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Начало производства «Платформы-О». В ПАО «КамАЗ» назвали сроки

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Серийное производство тягачей на базе шасси «Платформа-О», предназначенных, в том числе для комплексов «Ярс» и «Тополь-М», начнется не раньше 2023 года, передает ТАСС сообщение советника гендиректора ПАО «КамАЗ» Владислава Полонского.



По словам Полонского, такие сроки обусловлены необходимостью создания соответствующих производственных мощностей и выделения «потребных финансовых средств».


В настоящее время АО «Ремдизель» (производитель платформ, входит в ПАО «КамАЗ») располагает лишь опытным производством, способным выпускать не более 10 тягачей в год. А чтобы закрыть потребность в этих платформах, нужно производить около 400 машин в год, пояснил он.

Советник гендиректора напомнил, что сегодня в войсках используются тягачи Минского завода (МЗКТ) – на них смонтировано свыше 60 образцов ракетного вооружения, в том числе все пусковые установки РВСН.

Он также отметил, что после запуска отечественных платформ в серию, в войсках будет происходить постепенный переход от машин МЗКТ к («Платформе-О»), который займет не менее десяти лет.

в 2008 году КамАЗ выиграл конкурс Минобороны на проведение НИОКР по созданию специальных колесных шасси и колесных тягачей. Цель проекта – обеспечение технологической независимости РВСН.

Созданная впоследствии «Платформа-О» оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет коробки передач, раздаточной коробки, дифференциалов, приводных валов, что значительно снижает ее вес. Кроме того, машина имеет режим «крабового хода» – это когда колеса поворачиваются в одну сторону, позволяя транспортному средству двигаться практически боком.
Использованы фотографии:
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57 комментариев
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  1. Донской Онлайн
    Донской Сегодня, 12:29
    +20
    Выпуск 400 подобных тягачей в год требует создания нового завода практически с нуля. Какая огромная сумма потребуется для этого, можно себе представить. 2023 год - это еще оптимистический срок, на мой взгляд. Но работа очень нужная, важная и откладывать дальше нельзя. Власть батьки в Белоруссии скоро закончится. С Украиной уже обожглись и повториться подобное больше не должно.
    1. электроОлег Офлайн
      электроОлег Сегодня, 12:40
      0
      В войну т-34 сходили с конвейера как горячие пирожки, а при Хрущёве ракеты с завода вылетали как сосиски. Так должно быть и впредь. Побеждает не только лишь хорошая надёжная техника но и производство в не последнюю очередь.
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 12:59
        -4
        Цитата: Донской
        Власть батьки в Белоруссии скоро закончится.

        Батька пишется с большой буквы. Лукашенко на своем посту еще Медведева срок и следующих два Путинских пересидит smile
        1. 23424636 Офлайн
          23424636 Сегодня, 13:30
          -12
          Думаю у татар вышел некий объект который .вызывает одно недоумение ? проводились ли испытание его независимыми структурами Опыт аналогичного по конструкции Фердинанда показал его непрактичность .Камаз всегда тяготел к заимствованию на западе ,своя школа разработок авто у них отсуствовала ,почему туда завели деньги это вопрос. Вот есть Брянский завод ,за это бабло там бы уже давно машину за 10 лет пустили в войска.
          1. Околоточный Офлайн
            Околоточный Сегодня, 13:45
            +8
            А причём здесь Татары? Вы крымских имеете в виду? Татарстан субъект РФ, посмотрите на владельцев ПАО «КАМАЗ», чтобы чепуху больше не писать.
            1. maxim947 Офлайн
              maxim947 Сегодня, 14:03
              +4
              Идея с ходовой очень интересная, главное чтобы не получилось, что лучшее - враг хорошего, а так больших успехов заводчанам в дальнейшей работе)
              P.S.
              Вот есть Брянский завод ,за это бабло там бы уже давно машину за 10 лет пустили в войска.
              Вам там, конечно лучше видно - что и куда надо))
              Брянскому заводу мощей не хватит на такой проект, он и так сейчас нормально загружен.
          2. Servisinzhener Онлайн
            Servisinzhener Сегодня, 13:59
            +3
            Что вы имеете в виду под независимыми структурами? Журнал "За Рулём?" Опыт аналогичного по конструкции БелАЗ`а показал обратное. Ситуация с медью у нас несколько отличается от третьего рейха образца середины сороковых годов. А Кременчугский и того быстрее.
          3. arhPavel Офлайн
            arhPavel Сегодня, 14:34
            +3
            Перед тем как писать такое интересное мнение, вы бы хоть немного узнали о КАМАЗе и подумали.
            Хотя есть инфа, у вас это сейчас не модно :)
          4. neri73-r Офлайн
            neri73-r Сегодня, 14:40
            +3
            проводились ли испытание его независимыми структурами

