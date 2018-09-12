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США заблокировали допуск российского самолёта в рамках «открытого неба»

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Представитель США заблокировал допуск обновленного российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору по открытому небу без объяснения причины, передает РИА Новости сообщение начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.



Рыжков рассказал, что Россия в рамках Договора со 2 по 11 сентября провела мероприятие по международному освидетельствованию самолета наблюдения Ту-214ОН, оснащенного цифровой камерой российского производства OSDCAM4060.


По его словам, испытания прошли успешно, по их итогам, представители 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты обновленного самолета над территориями их государств, являющихся участниками Договора по открытому небу.

Протокол не подписал лишь один участник мероприятия – руководитель делегации из США. Он, в нарушении положений Договора, не стал объяснять причины своего отказа поставить подпись под итоговым документом, сославшись на прямое указание Вашингтона.

Как отметил Рыжков, американцы не могут смириться с тем, что Россия, оснастив самолет цифровым оборудованием, опередила США на 5-7 лет. В то же время Вашингтон в очередной раз продемонстрировал остальным государствам, что во главу угла он ставит политические вопросы, а не соответствие самолета требованию Договора.

Он добавил, что Москва считает Договор по открытому небу одним из краеугольных камней европейской безопасности и настаивает на возвращении США в поле Договора, а также требует от американской администрации разъяснений своего поведения в соответствии с его положениями.

Напомним, Договор по открытому небу подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет государствам-участницам открыто фиксировать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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28 комментариев
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  1. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 08:22
    +8
    Соглядатаев у штатов много, им можно и покочевряжиться, нам же нужно по аналогии перекрыть воздух остальным, тем самым уравняться, т.е. похоронить договор.
    1. oleg-gr Офлайн
      oleg-gr Сегодня, 08:30
      +4
      Сначала американцы создают проблемы другим участникам договора, а потом будет ответная реакция. Вот так все и разваливается.
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:51
      +6
      Матрасы в своём репертуаре , ничего нового ...
      1. Семен1972 Офлайн
        Семен1972 Сегодня, 09:12
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Матрасы в своём репертуаре , ничего нового ...

        Валить их пора.
        1. Татьяна Офлайн
          Татьяна Сегодня, 10:05
          +2
          Прочла статью – и невольно вспомнились зрительные ассоциации про нравы американцев, как таковых. А именно

          Студенткой я была в командировке в Европе. Стою в холле и разговариваю с палестинцем. Напротив нас метров в 6-ти находится лифт. К лифту подходят двое парней. Один из них девушка. Когда подошёл лифт, то американец, открывая его, просто пихнул от себя его двери ногой. Причём пихнул дверь точно так же, как это сделал Президент США Обама, покидая после своего выступления зал на одной из публичных конференций. Смотри видео ниже.
          Я от увиденного просто, молча, обалдела! А палестинец на моё это изумление сказал мне: «Это американцы. Вот так они входят в наши дома у меня на Родине! Русское оружие – самое лучшее!»

          Добавлю к этому.
          Вот точно так же американцы - политиканы из Вашингтона - пробивают себе дорогу вперёд в международных отношениях по установлению своего «мирового» порядка» во всём мире, пиная ногами все ставшие им неугодными международные договоры, которые они же со всеми ранее и заключили.

          ОБАМА ВЫБИВАЕТ НОГОЙ ДВЕРЬ!!! Опубликовано: 1 апреля 2011 года.
    3. Хагалаз Офлайн
      Хагалаз Сегодня, 09:10
      -1
      На сколько я понял (глубже Википедии копать некогда), американцы возражают только против обновлённого Ту-214. В 17м году Ту-154 допускали.
    4. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 09:52
      0
      Поддерживаю, но МИД может выразить опять озабоченность , небось у них, в МИДе РФ, целый отдел штампует озабоченности!
  2. Серж Горелый Офлайн
    Серж Горелый Сегодня, 08:23
    +7
    Американцы всегда соблюдают договоры. Выгодные для себя. Невыгодные- в унитаз. Привет "товарищам" Шеварднадзе end Козыреву, иудам.
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 08:37
    +2
    В то же время Вашингтон в очередной раз продемонстрировал остальным государствам, что во главу угла он ставит политические вопросы, а не соответствие самолета требованию Договора.
    ...США плевали на международные договоры и законы...Они главнюки в мире..Что интересно, остальные стороны договора, действия США не осудили и порицание не высказали, дескать, попрание договоренностей,промолчали в тряпочку...
    1. Семен1972 Офлайн
      Семен1972 Сегодня, 09:13
      -2
      Цитата: parusnik
      ...США плевали на международные договоры и законы...Они главнюки в мире.

