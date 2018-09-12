Палестина угрожает разорвать сотрудничество с ЦРУ

США и впредь продолжать прилагать усилия для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

В израильской прессе вышел материал, в котором говорится о намерениях руководства Палестины свернуть все контакты с американской стороной. Речь идёт о контактах, которые на данный момент имеются у Рамаллы. В частности, рассматривается вариант прекращения обмена разведывательными данными между палестинскими и американскими спецслужбами.Отмечено, что Рамалла сворачивает основные программы взаимодействия с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).Чем вызваны такие действия палестинских властей?Суть в том, что американцы, всё последнее время обещая Палестине «сделку века», вдруг приняли решение закрыть вашингтонское представительство Организации освобождения Палестины (ООП). Закрытие состоялось позавчера – 10 сентября. В Госдепе этот шаг попытались объяснить тем, что так США пытаются оказать влияние на Палестину с той целью, чтобы её лидеры возобновили диалог с Израилем и приступили в выработке консенсуса по признанию Иерусалима израильской столицей.Из заявления спикера Госдепа Хизер Науэрт:В ООП решение Вашингтона назвали диаметрально противоположным тому, которое действительно могло бы привести к миру. В Организации освобождения Палестины отметили, что фактически это откровенное давление и запугивание, которое подталкивает палестинцев к сопротивлению.