            Какими, для чего, для этого есть гос.испытания!
            Опыт аналогичного по конструкции Фердинанда показал его непрактичность .

            Уважаемый, сколько лет прошло, технологии не стоят на месте! Да, и какой опыт? электротрансмиссия?
            Там единственный момент не освещается в статьях - это защита от ЭМИ и других воздействий на электронику и электротехнику, но я думаю, инженеры не дураки, всё предусмотренно.
            Камаз всегда тяготел к заимствованию на западе ,своя школа разработок авто у них отсуствовала

            Откуда такие сведения, КАМАЗ, что по лицензии выпускали? wassat это я про школу разработок.
            Вот есть Брянский завод ,за это бабло там бы уже давно машину за 10 лет пустили в войска.

            Брянский завод сейчас загружен, хотя недавно был практически банкротом (работа эффективных менеджеров западного типа), входит в состав концерна Алмаз Антей, выпускает технику для ПВО-ПРО, к стратегам отношения не имеет, да и не резиновый он, что бы потянуть и технику ПВО/ПРО и РВСН, там тоже новые завод в таком случае строить придётся, что равносильно и под КАМАЗовсую машину! То и на то выходит. hi
          5. Alexey RA Офлайн
            Alexey RA Сегодня, 15:39
            +1
            Цитата: 23424636
            Вот есть Брянский завод ,за это бабло там бы уже давно машину за 10 лет пустили в войска.

            Брянский завод никогда не занимался тяжёлыми длинными шасси. Его потолок - 40 тонн. И у БАЗ нет времени и свободных сил для разработки шасси для ПГРК - после покупки завода "Алмаз-Антеем" там реанимируют практически умершее производство и готовят БАЗ-овские шасси для всей линейки ЗРК и ЗРПК "Алмаз-Антея". Пока что удалось поставить в серию тягач для ПУ-полуприцепов С-300 и С-400.
        2. SERGUS Офлайн
          SERGUS Сегодня, 14:09
          0
          Цитата: Тралл
          Лукашенко на своем посту еще Медведева срок и следующих два Путинских пересидит

          И в течении всего этого времени он будет попрекать Россию за отказ от шасси МЗКТ и говорить какие мы не хорошие winked
      2. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 13:07
        +3
        Хрущёве ракеты с завода вылетали как сосиски
        - простите это сказки... hi
        1. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 13:14
          0
          Начало производства «Платформы-О». В ПАО «КамАЗ» назвали сроки
          -это уже с "переносом",или реальные ? или потом сдвинут? what ( у нас по другому никак...)
          1. SERGUS Офлайн
            SERGUS Сегодня, 14:15
            +2
            Цитата: андрей юрьевич
            -это уже с "переносом",или реальные ?

