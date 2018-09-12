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На НТВ снова трагикомедия с украинским экспертом. Всё на алтарь рейтинга?

71
Ведущий политического ток-шоу на телеканале НТВ Андрей Норкин вновь оказался на переднем крае борьбы с украинскими "медиаэкспертами", приглашаемыми продюсерами в студию. На этот раз ведущий сошёлся в словесном поединке с председателем правления украинского Центра стратегических исследований Павлом Жовниренко. Телепрограмма была посвящена церковному расколу на Украине.

Норкин эмоционально отреагировал на то, что Жовниренко постоянно перебивал его во время эфира. На одном из этапов телепрограммы ведущий попросил у технических специалистов отключить украинскому "эксперту" микрофон. Однако после этого ситуация в нормальное русло не вошла. Хотя, на самом деле большой вопрос, что считать "нормальным руслом" для ток-шоу на федеральных каналах, где для привлечения общественного внимания и поднятия рейтинга готовы вступать не только в сомнительного рода полемику с "перетряхиванием грязного белья", но и в драки.

На НТВ снова трагикомедия с украинским экспертом. Всё на алтарь рейтинга?



Тот же Андрей Норкин в феврале на записи передачи "Место встречи" схватился с другим укроспециалистом - г-ном Суворовым. Ситуация свелась к тому, что в студии пришлось разнимать ведущего и гостя.

На этот раз дело до драки не дошло, и Андрей Норкин попросил Жовниренко покинуть студию со словами "Идите отсюда!"

Ведущий продолжил:
Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня – по … я ему дать не могу в прямом эфире


Жовниренко, выходя за кулисы, заявил: "Россия вспрянет ото сна!"

Уже неоднократно обсуждалась тема приглашения украинских экспертов "на зарплате". В большинстве случаев эфиры сводятся к перебранкам, за которыми перестают быть слышны разумные доводы сторон. Но для поднятия медийного рейтинга "и так сойдёт".
Использованы фотографии:
НТВ
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71 комментарий
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  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 06:40
    +15
    Норкин среагировал на заявление этого организма, что ФСБ в целях пропаганды взрывало дома.
    Он раз и два его предупредил, но тот снова заявил, что ВСЕМ это известно и общепризнано.
    Ну он и психанул.
    Ну эмоциональный ведущий. Он одного нацика долго терпел (Суворова), но в итоге ему в морду заехал.
    И правильно. Не постановочно.
    1. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 06:48
      +10
      Молодец Норкин и передачу ведёт, и анекдот расскажет под дежурное хи-хи, и пошлёт подальше. Ну, а нам зачем этот компот, надоело.
      Сами загоняем себя в угол с этой Украиной.
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 06:57
        +26
        Я перестал смотреть ящик из-за этих передач.Собирают в студии всяких убытков,а потом удивляемся почему ведущие срываются
      2. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 10:05
        0
        Цитата: Rusland
        Молодец Норкин и передачу ведёт, и анекдот расскажет под дежурное хи-хи, и пошлёт подальше.

        Согласен! Норкин молодец! А вот автор статьи видимо так не думает... Кто автор-то? Скоморохов?
    2. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 06:50
      +21
      На всех каналах ТВ теле-шоу одна и та же тема: Сирия, Украина, США, Скрипали. О своем народе власть не позволяет. winked
      1. просто экспл Офлайн
        просто экспл Сегодня, 06:59
        0
        тут в один Крым сколько денег понадобилось , а теперь представьте сколько денег понадобится на обустройство и обновление всей Украины ?
        вот поэтому нефть в цене растет , а курс доллара не падает (а раньше курс зависел от цены на нефть) и пенсионный возраст подняли , ибо еще и пенсионеров руины мы не потянем .
        в общем через год два каклы у нас на шее .
        1. gurzuf Офлайн
          gurzuf Сегодня, 10:16
          0
          Что предлагаешь? Крым вернуть с извинениями и контрибуцией? Дорогой Ельцина идешь то...господин.
    3. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 10:24
      0
      Речь не о самом эпизоде, а о том, что недопустимо раз за разом давать слово врагу только ради того, чтобы перебранкой заслонить реальные проблемы.
      Народ усиленно пытаются подсадить на иглу украиновой наркомании, как бы передоза не случилось...
      1. dauria Офлайн
        dauria Сегодня, 10:59
        0
        недопустимо раз за разом давать слово врагу только ради того......