      Вообще то Россия главней США, Путин это доказал уже сотни раз..продолжайте дальше преклоняться и ныть.
  4. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 08:45
    +5
    Ответные меры будут в виде ограничений для американской стороны. Однако, над Россией, в рамках "Открытого неба" летает всё НАТО, а не только США...
  5. Henderson Офлайн
    Henderson Сегодня, 08:47
    +1
    Сами американцы объясняют это тем, что Россия ограничила полеты по программе "Открытое небо" над Калининградским анклавом. Вопрос кто врет?
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 09:11
      +4
      Цитата: Henderson
      0
      Сами американцы объясняют это тем, что Россия ограничила полеты по программе "Открытое небо" над Калининградским анклавом.

      Чтобы позволить американцам висеть над Калининградской областью скока они хотели, пришлось бы ограничить полёты гражданской авиации что в силу географического положения анклава неприемлемо.
      Может их ещё и в попу надо было поцеловать?
      1. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 09:53
        0
        В анус поцеловать, но губы. предварительно смазать красным перцем чили.
  6. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 08:51
    0
    США провоцируют на ответные аналогичные меры, а потом обвинят Россию в срыве Договора.
  7. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 09:03
    +2
    Москва считает Договор по открытому небу одним из краеугольных камней европейской безопасности

    вытащить и выкинуть...
    1. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 09:15
      -2
      Расейская дипломатия показывает слабость. Впрочем, она и так - бесконечно слаба перед Западом. И в основном - служит ему... Лавров - один среди тысяч предателей-подчинённых. Будь ты трижды начальником, а когда не на кого опереться...
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:47
        0
        Странная информация о Лаврове и "Расейской дипломатии". Радио свобода wink
  8. Противный Офлайн
    Противный Сегодня, 09:04
    0
    Прикольно будет, если мы амерам разрешим летать над нашей страной.
    1. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 09:12
      -2
      Разрешают, да ещё как!
  9. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 09:10
    -1
    Ну и не надо стелиться перед американцами: чёрта лысого им, а не разведка и контроль!
  10. Хорон Офлайн
    Хорон Сегодня, 09:18
    0
    Представитель США заблокировал допуск обновленного российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору по открытому небу без объяснения причины

    Значит есть что скрывать,а российскую территорию они смогут осматривать с помощью союзников!
  11. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:53
    0
    Протокол не подписал лишь один участник мероприятия – руководитель делегации из США

    ... не допускать мерикатосов к облёту нашей территории и дело с концом, нечего им в рот заглядывать...
  12. kolyhalovs Офлайн
    kolyhalovs Сегодня, 10:26
    0
    Эскалация.
  13. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 10:30
    0
    Видимо есть что прятать! Вообще, этот договор полное фуфло, как показала жизнь! Нет никакого доверия между государствами, и никогда не было! Просто некоторых развели на лоха! А временная уступчивость не гарантирует от наглости, коварства и агрессии! Что дальнейшие события подтвердили не единожды! Пить ЕБН надо было меньше, прежде чем такие договора заключать!
    1. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: sib.ataman
      Пить ЕБН надо было меньше, прежде чем такие договора заключать!

      Что толку сейчас об этом вспоминать, дело сделано, надо минимизировать убытки от этих договоров.
  14. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 10:38
    0
    Так может нам тоже в одностороннем порядке не пускать янкесов летать над нашей территорией?
    И вообще, нужно денонсировать все международные договоры, по которым Россия лишена блокирующего голоса.
  15. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:40
    0
    Следующий шаг с нашей стороны, блокирование полетов полосатых над Россией. Как аукнется, так и откликнется.