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Волкер: "Сепаратистские" выборы на Донбассе нелегитимны

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что назначенные на ноябрь этого года выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса нелегитимны и нарушают минские соглашения, пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Волкер: "Сепаратистские" выборы на Донбассе нелегитимны


В своем интервью DW, Волкер в частности сказал, что назначенные на ноябрь "пророссийскими сепаратистами" выборы в "квазиреспубликах" Донбасса нелегитимны и нарушают логику минского процесса. По словам спецпредставителя США по Украине, на этих территориях отсутствуют "условия безопасности", тем более, что следуя минским соглашениям эти "псевдореспублики" должны исчезнуть, так как территория вернется под контроль Украины. Вот когда эти территории снова станут украинскими, тогда и выборы там будут легитимными, добавил Волкер.


В то же время Волкер считает, что прогресса в мирных переговорах еще долго не будет, потому-что "Москва не хочет предпринимать каких-либо усилий для достижения мира и выжидает, чем закончатся выборы на Украине".

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенных республиках Донбасса назначены выборы: в ДНР - главы республики и парламента, а в ЛНР - главы республики и народного совета. День голосования назначен на 11 ноября этого года.
Использованы фотографии:
https://nbnews.com.ua/
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33 комментария
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  1. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 12:59
    +9
    Шёл бы этот Волкер лесом
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 13:02
      +7
      Цитата: Сергей39
      Шёл бы этот Волкер лесом

      Лес жалко...
    2. Проксима Онлайн
      Проксима Сегодня, 13:05
      +9
      В своем интервью DW, Волкер в частности сказал, что назначенные на ноябрь "пророссийскими сепаратистами" выборы в "квазиреспубликах" Донбасса нелегитимны и нарушают логику минского процесса.

      Потрясающее заявление! belay А этот "товарищ", интересно, может вспомнить, какое событие с украинской стороны не нарушало "логику минского процесса"? recourse
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 13:43
        +2
        Было бы здорово если бы ДНР и ЛНР объединились как Германия, например в ФРД - Федеративная Республика Донбас или ДДР - Донбасская Демократическая Республика! hi
    3. kit88 Офлайн
      kit88 Сегодня, 13:55
      0
      Да он вообще, кто такой? Спецпредставитель США по Украине? А там нет представителя Габона по Украине, спецпосланника Островов Зеленого Мыса по Украине. Надо бы их мнение тоже заслушать.
    4. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 13:56
      -1
      Когда люди сидящие за столом переговоров живут в разных реальностях, результата у переговоров не будет никаких.
  2. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 13:02
    +5
    Сша рассуждает о легитимности .Как такое вообще возможно.Профукали Чёрное море господин Волькер.Не бывать вашим базам в городах русской воинской славы.И Донбасса вам не видать.Ни вам ни вашим сланцевым компаниям.
  3. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 13:02
    +3
    Курт Волкер заявил

    Вообще, миссия этого господина заключается в том, что бы общаться с представителями обоих сторон конфликта, находить точки соприкосновения и усаживать их за стол переговоров. Он же на территории ЛДНР за всё время не побывал ни разу. И ни разу не встретился с руководство республик. Он только в Петюний лабзается в уста сахарные! Что он там вообще может заявлять???
    1. DEZINTO Офлайн
      DEZINTO Сегодня, 13:08
      +4
      Что он там вообще может заявлять???


      Нуу...он же американец. По их мнению они могут что угодно. Могут санкции на суд в Гааге накладывать, могут на Украину кого угодно отправлять и диктовать как там всем жить,...
      могут разнести весь БВ в ласкуты, наслать миллионы беженцев на европу и сказать что так и было... request
      ..если дождик над Пентагоном пройдет то и на тучки санкции наложат,.....это-ж сша ёптить! - главный гопник планеты. lol
  4. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 13:05
    +1
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил

    Как-то плохо звучит.... Надо что-то вроде "Сопрезидент Украины и прилегающих территорий".
  5. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 13:05
    +1
    нарушают логику минского процесса
    - а он (процесс) есть? fool
  6. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 13:06
    +8
    Как штатовцы обрыдли своей "исключительностью" рассуждают, решают кто должен исчезнуть, я вот считаю, думаю не я одна, что исчезнуть штатам не мешало бы...
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 13:14
      +5
      Цитата: Masya Masya
      думаю не я одна

      Да не одна, только вот мороки с ними много, с их исчезновением. Вот если бы в их госдеп хотя бы половину нашей думы, легче бы пошло... feel
    2. helmi8 Онлайн
      helmi8 Сегодня, 13:36
      +1
      Цитата: Masya Masya
      я вот считаю, думаю не я одна, что исчезнуть штатам не мешало бы...

