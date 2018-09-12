Новые обвинения Госдепа: Россия дискредитирует сирийские «Белые каски»
Российские власти и Дамаск необоснованно обвиняют организацию «Белые каски» в организации провокаций, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.
Ранее МИД РФ заявил, что деятельность «Белых касок» является частью информационной кампании, направленной на дискредитацию законного правительства Сирии.
По словам Науэрт, Россия и режим Асада «в ходе широкой дезинформационной кампании» продолжают выдвигать против «Белых касок» фальшивые обвинения, чем подвергают волонтеров организации серьезному риску.
Она подтвердила, что Соединенные Штаты и международное сообщество поддерживают их и продолжают оказывать им помощь.
Напомним, Мнобороны РФ накануне сообщило, что в Идлибе проводятся съемки постановочной провокации, с «применением химического оружия» сирийской армией. Съемки данного представления дадут повод западной коалиции во главе США нанести ракетный удар по правительственным объектам в Сирии.
Как ранее рассказал сирийский общественный деятель и правозащитник Аммар Джамаль, группа из 30 активистов «Белых касок» прибыла в Идлиб для организации провокации с территории Турции.
В Пентагоне сообщения российского военного ведомства назвали надуманными и заявили, что в случае использования химоружия нанесут удар по правительственным объектам САР. Великобритания и Францию также дали согласие на участие в этой операции.
Ранее МИД РФ заявил, что деятельность «Белых касок» является частью информационной кампании, направленной на дискредитацию законного правительства Сирии.
По словам Науэрт, Россия и режим Асада «в ходе широкой дезинформационной кампании» продолжают выдвигать против «Белых касок» фальшивые обвинения, чем подвергают волонтеров организации серьезному риску.
Она подтвердила, что Соединенные Штаты и международное сообщество поддерживают их и продолжают оказывать им помощь.
Напомним, Мнобороны РФ накануне сообщило, что в Идлибе проводятся съемки постановочной провокации, с «применением химического оружия» сирийской армией. Съемки данного представления дадут повод западной коалиции во главе США нанести ракетный удар по правительственным объектам в Сирии.
Как ранее рассказал сирийский общественный деятель и правозащитник Аммар Джамаль, группа из 30 активистов «Белых касок» прибыла в Идлиб для организации провокации с территории Турции.
В Пентагоне сообщения российского военного ведомства назвали надуманными и заявили, что в случае использования химоружия нанесут удар по правительственным объектам САР. Великобритания и Францию также дали согласие на участие в этой операции.
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