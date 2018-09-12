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Нардеп ВРУ рассказал, "почему Путин не пошёл на Киев"

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Один из главных ньюсмейкеров (из числа депутатов ВРУ) украинских СМИ Дмитрий Тымчук представил в интервью «Апострофу» очередное суждение по поводу ретроспективных вариантов развития вооружённого конфликта на Украине. В данном случае Тымчук поразмышлял на тему того, «что помешало Путину взять Киев».

По словам Тымчука, Путин ещё в 2014 году мог свободно дойти до украинской столицы «на фоне постмайданной дезориентации». Тымчук, который в своё время исполнял роль «говорящей каски» в структурах ВСУ, теперь критикует действия украинских военнослужащих того периода. Нардеп ВРУ заявляет, что силовики в 2014 году фактически бездействовали, и это позволило бы «Путину дойти до Киева, но он этого не сделал, так как понимал, что Россию ждут неприятные последствия».

Нардеп ВРУ рассказал, "почему Путин не пошёл на Киев"



Далее Тымчук размышляет о современной стратегии обороны Украины. По его словам, её и сегодня у Украины нет. Тымчук отмечает, что командование и исследовательские центры не работают на опережение, а лишь реагируют на случившееся. В качестве примера нардеп ВРУ приводит ситуацию на Азовском море, где «усиление» ВСУ решили проводить «только сейчас».

Высказался Тымчук и по поводу заявлений о том, что на Украине кто-то верит в тезис о разорванной в клочья российской экономике. По словам нардепа ВРУ, российская экономика выстояла на фоне санкций в 2014-2015 годах и смогла адаптироваться к новым вызовам.

Из интервью:
Она (Россия) перестраивает свою экономику с учётом новых реалий. Пускай из неё не получится новый Советский Союз, хотя бы из-за того, что она не может существовать без западных технологий, но на данном этапе я бы не сказал, что они завтра склеят ласты, российская экономика уйдёт в коллапс, Путин застрелится, и всё будет хорошо. Нам на это не надо рассчитывать.
Использованы фотографии:
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24 комментария
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  1. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 11:32
    +6
    Из интервью:
    Она (Россия) перестраивает свою экономику с учётом новых реалий. Пускай из неё не получится новый Советский Союз,
    Мне показалось или в словах Тымчука сквозит плохо прикрытое сожаление, что "не получится новый Советский Союз"?
    1. Чёрный Офлайн
      Чёрный Сегодня, 11:34
      +1
      Очередное измышление дауна с альтернативным мышлением laughing....над этим идиЁтом смеются даже на Украине....но иногда, правда, он пытается сойти за умного, как в данном случае.
    2. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 11:46
      +3
      Цитата: Лесс
      Из интервью:
      Она (Россия) перестраивает свою экономику с учётом новых реалий. Пускай из неё не получится новый Советский Союз,
      Мне показалось или в словах Тымчука сквозит плохо прикрытое сожаление, что "не получится новый Советский Союз"?

      Вероятно вы правы. СССР кормил все республики, в ущерб РСФСР. Плач по дармовой "жратве". Разворовали и развалили советское наследие, теперь сожалеют.
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 14:14
        0
        Да вы что, мне тут один умник вчера или сегодня даже, не помню точно, выдал, что после развала СССР в своем развитии вверх рванули прибалты, казахи и туркмены. Я аж ох... сказал. выдал ему свое, но он скрылся в ветках.
    3. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Лесс
      Мне показалось или в словах Тымчука сквозит плохо прикрытое сожаление, что "не получится новый Советский Союз"?

      Звучит, только о том, что скоро у них выборы и кто то много потеряет.
      Путин застрелится, и всё будет хорошо. Нам на это не надо рассчитывать.
      А тут он как бы предрекает будущее Порошенко...
  2. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 11:37
    +2
    Вам надо рассчитывать на то что Порошенко,наконец,склеит ласты,а самолёты,пока,до Испании летают...Вам надо именно на это рассчитывать..
  3. Curious Офлайн
    Curious Сегодня, 11:38
    +5
    На счет 2014 года он совершенно прав, во всяком случае юг, восток и юго - восток встречали бы цветами. Да еще и весной 2015 большинство ждало.
    1. НасРать Онлайн
      НасРать Сегодня, 11:49
      +1
      Цитата: Curious
      На счет 2014 года он совершенно прав, во всяком случае юг, восток и юго - восток встречали бы цветами. Да еще и весной 2015 большинство ждало.

