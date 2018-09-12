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США задумались о военных базах в Греции. В Афинах не возражают

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Американское военное командование запланировало на ближайшее время проведение ряда переговоров с греческим правительством. Темой переговоров станет возможное расширение военного присутствия армии США на территории этой страны за счет использования ее военно-воздушных и военно-морских баз, сообщает североамериканское издание The Wall Street Journal.

США задумались о военных базах в Греции. В Афинах не возражают


По сведениям источников издания, переговоры инициировала американская сторона на фоне обострения напряженности обоих стран с Турцией. При этом отмечается, что Вашингтон не предполагает размещения американских сил в Греции на постоянной основе. По крайней мере, об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. По его словам, американское командование считает благоприятными имеющиеся возможности для временного размещения своих войск на территории Греции.


Также отмечается, что использование США военных баз в Греции не рассматривается в качестве альтернативы авиабазы Инджирлик в Турции. В то же время, благоприятный климат в Греции позволяет проводить военные маневры круглогодично, а географическое и геополитическое расположение военных баз в Греции делают их очень привлекательными для США.

Ранее сообщалось, что правительство Греции предложило Пентагону свои военные базы для размещения американских военнослужащих.
Использованы фотографии:
https://www.erepublik.com/en
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11 комментариев
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  1. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 09:07
    +1
    Кто бы сомневался? Откаты, накаты, тёплые закаты...
    Греция давно не православная. Це - масонская и воровская страна, раздербанившая всё, что только можно.
    Чёрные полковники - рулят?
    1. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:17
      -1
      Ау, где братушкофилы? Мы же "браття".... Опять кинули... И так трёхсотый раз.
  2. oleg-gr Офлайн
    oleg-gr Сегодня, 09:07
    0
    Ну да, ну да. Пора "исключительных" осеменителей завести в Грецию для улучшения генофонда..
  3. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 09:08
    0
    Ну, раньше по предсказанию греков, Константинополь должны были отвоевать русские отдав потом грекам. Наверно в 21 веке это будут американцы.
  4. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 09:29
    0
    Греки всерьез верят, что наличие военной базы США на их территории гарантирует им независимость и помощь в войне с Турцией? Чувствуется, что любовь к мифам у эллинов в крови...
    1. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 09:43
      0
      Цитата: Безликий
      Греки всерьез верят, что наличие военной базы США на их территории гарантирует им независимость и помощь в войне с Турцией?

      Сами заманивают оккупантов, а как выгонять будут? А если США захочет повоевать с Россией, греки понимают, что это конец их цивилизации. Мишень цела, пока в нее не выстрелят
    2. AID.S Онлайн
      AID.S Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: Безликий
      Греки всерьез верят, что наличие военной базы США на их территории гарантирует им независимость и помощь в войне с Турцией? Чувствуется, что любовь к мифам у эллинов в крови

      А что, у них война? Турки под Афинами? А с другой стороны, они просто переманивают у конкурента жирного клиента-покровителя.
  5. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:36
    0
    Греки продажные.
  6. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:58
    0
    При этом отмечается, что Вашингтон не предполагает размещения американских сил в Греции на постоянной основе

    ... это для детей ясельной группы... чуть постарше поймут, что всё это очередное мерикатосовское враньё...
  7. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 09:59
    +2
    В русском языке слово греки произошло от термина грехи (т.е. грешные). Так именовали чернецов-проповедников мессионеров, приходивших в древнюю Русь от ромеев проповедовать христианство, за их весьма невоздержанное поведение. А сами себя они всегда именовали ахейцами ( кстати, пришлыми на Перенеи из передней Азии семитов). Никогда они братушками нам не были! Совершенно разные мы народы! А миф о том, что мы духовные братья ими поддерживался только с одной целью-что-то урвать от России для себя!
  8. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:51
    0
    Кончились потомки древних греков, остались одни барыги.