        А действительно, ради чего ? Платить деньги , давать слово, возмущаться, выгонять ( а барышня на галёрке , наверное, стоит с табличками " смех", "вздох", "возмущение" laughing ) ? Да ради одного - " Завтра третья мировая, а сейчас прервёмся на рекламу " Жена ездила в Киев к родне, и там ( удивительное дело) не знают "Славика" laughing
        Иногда кажется, что наше ТВ показывало бы и порнографию, если бы смогло на ней заработать больше, чем на этих шоу. Увы, боюсь, не смогут сделать качественную. wassat
  2. ser65 Офлайн
    ser65 Сегодня, 06:42
    +6
    ради рейтинга.... совсем не умный выпад. а либеральную общественность правильно что приглашают. народ видит на сколько они жалкие, когда их разоблачают.
  3. Titsen Офлайн
    Titsen Сегодня, 06:42
    +24
    Качество российского телевидения упало ниже плинтуса - пипл и так схавает!

    Нас просто держат за дураков!

    А после перевыборов Президента стало твориться просто неописуемое!

    Новости смотреть противно, а про политику и говорить нечего!
    1. Breard Офлайн
      Breard Сегодня, 08:36
      -1
      Хм...наивный !
      Для Российской "власти" ...ну и всех кто сегодня ПРАВИТ! Россией. Кто при "кормушке власти" а сейчас бЫзнесмэнов просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ, только тем кто правильно понимает власть разрешат иметь бизнес, чиновников ..."Нас просто держат за дураков!"
      ...Хм...даже до дураков мы не дотягиваем.
      ...перед выборами так - нечто аморфное - слепим любые результаты - "электорат" .... а в остальном не подразумевается НИЧЕГО! - просто , средство для получения прибыли.
    2. stalkerwalker Онлайн
      stalkerwalker Сегодня, 09:41
      +1
      Цитата: Titsen
      Качество российского телевидения упало ниже плинтуса - пипл и так схавает!

      Есть с чем сравнивать?
      Возможно английское телевидение будет чуть по-интереснее, как, впрочем и испанское. В Англии можно смотреть до 100 бесплатных цифровых каналов. Но каждой 3-й канал - копия какого-то другого. А по ночам там девки голые "пляшут". 20% каналов дублируются в формате HD/
      В Испании примерно так же - около 60-80 бесплатных каналов. И опять - каждый третий повторяется под другим названием. В формате HD - не более 5%.
      В Норвегии тока 3 открытых канала, в Швеции - около 8. В Германии - порядка 20.
      В России 20 открытых цифровых каналов. За 600-800 руб/месяц можно подключиться к сотне и более.

      А вот - есть ли что посмотреть? Это дело вкуса.

      Касательно ток-шоу на российских каналах с участием каких-то там прохвессоров из каких-то там институтов защиты прав и свобод бандеровцев - так я смотрю не все. И НТВ мне не особо нравится. "Время покажет" уже вещает чуть ли не с утра на 1-м канале - и это утомляет. "60 минут" на "России" - на любителя. Возможно только у В.Соловьёва можно встретить серьёзных участников на обсуждении очередных международных проблем. И там хватает свидомых клоунов. Или таких "переобуто-переименованных" как Гриня Винник, в миру Жорик Вайнер.
      Но более интересно слушать мнение своих родных, представляющих и защищающих российские интересы. С.Михеев - один из них.
      А "в споре рождается истина".
  4. loginovich Офлайн
    loginovich Сегодня, 06:49
    -22
    Цитата: Victor_B
    +1
    Норки среагировал на заявление этого организма, что ФСБ в целях пропаганды взрывало дома.

    Цитата: Victor_B
    Норки среагировал на заявление этого организма, что ФСБ в целях пропаганды взрывало дома.
    Он раз и два его предупредил, но тот снова заявил, что ВСЕМ это известно и общепризнано.
    Ну он и психанул.
    .

