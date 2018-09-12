Ответ будет жёстким: США предостерегли Иран от нападения на дипломатов в Ираке
Вашингтон пригрозил иранским властям «жестким и решительным» ответом в случае нападения на американские дипмиссии в Басре и других городах Ирака, передает РИА Новости.
Как заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, иранский режим будет привлечен к ответственности за любое нападение, результатом которого станут ранения американских дипломатов либо повреждения гособъектов США в Ираке.
По ее словам, протестные акции, направленные против американского консульства в Басре и посольства в Багдаде, были организованы «подручными» Тегерана, которых иранские власти поддерживают финансированием, тренируют и снабжают оружием.
Напомним, в последние дни иракский город Басра охвачен беспорядками на фоне дефицита питьевой воды, поступающей из Ирана, массовых отравлений и перебоев с электричеством. На прошлой неделе манифестанты подожгли здания региональной администрации, иранское консульство, совершили ряд нападений на офисы телеканалов и штаб-квартиры политических партий, провели антиамериканскую акцию.
При разгоне демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и оружие. Есть погибшие и раненые. Иракские власти предприняли дополнительные меры по защите представительств иностранных государств, расположенных в стране.
Как заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, иранский режим будет привлечен к ответственности за любое нападение, результатом которого станут ранения американских дипломатов либо повреждения гособъектов США в Ираке.
США ответят жестко и решительно, чтобы защитить жизни американских граждан,сказала она.
По ее словам, протестные акции, направленные против американского консульства в Басре и посольства в Багдаде, были организованы «подручными» Тегерана, которых иранские власти поддерживают финансированием, тренируют и снабжают оружием.
Напомним, в последние дни иракский город Басра охвачен беспорядками на фоне дефицита питьевой воды, поступающей из Ирана, массовых отравлений и перебоев с электричеством. На прошлой неделе манифестанты подожгли здания региональной администрации, иранское консульство, совершили ряд нападений на офисы телеканалов и штаб-квартиры политических партий, провели антиамериканскую акцию.
При разгоне демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и оружие. Есть погибшие и раненые. Иракские власти предприняли дополнительные меры по защите представительств иностранных государств, расположенных в стране.
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