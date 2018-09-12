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Путин - Абэ: Давайте подпишем мирный договор без предварительных условий

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Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между Россией и Японией без предварительных условий, сообщают российские СМИ.

Путин - Абэ: Давайте подпишем мирный договор без предварительных условий


Путин рассказал, что согласен с предложением японского премьер-министра изменить подход к заключению мирного договора между Россией и Японией и предложил заключить договор без предварительных условий до конца этого года. Он напомнил, что страны ведут переговоры уже на протяжении 70 лет, но никакого прогресса нет. При этом Путин назвал Японию "естественным партнером России", добавив, что Москва желает развивать с Токио полноценные отношения.


Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий
— заявил Владимир Путин.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио нужно прекратить создавать сложности в заключении мирного договора. Он призвал Владимира Путина подтвердить решимость и намерения к заключению соглашения между странами, аргументируя это призывом: "Если это не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?".

Заключению мирного договора между странами мешают претензии Японии на "северные территории", именно так в стране восходящего солнца называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, вошедшие в состав СССР по итогам победы над Японией во Второй мировой войне. Москва ни под каким предлогом не собирается возвращать "спорные" острова Японии, так как российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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73 комментария
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  1. Чёрный Офлайн
    Чёрный Сегодня, 11:40
    +5
    Абэ на этот договор никогда не пойдёт.Для него это политическое самоубийство.Другое дело, что вполне возможно развивать экономические отношения и без оглядки на договор.Лишь бы была политическая воля японского руководства, а не хотелка их заокеанского шефа.
    1. Гуру Офлайн
      Гуру Сегодня, 11:47
      +16
      У нас Путин тоже сделал политическое самоубийство поддержав пенсионную реформы и ничего цветет и пахнет плюя на народ с высокой колокольни.
      1. Чёрный Офлайн
        Чёрный Сегодня, 11:50
        +8
        Цитата: Гуру
        У нас Путин тоже сделал политическое самоубийство поддержав пенсионную реформы и ничего цветет и пахнет

        тут либо "политическое самоубийство", либо "цветёт и пахнет" smile.....как покакзывает нынешняя ситуация - второе. А как будет дальше - покажет время....
        1. Dashout Офлайн
          Dashout Сегодня, 13:58
          +2
          Цитата: Чёрный
          ут либо "политическое самоубийство", либо "цветёт и пахнет"

          А на мой взгляд - может Абэ пойти на это! Дело в том, что мирный договор даст ему возможность на законном основании отказаться от присутствия американских баз - эти базы уже всем японцам поперек горла!
          1. yehat Офлайн
            yehat Сегодня, 14:00
            +2
            на Окинаве, кстати, сейчас нарастает протест.
      2. ПолканОВ Онлайн
        ПолканОВ Сегодня, 12:17
        +6
        ... насчет самоубийства говорить рано да и не правда это. Так что у вас, возможно, другой Путин. А наш может и не популистские решения принимать. Как хотелось бы популистам...
        1. bulvas Офлайн
          bulvas Сегодня, 12:26
          +1
          Цитата: ПолканОВ
          ... насчет самоубийства говорить рано да и не правда это. Так что у вас, возможно, другой Путин. А наш может и не популистские решения принимать. Как хотелось бы популистам...



          Очень точный ответ на ситуацию
          hi

          1. Uncle Lee Офлайн
            Uncle Lee Сегодня, 13:36
            +2
            Это самые последние новости:
            Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга, передает «Интерфакс».
            «Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса — разрешить проблему с возвращением "северных территорий" (южная гряда Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — прим. «Лента.ру»), а потом заключить мирный договор», — заявил он. Об этом сообщает Рамблер.
          2. Evgeniy667b Офлайн
            Evgeniy667b Сегодня, 13:49
            -3
            "Гарант" уже доказал, что его словам веры нет. Говорит одно, а делает совсем другое. Не удивлюсь если вскроется, что он японцам просто цену набивает.
        2. ROSS 42 Офлайн
          ROSS 42 Сегодня, 12:55
          +3
          Наш-ваш... stop Президент не должен принадлежать по родственным или приятельским связям никому. Пусть принимает не популистские решения, пусть награждает олигархов за успешное разворовывание природных богатств России и использование полученной прибыли в шкурных целях, только не надо изображать из себя радетеля Отечества. Подберите сами название человеку, в чье правление население России стало вымирать, а оставшееся закономерно (по принятым ЕР законам) скатывается в нищету.
      3. lis-ik Офлайн
        lis-ik Сегодня, 13:47
        +1
        Цитата: Гуру
        У нас Путин тоже сделал политическое самоубийство поддержав пенсионную реформы и ничего цветет и пахнет плюя на народ с высокой колокольни.