            Да пусть хоть с переносом, то что работа в этом направлении продвигается уже хорошо. Обычно спохватывались когда какой нибудь Лукашенко говорил шасси больше не поставляю пока не будет бесплатный газ
        2. Рав Рав Онлайн
          Рав Рав Сегодня, 17:02
          0
          Вы правы! Блефовал он здорово,даже по Красной площади муляжи переодически на парадах проезжали,шпионы были в недоумении!
      3. avt Онлайн
        avt Сегодня, 13:16
        +6
        Цитата: электроОлег
        а при Хрущёве ракеты с завода вылетали как сосиски.

        С языка этого балабола.
      4. Zaurbek Онлайн
        Zaurbek Сегодня, 13:24
        -2
        Сейчас более важен немецкий подход - более тщательный подход к огнемой мощи, защите экипажа и сроку службы изделия в мирное время.
      5. Servisinzhener Онлайн
        Servisinzhener Сегодня, 14:02
        +3
        Про ракеты на момент своего выступления Хрущёв блефовал.
      6. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 14:30
        0
        Цитата: электроОлег
        В войну т-34 сходили с конвейера как горячие пирожки, а при Хрущёве ракеты с завода вылетали как сосиски. Так должно быть и впредь.

        Ну зачем сравнивать СССР и капиталистическую Россию. Вот если возврать госсобственность на все предприятия, добычу ископаемых, будет плановое хозяйствование, будет, как в СССР неотвратимость наказания за расхищение народного достояния вплоть до расстрела..., вот тогда можно будет говорить о том, как должно быть.
    2. Бар1 Офлайн
      Бар1 Сегодня, 13:39
      -5
      вчера на сайте в пристяжном менюшке шастала статейка про эту платформу огого ,довольно толковая,сейчас уже не найти(такие новости для нас) .Так вот эта элетрическая платформа огого довольно проблемная машина.
      -может произойти смещение ротора и статора на колесе-двигателе под нагрузкой
      -может попасть вода в двигатель и тогда замыкание
      -защищённость протяжённых электрических цепей от радиации-это пока мало проверено.
      -ну и досадный случай на показе платформы на армии 18,когда колёса стали раворачиваться в разные стороны.
      Короче платформа огого -штука сырая и лучше не рисковать ядерной ракетой.
      1. Околоточный Офлайн
        Околоточный Сегодня, 13:47
        0
        Вода в двигатель - это Жесть. Вы китайцам это раскажите, которые электроходы пекут как пирожки и используют. А в Зумвалте, в воде вода не попадает?
        1. Бар1 Офлайн
          Бар1 Сегодня, 14:22
          +1
          Цитата: Околоточный
          -1
          Вода в двигатель - это Жесть. Вы китайцам это раскажите, которые электроходы пекут как пирожки и используют.


          какие китайские электроходы,покажите? Ракетовоз это вездеход ,в том числе и по воде тоже,реки вброд,так что попадание вполне может быть.

          Цитата: Околоточный
          А в Зумвалте, в воде вода не попадает?


          в корабле ,что ли? Как это можно сравнивать? fool
          1. Околоточный Офлайн
            Околоточный Сегодня, 16:06
            0
            Поинтересуйтесь выпуском электромобилей в Китае, будете удивлены. Карьерные самосвалы Белаз, у них привода от электромоторов, работают в карьерах, в том числе и практически агрессивных средах. Замыкает у них проводка? Гибридные двигатели - слышали такое? До определенного предела скорости работают электромоторы. Или вы думаете соединения в них на скрутках, вместо предохранителей жучки намотаны?
            Вообще - электромоторы - будущее. Значительно проще - зажигание, впрыск, выхлоп, смазка - все будет в прошлом, торможение, изменение сопротивления, реостат. Одно но - аккумуляторы, как говорил Ленин: «Лучше меньше, да лучше». Вот главная проблема электроходов. Но прогресс не стоит на месте.
        2. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 14:53
          -1
          Воду во впускной коллектор впрыскивали, для увеличения мощности двигателя.
    3. seti Офлайн
      seti Сегодня, 14:31
      0
      Вот именно - это нужно именно сейчас. Иначе опять у разбитого корыта. И чтобы все платформы имели взаимозаменяемость и унификацию конечно в пределах разумного и по возможности.
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:42
    +2
    Россия должна производить все сама (что касается оборонзаказа) - это аксиома.
    1. seti Офлайн
      seti Сегодня, 14:41
      0
      Все производить самим это возможно но будет страшно дорого. Ключевые элементы да а третьестепенное можно и на стороне купить.
  3. Мур Офлайн
    Мур Сегодня, 12:48
    +4
    Серийное производство тягачей на базе шасси «Платформа-О», предназначенных, в том числе для комплексов «Ярс» и «Тополь-М», начнется не раньше 2023 года

