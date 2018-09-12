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Американское "Жало" станет эффективнее. В США модернизируют "Стингер"

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Американская армия в ближайшее время планирует принять программу масштабной модернизации ракет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на defensenews.com.

Американское "Жало" станет эффективнее. В США модернизируют "Стингер"


В ходе модернизации подразумевается увеличение эффективности применения ракет ПЗРК, в том числе в борьбе против беспилотников. Американское управление по защите от крылатых ракет (Cruise Missile Defense Systems Project Office - CMDS) уже продемонстрировало новую боеголовку для ПЗРК Stinger, которая, по заявлению разработчиков, обладает большей летальной эффективностью против БПЛА. В ходе демонстрации новой боевой части "Стингера", были проведены контрольные стрельбы по беспилотникам, как находящимся в статическом положении, так и летящим с различными скоростями. Отмечается, что в качестве мишеней применялись БПЛА широкого диапазона: от небольших до БЛА массой 1000 фунтов, типа Shadow. Ракеты применялись как с переносного ЗРК, так и пусковых установок самоходных машин Avenger.


В отличие от предыдущей версии боеголовки ракеты ПЗРК "Стингер", имеющей режим прямого попадания в цель, новая боеголовка оснащена взрывателем для дистанционного подрыва. По планам военного ведомства США, новая боеголовка будет готова к установке на модернизируемых ракетах с февраля 2019 года.

Программа модернизации пока не принята, но как только она будет утверждена, на 5 тыс ракет "Стингер" будут установлены новый взрыватель, двигатель и газогенератор. Предполагается, что в ходе проведенной модернизации ракеты не только станут более эффективными, но и продлят срок эксплуатации на 10 лет.
Использованы фотографии:
http://veterano.com.ua/
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7 комментариев
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  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 10:20
    +2
    Естественный процесс.
    Было бы странно ежели бы не совершенствовали серийную продукцию.
    Мы тоже на месте не стоим.
    У них Стингер, а у нас Верба.
    Лично для меня интереснее - что из них лучше?
    Но на мой диван точных данных почему-то не присылают.
    1. Vadim851 Онлайн
      Vadim851 Сегодня, 10:57
      -1
      Однозначно лучше Верба, 9М336 имеет дальность за 6км и досягааемость по высоте 4000-4500м против 4,5 км и 3800м соответственно у Стингера, также после модернизации электроника возможно будет получше нашей.
      Учитывая почтенный возраст Стингера то солидные показатели на то время.
  2. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 10:22
    +1
    А новый комплекс соорудить слабо?
    Даже мы с нашим ограниченным бюджетом уже, по-моему, пару новых ПЗРК соорудили.
    1. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 10:25
      +1
      Пару?
      Огласите весь список, пжалста! (с)
    2. Vadim851 Онлайн
      Vadim851 Сегодня, 11:00
      0
      Им он не нужен. Воюют их сухопутные силы при полном контроле воздушного пространства и с авиацией в крайнем случае борятся истребители, отсюда и ПВО у них куда слабее нашей. Трудно представить ситуацию что в локальном конфликте с авиацией противника американцы будут с помощью наземных ПВО бороться. БПЛА ведь активно совсем недавно пошли.
      Бармалеям хватит и стингера уж слишком жирно специально для них новый ПЗРК делать.
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:24
    0
    ... совсем недавно обсуждали подобную тему...
    8 сентября 2018
    27
  4. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:38
    0
    "Стингер" старый враг нашей авиации и хорошо изучен, а его модернизация американцами вполне естественный процесс.