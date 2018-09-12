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Пентагон: Военного союза России и Китая не будет

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Военные учения «Восток-2018», стартовавшие накануне в России, комментируют в американском военном ведомстве. Американцев явно обеспокоил тот факт, что в маневрах совместно с российскими военнослужащими участие принимают и представители НОАК (Народно-освободительной армии Китая). При этом в США заявляют фактически о «разовой акции» по привлечению Россией китайских военнослужащих к маневрам.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, никакого военного союза из совместных учений РФ и КНР в дальнейшем не будет создано.

Мэттис:
Я вижу мало того, что может в долгосрочной перспективе стать поводом для объединения России и Китая (в военном плане). Обе эти страны действуют в своих интересах.



Таким был ответ главы Пентагона на вопрос о том, могут ли Москва и Пекин договориться о создании военно-политического союза. Приводился пример возможному противовесу НАТО.

Российские военные учения «Восток-2018» являются наиболее масштабными после распада Советского Союза. В них принимают участие около трёхсот тысяч военнослужащих и десятки тысяч образцов военной техники, включая корабли ВМФ и авиацию ВКС России.

Пентагон: Военного союза России и Китая не будет


Один из эпизодов учений – применение средств по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Применяются радиоэлектронные комплексы «Силок-01» и «Житель». Это их дебют на масштабных учениях «Восток-2018».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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35 комментариев
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  1. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 09:15
    +9
    Стадия отрицания. laughing
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 09:18
      +5
      Интересы у каждого свои, но они ведь могут совпадать.
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 09:23
        +7
        Цитата: Сергей985
        Интересы у каждого свои, но они ведь могут совпадать.

        Кроме интересов бывают ещё и угрозы. А угроза одна - международные преступники управляющие США.
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 09:26
          +7
          Очкует Мэтис, им бы только клин вбивать и дробить всех и вся, а тут понимаешь союз вырисовывается..
        2. oleg-gr Офлайн
          oleg-gr Сегодня, 09:27
          +8
          Будет или не будет - не в компетенции Пентагона. Чем больше американцы наглеют, тем шансов больше.
          1. freddyk Офлайн
            freddyk Сегодня, 09:31
            +2
            Цитата: oleg-gr
            Будет или не будет - не в компетенции Пентагона. Чем больше американцы наглеют, тем шансов больше.

            Ну разве только из принципа. " Враг моего врага мой друг" Китай может быть нам союзником, временным.
          2. Dashout Онлайн
            Dashout Сегодня, 09:55
            +2
            Цитата: oleg-gr
            Будет или не будет - не в компетенции Пентагона. Чем больше американцы наглеют, тем шансов больше.

            С одной стороны - так! С другой стороны, уверенность полосатых опирается на мощную пятую колонну в России, которую уже давно надо бы подавить!!!
            1. Metallurg_2 Офлайн
              Metallurg_2 Сегодня, 10:40
              0
              уверенность полосатых опирается на мощную пятую колонну в России, которую уже давно надо бы подавить

              Нельзя подавить: она везде: в Кремле, в Белом доме, в парламенте, в Центробанке...
    2. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Сегодня, 09:22
      +4
      Военного союза России и Китая не будет
      К сожалению ( или к счастью ) союзник из Китая тот ещё. Всё себе на уме. Они может спят и видят территорию России от Дальнего Востока до Урала своей...
      1. neri73-r Офлайн
        neri73-r Сегодня, 09:33
        +3
        Цитата: Starover_Z
        Военного союза России и Китая не будет
        К сожалению ( или к счастью ) союзник из Китая тот ещё. Всё себе на уме. Они может спят и видят территорию России от Дальнего Востока до Урала своей...

        Может и так, но китайцы чётко понимают, что они следующие у англосаксов "на обед" после нас, так что не все так просто в этом мире!
        1. Nychego Офлайн
          Nychego Сегодня, 09:48
          -1
          Цитата: neri73-r
          Может и так, но китайцы чётко понимают, что они следующие у англосаксов "на обед" после нас, так что не все так просто в этом мире!

          При этом они могут в некоторый удобный для этого действа момент, руководствуясь логикой СССР образца 1939 года, попросту "отодвинуть" границы за счёт "большой Польши" - России и отнюдь не на пару сотен км.
          Но это пока из сферы домыслов и допущений.
          1. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 09:55
            -1
            Цитата: Nychego
            Но это пока из сферы домыслов и допущений.

            Это вероятно ровно на столько же, насколько вероятны отказ американской верхушки от претензий на мировое господство и перевод внешней политики США в мирное русло.
            1. Nychego Офлайн
              Nychego Сегодня, 10:08
              0
              Цитата: Серый брат
              Это вероятно ровно на столько же, насколько вероятны отказ американской верхушки от претензий на мировое господство и перевод внешней политики США в мирное русло.

              Но состоится несколько раньше такого перевода.
              yes
              1. Серый брат Онлайн
                Серый брат Сегодня, 10:14
                0
                Цитата: Nychego
                Но состоится несколько раньше такого перевода.

                Нападать на ядерную державу экономически невыгодно. Разве только чужими руками, но у китайцев там таких нет.
          2. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 10:00
            +2
            Цитата: Nychego
            у "отодвинуть" границы за счёт "большой Польши" - России и отнюдь не на пару сотен км.

            Польша сама была не против свои границы отодвинуть за счёт Чехословакии, что они и сделали, да и на восток поляки тоже посматривали. Шакал, он и есть шакал.
            1. Nychego Офлайн
              Nychego Сегодня, 10:13
              0
              Цитата: Серый брат
              Польша сама была не против свои границы отодвинуть за счёт Чехословакии, что они и сделали, да и на восток поляки тоже посматривали.