    Что, собственно, и подтверждает тезис о "сыроватости" машины. А ещё адаптация под наземное оборудование АПУ.
    И ещё вопрос. До 2023-го перевооружение с "Тополя" на "Ярс" в рамках имеющегося количества полков и дивизий произойдет и шасси будут те же МЗКТ. Что собираются ставить на "Платформу-О" в количестве 400 шт/год?
    Развертывать новые полки? Так их в полку девять + "бочка" - это сколько полков?
    Менять МЗКТ на "КАМАЗ" в процессе эксплуатации? Вообще за гранью.
    Перевооружение на что-то новое - всё равно избыточное количество.
    1. alma Офлайн
      alma Сегодня, 13:10
      +1
      Что собираются ставить на "Платформу-О" в количестве 400 шт/год?

      Скорее всего в это количество вошли 8х8 и 12х12 и т.д.
    2. Керенский Онлайн
      Керенский Сегодня, 13:14
      -1
      Перевооружение на что-то новое - всё равно избыточное количество.

      Вот и я не пойму. В гражданском варианте довольно специфична. Экспорт?
    3. toha124 Офлайн
      toha124 Сегодня, 13:44
      +1
      Может мы чего-то не знаем? Что-то из "презентаций с плохой графикой"
    4. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: Мур
      И ещё вопрос. До 2023-го перевооружение с "Тополя" на "Ярс" в рамках имеющегося количества полков и дивизий произойдет и шасси будут те же МЗКТ. Что собираются ставить на "Платформу-О" в количестве 400 шт/год?

      Читаем внимательно:
      Советник гендиректора напомнил, что сегодня в войсках используются тягачи Минского завода (МЗКТ) – на них смонтировано свыше 60 образцов ракетного вооружения, в том числе все пусковые установки РВСН.

      Он также отметил, что после запуска отечественных платформ в серию, в войсках будет происходить постепенный переход от машин МЗКТ к («Платформе-О»), который займет не менее десяти лет.

      То есть, КАМАЗ хочет поставить своё шасси не только для ПУ ПГРК, но для всех изделий, в которых используются шасси МЗКТ. Вот и получается 400 штук в год.
      1. Мур Офлайн
        Мур Сегодня, 15:10
        0
        Цитата: Alexey RA
        Nо есть, КАМАЗ хочет поставить своё шасси не только для ПУ ПГРК, но для всех изделий, в которых используются шасси МЗКТ. Вот и получается 400 штук в год.

        Согласиться с этим, конечно, можно. Частично. Вот нашел:
        «в рамках ОКР Платформа-О» разрабатываются специальное колесное шасси грузоподъемностью 85 т («КАМАЗ-7850»), колесная формула 16х16; специальное колесное шасси грузоподъемностью 60 т («КАМАЗ-78509»), колесная формула 12х12; седельный тягач для полуприцепа массой 90 т («КАМАЗ-78504»), колесная формула 8х8; балластный тягач для прицепа массой 75 т (самолета на аэродроме – 400 т; «КАМАЗ-78508»), колесная формула 8х8. Даже неспециалисту нетрудно было догадаться, что сороконожки «КАМАЗ-7850» и «КАМАЗ-78509», скорее всего, предназначены для монтажа пусковых установок, а тягачи могут быть использованы для буксировки вооружения и военной техники.
        Вот только нет в этой линейке шасси 8х8 для машин обеспечения ГПРК, ПУ ОТР, противовоздушных комплексов и т.п.
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 15:25
          0
          Цитата: Мур
          Вот только нет в этой линейке шасси 8х8 для машин обеспечения ГПРК, ПУ ОТР, противовоздушных комплексов и т.п.

