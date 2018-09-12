Киев предложил НАТО задерживать российские суда в Босфоре

А почему бы не задерживать их на 10, 20, 30 дней или на месяц, как они делают с нашими и иностранными судами?

В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооружённых Сил Украины, усиленное группировки Вооружённых Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении.



С этой целью, осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья. Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации.

Украинские нардепы внесли очередное предложение по противодействию России на Чёрном и Азовском морях. В украинской кунсткмере, которая официально носит название Верховной рады, заявлено, что НАТО должно заняться задержаниями российских судов, следующих через пролив Босфор.Председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Украине могли бы помочь зарубежные партнёры. По её словам, «в ответ на действия российских пограничников на Азовском море страны НАТО могли бы задерживать российские суда, следующие в Чёрное море».Гопко:Напомним, что ранее другой представитель украинских «элит» - Георгий Тука – предлагал привлекать натовские боевые корабли для сопровождения украинских судов в акватории Чёрного и Азовского морей.Между тем, украинское военное командование сообщает об усилении в районе Азовского моря.Командующий сухопутными войсками Украины генерал Сергей Попко отчитывается посредством Фейсбука:В командовании сухопутными войсками Украины также обсудили варианты совершенствования территориальной обороны.