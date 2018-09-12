США заблокировали допуск российского самолёта в рамках «открытого неба»
Представитель США заблокировал допуск обновленного российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору по открытому небу без объяснения причины, передает РИА Новости сообщение начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Рыжков рассказал, что Россия в рамках Договора со 2 по 11 сентября провела мероприятие по международному освидетельствованию самолета наблюдения Ту-214ОН, оснащенного цифровой камерой российского производства OSDCAM4060.
По его словам, испытания прошли успешно, по их итогам, представители 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты обновленного самолета над территориями их государств, являющихся участниками Договора по открытому небу.
Протокол не подписал лишь один участник мероприятия – руководитель делегации из США. Он, в нарушении положений Договора, не стал объяснять причины своего отказа поставить подпись под итоговым документом, сославшись на прямое указание Вашингтона.
Как отметил Рыжков, американцы не могут смириться с тем, что Россия, оснастив самолет цифровым оборудованием, опередила США на 5-7 лет. В то же время Вашингтон в очередной раз продемонстрировал остальным государствам, что во главу угла он ставит политические вопросы, а не соответствие самолета требованию Договора.
Он добавил, что Москва считает Договор по открытому небу одним из краеугольных камней европейской безопасности и настаивает на возвращении США в поле Договора, а также требует от американской администрации разъяснений своего поведения в соответствии с его положениями.
Напомним, Договор по открытому небу подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет государствам-участницам открыто фиксировать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.
Рыжков рассказал, что Россия в рамках Договора со 2 по 11 сентября провела мероприятие по международному освидетельствованию самолета наблюдения Ту-214ОН, оснащенного цифровой камерой российского производства OSDCAM4060.
По его словам, испытания прошли успешно, по их итогам, представители 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты обновленного самолета над территориями их государств, являющихся участниками Договора по открытому небу.
Протокол не подписал лишь один участник мероприятия – руководитель делегации из США. Он, в нарушении положений Договора, не стал объяснять причины своего отказа поставить подпись под итоговым документом, сославшись на прямое указание Вашингтона.
Как отметил Рыжков, американцы не могут смириться с тем, что Россия, оснастив самолет цифровым оборудованием, опередила США на 5-7 лет. В то же время Вашингтон в очередной раз продемонстрировал остальным государствам, что во главу угла он ставит политические вопросы, а не соответствие самолета требованию Договора.
Он добавил, что Москва считает Договор по открытому небу одним из краеугольных камней европейской безопасности и настаивает на возвращении США в поле Договора, а также требует от американской администрации разъяснений своего поведения в соответствии с его положениями.
Напомним, Договор по открытому небу подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет государствам-участницам открыто фиксировать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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