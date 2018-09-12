Начало производства «Платформы-О». В ПАО «КамАЗ» назвали сроки
Серийное производство тягачей на базе шасси «Платформа-О», предназначенных, в том числе для комплексов «Ярс» и «Тополь-М», начнется не раньше 2023 года, передает ТАСС сообщение советника гендиректора ПАО «КамАЗ» Владислава Полонского.
По словам Полонского, такие сроки обусловлены необходимостью создания соответствующих производственных мощностей и выделения «потребных финансовых средств».
В настоящее время АО «Ремдизель» (производитель платформ, входит в ПАО «КамАЗ») располагает лишь опытным производством, способным выпускать не более 10 тягачей в год. А чтобы закрыть потребность в этих платформах, нужно производить около 400 машин в год, пояснил он.
Советник гендиректора напомнил, что сегодня в войсках используются тягачи Минского завода (МЗКТ) – на них смонтировано свыше 60 образцов ракетного вооружения, в том числе все пусковые установки РВСН.
Он также отметил, что после запуска отечественных платформ в серию, в войсках будет происходить постепенный переход от машин МЗКТ к («Платформе-О»), который займет не менее десяти лет.
в 2008 году КамАЗ выиграл конкурс Минобороны на проведение НИОКР по созданию специальных колесных шасси и колесных тягачей. Цель проекта – обеспечение технологической независимости РВСН.
Созданная впоследствии «Платформа-О» оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет коробки передач, раздаточной коробки, дифференциалов, приводных валов, что значительно снижает ее вес. Кроме того, машина имеет режим «крабового хода» – это когда колеса поворачиваются в одну сторону, позволяя транспортному средству двигаться практически боком.
По словам Полонского, такие сроки обусловлены необходимостью создания соответствующих производственных мощностей и выделения «потребных финансовых средств».
В настоящее время АО «Ремдизель» (производитель платформ, входит в ПАО «КамАЗ») располагает лишь опытным производством, способным выпускать не более 10 тягачей в год. А чтобы закрыть потребность в этих платформах, нужно производить около 400 машин в год, пояснил он.
Советник гендиректора напомнил, что сегодня в войсках используются тягачи Минского завода (МЗКТ) – на них смонтировано свыше 60 образцов ракетного вооружения, в том числе все пусковые установки РВСН.
Он также отметил, что после запуска отечественных платформ в серию, в войсках будет происходить постепенный переход от машин МЗКТ к («Платформе-О»), который займет не менее десяти лет.
в 2008 году КамАЗ выиграл конкурс Минобороны на проведение НИОКР по созданию специальных колесных шасси и колесных тягачей. Цель проекта – обеспечение технологической независимости РВСН.
Созданная впоследствии «Платформа-О» оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет коробки передач, раздаточной коробки, дифференциалов, приводных валов, что значительно снижает ее вес. Кроме того, машина имеет режим «крабового хода» – это когда колеса поворачиваются в одну сторону, позволяя транспортному средству двигаться практически боком.
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