    А все таки кто дома взрывал? А может нацик и прав?
    1. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 06:52
      +17
      Любезнейший?
      Вы этот вопрос серьезно задали или для провокации?
      А ведь там и следствие было и посадки и уничтоженные террористы.
      Что касается "нацик прав", то это к психиатру!
    2. гильза Офлайн
      гильза Сегодня, 07:12
      +2
      Вы серьёзно сейчас?
    3. kenig1 Офлайн
      kenig1 Сегодня, 07:28
      +3
      А может это инопланетяне?
    4. КОСМОС59 Онлайн
      КОСМОС59 Сегодня, 07:36
      0
      Может быть просветите, для чего ФСБ это было нужно?j
    5. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 10:41
      +4
      Интересная закономерность.
      Любители "объективности", утверждающие, что ФСБ взрывала дома, почему-то возмущаются, когда задают неудобные вопросы по поводу события, семнадцатую годовщину которого как раз вчера отмечали. Вроде бы в обоих случаях и теракты произошли, и спецслужбы имеются, но в наших ФСБшников они свято верят, а их ЦРУшников за людей не считают, дескать, кишка тонка.
      Странное пренебрежение, особенно если вспомнить, сколько раз штатовцы устраивали провокации с гибелью своих людей за последние двести лет, в том числе и для создания повода к войне.
      Так что в американцев я верю, у них в таких делах большой опыт, а вот для наших такое поведение нехарактерно. А если за боевиками и стояла какая-то мощная спецслужба, то это наверняка ЦРУ.
  5. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 06:52
    +5
    вааще пофиг, такие вещи не смотрю... hi
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 06:57
      0
      Несколько альтернатив(все эти ток-шоу) смехопанораме.
      1. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 07:10
        0
        смехопанараму тоже не смотрю
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:56
    +2
    В день, когда Россия воспрянет ото сна, с карты мира исчезнет укроина от слова вообще, а сша потеряют дар речи, и будут тише мыши сидеть у себя за океаном долгие годы.
  7. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:58
    +1
    Интересно, ежели возродить передачу "Музыкальный ринг", там тож мордобои будут...?
    1. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 07:00
      +3
      Обязательно!
      Но там именно для рейтинга.
    2. Reptiloid Онлайн
      Reptiloid Сегодня, 09:59
      0
      Цитата: parusnik
      Интересно, ежели возродить передачу "Музыкальный ринг", там тож мордобои будут...?

      Конечно, будут. Ведь приглашать резконетерпимых людей актуально для всех телешоу. Даже "родственники " дерутся
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:06
    -2
    Анонс должен идти "сегодня в передаче только плевки друг в друга, завтра мордобой, послезавтра обливание оппонента чаем, кофе, мочей -кто как сумеет, в пятницу только мат. .."-чтобы соседи спорщиков приходили в одежде попроще, дабы в случае чаго, не так жалко одежду будет. .. wassat
  9. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:06
    +9
    ток-шоу на федеральных каналах


    Я работаю в хору...Все орут и я ору... как- то так...
  10. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 07:07
    -1
    Эх Норкин ..эх НТВ и вы скатились к шлаку.
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:08
    0
    Мухин, Норкин, Скабеева и Попов, Соловьев, Шейнин. Кто там еще? Ну Бабаян. Всё это медиа-обслуга кремлевской пропаганды, средство отвлечения от внутренних проблем. Я полностью залез на Youtube к Аграновскому, Катасонову, Калашникову и Стрелкову, Алкснису с Сивковым и Ивашовым, ну и вообще смотрю оппозиционные каналы, чтобы не слушать весь этот бред, источаемый из телевизора. После "политологов" на ТВ тут же вылезают полоскуны "светской жизни" типа Малахова, которые нам рассказывают о трусах Волочковой, Максаковой и прочих дам полусвета. Смотреть это невозможно. Смотрю только киношные каналы типа "Дом кино", Наука-2,0, national geo wild про животных.
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:17
      +2
      И правильно. В 90-е, кроме кариеса и женских прокладок, в стране других проблем не было. Сейчас в стране опять все прекрасно, только международную обстановку подправить надо. Если верить телевизору...
    2. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 07:38
      +1
      Цитата: Altona
      Всё это медиа-обслуга кремлевской пропаганды, средство отвлечения от внутренних проблем.

      Всё правильно написали, но почему Кремлёвской?



      Политика "наших" СМИ определяется в госдепе через деньги за рекламу.