        В Японии наверное выборы настоящие.
    2. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 11:55
      +5
      На сакуры ствол

      Упала слеза самурая

      Придётся сдавать билет на Курилы
      1. Uncle Lee Офлайн
        Uncle Lee Сегодня, 12:07
        +7
        Курилы уплыли,
        Расплакался Абэ.
        Придется мне сделать сепуку.
        1. Чёрный Офлайн
          Чёрный Сегодня, 12:15
          +12
          На склонах Фудзиямы
          Зацвел хрен.
          Не видать Японии Курилы wassat
        2. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 12:16
          +7
          Володя , привет ! hi Любители хокку , ё-моё ! wink
          Пока полосатая пятка на горле Ниппона
          Не будет былой славы самураев
          Взвейся , божественный ветер
          1. роман66 Офлайн
            роман66 Сегодня, 12:26
            +3
            молись , самурай, Аматерасу
            проси тектонический сдвиг
            не видать нам иначе Курил
          2. bulvas Офлайн
            bulvas Сегодня, 12:28
            +5
            Паша, привет! hi

            Цитата: bouncyhunter
            Пока полосатая пятка на горле Ниппона Не будет былой славы самураев Взвейся , божественный ветер



            Пора уже сборник японской поэзии издавать, на основе комментов в ВО


            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 12:36
              +2
              Вася , салют ! hi Обрати внимание : в стилистике составления хокку сам Басё позавидует ! bully
          3. Uncle Lee Офлайн
            Uncle Lee Сегодня, 14:20
            +2
            Паша hi Я же живу на Сахалине и сакура у нас растет.
            Вот она и навевает восточные мотивы !
      2. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 12:37
        +6
        И я пять копеек добавлю laughing
        Сакуры цвет,
        Как снег Фудзиямы
        С вершины её уже не видно Курил...
        1. lis-ik Офлайн
          lis-ik Сегодня, 13:50
          0
          Цитата: parusnik
          И я пять копеек добавлю laughing
          Сакуры цвет,
          Как снег Фудзиямы
          С вершины её уже не видно Курил...

          Или же может быть и такой вариант
          С вершины её уже просматриваются в утренней дымке Курилы.
    3. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 12:33
      +6
      Путин сделал весьма тонкий ход. Абе не может ни согласиться (из-за позиции элиты страны), ни отклонить (общественное мнение сильно пацифистское, да и русских там уважают), что ставит милитаристов в сложное положение. Поэтому, чем громче в Японии будет слышна эта инициатива, тем лучше для РФ.
      1. Комментарий был удален.
      2. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 13:24
        +1
        как сакуры нет в Антарктиде , так не видать нам Курил... старый японец курил...
  2. роман66 Офлайн
    роман66 Сегодня, 11:41
    +7
    тогда для японцев и смысла нет - нечего дарить хозяину будет
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 12:07
      +4
      Цитата: роман66
      тогда для японцев и смысла нет - нечего дарить хозяину будет

      Ну пусть тогда блинов с икрой поест и летит к хозяину...
      1. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 12:31
        +2
        Цитата: роман66
        тогда для японцев и смысла нет - нечего дарить хозяину будет


        Ну почему, у нас тут хорошие стихи есть, переведет на английский и подарит
  3. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 11:41
    +3
    Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий — заявил Владимир Путин.
    Этакое ненавязчивое предложение политического самоубийства для японского премьера... Хотя, кто его знает, может японские СМИ сотворят чудо и Абэ в этом случае войдёт в японскую историю как великий миротворец)
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 11:47
      +6
      Это такой троллинг на высшем уровне. Хотя у меня тоже сомнения а вдруг мы не дооцениваем уровень зомбирования СМИ.....
    2. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 14:03
      +1
      СМИ в Японии очень сильно изолируют эфир от ненужных "альтернативных мнений",
      многие новости подаются очень однобоко.

      Поэтому, СМИ там могут творить чудеса, но население к этому настолько привыкло, что обычно игнорируют суть новостей и смотрят СМИ как развлекательный канал.
  4. atalef Онлайн
    atalef Сегодня, 11:43
    -2
    а для путина отдать Курилы вроде как не самоубийство ?
    Да и в честь чего Абэ на это должен согласиться ?
    14 ноября 2004 года глава МИДа России Сергей Лавров в преддверии визита президента России Владимира Путина в Японию заявил, что Россия как государство-продолжатель СССР признаёт Декларацию 1956 года как существующую и готова вести территориальные переговоры с Японией на её базе.

