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На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20

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Китай начал процедуру замены военно-транспортных Ил-76 ВВС НОАК на транспортные самолеты Y-20 собственной разработки и производства, сообщает китайский портал mil.news.sina.com.cn.

На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20


Первые 10 транспортных Ил-76 для Военно-воздушных сил НОАК были закуплены в России в 90-х годах и приняты на вооружение авиатранспортной дивизии ВВС в Гуанчжоу. За время эксплуатации они выполнили большой объем работы в рамках поставленных задач. В начале 2000-х, китайская армия, испытывая большой дефицит в военно-транспортных самолетах, обратилась к России с предложением закупки новых, но российские авиастроители не смогли удовлетворить запросы Китая на поставку.


В 2007 году В Пекине приняли решение о разработке собственного самолета, способного заменить Ил-76 в ВВС НОАК. Новый самолет с повышенными возможностями получил название Y-20, первый прототип поднялся в небо в 2013 году. С 2016 года НОАК получило несколько экземпляров данного самолета, а с 2018 года стартовало массовое производство. По информации источника издания, главным этапом в программе Y-20 является успешная доводка нового двигателя отечественной разработки, и в случае решения этого вопроса Китай станет полностью независимым в этой сфере авиации.

По планам командования НОАК, на первом этапе поступления Y-20 в ВВС, будут сформированы две дивизии этих самолетов. Высвободившиеся Ил-76, с поддержанием летной годности которых Китай испытывает трудности, будут перенаправлены для решения других задач.

Как сообщали ранее китайские СМИ, максимальная полезная нагрузка Y-20 составляет 66 тонн, что на 6 тонн больше, чем у российского Ил-76. Экипаж - три человека. Длина фюзеляжа составляет 47 метров, размах крыла — 45 метров, максимальная высота самолета достигает 15 метров. Максимальный взлетный вес военно-транспортного Y-20 немногим более 200 тонн. Максимальная дальность полета самолета при полной загрузке ориентировочно составляет 4,4 тысячи километров.
Использованы фотографии:
defence.pk
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5 комментариев
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  1. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 11:10
    -1
    Интересно, проходит ли аппарат по нормам ICAO?
    1. Strashila Онлайн
      Strashila Сегодня, 11:13
      +2
      "Интересно, проходит ли аппарат по нормам ICAO?"... китайским товарищам фиолетово... главное это их самолет... будет летать или стоять, это только их дело.
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 11:20
        0
        Цитата: Strashila
        будет летать или стоять, это только их дело.

        На территории Китая - безусловно.
  2. sir_obs Онлайн
    sir_obs Сегодня, 11:11
    0
    Техническое предложение самолёта было подготовлено в порядке реализации контракта (Соглашение с AVIC II №808/2003 от 20.12.2003)[6] заключённого украинским "Антоновым" с китайской государственной авиастроительной корпорацией AVIC-II 20 декабря 2003 года, и ставшего по сути отправной точкой в создании Y-20. Аванпроект ТТС вполне соответствует нынешнему конечному облику Y-20, отличаясь только предложением по двигателям - вместо используемых сейчас российских Д-30КП-2 предполагалось использовать китайские двигатели FWS10-118. Это на 2016 гол данные.
    В июне только вот про этот пепелац на форуме писали.
  3. DEZINTO Онлайн
    DEZINTO Сегодня, 11:16
    0
    Их "собственные" разработки всегда чьи то ещё напоминают упорно.