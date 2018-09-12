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Киев предложил НАТО задерживать российские суда в Босфоре

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Украинские нардепы внесли очередное предложение по противодействию России на Чёрном и Азовском морях. В украинской кунсткмере, которая официально носит название Верховной рады, заявлено, что НАТО должно заняться задержаниями российских судов, следующих через пролив Босфор.

Председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Украине могли бы помочь зарубежные партнёры. По её словам, «в ответ на действия российских пограничников на Азовском море страны НАТО могли бы задерживать российские суда, следующие в Чёрное море».

Гопко:
А почему бы не задерживать их на 10, 20, 30 дней или на месяц, как они делают с нашими и иностранными судами?



Напомним, что ранее другой представитель украинских «элит» - Георгий Тука – предлагал привлекать натовские боевые корабли для сопровождения украинских судов в акватории Чёрного и Азовского морей.

Между тем, украинское военное командование сообщает об усилении в районе Азовского моря.

Киев предложил НАТО задерживать российские суда в Босфоре


Командующий сухопутными войсками Украины генерал Сергей Попко отчитывается посредством Фейсбука:

В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооружённых Сил Украины, усиленное группировки Вооружённых Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении.

С этой целью, осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья. Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации.


В командовании сухопутными войсками Украины также обсудили варианты совершенствования территориальной обороны.


Использованы фотографии:
Фейсбук
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27 комментариев
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  1. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 08:12
    +10
    Гопко ! Попко ! Гройсман ! Вальцман .... Украына едына ... laughing Я фонарею от них
    1. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 08:28
      +6
      Гопко:
      ...в ответ на действия российских пограничников на Азовском море страны НАТО могли бы задерживать российские суда, следующие в Чёрное море...

      Гопко забыла у Наты спросить, а Нате это надо?
      За каких-то умалишённых - себе проблемы на ровном месте создавать wassat
      1. oleg-gr Офлайн
        oleg-gr Сегодня, 08:34
        +6
        Хохлы решили, что НАТО должно... Действительно, древние украинцы являются "прародителями" всего человечества.
      2. mishaia_23 Офлайн
        mishaia_23 Сегодня, 08:49
        +2
        Гопко забыл у Наты спросить

        Вообщето пролив Босфор это территория Турции, а она с НАТО на ножах из-за продажи комплексов ПВО С-400 и летающего топора
        F-35...
        Личных отношений Путина и Эрдогана.
        Так, что великие украинцы могут забыть эти свои ХОТЕЛКИ
        1. Dave36 Офлайн
          Dave36 Сегодня, 09:23
          +2
          Да бросьте вы...Милые бранятся - только тешатся..Турция страна НАТО! И только благодаря прекрасным отношениям султана с Платоновым - он завалив безоружную сушку отделался помидорами...все верно..По сабжу...могут запросто начать кошмарить наш торговый флот. Вы еще не поняли? За пределами наших границ они могут практически ВСЕ!
      3. sib.ataman Онлайн
        sib.ataman Сегодня, 10:36
        0
        Эта Гопко типичный гопник с Крещатика, но совершенно без мозгов и нюха, по которому, видимо, давно ничего не прилетало!
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 08:30
      +2
      А всё таки не забыли " братья " классику! Помещик Манилов любим в нэньке..
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 08:16
    +5
    На фото встреча в "Филях", напоминает аналогичное в "Масках", не хватает только официантки, которой по заднице хлопнули и назвали вертихвосткой. smile
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:23
      +10
      hi Непонятно : из какого захолустного ПТУ этих депутатов берут ? Конвенция Монтрё им незнакома от слова "совсем" ? Деградация крепчает , однако ... fool
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 08:36
        +4
        Паша , доброе утро! hi , для них это какие то ругательные слова ... lol
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:38
          +3
          И тебе доброго дня , Витя ! hi
          Цитата: cniza
          для них это какие то ругательные слова

          Угу , как в том анекдоте - Рабиндранат Тагор . wassat
      2. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 10:10
        0
        Паша привет! hi
        Цитата: bouncyhunter
        Конвенция Монтрё им незнакома от слова "совсем" ?