    19 октября 1956 года СССР и Япония приняли московскую декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами, а также фиксировала согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора
    1. Runoway Офлайн
      Runoway Сегодня, 11:49
      0
      а для путина отдать Курилы вроде как не самоубийство ?

      А что случится если?.......ничего,покажут футбольчик, немного повоняют на митингах и всё
      Можете заминусовать,но это реальность
      1. Uncle Lee Офлайн
        Uncle Lee Сегодня, 11:59
        +6
        Хоть и вооружили Курилы и инфраструктуру улучшили,но всякое бывает....
        Я еще помню, как войска покидали Курилы, бросая всё и вся при ЕБН.
      2. Paranoid50 Офлайн
        Paranoid50 Сегодня, 12:02
        +2
        Цитата: Runoway
        но это реальность

        Вот такая: wassat wassat wassat В принципе, норм., Кастанеда об этом писал... laughing
        1. Runoway Офлайн
          Runoway Сегодня, 12:11
          -1
          Стёб дело хорошее,но,а вот если завтра вдруг (чисто гипотетически) что изменится в стране? Как это повлияет на власть? Если только рейтинги упадут))) расскажите вашу версию
          1. Paranoid50 Офлайн
            Paranoid50 Сегодня, 12:32
            +3
            Цитата: Runoway
            если завтра вдруг

            Цитата: Runoway
            (чисто гипотетически)

            Цитата: Runoway
            что изменится в стране?

            Ключевые фразы выделены, и это точно не реальность.
    2. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 11:53
      +5
      Цитата: atalef
      Хабомаи и Шикотан

      Картинкой проиллюстрирую, чё за острова.
      1. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 12:25
        +5
        Тут вопрос не только в островах, но и в огромной акватории вокруг. А это и морские пути, и рыбные промыслы и (потенциально, когда-нибудь) полезные ископаемые. + там наши военные базы.
        1. Kurare Офлайн
          Kurare Сегодня, 12:50
          +4
          Цитата: Безликий
          Тут вопрос не только в островах, но и в огромной акватории вокруг. А это и морские пути, и рыбные промыслы и (потенциально, когда-нибудь) полезные ископаемые. + там наши военные базы.

          ...и ещё, единственные проливы, которые никогда не замерзают!
        2. Rostislav Офлайн
          Rostislav Сегодня, 12:50
          +4
          Да даже не в экономике дело, - это контроль проливов. Бутылочное горлышко, весь ТОФ окажется заперт во Владивостоке, + база полосатиков тут же появится.
        3. yehat Офлайн
          yehat Сегодня, 14:05
          +2
          главный смысл островов - контроль передвижений флота.
    3. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 12:05
      +5
      . а для путина отдать Курилы вроде как не самоубийство ?
      Да и в честь чего Абэ на это должен согласиться ?

      А для чего Путин должен согласится? Острова то у нас. Кстати у Вас Абэ с большой буквы, а Путин с маленькой
      1. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 12:09
        -1
        Цитата: igorbrsv
        А для чего Путин должен согласится? Острова то у нас

        Разумеется у вас.
        А зачем Японии соглашаться , им что сейчас кисло ?

        Цитата: igorbrsv
        Кстати у Вас Абэ с большой буквы, а Путин с маленькой

        транслит
        1. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 12:21
          +1
          Интересно как там рыбный промысел поделен. Я этим раньше не интересовался. А японцам, на мой взгляд, при их перенаселении даже груда скал не лишней будет
      2. Сергей39 Офлайн
        Сергей39 Сегодня, 12:33
        +1
        А зачем нам мирный договор со страной-вассалом? У нас и с Германией нет мирного договора
        1. dauria Офлайн
          dauria Сегодня, 13:07
          0
          А зачем нам мирный договор со страной-вассалом?


