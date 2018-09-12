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Ситуация в Сирии. Журналист развенчал миф о катастрофе в Идлибе

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Боевики начали съемки «химической атаки» на западе провинции Идлиб. Исламисты ударили по жилым районам города Хама. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В минувшие сутки турецкие войска, базирующиеся в кантоне Африн, открыли огонь по военным объектам курдов (YPG) в городе Тель-Рифат. В свою очередь, курдские вооруженные формирования вновь предприняли попытку атаки позиций протурецкой «свободной армии» (ССА). Однако запущенные ими ударные дроны были уничтожены на подлете к городу Джараблус недалеко от границы с Турцией.


Правительственные войска приступили к обследованию пустынных территорий на границе между Хомсом и Дейр-эз-Зором, где всё еще могут скрываться боевики ИГ (группировка запрещена в РФ). Во второй половине дня в сторону Хомса также направились самолеты ВКС России, отметили источники.

В городе Джиср Аш-Шугур начались съемки сцен постановочной химатаки с целью провоцирования нового ракетного удара западной коалиции по сирийским правительственным объектам. По некоторым данным, часть отснятого боевиками материала уже передана западным СМИ.

Тем временем журналист британского издания The Independent Роберт Фиск в своем материале опроверг предупреждения со стороны США, ООН и ФРГ «о гуманитарной катастрофе, химической атаке и армагеддоне». За 2 дня поездок вдоль всей границы Идлиба ему так и не удалось обнаружить якобы сосредоточенные возле провинции войска САР численностью до 100 тыс. человек. По словам Фиска, единственная «массированная группировка», которую он встретил, оказалась стадом овец. Журналист также ожидал увидеть сирийских солдат с противогазами – верным признаком приближающейся химатаки, но таковые ему так и не встретились. «Нельзя сказать, что на северном фронте без перемен. Но и войны еще нет», – заключил Фиск.

Накануне исламисты нанесли новые удары по мирным кварталам административного центра провинции Хама, после чего сирийская армия была вынуждена приступить к ответным боевым действиям. Под их обстрелом оказались опорные пункты джихадистов в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Аз-Закат и Калаат Аль-Мудик.
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. Albatroz Онлайн
    Albatroz Сегодня, 09:03
    -14
    Войнушки за границей, при проблемах внутри России - это уже даже не смешно
    1. oleg-gr Офлайн
      oleg-gr Сегодня, 09:05
      +9
      Каждый о своем. Очередной эпизод информационной войны.
    2. arhPavel Офлайн
      arhPavel Сегодня, 09:24
      +4
      Такие комментарии мне напоминают логику дочки, зачем заправлять кровать, если вечером всё равно расправлять.
      В принципе, не вижу проблем внутри РФ, есть точки роста, есть непонимание некоторыми жителями стратегических целей РФ вырывание из общего контекста узкоспециализированных фактов и в связи с этим постоянный бубнеж о мифических проблемах.
      1. karelia-molot Офлайн
        karelia-molot Сегодня, 09:32
        +5
        Ну что вы набросились на дитятку. Ему же не смешно - проблемы его истязают. Каждое утро просыпается человек, решает дюжину общероссийских проблем - а к вечеру их опять полсотни народиться успевает. Тут уж не до шуток явно. Да и не до внешней политики совсем...
        А вы все - брёвна бесчуственные, неспособные проникнуться болью души настоящего русского интеллигента...
      2. Гуру Онлайн
        Гуру Сегодня, 09:36
        -5
        Да какие у нас проблемы внутри России -нет проблем, просто работаем за похлебку от зарплаты, до зарплаты, а когда еще и хлебушек появляется то Путинисты-Либерасты тут же его отнимают в форме повышения НДС, цен на бензин и т.д. А так, всё хорошо -прекрасная маркиза - всё хорошо. laughing
    3. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 10:10
      0
      Что вы именуете проблемами? Масло закончилось, тухлое мясо в магазинах по таллонам, за гнилой рыбой с ночи приходится занимать очередь? Или лень работать, что бы заработать на масло, мясо и рыбу? Или бомбы на голову падают каждый день? Или сосед живёт лучше чем вы? Проблема только одна- не бегут 7 нянек подтирать всё, что течёт!
  2. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 09:07
    +1
    Вот это особо понравилось:
    В минувшие сутки турецкие войска, базирующиеся в кантоне Африн, открыли огонь по военным объектам курдов (YPG) в городе Тель-Рифат. В свою очередь, курдские вооруженные формирования вновь предприняли попытку атаки позиций протурецкой «свободной армии» (ССА).
    ...Курды предприняли атаку, на "хороших" террористов, поддерживаемых Турцией..А турки атаковали курдов..Турция для себя решила, кто для нее террористы, а кто нет..
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:12
      +2
      Цитата: parusnik
      Турция для себя решила, кто для нее террористы, а кто нет

      Курдов турки давно террористами считают . Ну а ССА для турков - как "умеренная" оппозиция для США . У всех свои интересы и свои бармалеи .
  3. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 09:29
    0
    которую он встретил, оказалась стадом овец. Журналист также ожидал увидеть сирийских солдат с противогазами –

    Матросы на зебрах.
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    +1
    В городе Джиср Аш-Шугур начались съемки сцен постановочной химатаки с целью провоцирования нового ракетного удара западной коалиции по сирийским правительственным объектам

    ... ждут не дождутся мерикатосы и Ко этих фуфлосъёмок... пока они председательствуют в СБ ООН обязательнго воспользуются своей же провокацией...
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 10:18
      0
      По заказу истеблишмента с капиталистского холмика снимают "блокбастер" - Сирия в хим-дыме! А их "коллеги" посреди моря изготовились отобразить второй сезон-Томагавки в дерьме!
  5. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:48
    0
    Бармалеев к ногтю, неважно как, важно, как можно быстрей, чтобы у правильной стороны потерь было меньше.