      "... В нашей стране формированием рейтингов телепередач занимается исследовательская компания TNS . Она занимается измерением аудитории телеканалов, печатных СМИ, радио и интернет-сайтов, мониторингом рекламы, а также проводит маркетинговые исследования..." весь текст: http://www.aif.ru/

      "... На международном уровне с 2008 г. TNS входит в состав холдинга WPP и его исследовательского подразделения KANTAR ..."

      "... Рейтинги дают каналам возможность планировать эфир так, чтобы максимизировать продажи рекламного времени. На размещение рекламы во время рейтинговых программ каналы устанавливают очень высокие цены..."

      Обратите внимание что у нас рекламируют ТВ, а главное кто конечный хозяин рекламируемого товара. Как правило это зарубежные фирмы. Так через определение рейтингов госдеп фактически "заставляет" бизнесменов финансировать те телеканалы (размещать рекламу своего товара), которые по их мнению проводят правильную политику - чем больше дерьма на наши головы, тем выше рейтинг, тем больше зелёных на счету того или иного СМИ.
    3. SOF Офлайн
      SOF Сегодня, 07:54
      +1
      Цитата: Altona
      Я полностью залез на Youtube к Аграновскому, Катасонову, Калашникову и Стрелкову, Алкснису с Сивковым и Ивашовым

      .....а как жешь...да штож вы так...Эль Мюрида-то пошто забыли??? - он жешь ГЕНИЙ военной стратегии и анализа !!!....только от него реальность нашего провала в Сирии узнать и можно....
  12. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:09
    +1
    Цитата: parusnik
    Интересно, ежели возродить передачу "Музыкальный ринг", там тож мордобои будут...?

    --------------------------
    Ха, конечно. Шнура и Лозу если пригласить, то там такое будет, мама дорогая. laughing Лоза будет всех лечить как музыку писать, чтобы приблизиться по уровню к его "Плоту", а Шнур просто всех матом накроет. laughing
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 09:15
      +1
      А если к этим двоим добавить еще и Ф.Киркорова... laughing ..Смачненько получится...Или представьте,пианист исполняющий классику, против звезды блатного шансона..Будет заваруха.., шоу должно продолжаться.. laughing
      1. Reptiloid Онлайн
        Reptiloid Сегодня, 10:02
        0
        Цитата: parusnik
        А если к этим двоим добавить еще и Ф.Киркорова... laughing ..Смачненько получится...Или представьте,пианист исполняющий классику, против звезды блатного шансона..Будет заваруха.., шоу должно продолжаться.. laughing

        В любом случае должна быть Волочкова.
  13. SEER Офлайн
    SEER Сегодня, 07:25
    0
    А кто автор статьи?
    Просто интересно узнать.
  14. Runoway Онлайн
    Runoway Сегодня, 07:40
    +4
    Вот кто-нибудь смысл вызывать украинскую сторону на каждый канал и что то им доказывать? Зачем в главных новостях рассказывать о каждом "пуке" Порошенко,Климкина,Ляшко,Авакова и прочих??? Зачем народу умышленно загаживать мозги этой темой????
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 09:23
      +1
      Если кто-то народу загаживает мозги, значит это кому-нибудь нужно...
      1. Reptiloid Онлайн
        Reptiloid Сегодня, 10:15
        0
        Цитата: parusnik
        Если кто-то народу загаживает мозги, значит это кому-нибудь нужно...

        На канале ДЕНЬ серьёзное интервью с писателем Романом Василишиным.
  15. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:42
    0
    Цитата: Boris55
    Всё правильно написали, но почему Кремлёвской?

    -----------------------
    Слушайте, Борис, вы уже честно говоря притомили со своим Госдепом. Бабушек веселых по телику тоже Госдеп рекламировал? Не надо все валить на Госдеп. А если Госдеп у нас всесилен, то нафиг нам тогда Путин и вся его команда? Просто как дорогостоящие паразиты? Вы уж как-то определитесь, где у вас хитрый Путин, а где Госдеп. И насчет зарубежных фирм. Разве не Путин с его командой продвигают интересы транснациональных корпораций? В магазине на упаковку посмотрите, там все сплошь Кока-Кола, Пепсико, Монделейз, Юнилевер, Нестле и прочие транснационалы.
    P.S. А фильм Владимира Рудольфовича Соловьева "Москва.Кремль, Путин" тоже Госдеп финансировал?
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 07:56
      -3
      Цитата: Altona
      Слушайте, Борис, вы уже честно говоря притомили со своим Госдепом.