          А все мирные договора так и заключаются - победивший закрепляет свои захваты у побеждённого. Теперь время ушло, смысла японцам подписывать договор нет. Зачем им это сейчас ? Россия может ослабнуть и отхапать острова будет проще, договора-то нет. А такой договор по Путину им нафиг не сдался. Одной фразой - "сопливых вовремя целуют"

          Впрочем, всегда так - стоит ослабнуть и всеми договорами можно подтереться.
        2. Безликий Онлайн
          Безликий Сегодня, 13:56
          +1
          Цитата: Сергей39
          А зачем нам мирный договор со страной-вассалом? У нас и с Германией нет мирного договора



          Мирный договор СССР-Германия подписан 25 января 1955 года
  5. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 11:46
    +8
    Красиво так завернул Темнейший.
    И попробуй отвертись от такого предложения. Хотите мирного договора - давайте. Сами же говорили, что хотим. Любое телодвижение по созданию условий означает нежелание установления мирного сотрудничества.
    Пусть пробуют сохранить лицо.
    Собственно, у них только два пути: или согласиться, или стать в позу обиженных....
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 11:52
      -1
      Цитата: КОТ БАЮН
      Красиво так завернул Темнейший.

      Цитата: КОТ БАЮН
      Хотите мирного договора - давайте.

      Цитата: КОТ БАЮН
      Собственно, у них только два пути: или согласиться, или стать в позу обиженных..

      да в общем есть и третий - можно просто послать на хрен и оставить всё как есть/
      что япония от этого теряет ?
      1. ПолканОВ Онлайн
        ПолканОВ Сегодня, 12:19
        +1
        ... Япония пишется с большой и заглавной. А вы всё трындите, что вам терять, только честь. Не привыкать...
        1. bulvas Офлайн
          bulvas Сегодня, 16:06
          0
          Цитата: atalef
          да в общем есть и третий - можно просто послать на хрен и оставить всё как есть/что япония от этого теряет ?


          тебе трудно это понять, как говориться, "звиздеть - не кули ворочать"

          Тебе зачем это?
          Ляпнул - и уже самый умный

          Задай себе вопрос, зачем Абэ бегает за Путиным везде, где увидит его?





    2. Чёрный Офлайн
      Чёрный Сегодня, 11:54
      +6
      Цитата: КОТ БАЮН
      Собственно, у них только два пути: или согласиться, или стать в позу обиженных....

      В позе обиженных они давно...тут вопрос к кому задом повернуться - к нам или американцам wassat
    3. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 14:07
      +1
      у них есть 3-й вариант - начинать риторику в стиле американцев, когда они просто игнорируют сказанное.
  6. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:50
    +7
    Японцы на это не пойдут, полосатый хозяин не позволит.
    Да и заключение мира это муторная процедура, может идти годами, каждый будет до последнего торговаться.
  7. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:51
    +9
    Без всяких предварительных условий не получиться... японцы сначала с Госдепом США должны посоветоваться и получить ценные указивки... wink
  8. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 11:57
    +9
    Цитата: Серый брат
    Картинкой проиллюстрирую, чё за острова.

    Это стратегические острова , они полностью блокируют проход иностранных судов/подводных лодок в Охотское море.
    1. Леший1975 Офлайн
      Леший1975 Сегодня, 12:18
      -1
      Цитата: lucul
      Цитата: Серый брат
      Картинкой проиллюстрирую, чё за острова.

      Это стратегические острова , они полностью блокируют проход иностранных судов/подводных лодок в Охотское море.

      Это конечно именно так. Но и японскому политику, который попытается отказаться от претензий на северные территории, лучше сразу же себе сеппуку сделать. Иначе кто-нибудь из граждан Японии, рано или поздно похожие действия с ним совершит обязательно. Поэтому, всеми способами японцы будут этого добиваться. И не вижу ни какой возможности, что бы вот так, за спасибо, без расчёта на какие-то, возможно наши будущие уступки, японцы шли на встречу нам. А аргументы про троллинг темнейшего и его ХПП, это только на некоторых почитателей Путина действует. Или мы что-то согласимся им уступить или японцы пошлют такой договор лесом.
      1. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 12:35
        +3
        Вы и правы, и все не совсем так. Подписание договора гипотетически - весомый шаг для Японии. Тут кто-то цитировал, что в 1956 острова договорились передать уже после подписания мира. Ну-ну. Для Японии договор, даже без островов - шаг вперед после 70 лет застоя, и шаг при Абэ, а для России - ещё один камень в фундамент незыблемости границ. Мир подписали - на этом все. Все территориальные вопросы закрыты.

        А что до обязательств 1956 года - так вечных обязательств не бывает. Вот, гляньте, что сейчас с международным правом делается, а вы про какой-то 1956 год...