          Как вариант - будут делать на базе 78504 или 78508.
  4. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:48
    +3
    По словам Полонского, такие сроки обусловлены необходимостью создания соответствующих производственных мощностей и выделения «потребных финансовых средств».
    Думается , что и платформа требует всё же доработок . А также форсировать производство не требуется ещё и потому , что нынешние шасси не "завтра" ресурс выработают и время позволяет избежать "аварийного" режима финансирования проекта . Да и минские тягачи продавать пока никто запрещает . Отсюда ( и плюс указанное в статье ) неспешная реализация проекта . Главное , что жизнеспособный образец воплощён в металле несмотря на скепсис многих .
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 13:09
      +3
      Цитата: КВУ-НСвД
      Главное , что жизнеспособный образец воплощён в металле несмотря на скепсис многих
      - у нас таких жизнеспособных образцов разных видов техники хренова туча...
    2. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:35
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      А также форсировать производство не требуется ещё и потому , что нынешние шасси не "завтра" ресурс выработают и время позволяет избежать "аварийного" режима финансирования проекта

      А при чём тут выработка ресурса? Шасси МЗКТ идут на новые, производимые сейчас изделия - ПУ ПГРК, самоходные ПУ и РЛС С-400 и т.д.
      Никто не хочет повторения ситуации с ФР пр. 11356 и 22350, которые застряли на разных стадиях постройки в ожидании ГЭУ.
  5. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 13:09
    +1
    По словам Полонского, такие сроки обусловлены необходимостью создания соответствующих производственных мощностей и выделения «потребных финансовых средств».

    Вот и лишнее время для доведения машины до ума появилось. А может быть именно это и является основной причиной задержки - не готовность машины к эксплуатации?
  6. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 13:11
    +2
    Красивая сороконожка получилась wink . И самое главное как вовремя! Бацька МЗКТ не продал а унас уже своё имеется. То что оно ещё сырое и нужен новый завод под машины? ну то такое главное бацьке показать ху из ху
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:38
      -1
      Цитата: dgonni
      Красивая сороконожка получилась wink . И самое главное как вовремя! Бацька МЗКТ не продал а унас уже своё имеется. То что оно ещё сырое и нужен новый завод под машины? ну то такое главное бацьке показать ху из ху

      При чём тут "показать"?
      РВСН не может рассчитывать на поставки из-за рубежа - каким бы братским народом они не осуществлялись. Программу перевооружения РВСН нельзя ставить в зависимость от импорта ключевого компонента - шасси ПГРК. Иначе получится как с "Южмашем" или "Зорёй-Машпроектом".