      А разве нет? Разве Россия независима? Разве не они нам назначили олигархов в 90-х которые рулят до сих пор? Разве ЦБ не принадлежит ФРС? Разве Дума не приветствует наших врагов стоя бурными и продолжительными аплодисментами?
      Кстати - Путин отказался их принимать!

      Цитата: Altona
      Разве не Путин с его командой продвигают интересы транснациональных корпораций?

      Каким именно указом Путин продвигает интересы транснациональных корпораций?

      Вся наша жизнь регламентируется Законами, которые принимает всенародно избранная нами Дума с кандидатурами предоставленных нам на выбор всё теми же олигархами из 90-х...

      Если вам так легче, вы можете и дальше верить в доброго (злого) барина.
      1. Меченосец Онлайн
        Меченосец Сегодня, 08:06
        +1
        Цитата: Boris55
        Если вам так легче, вы можете и дальше верить в доброго (злого) барина.

        Ох ...Борис,вы теперь в апологетах НОД Федорова?
        Вы же дня три назад.усиленно выступали за выбор еровцев во власть...то есть поддержали по вашей терминологии злых бояр,которые как бы вы тут не выкручивались-опора "доброго" царя.
        За подпись того или иного закона,лично несет отвественность высшее должностное лицо страны.
        В течение 14 дней с момента принятия законопроекта, президент должен его подписать или же наложить на него вето. После подписи президента, в течение семи дней, данный законопроект должен быть обнародован. В соответствии с ФЗ т 14.06.1994 N 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» текст документа, причем, в полном объеме, публикуется на специализированных федеральных сайтах, а также печатных изданиях. По истечению десяти дней, с момента обнародования, законопроект считается принятым. Впрочем, чаще всего дата вступления закона в силу, указывается в самом тексте законопроекта.
        http://zakon-region.ru/stati/kto-podpisyvaet-zakony-rf-803/
        Теперь как оправдываться будете?
        1. Boris55 Офлайн
          Boris55 Сегодня, 08:20
          -4
          Цитата: Меченосец
          Борис,вы теперь в апологетах НОД Федорова?

          Я большевик. К НОДу и прочим подобным отношения не имею.

          Цитата: Меченосец
          В течение 14 дней с момента принятия законопроекта, президент должен его подписать или же наложить на него вето.

          Если вы ссылаетесь на Конституцию, то потрудитесь давать точное содержание той или иной статьи. Он не должен - он обязан.

          Статья 107 п.3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.

          Право не подписывать законы у президента нет. Это его почётная обязанность.
          1. Меченосец Онлайн
            Меченосец Сегодня, 08:23
            +2
            Цитата: Boris55
            Я большевик

            Не врите,вы сектант КОБ,все время призываете к согласию с политикой ЕР-а это отнюдь не большевицкая логика.это логика по иному зовется.
            Цитата: Boris55
            Если вы ссылаетесь на Конституцию, то потрудитесь давать точное содержание той или иной статьи. Он не должен - он обязан.

            Экий эквилибрист словесный...а что поменялось в том о чем мной сказано и в том что вами написано?Словечко ДОЛЖЕН на Обязан заменили-вы с русским языком не в ладах и пониманием смысла слов?
            1. Boris55 Офлайн
              Boris55 Сегодня, 08:33
              -2
              Цитата: Меченосец
              Словечко ДОЛЖЕН на Обязан заменили-вы

              Это вы так понимаете слово подлежит? Типа может подписать, а может и нет?
              Подлежит подписанию - не оставляет других вариантов для манёвра, как подписать.

              Цитата: Меченосец
              вы с русским языком не в ладах и пониманием смысла слов?

              Перечитайте буквать - некоторым помогает.
              1. Меченосец Онлайн
                Меченосец Сегодня, 08:53
                -1
                Цитата: Boris55
                Перечитайте буквать

                Судя по всему вы его так начитались.что слов вообще не понимаете..
                1. Boris55 Офлайн
                  Boris55 Сегодня, 09:08
                  -2
                  Цитата: Меченосец
                  Судя по всему вы его так начитались.что слов вообще не понимаете..

