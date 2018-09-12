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Палестина угрожает разорвать сотрудничество с ЦРУ

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В израильской прессе вышел материал, в котором говорится о намерениях руководства Палестины свернуть все контакты с американской стороной. Речь идёт о контактах, которые на данный момент имеются у Рамаллы. В частности, рассматривается вариант прекращения обмена разведывательными данными между палестинскими и американскими спецслужбами.

Отмечено, что Рамалла сворачивает основные программы взаимодействия с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).
Чем вызваны такие действия палестинских властей?




Суть в том, что американцы, всё последнее время обещая Палестине «сделку века», вдруг приняли решение закрыть вашингтонское представительство Организации освобождения Палестины (ООП). Закрытие состоялось позавчера – 10 сентября. В Госдепе этот шаг попытались объяснить тем, что так США пытаются оказать влияние на Палестину с той целью, чтобы её лидеры возобновили диалог с Израилем и приступили в выработке консенсуса по признанию Иерусалима израильской столицей.

Из заявления спикера Госдепа Хизер Науэрт:
США и впредь продолжать прилагать усилия для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.


В ООП решение Вашингтона назвали диаметрально противоположным тому, которое действительно могло бы привести к миру. В Организации освобождения Палестины отметили, что фактически это откровенное давление и запугивание, которое подталкивает палестинцев к сопротивлению.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 10:29
    0
    Какая страшная угроза!
    И как же теперь ЦРУ проживет?
    Как же они теперь Израилю помогать будут?
    (В сторону...
    Ну щас набигут...)
    1. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 11:02
      0
      Ну вообще, это серьёзное заявление. В последнее время США усиленно рвут все связи. Это политика "слона в посудной лавке"
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:30
    0
    Из заявления спикера Госдепа Хизер Науэрт:
    США и впредь продолжать прилагать усилия для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

    ... да уж... наприлагали "усилий" дальше некуда, кровь и войны от таких "усилий"...
  3. alta Онлайн
    alta Сегодня, 11:11
    0
    Трамп требует от правительств Иордании, Сирии и Ливана предоставить гражданство арабам палестинского происхождения, проживающим на их территориях.
    Это не устраивает ПА , т.к. сотни миллионов долларов выделялась арабам палестинского происхождения, значительная часть которых оседала в карманах чиновников ПА. Теперь эта помощь США прекращается и чиновники ПА теряют доход...
    1. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 11:18
      0
      Так и правильно требует!
      Некуда им возвращаться. Их уже в этих лагерях столько размножилось и продолжают размножаться.
      Стали бы гражданами стран и работали бы на их благосостояние.
      Только не будет этого.
  4. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 11:20
    0
    Т.е. отказали в поставке террористов против Сирии...??? Смелые ребята... возможно ждать всплеска национального самосознания масс которое уберет сегодняшнее правительство Палестины.