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Ответ будет жёстким: США предостерегли Иран от нападения на дипломатов в Ираке

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Вашингтон пригрозил иранским властям «жестким и решительным» ответом в случае нападения на американские дипмиссии в Басре и других городах Ирака, передает РИА Новости.



Как заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, иранский режим будет привлечен к ответственности за любое нападение, результатом которого станут ранения американских дипломатов либо повреждения гособъектов США в Ираке.


США ответят жестко и решительно, чтобы защитить жизни американских граждан,
сказала она.

По ее словам, протестные акции, направленные против американского консульства в Басре и посольства в Багдаде, были организованы «подручными» Тегерана, которых иранские власти поддерживают финансированием, тренируют и снабжают оружием.

Напомним, в последние дни иракский город Басра охвачен беспорядками на фоне дефицита питьевой воды, поступающей из Ирана, массовых отравлений и перебоев с электричеством. На прошлой неделе манифестанты подожгли здания региональной администрации, иранское консульство, совершили ряд нападений на офисы телеканалов и штаб-квартиры политических партий, провели антиамериканскую акцию.

При разгоне демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и оружие. Есть погибшие и раненые. Иракские власти предприняли дополнительные меры по защите представительств иностранных государств, расположенных в стране.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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10 комментариев
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  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:56
    +2
    кладут потихоньку на сша всё больше и больше стран.
    1. Leeds Онлайн
      Leeds Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: Examenatornick
      кладут потихоньку на сша всё больше и больше стран.



      Класть можно на тех, кто при желании не пересчитает тебе зубы, ну или может пустить тебя по миру с голым задом. С такими надо вести осторожную игру, не смыкая глаз, не веря ни чему и ни кому.
  2. oleg-gr Офлайн
    oleg-gr Сегодня, 09:57
    +8
    Крайний найден. Осталось дело за малым, организовать провокацию. С Хиллари, вероятно, уже проконсультировались.
    1. barsuk Онлайн
      barsuk Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: oleg-gr
      Крайний найден. Осталось дело за малым, организовать провокацию. С Хиллари, вероятно, уже проконсультировались.

      Опередили меня))
  3. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 10:00
    +3
    Если завтра в моем доме моргнет свет и накроется канализация, мой ответ Америке будет жестким и решительным. Прошу так и передать через МИД. Я не намерен больше терпеть таких издевательств!
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:02
    0
    ... кругом виноваты ВСЕ кроме мерикатосов... достали избранные)))... angry
  5. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 10:06
    +2
    Всё это выглядит как :"пожарные должны прибыть на пожар за 15 минут до начала пожара!"
    выходит-американские дипломаты УЖЕ приговорены самими американцами,вот и повод....
  6. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 10:27
    0
    иранский режим будет привлечен к ответственности за любое нападение, результатом которого станут ранения американских дипломатов либо повреждения гособъектов США в Ираке.
    Значит при любом раскладе Иран назначен козлом отпущения.
  7. avt Офлайн
    avt Сегодня, 10:38
    0
    Ответ будет жёстким: США предостерегли Иран от нападения на дипломатов в Ираке
    А если учесть , что они статус дипломатический ввели для ВСЕХ своих военных в Ираке .... wassat Но походу реально боятся - Ирак они в сухом остатке после тамошних демократических выборов уже по факту Ирану они передали и теперь реально не помают -Что там делать ? . bullyРеально Юлиан Леандр/Семёнов красиво подметил
    Этих болванов погубит их же техника, они думают, что войну можно выиграть одними бомбежками. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнутся в ней. Она разложит их, как ржа. Они решат, что им все можно.
  8. Dead Hand Офлайн
    Dead Hand Сегодня, 10:58
    0
    Бгг...ничего не будет....свистопляски матрасов уже все знают