        Это не для рады, тут надо образование иметь. request , в раде надо уметь только микрофон включать, остальное там не надо от слова совсем, более того, чем большую глупость спорешь, тем рейтинг выше. request
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 10:38
      0
      Не троньте святое! Фили тут не причём! Эти мерзавцы окопались в Бабьем Яру!
  3. Pivot Офлайн
    Pivot Сегодня, 08:16
    +5
    Ну в статье все сказано, кунсткамера, не добавить не убавить.
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 10:39
      0
      Есть что добавить! Паноптикум или сенпертарий! На выбор!
  4. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:19
    +8
    И вот такой гадюшник под боком у себя мы терпим. Такую раковую опухоль, совершенно не нужную. Капиталистическая Украина подкидывает проблем капиталистической России, наращивая противоречия. Но мы будем стойко сдерживать оплеухи лишь бы не было войны и санкций. Такая тактика все равно ничем хорошим не закончиться, хвост надо было рубить сразу и еще вчера.
    1. Dave36 Офлайн
      Dave36 Сегодня, 09:34
      0
      Так мы основной спонсор данного бесятника...
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 10:42
      0
      Россия не ящерица рубить хвосты! Да ещё и не вечер на дворе. Кстати, ход за нами-мы его ещё не делали!
  5. Сергей985 Офлайн
    Сергей985 Сегодня, 08:36
    0
    Зачем любой бред, доносящийся из окраины тиражировать по всему свету?
  6. Феникс_Львов Офлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 08:40
    +1
    Ага, добрая НАТА придёт и всё для бандеровского борова сделает )
  7. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:40
    +4
    НАТО должно заняться задержаниями российских судов, следующих через пролив Босфор.

    Хочу чтобы НАТО,служил мне и был у меня на посылках! laughing
  8. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
    0
    Председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила

    ... ну не одного нормального в том стаде!... пастух им нужен нормальный, и вместо посоха - автомат... angry
  9. Антарес Онлайн
    Антарес Сегодня, 09:59
    0
    Новости из Украины одним построением новости на ВО( с добавлением отсебятины) уже абсурдны--чего авторы новостей и добиваются...
    Речь идет о ответке за блокаду азовских портов, от осмотра и задержки российского потока(азовских портов РФ) украинскими и международными средствами, до аналогичной угрозы в международных портах.Пока готовятся предложения и выноситься в Совбез ООН.
    Я понимаю отношение ура патриотов к данной теме, но все не так просто. Делать вид что все хорошо и какая там Украина ничего не может сделать "Великой и могучей" вовсе не значит что можно хиханьки хаханьки. Всегда найдется тот-кому в какой то момент это сыграет на руку.
    Один из элементов долгой игры против Кремля, один из кирпичиков этой войны. В долгую Запад всегда выигрывал.И не в последнюю очередь из за самоуверенности и ура шапок.
    1. stalkerwalker Онлайн
      stalkerwalker Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: Антарес
      Один из элементов долгой игры против Кремля, один из кирпичиков этой войны. В долгую Запад всегда выигрывал.И не в последнюю очередь из за самоуверенности и ура шапок.

      Ждите...
      Будем вам, свидомым, зрада. Когда-нибудь. Одну уже дождались, доскакались.
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 10:46
      0
      Может из своего глаза бревно сначала выдернете, вернув российские суда и экипажи на родину?
  10. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:34
    0
    Кроме гомерического хохота никаких эмоций. А шо скажет Гидрант Мальдивский?
  11. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:43
    0
    Когда уже Россия действительно достойно ответит этим шестеркам ? До каких пор позволять будет унижать себя и озабочено комментировать этот бред....