              Ну мы как-то тоже не против оказались поделиться их землями с Грузией (да в общем-то и Хохланд с Молдовой тоже, по мнению ряда россиян, нам немного территорий "задолжали").
              Рвут тех, кто ослаблен и тогда, когда можно оторвать. Вон, американцы что с Техасом, что с Калифорнией в своё время знатно порезвились, а позднее с Кубой и Филиппинами.
              1. Серый брат Онлайн
                Серый брат Сегодня, 10:23
                0
                Цитата: Nychego
                Рвут тех, кто ослаблен и тогда, когда можно оторвать.

                В 90-х у Китая был шанс, они им не воспользовались несмотря на не неурегулированные территориальные тёрки. Теперь и этого нет - на Даманском теперь китайские пограничники, по весне, льдины первичными половичными признаками расталкивают.
    3. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:49
      +1
      Цитата: Серый брат
      Стадия отрицания. laughing

      Ага. Напомнило снятый на Мосфильме крымский мост.
  2. Константин Шевченко Онлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 09:19
    -2
    Тут они правы. Китай опасен как и США. Китай вполне может преподнести нежданчик как ФЕ в 41.
  3. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 09:20
    +3
    Я вижу мало того, что может в долгосрочной перспективе стать поводом для объединения России и Китая (в военном плане). Обе эти страны действуют в своих интересах.

    Как истинный американец, Мэттис не может увидеть основной причины. laughing
  4. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 09:20
    0
    Конечно не будет..Китай вопрется куда нибудь и мы обязаны будем помочь.Что касается китайцев..они нас танцуют по полной..но воевать за нас точно не будут..скорее с нами..
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: Dave36
      0
      Конечно не будет..Китай вопрется куда нибудь и мы обязаны будем помочь

      Оборонительный союз наиболее вероятен. Условия могут быть различными, такой договор может действовать вообще в отношении действий одной отдельно взятой страны.
      Догадайтесь какой. laughing
      1. Dave36 Офлайн
        Dave36 Сегодня, 09:32
        +1
        Маловероятен...у нас только один интерес - мы китаю ресурсы, они нам импортозамещение...
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 09:44
          0
          Цитата: Dave36

          Маловероятен...

          Уже может существовать в виде негласных договорённостей. Если ничего не предпринимать то по очереди сожрут обоих, не знаю кем нужно быть чтобы не осознавать этого.
          1. Dave36 Офлайн
            Dave36 Сегодня, 09:51
            0
            Поверьте..жрать не будут..а ставить на место - уже ставят на всех фронтах..
            1. Серый брат Онлайн
              Серый брат Сегодня, 10:08
              0
              Цитата: Dave36
              0
              Поверьте..жрать не будут..а ставить на место - уже ставят на всех фронтах..

              Пупок развяжется. "Ставить" и "поставить" это разные вещи, это как собака кусающая за колёса проезжающие мимо автомобили - укусить может, а прокусить нет.
    2. arhPavel Офлайн
      arhPavel Сегодня, 09:29
      0
      Интересно, на чем основано ваше мнение? Были ли какие исторические факты?
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 09:47
        -1
        Цитата: arhPavel
        Интересно, на чем основано ваше мнение?

        На мульке что Китай обязательно попрётся завоёвывать Дальний Восток. Избитая агитка.
  5. freddyk Офлайн
    freddyk Сегодня, 09:26
    0
    Здесь, думаю, Мэттис прав ,союза в противовес НАТО не будет.Китайцы впрягаться за Россию не будут, у них свои интересы. Но учения совместные будут и не раз. Хотя бы не враги и то хорошо.
  6. Jurkovs Офлайн
    Jurkovs Сегодня, 09:27
    +2
    Я вижу мало того, что может в долгосрочной перспективе стать поводом для объединения России и Китая (в военном плане). Обе эти страны действуют в своих интересах.

    Но стараются изо всех сил, чтобы эти интересы совпали и надолго.
  7. К. Сергей. Офлайн
    К. Сергей. Сегодня, 09:38
    +1
    Будет - будет. И союз будет, и торговля за нац валюты.
  8. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 09:49
    0
    А в чьих же интересах они должны действовать? Неужели в интересах США?
  9. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:01
    0
    Пентагон: Военного союза России и Китая не будет

    ... блефует мерикатос, потому как для них такой Союз, был бы последним гвоздём в крышке гроба, где вся мерикатосия уместилась бы... bully
  10. Runoway Онлайн
    Runoway Сегодня, 10:46
    0
    В чём то Мэтис и прав, объективно:
    -с коммунизмом Китай кинули (у них даже мультики для детей на эту тему есть) где теперь брать веру в союзника,чтоб конкретно развернуться задом к западу?
    -плюс в целом ситуация" у каждого свои интересы" мир сейчас напоминает Русь под 300летним нашествием золотой орды,все княжества понимают что гегемона нужно убрать,но воссоединяться не хотят и надежды в милости гегемона не теряют.
    Тот же самый Иран более твёрд в своей позиции к США, называя её рассадником террористов,в то время как наш МИД сдержанно называет их "партнёрами". У России ,как таковой,нет чёткой позиции против запада, вроде огрызаемся,но в то ж время в рот смотрим..... Вот и крутятся что РФ,что КНР то вместе,то врозь, причём интерес Китая только в обучении и технологиях
  11. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 11:00
    0
    А нам и одного раза хватит, полосатым по мусалу надавать. Меня терзают смутные сомнения, что полосатые очень сильно боятся нашего военного с Китаем союза, потому что распиаренное их СМИ военное могущество штатов в действительности большой блеф и рассчитано на борьбу с туземцами вооруженных только стрелковым оружием.