        Если серьезно - после подписания какие либо требования о передаче чего-либо будут просто игнорироваться.
        1. Леший1975 Офлайн
          Леший1975 Сегодня, 13:43
          -1
          Цитата: Безликий
          Вы и правы, и все не совсем так. Подписание договора гипотетически - весомый шаг для Японии. Тут кто-то цитировал, что в 1956 острова договорились передать уже после подписания мира. Ну-ну. Для Японии договор, даже без островов - шаг вперед после 70 лет застоя, и шаг при Абэ, а для России - ещё один камень в фундамент незыблемости границ. Мир подписали - на этом все. Все территориальные вопросы закрыты.

          А что до обязательств 1956 года - так вечных обязательств не бывает. Вот, гляньте, что сейчас с международным правом делается, а вы про какой-то 1956 год...

          Если серьезно - после подписания какие либо требования о передаче чего-либо будут просто игнорироваться.

          Ну японцы уже расставили точки над и. Только что: "Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает «Интерфакс». Так что я все же оказался прав hi

          P.S. Ещё раз - аргументы про троллинг темнейшего и его ХПП, это только на некоторых почитателей Путина действует.
          1. yehat Офлайн
            yehat Сегодня, 14:11
            +3
            японцам стоит напомнить, что СССР отказался от оккупации островов Саппоро и Хонсю, которая, кстати, была прописана в соглашении о прекращении огня.
            После такого шага требовать острова - просто наглость.
            1. Безликий Онлайн
              Безликий Сегодня, 14:20
              +1
              Увы, но СССР отказался от оккупации части Японии ввиду категорического несогласия и противодействия американцев. И.В.Сталин очень хотел оторвать хотя бы кусочек, но силы на тот момент были не равны. В качестве обоснования, он даже написал Трумену, что "ввиду длительной оккупации Сахалина и островов, советское общественное мнение очень бы желало иметь в управлении Советского союза часть Японии" (цитата - вольный пересказ). Но Трумен отказал всегда известному заботой о советском общественном мнении И.В.Сталину в этом.
            2. Леший1975 Офлайн
              Леший1975 Сегодня, 14:40
              -1
              Цитата: yehat
              японцам стоит напомнить, что СССР отказался от оккупации островов Саппоро и Хонсю, которая, кстати, была прописана в соглашении о прекращении огня.
              После такого шага требовать острова - просто наглость.

              Да кто же будет напоминать? Тут дай Бог, что бы хватило остатков ума (на совесть уже и не надеюсь), а также из чувства самосохранения власти, что бы не стали отдавать даже часть островов, в обмен на мирный договор. Просто напомню:
              НТВ 2004 год
              "Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью НТВ заявил, что Москва готова отдать Японии два из четырех спорных островов южнокурильской гряды. По словам Лаврова, Кремль признает Совместную декларацию 1956 года, согласно которой СССР соглашался уступить японцам остров Шикотан и гряду Хабомаи, оставив себе при этом Кунашир и Итуруп. Лавров подчеркнул, что в Москве "хотели бы урегулировать отношения с Японией в полной мере". "Для этого важно подписать мирный договор, и в рамках мирного договора, мы признаем, что должна быть урегулирована территориальная проблема", - сказал глава российского МИД. А сегодня президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поблагодарил министра иностранных дел Сергея Лаврова за "развернутое интервью" НТВ: "Смотрел ваше интервью, очень хорошее, хочу поблагодарить за развернутую картину наших внешнеполитических приоритетов, хотел бы только заметить: прежде всего это касается Дальнего Востока". Говоря об отношениях с Японией, Путин подтвердил готовность РФ выполнять все взятые ранее на себя обязательства, ИТАР-ТАСС. В том числе Россия "готова выполнять договоренности с Японией в том объеме, как это понимают наши партнеры", - заявил президент, отметив, что "пока нам не удалось выйти на понимание этих объемов, так как мы это видим и как это видели в 56 году".
              НТВ 2016 год
              "Сергей Лавров: «Президент Владимир Путин неоднократно подтверждал, что Россия как государство — продолжатель Советского Союза привержено этому договору (японо-советская декларация 1956 года. — Прим. ред.). Ясно, что если дело дойдет до реализации декларации 1956 года, придется согласовывать много деталей о том как, каким образом изложенные шаги могут осуществляться. Как неизменной остается последовательность, которая в этой декларации изложена, а именно первым шагом перед всем остальным является подписание мирного договора».
              И кто знает, что у них (наших властей) в голове сейчас? Может, просто пока не договорились. Моё личное мнение, японцы хотят сразу слишком многого. Которое, это многое, слишком рискованно для "нашей" власти. Народ в основной массе передачу территорий не поймет, не смотря на любую агитацию по тв. Вот по этому сделка пока и не состоялась. Больше всего напрягает настойчивое настроение Путина искать пути «окончательного разрешения проблемы». Чего ждёт? Предложения, от которого не возможно будет отказаться, даже не смотря на чувство самосохранения? Позиция Японии однозначна- возвращайте и все тут. Дак мы то тогда чего так навязываемся?
  9. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 12:32
    0
    премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио нужно прекратить создавать сложности в заключении мирного договора

