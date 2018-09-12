О подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей. Путин: Мы их нашли

Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Они гражданские лица.

Я хочу обратиться к ним. Пускай они придут куда-нибудь в СМИ.

Выступая в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, президент России высказался по поводу так называемого «дела Скрипалей». В частности, Владимир Путин прокомментировал претензии официального Лондона по поводу двух «подозреваемых» - Александра Петрова и Руслана Боширова. Путин заявил, что «их (подозреваемых) нашли».Из заявления главы государства:Далее Владимир Путин обратился к «Петрову и Боширову»:«Ничего особенно криминального там нет, уверяю вас», - добавил Путин, обращаясь снова к аудитории ВЭФ.Напомним, что в Британии утверждают, будто бы информацию о «сотрудниках ГРУ» Лондону передал завербованный британскими спецслужбами российский дипломат. Таким образом, Лондон, не предоставляя реальных доказательств причастности России к делу Скрипалей, ещё и подписывается под тем, что занимается откровенной вербовкой представителей иностранных дипломатических миссий.В связи с заявлением Владимира Путина, вероятно, следует ожидать появления «Петрова и Боширова» на ток-шоу на одном из федеральных телеканалов, где те расскажут, кем являются и по каким причинам летали в Британию в марте этого года.