      Парадокс:
      В 1991 подавляющее большинство жителей Донбасса поддержало на референдуме создание независимой Украины (83,9% в Донецкой области, 83,6% в Луганской области)

      1. Canecat Офлайн
        Canecat Сегодня, 11:55
        0
        Они и сейчас не против независимости, нас объединяет всего лишь паталогическая ненависть к фашизму в данном регионе.
  4. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 11:57
    +2
    Использовать ретроспективную оценку ситуации всегда намного интереснее.... Ну и , соответственно, умничать на эту тему гораздо более безопасно, чем умничать по поводу перспективного развития событий.... Балаболят... Абы не работать....
    Есть такая поговорка в Беларуси: "каб жыць у радасцi i шчасцi, нам трэба красцi, красцi, красцi...".
    Если в переводе, то "что бы жить радостно и счастливо, нужно воровать, воровать, воровать."... Чем вся эта банда украинская и занимается под ретроспективную оценку событий и размышлизмы о врагах Украины....
  5. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:04
    +2
    "почему Путин не пошёл на Киев"

    Потому что это и нафиг не надо.
  6. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 12:10
    0
    Вот она говорящая голова укроцентризма, почему Путин не пошел на Киев, почему Путин не пошел на Киев... хохланд юбер алес. Как скуден мир если смотреть на него только "украинскими глазами"
  7. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 12:10
    +1
    [quote][/quote] Да Россию бы ждали крупные неприятности..Содержать такую орду ничего не делающую и не желающую что либо делать...кроме как скакать..
  8. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 12:19
    0
    Пришло осознание того что запад как СССР на халяву не кормит.Отрабатывать придётся полюбому.
  9. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:19
    0
    Она (Россия) перестраивает свою экономику с учётом новых реалий. Пускай из неё не получится новый Советский Союз, хотя бы из-за того, что она не может существовать без западных технологий, но на данном этапе я бы не сказал, что они завтра склеят ласты, российская экономика уйдёт в коллапс, Путин застрелится, и всё будет хорошо. Нам на это не надо рассчитывать.

    ДЕРЕВЯННАЯ говорящая каска.
  10. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 13:02
    0
    Однако у Тымчка есть и сдравые мысли:"Россия перестраивает экономику с учетом новых реалий". Видимо, в правительстве всерьез расчитывали и , может и сейчас,расчитывают, что нехороший Путин застрелиться и русская экономика развалится
  11. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 13:11
    0
    Россия развалиться? она развалиться только если выключить солнце и откачать из атмосферы воздух.Тымчук и не мечтай.
    1. Curious Офлайн
      Curious Сегодня, 13:28
      0
      А в чем разница между воздухом и атмосферой?
  12. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 13:47
    +1
    говорящая каска забыла как президент Швейцарии привез ВВП черную метку от масонской ложи..и ЦРУ пустило голландский боинг на места боевого противостояния сдвинув маршрут на 70 км сразу после Иловайска . Но самый большой тормоз был Ахметов ,хозяин 2-х меткомбинатов Мариуполя (которые кормят более 30 % всей экономики Украины ),когда штурмовые отряды уже пересекли ж.д. Волноваха- Сартана ,он ринулся в Москву договариваться и просить не убивать его бизнес. . И Кремль взял паузу ,в которую влил свое видение проблемы Зурабов надеясь порешать проблемы через бывшего регионала Вальцмана(порошенко)Но иудей кинул своих кураторов -Фирташа и Зурабова и сейчас творит вещи на гране фола ,давно поправ все нормы приличия и порядочности.
  13. MIG00001 Офлайн
    MIG00001 Сегодня, 14:28
    0
    ждали чтоб подмазаться новому американскому президенту, теперь можно и "Азовском море, где «усиление» ВСУ решили проводить «только сейчас»." если что можно жаловаться и надеяться что случаи чего сша впрягутся и подтянут всех холуев (страны нато)
  14. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 14:36
    0
    Цитата: Curious
    На счет 2014 года он совершенно прав, во всяком случае юг, восток и юго - восток встречали бы цветами. Да еще и весной 2015 большинство ждало.

    А сейчас жаждут войны с Россией. Хотим мы этого или нет, но большая политика далеко не всегда учитывала и учитывает интересы народа
  15. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 15:01
    0
    «Путину дойти до Киева, но он этого не сделал, так как понимал, что Россию ждут неприятные последствия»... от кого от поляков... венгров и прочими с кем бы пришлось вести переговоры о разделе территории...??? Кто вписался бы за государство которого уже не существовало...???
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 15:27
      0
      Кто вписался бы за государство которого уже не существовало...???

      Да никто бы не вписался. Не об этом речь. Как это все прокормить? Как встроить в РФ это застрявшее в 90-x недогосударство? Мы Крым-то еле-еле интегрировали, да не до конца еще. Малороссию скорей всего бы не потянули (ну или на пределе - там все-таки людей наших достаточно), а уж весь хохлостан....
  16. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 15:40
    0
    Помню я этого Тымчука ,по этому даже комментировать не хочется .. negative