    Да разве США разрешит Японии заключать такой договор? Сначала японцам нужно избавить свою территорию от всех американских военных баз и военнослужащих.
    Без этого никто им не даст. Шаг в сторону-введут санкции, будут оказывать давление иными способами.
  10. rruvim Офлайн
    rruvim Сегодня, 12:37
    0
    На севере Айны,
    Клинок не заточен.
    Как быстро летят лепестки в непогоду...
  11. demo Офлайн
    demo Сегодня, 12:38
    +1
    Мы то конечно подпишем.
    Но во японцы вряд ли.
    Их местные патриоты живьем сожрут.
  12. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 12:39
    +2
    Я против такого подписания - без условий. Отказ Японии от Курил, от всех, обязательное условие!
  13. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 12:44
    0
    Возможно, что когда-нибудь в Японии появится премьер, который интересы страны поставит выше личных амбиций и подпишет с Россией мирный договор. Да, для него это будет политическое самоубийство. Но Курильские острова часть России и с этим надо смириться. Заключение же договора даст возможность японскому бизнесу действовать в данном регионе, что безусловно пойдет на пользу и Японии, и России.
    В настоящий момент японцы отказываются вести совместный бизнес на островах в рамках российского законодательства, т.к. этим признают принадлежность островов России. А действие японского законодательства на территории России исключено, потому тупик.
    Ждем-с, когда пост премьера в Японии займет прагматик, думающий в первую очередь о своей стране bully
  14. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:45
    0
    Давно пора. Но сомневаюсь, что какой нибудь политик из Японии возьмет на себя ответственность подписания мирного договора без возвращения Россией спорных (смотря для кого) островов.....
  15. SCHMEL Офлайн
    SCHMEL Сегодня, 13:04
    0
    аргументируя это призывом: "Если это не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?".

    laughing laughing Миротворцы одним словом, ещё и базы сша отправить на манхеттен lol


  16. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 13:14
    0
    мне вот интересно а нам или японцам на хрена этот мирный договор нужен? больше 70 лет прожили как то без него и вроде с японцами эти 70 лет не воевали... hi
  17. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 13:15
    0
    страны ведут переговоры уже на протяжении 70 лет

    Во как Штаты намутили в свое время. Ведь это с их подачи Япония возбудилась.
  18. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 13:42
    0
    Токио. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией без предварительных условий до конца года, заявил, что Токио придерживается прежней позиции и считает приоритетом решить территориальный спор между странами.
    "Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса - разрешить проблему с возвращением "северных территорий" (так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - ИФ), а потом заключить мирный договор", - приводит слова Й.Суга агентство "Дзидзи".
    Он также отметил, что японские власти не собираются комментировать каждое высказывание В.Путина.
    1. Леший1975 Офлайн
      Леший1975 Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: vladimirvn
      Токио. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией без предварительных условий до конца года, заявил, что Токио придерживается прежней позиции и считает приоритетом решить территориальный спор между странами.
      "Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса - разрешить проблему с возвращением "северных территорий" (так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - ИФ), а потом заключить мирный договор", - приводит слова Й.Суга агентство "Дзидзи".
      Он также отметил, что японские власти не собираются комментировать каждое высказывание В.Путина.

      "Он также отметил, что японские власти не собираются комментировать каждое высказывание В.Путина."
      Ну так всё правильно, это только на Украине и у нас в стране Путин "темнейший", "великий" троллингист, просто "великий", источник ХПП, и многое другое. А для основной массы политиков в мире - обычный болтун, и цена его говорильне такая же- рупь за пучок в базарный день. Радует, что и наше население, хоть и с запозданием, но тоже начало это понимать. А кому ещё не дошло, в начале 2019 года дойдёт (проявятся во всей красе, принимаемые в этом году законы).
  19. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 15:11
    0
    Японцы то может и согласны уже давно,но США с их военными базами на территории держат японцев за одно место.Япония богатая страна и технологически развита .Дружба с ней России бы на пользу пошла ..Но США в японию мертвой хваткой вцепились и врядля просто так отцепятся .