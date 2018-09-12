Волкер: "Сепаратистские" выборы на Донбассе нелегитимны

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что назначенные на ноябрь этого года выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса нелегитимны и нарушают минские соглашения, пишет немецкое издание Deutsche Welle.В своем интервью DW, Волкер в частности сказал, что назначенные на ноябрь "пророссийскими сепаратистами" выборы в "квазиреспубликах" Донбасса нелегитимны и нарушают логику минского процесса. По словам спецпредставителя США по Украине, на этих территориях отсутствуют "условия безопасности", тем более, что следуя минским соглашениям эти "псевдореспублики" должны исчезнуть, так как территория вернется под контроль Украины. Вот когда эти территории снова станут украинскими, тогда и выборы там будут легитимными, добавил Волкер.В то же время Волкер считает, что прогресса в мирных переговорах еще долго не будет, потому-что "Москва не хочет предпринимать каких-либо усилий для достижения мира и выжидает, чем закончатся выборы на Украине".Ранее сообщалось, что в самопровозглашенных республиках Донбасса назначены выборы: в ДНР - главы республики и парламента, а в ЛНР - главы республики и народного совета. День голосования назначен на 11 ноября этого года.