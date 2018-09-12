США задумались о военных базах в Греции. В Афинах не возражают
Американское военное командование запланировало на ближайшее время проведение ряда переговоров с греческим правительством. Темой переговоров станет возможное расширение военного присутствия армии США на территории этой страны за счет использования ее военно-воздушных и военно-морских баз, сообщает североамериканское издание The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания, переговоры инициировала американская сторона на фоне обострения напряженности обоих стран с Турцией. При этом отмечается, что Вашингтон не предполагает размещения американских сил в Греции на постоянной основе. По крайней мере, об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. По его словам, американское командование считает благоприятными имеющиеся возможности для временного размещения своих войск на территории Греции.
Также отмечается, что использование США военных баз в Греции не рассматривается в качестве альтернативы авиабазы Инджирлик в Турции. В то же время, благоприятный климат в Греции позволяет проводить военные маневры круглогодично, а географическое и геополитическое расположение военных баз в Греции делают их очень привлекательными для США.
Ранее сообщалось, что правительство Греции предложило Пентагону свои военные базы для размещения американских военнослужащих.
По сведениям источников издания, переговоры инициировала американская сторона на фоне обострения напряженности обоих стран с Турцией. При этом отмечается, что Вашингтон не предполагает размещения американских сил в Греции на постоянной основе. По крайней мере, об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. По его словам, американское командование считает благоприятными имеющиеся возможности для временного размещения своих войск на территории Греции.
Также отмечается, что использование США военных баз в Греции не рассматривается в качестве альтернативы авиабазы Инджирлик в Турции. В то же время, благоприятный климат в Греции позволяет проводить военные маневры круглогодично, а географическое и геополитическое расположение военных баз в Греции делают их очень привлекательными для США.
Ранее сообщалось, что правительство Греции предложило Пентагону свои военные базы для размещения американских военнослужащих.
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