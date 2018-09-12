На НТВ снова трагикомедия с украинским экспертом. Всё на алтарь рейтинга?

Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня – по … я ему дать не могу в прямом эфире

Ведущий политического ток-шоу на телеканале НТВ Андрей Норкин вновь оказался на переднем крае борьбы с украинскими "медиаэкспертами", приглашаемыми продюсерами в студию. На этот раз ведущий сошёлся в словесном поединке с председателем правления украинского Центра стратегических исследований Павлом Жовниренко. Телепрограмма была посвящена церковному расколу на Украине.Норкин эмоционально отреагировал на то, что Жовниренко постоянно перебивал его во время эфира. На одном из этапов телепрограммы ведущий попросил у технических специалистов отключить украинскому "эксперту" микрофон. Однако после этого ситуация в нормальное русло не вошла. Хотя, на самом деле большой вопрос, что считать "нормальным руслом" для ток-шоу на федеральных каналах, где для привлечения общественного внимания и поднятия рейтинга готовы вступать не только в сомнительного рода полемику с "перетряхиванием грязного белья", но и в драки.Тот же Андрей Норкин в феврале на записи передачи "Место встречи" схватился с другим укроспециалистом - г-ном Суворовым. Ситуация свелась к тому, что в студии пришлось разнимать ведущего и гостя.На этот раз дело до драки не дошло, и Андрей Норкин попросил Жовниренко покинуть студию со словами "Идите отсюда!"Ведущий продолжил:Жовниренко, выходя за кулисы, заявил: "Россия вспрянет ото сна!"Уже неоднократно обсуждалась тема приглашения украинских экспертов "на зарплате". В большинстве случаев эфиры сводятся к перебранкам, за которыми перестают быть слышны разумные доводы сторон. Но для поднятия медийного рейтинга "и так сойдёт".