      Кстати, программа перевода тяжёлой армейской техники на шасси КАМАЗ началась аж 10 лет назад.
      В 2008 году КАМАЗ выиграл конкурс минобороны на проведение НИР «Платформа» по созданию специальных колесных шасси и колесных тягачей (СКШТ). Уже в 2010 году НИР переросла в опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Платформа-О». В ее рамках создавали несколько образцов, информацию по четырем из них публично представили в конце мая 2013 года. Так, в «Типаже военной автомобильной техники для Вооруженных сил РФ на 2011 - 2020 годы» (утвержден приказом министра обороны от 26 ноября 2012 года), в частности, указано, что в рамках ОКР «Платформа-О» разрабатываются специальное колесное шасси грузоподъемностью 85 т («КАМАЗ-7850»), колесная формула 16х16; специальное колесное шасси грузоподъемностью 60 т («КАМАЗ-78509»), колесная формула 12х12; седельный тягач для полуприцепа массой 90 т («КАМАЗ-78504»), колесная формула 8х8; балластный тягач для прицепа массой 75 т (самолета на аэродроме – 400 т; «КАМАЗ-78508»), колесная формула 8х8. Даже неспециалисту нетрудно было догадаться, что сороконожки «КАМАЗ-7850» и «КАМАЗ-78509», скорее всего, предназначены для монтажа пусковых установок, а тягачи могут быть использованы для буксировки вооружения и военной техники.
      © bmpd
      1. dgonni Офлайн
        dgonni Сегодня, 15:37
        0
        А что случилось с Южмашем и зарёй Машпроэктом?
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 15:50
          0
          Цитата: dgonni
          А что случилось с Южмашем и зарёй Машпроэктом?

          С Южмашем случилась невозможность производства МБР для БЖРК и комплектующих для БРПЛ Р-39. И всё - РФ лишилась новой тяжёлой МБР и тяжёлой БРПЛ. И пришлось РФ делать полноценную МБР из лёгкой "грунтовки", а БРПЛ - с использованием наработок по той же грунтовке. Пр. 941 - ушли в отстой. БЖРК - сократили.
          А "Зоря-Машпроект" оставила себе заказанные РФ и оплаченные ГТД для ФР. В результате, вторая серия 11356 осталась без ГЭУ - и, похоже, шансов на их достройку для ВМФ РФ нет.
  7. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 13:24
    +2
    Как показала практика, ВПК РФ должен быть самородком. Это не та сфера, где можно доверять "друзьям и партнёрам ". Своё, оно и в "африке", своё ! yes
  8. Xenofont Офлайн
    Xenofont Сегодня, 13:40
    -1
    Тут белорусские братья разразились статьей о полной отстойности камазовской разработки. Задело за живое видать.
    http://by24.org/2018/08/30/funny_russian_rocket_truck/
  9. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 13:42
    0
    "...позволяя транспортному средству двигаться практически боком...." request
    А зачем такой махине ездить боком???
    Боюсь, что и передом вперед это чудище не поедет, т.к.
    "....в 2008 году КамАЗ выиграл конкурс Минобороны...", а сейчас на дворе 2018 год.
    Две пятилетки прошло!!!!
    А у КАМАЗа даже прототипа нет!
    1. arhPavel Офлайн
      arhPavel Сегодня, 14:41
      0
      ... Две пятилетки прошло!!!!
      А у КАМАЗа даже прототипа нет!

      Для чего прототип, образец уже ездит и для производства этого образца уже план производства составлен.
      Очнитесь.
    2. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: военный пенсионер
      А зачем такой махине ездить боком???

      Вот типичная дорога, по которой ездят ПГРК:

      А теперь нам нужно с неё повернуть, вписавшись в ворота части. smile
      ЕМНИП, на "трубе" было видео маневрирования ПГРК - слон в посудной лавке. smile
  10. loginovich Офлайн
    loginovich Сегодня, 14:04
    +1
    Цитата: Донской
    Власть батьки в Белоруссии скоро закончится. С Украиной уже обожглись и повториться подобное больше не должно.

