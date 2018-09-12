США задумались о военных базах в Греции. В Афинах не возражают

Американское военное командование запланировало на ближайшее время проведение ряда переговоров с греческим правительством. Темой переговоров станет возможное расширение военного присутствия армии США на территории этой страны за счет использования ее военно-воздушных и военно-морских баз, сообщает североамериканское издание The Wall Street Journal.По сведениям источников издания, переговоры инициировала американская сторона на фоне обострения напряженности обоих стран с Турцией. При этом отмечается, что Вашингтон не предполагает размещения американских сил в Греции на постоянной основе. По крайней мере, об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. По его словам, американское командование считает благоприятными имеющиеся возможности для временного размещения своих войск на территории Греции.Также отмечается, что использование США военных баз в Греции не рассматривается в качестве альтернативы авиабазы Инджирлик в Турции. В то же время, благоприятный климат в Греции позволяет проводить военные маневры круглогодично, а географическое и геополитическое расположение военных баз в Греции делают их очень привлекательными для США.Ранее сообщалось, что правительство Греции предложило Пентагону свои военные базы для размещения американских военнослужащих.