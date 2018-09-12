Нардеп ВРУ рассказал, "почему Путин не пошёл на Киев"

Она (Россия) перестраивает свою экономику с учётом новых реалий. Пускай из неё не получится новый Советский Союз, хотя бы из-за того, что она не может существовать без западных технологий, но на данном этапе я бы не сказал, что они завтра склеят ласты, российская экономика уйдёт в коллапс, Путин застрелится, и всё будет хорошо. Нам на это не надо рассчитывать.

Один из главных ньюсмейкеров (из числа депутатов ВРУ) украинских СМИ Дмитрий Тымчук представил в интервью «Апострофу» очередное суждение по поводу ретроспективных вариантов развития вооружённого конфликта на Украине. В данном случае Тымчук поразмышлял на тему того, «что помешало Путину взять Киев».По словам Тымчука, Путин ещё в 2014 году мог свободно дойти до украинской столицы «на фоне постмайданной дезориентации». Тымчук, который в своё время исполнял роль «говорящей каски» в структурах ВСУ, теперь критикует действия украинских военнослужащих того периода. Нардеп ВРУ заявляет, что силовики в 2014 году фактически бездействовали, и это позволило бы «Путину дойти до Киева, но он этого не сделал, так как понимал, что Россию ждут неприятные последствия».Далее Тымчук размышляет о современной стратегии обороны Украины. По его словам, её и сегодня у Украины нет. Тымчук отмечает, что командование и исследовательские центры не работают на опережение, а лишь реагируют на случившееся. В качестве примера нардеп ВРУ приводит ситуацию на Азовском море, где «усиление» ВСУ решили проводить «только сейчас».Высказался Тымчук и по поводу заявлений о том, что на Украине кто-то верит в тезис о разорванной в клочья российской экономике. По словам нардепа ВРУ, российская экономика выстояла на фоне санкций в 2014-2015 годах и смогла адаптироваться к новым вызовам.Из интервью: