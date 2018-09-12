Путин - Абэ: Давайте подпишем мирный договор без предварительных условий

Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий

Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между Россией и Японией без предварительных условий, сообщают российские СМИ.Путин рассказал, что согласен с предложением японского премьер-министра изменить подход к заключению мирного договора между Россией и Японией и предложил заключить договор без предварительных условий до конца этого года. Он напомнил, что страны ведут переговоры уже на протяжении 70 лет, но никакого прогресса нет. При этом Путин назвал Японию "естественным партнером России", добавив, что Москва желает развивать с Токио полноценные отношения.— заявил Владимир Путин.Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио нужно прекратить создавать сложности в заключении мирного договора. Он призвал Владимира Путина подтвердить решимость и намерения к заключению соглашения между странами, аргументируя это призывом: "Если это не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?".Заключению мирного договора между странами мешают претензии Японии на "северные территории", именно так в стране восходящего солнца называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, вошедшие в состав СССР по итогам победы над Японией во Второй мировой войне. Москва ни под каким предлогом не собирается возвращать "спорные" острова Японии, так как российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.