                  Будьте так любезны, разъясните мне убогому как вы понимаете выражение "подлежит подписанию"?

                  Да и по поводу выборов. Кроме предоставленных нам на выбор кандидатур адекватным был только Воробьёв. Ну не за Белову же голосовать.
                2. parusnik Офлайн
                  parusnik Сегодня, 09:25
                  +1
                  Цитата: Boris55 ...Я большевик
                  ...Улыбнуло, до слёз.. laughing
                  1. Boris55 Офлайн
                    Boris55 Сегодня, 10:24
                    -1
                    Цитата: parusnik
                    ...Улыбнуло, до слёз..

                    Большевизм, как учит история КПСС, возник в 1903*г. на II съезде РСДРП как одна из партийных фракций. Как утверждали его противники, большевики до 1917*г. никогда не представляли собой действительного большинства членов марксистской партии, и потому оппоненты большевиков в те годы всегда возражали против их самоназвания. Но такое мнение проистекало из непонимания разнородными меньшевиками сути большевизма.
                    Большевизм — это не русская разновидность марксизма и не партийная принадлежность . И уж совсем бессмысленен оборот «еврейский большевизм», употребляемый Гитлером в “Майн кампф”, поскольку большевизм — явление духа Русской цивилизации, а не духа носителей доктрины библейского глобального рабовладения на расовой основе.

                    Большевизм существовал до марксизма, существовал в российском марксизме, как-то существует ныне. Будет он существовать и впредь.

                    Как заявляли сами большевики члены марксистской партии РСДРП*(б), именно они выражали в политике стратегические интересы трудового большинства населения многонациональной России, вследствие чего только они и имели право именоваться большевиками. Вне зависимости от того, насколько безошибочны большевики в выражении ими стратегических интересов трудового большинства, насколько само это большинство осознаёт свои стратегические интересы и верно им в жизни, суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а именно в этом:
                    в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь долговременные стратегические интересы трудового большинства, желающего, чтобы никто не паразитировал на его труде и жизни. Иными словами, исторически реально в каждую эпоху суть большевизма в деятельной поддержке переходного процесса от исторически сложившегося толпо-“элитаризма” к многонациональной человечности Земли будущей эры.
                    1. Меченосец Онлайн
                      Меченосец Сегодня, 10:39
                      0
                      Цитата: Boris55
                      Большевизм — это не русская разновидность марксизма и не партийная принадлежность .

                      Ба...это надо понимать заява кобовского апологета на некое сокровенное знание?
                      А чем оно подтверждается.без шелухи и излишних слов?ничем.
                      Большевизм,есть применение учения марксизма к РЕАЛИЯМ и нуждам именно России и никак иначе,отступление от этого принципа с момента "воцарения" никитки кукурузного привело к катастрофе.
                      Цитата: Boris55
                      большевики члены марксистской партии РСДРП*(б), именно они выражали в политике стратегические интересы трудового большинства населения многонациональной России, вследствие чего только они и имели право именоваться большевиками.

                      Ба...осенило Бориса...в начале комментария он отказываетбольшевикам в марксизме.а тут явным образом подтверждает.
                      Борис.сектанство в КОБ вас доведет до нехороших последствий.заканчивайте штудировать методички настоянные на квазирелигиозных и псевдополитических изысках...
                      Цитата: Boris55
                      Иными словами, исторически реально в каждую эпоху суть большевизма в деятельной поддержке переходного процесса от исторически сложившегося толпо-“элитаризма” к многонациональной человечности Земли будущей эры.

                      бла бла бла кобовский вид НЛП,уводящий от реального понимания ситуации.
  16. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:46
    0
    А зачем смотреть то эту муть?
  17. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:57
    +2
    Цитата: Boris55
    Если вам так легче, вы можете и дальше верить в доброго (злого) барина.

    -------------------------
    Так это вы верите в злой Госдеп. Вся верхушка и весь капитализм российского розлива - это зло, которое такие как вы борисы оправдывают.
  18. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:58
    +2
    Цитата: Boris55
    Каким именно указом Путин продвигает интересы транснациональных корпораций?

