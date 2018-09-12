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О подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей. Путин: Мы их нашли

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Выступая в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, президент России высказался по поводу так называемого «дела Скрипалей». В частности, Владимир Путин прокомментировал претензии официального Лондона по поводу двух «подозреваемых» - Александра Петрова и Руслана Боширова. Путин заявил, что «их (подозреваемых) нашли».

Из заявления главы государства:
Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Они гражданские лица.


Далее Владимир Путин обратился к «Петрову и Боширову»:

Я хочу обратиться к ним. Пускай они придут куда-нибудь в СМИ.


О подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей. Путин: Мы их нашли


«Ничего особенно криминального там нет, уверяю вас», - добавил Путин, обращаясь снова к аудитории ВЭФ.

Напомним, что в Британии утверждают, будто бы информацию о «сотрудниках ГРУ» Лондону передал завербованный британскими спецслужбами российский дипломат. Таким образом, Лондон, не предоставляя реальных доказательств причастности России к делу Скрипалей, ещё и подписывается под тем, что занимается откровенной вербовкой представителей иностранных дипломатических миссий.

В связи с заявлением Владимира Путина, вероятно, следует ожидать появления «Петрова и Боширова» на ток-шоу на одном из федеральных телеканалов, где те расскажут, кем являются и по каким причинам летали в Британию в марте этого года.
Использованы фотографии:
Твиттер/Скотланд-Ярд
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24 комментария
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  1. Игорь В Офлайн
    Игорь В Сегодня, 10:41
    +6
    Эх, засветят всю агентуру! laughing
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 10:42
      +10
      Это же Вован с Лексусом в гриме smile
      1. Балу Офлайн
        Балу Сегодня, 10:45
        +1
        Цитата: Тралл
        Это же Вован с Лексусом в гриме smile

        Терезу хотели разыграть? belay
  2. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 10:43
    +14
    Ожидаемо. Я бы не рекомендовал этим ребятам, в будущем, совершать поездки за рубеж - повяжут и упрячут в Гуантанамо.
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 10:53
      +3
      Цитата: Серый брат
      Ожидаемо. Я бы не рекомендовал этим ребятам, в будущем, совершать поездки за рубеж - повяжут и упрячут в Гуантанамо.

      Легко, возьмут у трапа самолета... с ихним судопроизводством, правды не добьешься , примеров уже море...
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 11:04
        +2
        Цитата: НИКНН
        примеров уже море..

        Самое поганое что в такой ситуации может оказаться каждый и ничего, по сути, с этим поделать нельзя.
        Разве что объявить ряд стран опасными для посещения гражданами Российской Федерации.
        1. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 11:14
          +1
          Цитата: Серый брат
          Разве что объявить ряд стран опасными для посещения гражданами Российской Федерации.

          Вариант конечно. Или присвоить всем гражданам статус дипломатической неприкосновенности. Ну это я уже от того, что реагировать на это нормальным людям сложно, зеленеешь от бессилия, перед явным насилием. request
  3. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 10:44
    +8
    Ах как смачно обделались наглосаксы с этими случайными прохожими! Я даже телевизор начну смотреть (ненадолго). Оно того стоит! Тереза Мэй вся в дерьме!
  4. BerBer Онлайн
    BerBer Сегодня, 10:44
    +3
    Интересно, а западные СМИ будут освещать это шоу? Было бы хорошо, если бы и прессконференцию провели бы.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 10:46
      0
      Цитата: BerBer
      Было бы хорошо, если бы и прессконференцию провели бы.

      Всё зависит от согласия фигурантов.
  5. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:46
    +1
    Надо Вовану и Лексусу позвонит Терезе Мэй.....и пооткровенничать laughing
  6. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 10:49
    +1
    Ох, здаётся это ещё далеко не конец истории.
  7. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 10:51
    +1
    В результате длительной оперативной разработки, по номерам паспортов нашли фигурантов.
    Ну, блин, прямо-таки Неуловимые Джо!
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: Victor_B
      0
      В результате длительной оперативной разработки, по номерам паспортов нашли фигурантов.

      Ну, насчёт "длительной оперативной разработки" вы загнули, простого запроса в таких случаях вполне достаточно.
      А в английском варианте и этого не нужно - пальцем ткнул в список и всё.
      1. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 11:09
        0
        Ну, насчёт "длительной оперативной разработки" вы загнули, простого запроса в таких случаях вполне достаточно.
        А в английском варианте и этого не нужно - пальцем ткнул в список и всё.

        "Был у нас студент по фамилии Беридзе, а звали его Авас..." и очень тупой доцент
  8. Константин Шевченко Онлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 10:54
    +1
    [quoteМы знаем, кто они такие, мы их нашли. Они гражданские лица.][/quote]
    Вот это слава пришла! drinks поэтому неделю искали laughing
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: Константин Шевченко
      поэтому неделю искали

      Ага и сразу, как только нашли, Путин тут же побежал публичное заявление делать, чтобы как можно скорее лично порадовать Вас.
  9. AID.S Офлайн
    AID.S Сегодня, 10:54
    0
    вероятно, следует ожидать появления «Петрова и Боширова» на ток-шоу на одном из федеральных телеканалов,

    А ТНТ федеральный телеканал?
  10. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 10:55
    +4
    Всё хана, Харламову и Бартрудинову... lol
  11. Комментарий был удален.
  12. Lycan Онлайн
    Lycan Сегодня, 11:02
    0
    Вот эти пар-р-рни!
  13. КОТ БАЮН Онлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 11:04
    0
    Ну-ну.. Посмотрим что будет дальше. Англичане, поди, требовать их будут к себе "в гости"... Но щоу обещает быть интересным.. Тем более, что в главной роли Великий и ужасный....
    1. Константин Шевченко Онлайн
      Константин Шевченко Сегодня, 11:17
      0
      Англичане успели заявить, что их нет в живых.
  14. demo Онлайн
    demo Сегодня, 11:10
    0
    Человек, являющийся Президентом Российской Федерации, не должен вступать ни в полемику, ни в дискуссии по вопросам которые явно сфальсифицированы (именно так утверждают наши проправительственные СМИ).
    Если человек отвечает на ложные обвинения, значит дело не чисто.
    Он не дворой пацан, а высшее должностное лицо государства.
    И пусть наш министр иностранных дел ведет и полемику и находит способы приструнить распоясавшихся англичан.
    Пусть понизят ранг дипломатических отношений.
    Пусть закроют посольство в Москве.
    Пусть делают хоть что-нибудь.
    Пусть, в конце концов проявит свое искусство в не нормативной лексике.
    И то будет дело.
  15. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 11:17
    +1
    "«Ничего особенно криминального там нет, уверяю вас», - добавил Путин"... он бы им организовал толковых адвокатов в иске этих ребят против правительства Британии, за дискредитацию.. вот это было шоу.