (десятки-сотни миллиардов рублей), которые те, по своему обычаю, постараются немедленно конвертировать в доллары. Кстати, есть мнение, что именно по такому сценарию и произошло предыдущее падение курса рубля в 2016 году, точнее это сыграло значительную роль, в дополнении и к другим факторам.

    Было такое - ну не смогли они устоять от "наживы " ( поклонение золотому тельцу оно такое , да ) даже ценой обнищания народа .
    Центробанк то хотел как лучше - если бы не переводили выданные рубли в доллары - то и доллар бы выше 40рублей не поднялся.
    1. Monster_Fat Офлайн
      Monster_Fat Сегодня, 10:10
      0
      Именно так. hi Но сейчас за рубль может сыграть, как ни странно, фактор санкций-из-за того, что рубль держать стало "опасно", спекулянтам он стал неинтересен-ну скупят они за доллары рубль, а потом куда его(рубль) девать? если спроса на него в последующем не будет? Продать обратно ЦБ РФ? wink
    2. renics Офлайн
      renics Сегодня, 10:23
      0
      (если бы не переводили выданные рубли в доллары - то и доллар бы выше 40рублей не поднялся) Как не переводить? Если международные расчёты между эмитентами во внешнеторговых оборотах и торговле от России в рублях не принимаются, (таковы правила мировой финансовой пирамиды от ФРС США) такие операции принимаются только среди определённых стран между которыми достигнуты подобные договорённости, остальные требуют доллары или евро.
  34. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:08
    0
    Вопрос к МЭР: а почему такой курс рубля? Фезеушники бестолковые сидят в министерствах и задают дебильные вопросы.
  35. astepanov Офлайн
    astepanov Сегодня, 10:51
    +1
    С ума сойтить! Ишшо более дальнейшее укрепление рубеля! Ежели дело так пойдет, то скоро ихние доллары будем на подтирку харчить! Всей страной рванем на Куршавели, Сейшелы и прочие Мальдивы - при таком-то дармовом баксе чаво ни рвануть! Вустриц жрать будем, ихних мадонн с примадоннами вагонами завезем, чтоб, значить, морально разлагаться! Слава Орешкину, уря Набибулиной!
  36. Леший1975 Офлайн
    Леший1975 Сегодня, 10:52
    0
    "При цене барреля нефти на уровне 78 долларов доллар находится на отметке 50 рублей", - заключил глава Минэкономразвития."
    Орешкин врать не будет. Он всё-таки чиновник в правительстве, а у нас страна и население не такие, что бы врунам и остальным нехорошим личностям вверять управление и судьбу страны. Гражданин Бультерьер это всегда подтвердит, не такие мы. Поэтому полностью доверяя власти, в данном случае в лице Орешкина, пойду к другу Путина - в сбербанк к Грефу, и потребую продать мне баксы по РЕАЛЬНОМУ курсу, т.е. по 50, а по 71,29 (курс в СБ на сегодня) пусть другим лохам продают. И кстати, гражданин Бультерьер (это тот самый, который на ВО за власть рубаху на груди рвёт), считается ли, что я почти всех россиян таким подходом обозвал лохами? Реальный курс должен находится, реальный он тот, по которому мне его продадут, а остальное всё влажные мечты и фантазии, а возможно и галлюцинации

    Р.S. Господи, как же уже достала эта шизофрения власти. Шизофрения – это психическое заболевание, для которого характерно искажение мышления (в виде бреда) и восприятия (в виде галлюцинаций).
  37. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 10:57
    0
    Цитата: Леший1975
    Господи, как же уже достала эта шизофрения власти.

    Да? Вы бы поинтересовались для начала - у кого шизофрения -это национальная черта. ))
    1. Леший1975 Офлайн
      Леший1975 Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: lucul
      Цитата: Леший1975
      Господи, как же уже достала эта шизофрения власти.

      Да? Вы бы поинтересовались для начала - у кого шизофрения -это национальная черта. ))

      Интересуюсь, у кого?
  38. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 11:11
    0
    Цитата: Monster_Fat
    Рубль-нестабильная валюта и она не является клиринговой валютой, поэтому никто нигде не держит эту валюту у себя в банках, ее закупают на биржах по мере надобности. Не проще ли купить ту же нефть(или газ) за "привычные" доллары у той же Саудовской Аравии, минуя покупку "скачущего" "туда-сюда" рубля?

    Это всё так - при условии если энергоресурсов в мире избыток, но пик нефти уже пройден и России нужно стараться торговать только за рубли , при сокращающейся ресурсной базе
    Цитата: Monster_Fat
    Ну сколько раз говорить-ну не получится расчет в национальной валюте-только если себе в убыток.

    Цитата: Monster_Fat
    И самое главное-торговля в рублях невыгодна.....самой России, которая заинтересована в притоке валютной выручки. Торговля ресурсами за валюту в условиях санкций, закрытия рынка внешних заимствований, санкций по оружейным контрактам, остается практически единственным способом получения валюты для государства.

    Валюта нужна , по большому счёту только тогда , когда необходимо закупить то , что в своей стране получить невозможно - как бананы или натуральный каучук при СССР.
    Для снижения валютной зависимости и необходимо развитие своей промышленности, тогда огромная долларовая масса станет не к чему.
    Но если исходить из ситуации - только здесь и сейчас - то тут я с вами соглашусь.
  39. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 11:13
    0
    Цитата: Бультерьер
    Я не знаю чего у них там нехватка,но я посмотел как два НПЗ модеинезируют Омск и Хабаровск и реально обалдел. Даже не представляю порядка цифр,сколько в них вгрохивают.

    Ну это всё же лучше - чем продавать нефть за рубеж - а потом покупать за валюту бензин из нашей же нефти.
  40. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 11:18
    0
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Просто этот человек из той когорты, кому Россия не мать родная, а злая мачеха, вот и нужно ей все во вред делать. По большому счету, ему место дворником -на Калыме, или в солнечном Магадане, раз не в состоянии реально занематься экономикой.

    Как говорил Яценюк - " Украина не является моей исторической родиной , и после окончания премьерского срока я здесь оставаться не собираюсь ".
    Так что эта когорта - шекелей насобирает (с баранов шерсть состригёт ) и домой - на историческую родину.