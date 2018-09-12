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В НАТО обеспокоены ростом числа «наступательных постов» РФ на границе

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Румыния, Польша и Турция на министерской встрече в Бухаресте выразили общую обеспокоенность увеличением количества «наступательных военных постов» на границах со странами НАТО, передает РИА Новости.



Одиннадцатого сентября в Бухарест прибыли главы МИД Турции и Польши, чтобы обсудить итоги июльского саммита НАТО, а также вопросы безопасности в регионе.


По завершении встречи министры опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что страны НАТО продолжают с обеспокоенностью следить за ростом «наступательных военных постов России, в том числе на границах альянса», а также за продолжающимися нарушениями российскими самолетами воздушного пространства НАТО.

Кроме того, озабоченность глав внешнеполитических ведомств вызвали милитаризация Крыма и Калининградской области, многочисленные учения, проводимые на территории РФ, и невыполнение российской стороной обязательств по контролю над вооружением, что не способствует укреплению доверия.

Участники встречи подчеркнули, что странам НАТО необходимо придерживаться в отношении РФ прежней политики, согласованной на последних саммитах альянса.

Министры подтвердили свою приверженность официальной позиции альянса, заявившего о непризнании «аннексии» Крыма и осудившего Россию за дестабилизацию ситуации в Донбассе, Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии.

Главы МИД призвали Москву сыграть «конструктивную роль» в мирном урегулировании региональных конфликтов.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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36 комментариев
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  1. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 11:44
    +21
    А это кто такие "наступательные посты"? Кто-нибудь знает?
    1. Чёрный Офлайн
      Чёрный Сегодня, 11:48
      +9
      Цитата: bk316
      А это кто такие "наступательные посты"? Кто-нибудь знает?

      Термин, придуманный для евролохов, дабы струсить с них побольше денег на военные нужды альянса.....да ещё , что бы они при этом радостно повизгивали... laughing
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 12:25
        0
        Запугали бедных обывателей , что те готовы отдать последнее , лишь бы сдержать русских - хороший бизнес у них. yes
      2. Beby Офлайн
        Beby Сегодня, 13:04
        +5
        Думаю, что по поводу "евролохов" Вы ошибаетесь: "наступательные посты" - это ошибка перевода. Если только под "евролохами" Вы не подразумевали тех, для кого сделан подобный перевод.
        Ниже, Ярослав Мудрый указал на ошибку перевода:
        Цитата: iaroslav.mudryi
        Всё дело в неправильном переводе, автор этой статьи перевел с английского фразу "offensive military posturing" как "наступательные военные посты", а это неверно, в контексте всего предложения это переводится как "наступательное военное маневрирование" или "наступательную военную демонстрацию позиций"
        1. toha124 Офлайн
          toha124 Сегодня, 13:40
          +2
          И тем не менее, усиливать ЗВО и другие западные направления -это очень подло с нашей стороны. Было бы более справедливо вывести лучшие соединения за Урал. Это было бы менее агрессивно. И более демократично laughing
    2. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 11:58
      +9
      Цитата: bk316
      А это кто такие "наступательные посты"? Кто-нибудь знает?

      Такие только у Самой Сильной Армии Европы есть.
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 13:15
        0
        пять баллов laughing good
    3. Ванёк Офлайн
      Ванёк Сегодня, 12:16
      +3
      Цитата: bk316
      Кто-нибудь знает?


      Я думаю, что даже сами "наступательные посты" не особо-то и в курсе, что такое "наступательные посты".

      - Я сошла с ума. Какая досада.
      1. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 12:49
        +2
        Цитата: Ванёк
        - Я сошла с ума. Какая досада

    4. iaroslav.mudryi Онлайн
      iaroslav.mudryi Сегодня, 12:29
      +6
      Цитата: bk316
      А это кто такие "наступательные посты"? Кто-нибудь знает?


      Всё дело в неправильном переводе, автор этой статьи перевел с английского фразу "offensive military posturing" как "наступательные военные посты", а это неверно, в контексте всего предложения это переводится как "наступательное военное маневрирование" или "наступательную военную демонстрацию позиций"

      Вот текст оригинала с сайта МИД Румынии: http://www.mae.ro/en/node/46865

      "....6. We continue to follow with concern Russia’s increasing and visible offensive military posturing, including near NATO borders, such as repeated violation of NATO airspace, the continued military build-up in Crimea and Kaliningrad, Russia’s large scale military exercises and its continued violation of obligations and commitments on arms control and confidence building measures..."

      "6. Мы по-прежнему с беспокойством отмечаем растущее и видимое наступательное военное маневрирование России, в том числе вблизи границ НАТО, например, неоднократное нарушение воздушного пространства НАТО, продолжающееся наращивание военного строительства в Крыму и Калининграде, масштабные военные учения России и продолжающееся нарушение обязательства и обязательства в отношении мер контроля над вооружениями и укрепления доверия."
      1. Beby Офлайн
        Beby Сегодня, 12:58
        +3
        Спасибо за исправление ошибок перевода !
        1. iaroslav.mudryi Онлайн
          iaroslav.mudryi Сегодня, 13:24
          0
          Цитата: Beby
          Спасибо за исправление ошибок перевода !

          Пожалуйста!!! hi
    5. Боевой пингвин Онлайн
      Боевой пингвин Сегодня, 15:30
      0
      Цитата: bk316
      А это кто такие "наступательные посты"? Кто-нибудь знает?