    ---------------------
    Так все указы последние-это продвижение интересов не наших. НДС нам во благо? Бензин дорожает нам во благо? В ВТО мы вступили зачем, получили от него что то?
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 08:07
      -4
      Цитата: Altona
      НДС нам во благо? Бензин дорожает нам во благо? В ВТО мы вступили зачем, получили от него что то?

      Серьёзно? belay
      - кто поднял цены на бензин?
      - кто повысил НДС до 20%?
      - кто повышает пенсионный возраст?
      - кто повысил ЖКХ на 2%?
      Вы считаете, что всё это сделал Путин? Значит вы ни чего не понимаете в устройстве государственной власти и их функциональных обязанностей. Начните с изучения Конституции РФ.
      1. Меченосец Онлайн
        Меченосец Сегодня, 08:27
        0
        Цитата: Boris55
        Серьёзно?
        - кто поднял цены на бензин?
        - кто повысил НДС до 20%?
        - кто повышает пенсионный возраст?
        - кто повысил ЖКХ на 2%?
        Вы считаете, что всё это сделал Путин?

        Кто это все утвердил?Вы впрямь ничего не понимаете.
  19. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:09
    +3
    Цитата: Boris55
    - кто поднял цены на бензин?
    - кто повысил НДС до 20%?
    - кто повышает пенсионный возраст?
    - кто повысил ЖКХ на 2%?
    Вы считаете, что всё это сделал Путин? Значит вы ни чего не понимаете в устройстве государственной власти и их функциональных обязанностей. Начните с изучения Конституции РФ.

    --------------------------------
    Подписи чьи стоят под указами об изменении НДС и налога на НДПИ? Вы там совсем уже чтоли? Подписывает все законы Президент. В том числе про и пенсионный возраст тоже. Вы там с Госдепом совсем чтоли? А Конституцию надо бы вам почитать, кто все утверждает. Задолбали уже с Непричемышем Путиным.
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 08:27
      -2
      Цитата: Altona
      Подписи чьи стоят под указами

      Под ЗАКОНАМИ! Смотри мой пост выше - Сегодня, 08:20
      Разницу между Законами и Указами - понимаете или нет?
      Законы принимает Дума, а Указы издаёт президент!
      1. Меченосец Онлайн
        Меченосец Сегодня, 10:41
        0
        Цитата: Boris55
        Законы принимает Дума, а Указы издаёт президент!

        Кто чего принмает и так ясно.а вот кто чего отменяет?Ну кась.проявите недюжинную волю.к ответу...
        Не трудитесь, ответ на поверхности-Своим собственным указом - не может. Однако, он может инициировать процедуру отмены такого закона двумя способами:

        1) Путем использования права законодательной инициативы.

        2) Путем обращения в Конституционный суд с целью проверки этого закона на предмет соответствия Контституции РФ. Учитывая, что Президент РФ имеет огромное волияние на формирование состава КС - можно предположить, что вероятность признания такого закона не конституционным по его желанию довольно велика. В таком случае Закон утратит силу с момента его принятия.
        А вот Указ.ГД отменить не в силах.
  20. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:12
    +3
    Цитата: SOF
    ....а как жешь...да штож вы так...Эль Мюрида-то пошто забыли??? - он жешь ГЕНИЙ военной стратегии и анализа !!!....только от него реальность нашего провала в Сирии узнать и можно....

    --------------------------------
    У нас демократия вроде, я могу смотреть то, что считаю нужным и верить соответственно тем или иным источникам. Или вы тут "лечить" собрались кому что смотреть и слушать? Себя лечите, уважаемый, а не лезьте с глупыми советами.
  21. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:28
    +2
    Цитата: Boris55
    Под ЗАКОНАМИ! Смотри мой пост выше - Сегодня, 08:20

    ---------------------
    А ПОД ЗАКОНАМИ ТЕМ БОЛЕЕ!
  22. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:30
    +2
    Цитата: Boris55
    Право не подписывать законы у президента нет. Это его почётная обязанность.

    ----------------------
    Капец, это финиш. Всё, Борис, до свидания, почетный вы наш.
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 08:35
      -2
      Цитата: Altona
      Капец, это финиш. Всё, Борис, до свидания, почетный вы наш.

      Ещё раз - внимательнейшим образом изучите Конституцию РФ.
    2. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 08:43
      +2
      Цитата: Altona
      Капец, это финиш. Всё, Борис, до свидания, почетный вы наш.