      Добрая Вы женщина... love Только вот бомбочка маловата будет... fellow вот такую нужно.
  7. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 13:12
    0
    выборы в "квазиреспубликах" Донбасса нелегитимны и нарушают логику минского процесса.


    За то в эту логику прекрасно укладываются убийство Захарченко, обстрелы жилых кварталов и "жабьи прыжки" ВСУ (по мнению США-Украины).
  8. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 13:12
    0
    Безусловно нелигитимны. Легитимен только госпереворот в Киеве, кто бы сомневался.
  9. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 13:16
    0
    Да вы шо?! Какой кошмар! Любопытно,они понимают,что всем эти заявления до одного места?)))
  10. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 13:19
    0
    Ничего себе "Штатовский петух" закукарекал?!
    Нет уж давайте пойдём по югославскому сценарию!
    На Донбассе народ притесняют, народ в составе тотолетарного государства, жить не хочет, подвергается геноциду, поэтому, будьте добры отдельное государство, а для гарантии мира, там разместим российскую военную базу.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 13:52
      -1
      hi А также базу ВМС РФ! good
  11. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 13:19
    0
    А почему молчит помощник Волкера по Украине П.А. Порошенко? Почему САМ Волкер должен заявлять, а немецкое издание публиковать?! Совсем распустились!
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 13:54
      0
      Потому что петя в очередном запое... laughing
  12. taiga2018 Офлайн
    taiga2018 Сегодня, 13:26
    0
    ну если в очередной раз под давлением из Москвы,в угоду минским соглашениям,выборы будут отменены,то к сожалению окажется,что наши власти согласны с этим типичным представителем обнаглевшего государства...
  13. zenion Офлайн
    zenion Сегодня, 13:37
    0
    Идиотизм. Человек не имеет права в своём доме передвинуть комод без разрешения США - это не легитимно. Это уже дошло до того, что вся планета владения США и без разрешения США - травинка не может расти. Бог уже завидует всевластии США.
  14. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 13:38
    0
    У них там США полстраны считают выборы Трампа нелегитимными. Пусть в своём монастыре сначала разберутся.
  15. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 13:40
    0
    выборы в "квазиреспубликах" Донбасса нелегитимны и нарушают логику минского процесса.
    ..Ну, да ..не выполнение Украиной пунктов Минских соглашений, логики не нарушают..
  16. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 14:14
    0
    Кто то ждал другой реакции?
    Представитель по надзору за раздуванием гражданской войны по другому не мог сказать.
    90% его высказываний не о поиске компромиссов, а о том как неправильно думает другая сторона. Это путь не к миру
  17. MIG00001 Офлайн
    MIG00001 Сегодня, 14:32
    0
    И о чем он говорят сами в свое время провозгласили себя независимыми от Англии
  18. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 14:52
    0
    Для этого кОмика людей на Донбассе нет, есть он и злой Путин. Никому его мнение не интересно, пусть его своей жене рассказывает.
  19. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 14:54
    0
    А, что вы от них вообще хотите то?! Они в легитимности своих собственных выборов сомневаются!!! Говорят Трамп не настоящий!
  20. ultra Онлайн
    ultra Сегодня, 14:56
    0
    Этого чепушилу забыли спросить,что легитимно,а что нет!
  21. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 15:01
    0
    Украина вообще нелигитимная территория ,созданная из кусков еще при Ленине -Сталине-Хрущеве..
    Уж молчали бы ! А Вальцман это вообще марионетка США ,после кровавого переворота в Киеве ..
    А за Донбас ответите еще .
    И вот еще интересная инфа...
    Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о принятии бывших граждан Украины на российскую гражданскую службу и в органы внутренних дел на основании письменного отказа от гражданства Украины, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.
  22. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 15:54
    0
    Собака гавкает, а тем временем караван идёт дальше.
  23. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:59
    0
    Курт Ходячий, может мы сами будем решать как жить? Вали с нашей земли со своими жовто-блатытными ручными хомячками.