      Все только догадываются ,что будет если попрут на нас ..

      Такова уж Россия непредсказуемая и непонятная..Но если разозлить .
  2. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 11:47
    +3
    Ну дак хватит прибалтам танки слать и на своих страйкерах там автопробеги устраивать. Не Россия всю эту канитель начала!

    Тяжелая бронетехника США останется в Литве после учений Iron Sword
    Это касается танков "Абрамс" (Abrams), боевых машины пехоты "Брэдли" (Bradley), армейских внедорожников и других военно-транспортных средств", - сообщил пресс-офицер сухопутных войск Литвы. Тяжелая техника армии США, используемая в ходе начавшихся сегодня крупнейших в текущем году в Литве военных учений НАТО Iron Sword ("Железный меч"), после их завершения останется в балтийской республике. Об этом сообщил корр. ТАСС пресс-офицер сухопутных войск Литвы капитан Андрюс Дилда. "Вся бронетехника после окончания маневров останется в Литве. Это касается танков "Абрамс" (Abrams), боевых машины пехоты "Брэдли" (Bradley), армейских внедорожников и других военно-транспортных средств", - уточнил он. Всего в Литву для расквартированного по ротации американского подразделения ее было доставлено около 60 единиц. "Техника после учений будет поставлена на хранение. Ею сможет воспользоваться очередной ротационный контингент армии США", - сказал Дилда.


    И это только про Литву, чё там ещё и сколько железа у остальных двух вечно озабоченных..?

    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 11:57
      +2
      Цитата: DEZINTO
      Ну дак хватит прибалтам танки слать и на своих страйкерах там автопробеги устраивать. Не Россия всю эту канитель начала!
      Вот , вот...
      Главы МИД призвали Москву сыграть «конструктивную роль» в мирном урегулировании региональных конфликтов.
      Для этого нужно всего лишь НАТО разогнать и в мире наступит облегчение...
      1. DEZINTO Офлайн
        DEZINTO Сегодня, 12:59
        +3
        НАТО разогнать и в мире наступит облегчение...

        И не забыть смыть за собой...
  3. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 11:47
    -1
    выразили общую обеспокоенность

    Минут несколько назад выразил озабоченность в общей комнате... smile

    И неплохо сказать выразил...

    А Вы к стати в курсе, что туалет самая чистая комната в квартире? Нет?
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 11:52
      +3
      Ванек hi разные квартиры бывают....
      1. Ванёк Офлайн
        Ванёк Сегодня, 12:23
        0
        Цитата: роман66
        разные квартиры бывают....


        Я не против.

        Потому и говорю - комната.

        У меня в квартире - туалетная комната.

        ... у кого-то сортир. Разные вещи.

        laughing smile я не против...


        Роман hi
        1. роман66 Офлайн
          роман66 Сегодня, 12:24
          0
          а какой сортир был в Калязине на рынке
          1. Удав КАА Офлайн
            Удав КАА Сегодня, 13:50
            0
            Цитата: роман66
            (мечтательно): "а какой сортир был в Калязине на рынке"...fellow fellow fellow

            ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ!!!! wassat laughing fellow

            ПС. Рома, не обижайся, шутка!!!
  4. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 11:48
    0
    Кхм.... А что такое "наступательный военный пост"? И с какого перепуга такие посты создаются не только возле границ с альянсом? Это ХДе?
  5. Хорон Офлайн
    Хорон Сегодня, 11:49
    +2
    "Наступательных постов"? Звучит как "наступательный ДОТ" или "передвижной блокпост"! what
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 11:53
      +4
      атакующий эскарп
  6. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:50
    0
    Интересно,что станет с НАТО когда расширяться уже некуда будет.
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:20
      +1
      Начнут сдуваться!
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 12:31
        +1
        Скажут что Россия начала на них наползать
    2. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 12:24
      0
      будет уплотняться
    3. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 13:18
      0
      начнут пухнуть... laughing
  7. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 11:59
    +1
    Наступательный пост - новое в тактике ! А может это таможенники и гайцы , такой новый осназ?
  8. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:02
    +5
    Типичная политика "западных партнеров".

  9. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:04
    +3
    «наступательных военных постов»

    ... "Пост сдал!" - " Пост принял!"... laughing ... наивысшей степени дебелизм...
    1. Идущий Офлайн
      Идущий Сегодня, 12:27
      -1
      Цитата: a.s.zzz888
      «наступательных военных постов»

      ... "Пост сдал!" - " Пост принял!"... laughing ... наивысшей степени дебелизм...


      Через заключение сделки. wassat laughing
  10. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 12:18
    +1
    Об этих клоунах в НАТО видимо совсем забили, вот они и решили чего-нибудь там о себе напомнить, "ключевые игроки альянса", блин!
  11. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 13:13
    +1
    Мне вот интересно - а наше руководство выражает озабоченности , проводимыми НАТО манёврами на границах России? Спрашивает ли , какого чёрта в Восточной Европе накапливаются американские войска, бронетехника, авиация?
  12. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 13:50
    0
    Шота ржу. Кроме того, что нефиг границы НАТО приближать к границам РФ, надо б им просто официально ответить от МО цитаткой из Сунь-Цзы:
    Война - это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; если он силен уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смирный вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если у него дружны, разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает.

    А вы думали, нафига мы с Китаем сблизились? Перенимаем опыт laughing
    Кстати, все идет строго по этой цитатке, и про перевооружение со "сделай вид, что ты слаб", и про разьединение. Или про Крым например