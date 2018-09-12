Новости

Новые обвинения Госдепа: Россия дискредитирует сирийские «Белые каски»

18
Российские власти и Дамаск необоснованно обвиняют организацию «Белые каски» в организации провокаций, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.



Ранее МИД РФ заявил, что деятельность «Белых касок» является частью информационной кампании, направленной на дискредитацию законного правительства Сирии.


По словам Науэрт, Россия и режим Асада «в ходе широкой дезинформационной кампании» продолжают выдвигать против «Белых касок» фальшивые обвинения, чем подвергают волонтеров организации серьезному риску.

Она подтвердила, что Соединенные Штаты и международное сообщество поддерживают их и продолжают оказывать им помощь.

Напомним, Мнобороны РФ накануне сообщило, что в Идлибе проводятся съемки постановочной провокации, с «применением химического оружия» сирийской армией. Съемки данного представления дадут повод западной коалиции во главе США нанести ракетный удар по правительственным объектам в Сирии.

Как ранее рассказал сирийский общественный деятель и правозащитник Аммар Джамаль, группа из 30 активистов «Белых касок» прибыла в Идлиб для организации провокации с территории Турции.

В Пентагоне сообщения российского военного ведомства назвали надуманными и заявили, что в случае использования химоружия нанесут удар по правительственным объектам САР. Великобритания и Францию также дали согласие на участие в этой операции.
Использованы фотографии:
https://twitter.com
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
О текущем моменте, судьбе нации и «прозрении власти»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

18 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Венд Офлайн
    Венд Сегодня, 10:49
    +3
    Это уже не "Белые", а "Грязные каски" laughing
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 10:51
      +5
      Еще больше Россия дискредитирует ИГИЛ и Аль-Каеду smile
      1. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 10:59
        +1
        Цитата: Тралл
        Еще больше Россия дискредитирует ИГИЛ
        Ну мы всех ихних волонтеров дискредитируем.
        чем подвергают волонтеров организации серьезному риску.
        , а вот тут уж волонтеры пусть своей головой варят. yes
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 11:03
          +2
          привет hi
          а вот тут уж волонтеры пусть своей головой варят

          жрать-то охота, либо головой варить, либо пузом...
          1. НИКНН Онлайн
            НИКНН Сегодня, 11:15
            0
            Привет Рома! hi Я и говорю, пусть думают. США их не спасут, удобный момент наступит.
      2. pvv113 Офлайн
        pvv113 Сегодня, 11:07
        +3
        Таким же образом в 1945 году СССР дискредитировал Гитлера wink
        1. ROSS_Ulair Онлайн
          ROSS_Ulair Сегодня, 11:18
          0
          Чем и довели демократически избранного Канцлера до самоубийства!
          Ни стыда ни совести crying
          laughing
      3. lwxx Офлайн
        lwxx Сегодня, 11:16
        0
        Россия должна объявить "белые каски " террористической организацией с последующими шагами.
      4. GRF Онлайн
        GRF Сегодня, 11:17
        0
        Как можно волонтеров, находящихся в среди террористов и говоря что они террористы, подвергнуть их серьезному риску?
        Хезер, где тут логика?
  2. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 10:49
    0
    Белые грязные задницы!
  3. Игорь В Офлайн
    Игорь В Сегодня, 10:51
    +2
    Американцы тормоза ещё те! Даже видя, что всё идёт наперекосяк, продолжают действовать по старому, однажды сработанному плану. fool
    1. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 10:56
      0
      Всё конечно так, но ощущение от того, что всё идёт не по накатанной, у них есть. От этого и дискомфорт. А так, конечно ,у "избранной нации" с фантазией туговато.
    2. Юра Офлайн
      Юра Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: Игорь В
      Американцы тормоза ещё те! Даже видя, что всё идёт наперекосяк, продолжают действовать по старому, однажды сработанному плану.

      У них всегда есть несколько планов: A, B и C. Если план А не срабатывает, тут же вступает в силу план В, план В - это план А, если план В не срабатывает, вступает в силу план С, план С - это план В. laughing
    3. Vita VKO Онлайн
      Vita VKO Сегодня, 11:00
      +1
      Цитата: Игорь В
      Американцы тормоза ещё те!

      Это иллюзия вседозволенности. Если уж они стали угрожать санкциями Международному уголовному суду, комитету ООН по правам человека и даже союзникам по НАТО, то размениваться на каких то "белых касок" естественно не будут, даже если те казнят в газовых камерах все население Идлиба.
  4. helmi8 Онлайн
    helmi8 Сегодня, 11:06
    +1
    Новые обвинения Госдепа: Россия дискредитирует сирийские «Белые каски»

    Как можно дискредитировать того, кто давно уже дискредетировал не только себя, но и того, кто их поддерживает, своих хозяев? В первую очередь наглосаксов и США...
  5. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 11:10
    0
    "В Пентагоне сообщения российского военного ведомства назвали надуманными и заявили, что в случае использования химоружия нанесут удар по правительственным объектам САР"... только у них нет ответа, а зачем собственно наносить правительственным войскам такой удар, который не приносит ни какого преимущества по территории которая станет их в ближайшее время... при этом стоя под прицелом ракетного удара...??? Вот поэтому провокации и устраиваются... деньги про плачены, реквизит завезен, актеры на площадке... только есть большие сомнения в счастливом исходе для статистов, учитывая что их могут использовать для разоблачения их постановок в дальнейшем, практика это подтвердила... то смертельный исход им могут организовать, мертвые не дают показаний... для придания еще более ужасающей трактовки постановки и обвинений правительству Сирии
  6. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:15
    0
    Ах, какие мы плохие... мешаем ходом нашей широкой "дезинформационной кампанией" снимать по заказу штатовцев, каскам про нас и Асада натуральную дезинформацию, подвергаем нанятых "героических добровольцев", признанных всем "международным сообществом", серьёзному риску... belay
  7. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 11:20
    0
    Небольшое уточнение с большими последствиями. Не сирийские белые каски, а американские проходимцы в белых касках.