    Вариант в Белоруссии своего человека посадить не рассматриваешь.
  11. Комментарий был удален.
  12. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 14:19
    0
    На показательных выступлениях произошёл казус и 2 пары колес пошли "не в ногу". Но я не думаю, что эта проблема неразрешима. А вот теперь не решается проблема у минчан. Когда Лукашенко отказался от совместного завода с КАМАЗом, он заявил что в России не найти таких умных, кто создал бы аналогичную технику. Правда, Бацька как-то при этом запамятовал, что гениальные белорусские машины были спроектированы еще при СССР, а 70% деталей делается в России.
    Что имеет беларусь теперь? Чертежи вместе с инженерами ушли в Китай, который ограничился покупкой 1 машины и теперь сам штампует "многоножки". Россия долго пыхтела, но сделала своё. Теперь продуцию МЗКТ ждёт судьба тракторов "Беларус". Хозяйственность и жадность - это разные вещи, особенно в исполнении председателя колхоза.
  13. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 14:26
    +1
    Ну, хоть в план на следующую пятилетку заложили, и то хлеб.
    С учётом неизбежного сдвига вправо, выпуск начнётся уже при следующем президенте, а у того приоритеты и поменяться могут.
  14. Apollo Офлайн
    Apollo Сегодня, 14:30
    +2
    В общем опять пустая риторика. Отсрочка под надуманными предлогами лишний раз убеждает в том, что комплекс еще "сырой", а 5 лет(скорее 10), которые дополнительно запросили уйдут как раз на его доводку, если получится. Я об этом писал и все происходящее точнехонько укладывается в канву ранее сказанного. А пока...., пока ближайшие 5-10 лет смотрим на МЗКТ.
  15. Apollo Офлайн
    Apollo Сегодня, 14:33
    0
    Цитата: военный пенсионер

    Две пятилетки прошло!!!!
    А у КАМАЗа даже прототипа нет!

    Думаю, что пройдет еще 2, а воз будет на том же месте.
  16. Imper Офлайн
    Imper Сегодня, 14:47
    +2
    Дружба дружбой, а табачок врозь. (с) народная мудрость.
    Зря батька, конечно, жадничает и высокомерие надо умерить ему, хотя и наши, возможно не агницы.
    С технической точки зрения быть может стоило разрабатывать тягачи по классической схеме, у нас сейчас даже нет мостов своих на тяжёлую технику, то венгерские, то китайские ставят.
  17. vtnsk Офлайн
    vtnsk Сегодня, 15:35
    0
    Цитата: Тралл
    Цитата: Донской
    Власть батьки в Белоруссии скоро закончится.

    Батька пишется с большой буквы. Лукашенко на своем посту еще Медведева срок и следующих два Путинских пересидит smile

    Их то он может быть и "пересидит", а вот что со страной к тому времени будет?.. feel
  18. vtnsk Офлайн
    vtnsk Сегодня, 15:58
    0
    Цитата: seti
    Все производить самим это возможно но будет страшно дорого. Ключевые элементы да а третьестепенное можно и на стороне купить.

    Это - ВПК! Там стоимость всегда имела второстепенное значение. Первое правило ВПК - нельзя при производстве оружия зависеть от импортных поставщиков комплектующих! Дороже может обойтись (пример с МЗКТ в помощь).. hi
  19. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 16:22
    0
    Через 5 лет?!?!? Да уж..... "Или ишак умрёт, или...."
  20. Apollo Офлайн
    Apollo Сегодня, 16:44
    0
    Цитата: vtnsk
    Это - ВПК! Там стоимость всегда имела второстепенное значение. Первое правило ВПК - нельзя при производстве оружия зависеть от импортных поставщиков комплектующих! Дороже может обойтись (пример с МЗКТ в помощь).. hi

    Как таковой проблемы с поставкой тягачей с МЗКТ в Россию, нет, не было и скорее всего не будет. Тут проблема в другом. Цена одного 8-осного тягача(шасси) для МБР, стоит порядка 60 миллионов руб., а их, с учетом второстепенной техники и техники для других родов войск,требуется тысячи единиц. Если утроить цену и направить денежный поток в правильном направлении, это же клондайк. Тем более, что деньги бюджетные. Тут без "талантливых" управленцев Путина не обойтись. Поэтому весьма вероятно, что кто-то в окружении президента давно смекнул это и поставил задачу правдами и неправдами выцарапать этот завод из объятий Лукашенко. Вот Путин и торгуется уже какой год с Лукашенко. Судя по результату, торговец из Путина неважный...