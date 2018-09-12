Пентагон: Военного союза России и Китая не будет

Я вижу мало того, что может в долгосрочной перспективе стать поводом для объединения России и Китая (в военном плане). Обе эти страны действуют в своих интересах.

Военные учения «Восток-2018», стартовавшие накануне в России, комментируют в американском военном ведомстве. Американцев явно обеспокоил тот факт, что в маневрах совместно с российскими военнослужащими участие принимают и представители НОАК (Народно-освободительной армии Китая). При этом в США заявляют фактически о «разовой акции» по привлечению Россией китайских военнослужащих к маневрам.По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, никакого военного союза из совместных учений РФ и КНР в дальнейшем не будет создано.Мэттис:Таким был ответ главы Пентагона на вопрос о том, могут ли Москва и Пекин договориться о создании военно-политического союза. Приводился пример возможному противовесу НАТО.Российские военные учения «Восток-2018» являются наиболее масштабными после распада Советского Союза. В них принимают участие около трёхсот тысяч военнослужащих и десятки тысяч образцов военной техники, включая корабли ВМФ и авиацию ВКС России.Один из эпизодов учений – применение средств по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Применяются радиоэлектронные комплексы «Силок-01» и «Житель». Это их дебют на масштабных учениях «Восток-2018».