      У меня уже давно сложилось такое мнение, что Боря стебется просто над нами. Троллит так тонко.
      1. Boris55 Офлайн
        Boris55 Сегодня, 08:58
        -1
        Цитата: мордвин 3
        У меня уже давно сложилось такое мнение, что Боря стебется просто над нами.

        Цитирование Конституции РФ - это тролинг? laughing

        Если в ней написано, что закон подлежит подписанию президентом, то у президента нет ни какой другой возможности, как его не подписать. Иначе - не соблюдение Конституции, болотная и импичмент.

        А то, что это не совпадает с устоявшимся мнением о том, что президент - царь, так это не отменяет того, что написано в Основном законе страны.
  23. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 08:39
    +1
    Ха, сами приглашают, неплохо платят, а потом и хвастают победами над ними.
    Наверняка и побои хорошо оплачиваются.

    как минимум, лысый украинец уже на эти деньги квартиру в москве купил. (сообщали).

    Ненужный на ТВ не попапдет.
  24. Ставрос Офлайн
    Ставрос Сегодня, 08:44
    0
    Зачем звать на передачу гостя,заранее зная,что у него совсем другая точка зрения на многие вопросы.
  25. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 09:33
    0
    Тв это бизнес. А все я так понимаю хотят смотреть программу время образца 80 года, крестьянский час по воскресениям?))) при работающих 3-4 каналах?))) сейчас их сотни на любой вкус. Не нравится НТВ смотрите другие. На вкус и цвет. Кому совсем не в моготу,на ютубе куча либеральных или коммунистических помоек. Всем хватит. А Норкин ведет свое шоу как ему хочется. Это вкусовщина господа. Давайте в следующий раз поспорим что лучше водка или коньяк.) примерно тоже самое обсуждать кому что нравится по ящику.
  26. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:45
    0
    ... бороться с укрофашизмом надо и на телеканале, и не давать укронацистам вести себя борзо, РАЗ УЖ ПРИГЛАСИЛИ ИХ НА ПЕРЕДАЧУ, вести себя соответствующим образом, а не распускать "пальцы веером"... Норкин молодец, обломил очередного укроэксперда... angry
  27. Антарес Онлайн
    Антарес Сегодня, 10:11
    0
    укроспециалистом

    что это за элемент "новости"? Издевательство над русским языком, важностью подачи информации, элемент грубой информационной войны или просто низкий уровень подачи материала?
    Честно сказать-я думал такое может быть только в рубрике "Мнения" ну и в Аналитике от Каменева и прочих "специалистов"
    Теперь по новости. Перебирать грязное белье политических новостей это круто.
    он старше меня – по … я ему дать не могу в прямом эфире

    присутствие такого в "новости" поднимает ее рейтинг несомненно...это по нашему по простому, решение все проблем, мордобой в прямом эфире и все рейтинги наши....(еще что то про ВР пишут...)
    По новости я понял еще одну вещь. Ведущий-низкопробный гопник, а "специалист на российской зарплате" больше патриот (на словах) России, чем все в студии... laughing вот она "российская зарплата" животворящая что делает...
    Ну и главный итог.
    Обсуждение "церковного раскола". Давно уже Кремль принял решение идти на этот раскол своим решением по Украине. Это одна из ступенек. Неизбежных. Речь идет о финансовых потоках одного из столпов "скреп"(РПЦ)+влияние.
    Ну обрежут РПЦ влияние на Украину и финансы. С рядовым россиянином пока ничего не случиться.(если разуметься не решаться компенсировать церковные потери каким нибудь налогом)
  28. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:31
    0
    Нашим ведущим надо молоко за вредность давать, после общения с такими укромерзавцами, они же специально бучу устраивают, эти Кофтуны, Окары, Охрименки, Суворовы и прочая шелупонь. У меня другой вопрос, а зачем вообще приглашать этих ушлепков, да еще платить им деньги, надо приглашать вменяемых, как допустим Погребинский, Килинкаров, Бережная(царство ей небесное). Они могут не соглашаться с позицией россиян и представителей Донбасса допустим об объединении наших народов, но звать откровенных гадов, когда у нас своих гаденышей хватает типа Эммануэля, Сытина и прочих прохиндеев, я этого не понимаю, зачем нагнетать обстановку.