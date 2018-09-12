МЭР: Нынешний курс рубля нереален

Министр экономического развития России прокомментировал ситуацию с очередным этапом падения рубля. По словам Максима Орешкина, нынешний (низкий) курс рубля связан с "краткосрочным и резким оттоком капитала из России". Не пояснив причин, по которым вдруг обозначился новый "краткосрочный" отток капиталов из РФ, Орешкин отметил, что при нынешних ценах на нефть курс рубля не может быть столь низким."При цене барреля нефти на уровне 78 долларов доллар находится на отметке 50 рублей", - заключил глава Минэкономразвития."Должен находиться", но почему-то не находится...Напомним, что ранее профильные ведомства обозначили среднесрочный курс рубля по отношению к американской валюте на уровне 63-64 единиц. В последние несколько дней рубль просел ниже отметки в 70 рублей, а курс евро поднимался выше планки в 81 рубль.Однако накануне российская валюта начала отыгрывать позиции. На фоне роста цен на нефть почти до 80 долларов за баррель рубль поднялся по отношению к доллару США на 1,09 р., а по отношению к евро - на 1,21 р. На вечер вторника курсы застыли на следующих отметках: доллар США - 69,47 руб., евро - 80,62.В МЭР ожидают, что укрепление рубля продолжится. На днях тот же Максим Орешкин призвал россиян продавать иностранную валюту (если она есть), и покупать рубли.