Ситуация в Сирии. Журналист развенчал миф о катастрофе в Идлибе
Боевики начали съемки «химической атаки» на западе провинции Идлиб. Исламисты ударили по жилым районам города Хама. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В минувшие сутки турецкие войска, базирующиеся в кантоне Африн, открыли огонь по военным объектам курдов (YPG) в городе Тель-Рифат. В свою очередь, курдские вооруженные формирования вновь предприняли попытку атаки позиций протурецкой «свободной армии» (ССА). Однако запущенные ими ударные дроны были уничтожены на подлете к городу Джараблус недалеко от границы с Турцией.
Правительственные войска приступили к обследованию пустынных территорий на границе между Хомсом и Дейр-эз-Зором, где всё еще могут скрываться боевики ИГ (группировка запрещена в РФ). Во второй половине дня в сторону Хомса также направились самолеты ВКС России, отметили источники.
В городе Джиср Аш-Шугур начались съемки сцен постановочной химатаки с целью провоцирования нового ракетного удара западной коалиции по сирийским правительственным объектам. По некоторым данным, часть отснятого боевиками материала уже передана западным СМИ.
Тем временем журналист британского издания The Independent Роберт Фиск в своем материале опроверг предупреждения со стороны США, ООН и ФРГ «о гуманитарной катастрофе, химической атаке и армагеддоне». За 2 дня поездок вдоль всей границы Идлиба ему так и не удалось обнаружить якобы сосредоточенные возле провинции войска САР численностью до 100 тыс. человек. По словам Фиска, единственная «массированная группировка», которую он встретил, оказалась стадом овец. Журналист также ожидал увидеть сирийских солдат с противогазами – верным признаком приближающейся химатаки, но таковые ему так и не встретились. «Нельзя сказать, что на северном фронте без перемен. Но и войны еще нет», – заключил Фиск.
Накануне исламисты нанесли новые удары по мирным кварталам административного центра провинции Хама, после чего сирийская армия была вынуждена приступить к ответным боевым действиям. Под их обстрелом оказались опорные пункты джихадистов в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Аз-Закат и Калаат Аль-Мудик.
В минувшие сутки турецкие войска, базирующиеся в кантоне Африн, открыли огонь по военным объектам курдов (YPG) в городе Тель-Рифат. В свою очередь, курдские вооруженные формирования вновь предприняли попытку атаки позиций протурецкой «свободной армии» (ССА). Однако запущенные ими ударные дроны были уничтожены на подлете к городу Джараблус недалеко от границы с Турцией.
Правительственные войска приступили к обследованию пустынных территорий на границе между Хомсом и Дейр-эз-Зором, где всё еще могут скрываться боевики ИГ (группировка запрещена в РФ). Во второй половине дня в сторону Хомса также направились самолеты ВКС России, отметили источники.
В городе Джиср Аш-Шугур начались съемки сцен постановочной химатаки с целью провоцирования нового ракетного удара западной коалиции по сирийским правительственным объектам. По некоторым данным, часть отснятого боевиками материала уже передана западным СМИ.
Тем временем журналист британского издания The Independent Роберт Фиск в своем материале опроверг предупреждения со стороны США, ООН и ФРГ «о гуманитарной катастрофе, химической атаке и армагеддоне». За 2 дня поездок вдоль всей границы Идлиба ему так и не удалось обнаружить якобы сосредоточенные возле провинции войска САР численностью до 100 тыс. человек. По словам Фиска, единственная «массированная группировка», которую он встретил, оказалась стадом овец. Журналист также ожидал увидеть сирийских солдат с противогазами – верным признаком приближающейся химатаки, но таковые ему так и не встретились. «Нельзя сказать, что на северном фронте без перемен. Но и войны еще нет», – заключил Фиск.
Накануне исламисты нанесли новые удары по мирным кварталам административного центра провинции Хама, после чего сирийская армия была вынуждена приступить к ответным боевым действиям. Под их обстрелом оказались опорные пункты джихадистов в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Аз-Закат и Калаат Аль-Мудик.
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