Американское "Жало" станет эффективнее. В США модернизируют "Стингер"

Американская армия в ближайшее время планирует принять программу масштабной модернизации ракет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на defensenews.com.В ходе модернизации подразумевается увеличение эффективности применения ракет ПЗРК, в том числе в борьбе против беспилотников. Американское управление по защите от крылатых ракет (Cruise Missile Defense Systems Project Office - CMDS) уже продемонстрировало новую боеголовку для ПЗРК Stinger, которая, по заявлению разработчиков, обладает большей летальной эффективностью против БПЛА. В ходе демонстрации новой боевой части "Стингера", были проведены контрольные стрельбы по беспилотникам, как находящимся в статическом положении, так и летящим с различными скоростями. Отмечается, что в качестве мишеней применялись БПЛА широкого диапазона: от небольших до БЛА массой 1000 фунтов, типа Shadow. Ракеты применялись как с переносного ЗРК, так и пусковых установок самоходных машин Avenger.В отличие от предыдущей версии боеголовки ракеты ПЗРК "Стингер", имеющей режим прямого попадания в цель, новая боеголовка оснащена взрывателем для дистанционного подрыва. По планам военного ведомства США, новая боеголовка будет готова к установке на модернизируемых ракетах с февраля 2019 года.Программа модернизации пока не принята, но как только она будет утверждена, на 5 тыс ракет "Стингер" будут установлены новый взрыватель, двигатель и газогенератор. Предполагается, что в ходе проведенной модернизации ракеты не только станут более эффективными, но и продлят срок эксплуатации на 10 лет.