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На учении «Восток-2018» применят новые комплексы РЭБ

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Новейшие радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотниками впервые будут задействованы в масштабном учении «Восток-2018» для круглосуточного мониторинга воздушного пространства с целью защиты от ударных беспилотников командных пунктов и других важных объектов, сообщает пресс-служба Минобороны.

На учении «Восток-2018» применят новые комплексы РЭБ


Речь идет о комплексах РЭБ «Силок-01» и «Житель».


Новые системы способны дистанционно посадить низколетящие беспилотные аппараты. По данным Минобороны, основная задача комплекса «Силок-01» состоит в обнаружении (в автоматическом режиме) БЛА противника и определения его координат. В свою очередь «Житель» засекает и подавляет разведывательную аппаратуру беспилотника при любых диапазонных частот.

В военном ведомстве также сообщили, что указанные комплексы в текущем году поступили на вооружение подразделений РЭБ Центрального округа. При этом они уже успели побывать в Сирии, где прекрасно себя зарекомендовали. Однако в учении на территории РФ будут применены впервые.

Напомним, 11 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока стартовало учение «Восток-2018». Общее руководство маневрами осуществляет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В рамках подготовки к учению была проведена масштабная перегруппировка войск ВВО и ЦВО, соединений ВДВ и ВКС России. В общей сложности к маневрам привлечены около 300 тыс. военнослужащих, задействовано около 36 тыс. единиц бронетехники, более тысячи летательных аппаратов, около 800 кораблей и судов обеспечения.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 13:30
    +3
    ...В свою очередь «Житель» засекает и подавляет разведывательную аппаратуру беспилотника при любых диапазонных частот.
  2. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 14:59
    0
    Китайцы конечно братья на век, но не слишком ли поспешно им демонстрируются параметры и возможности оборудование?
  3. MrFox Офлайн
    MrFox Сегодня, 15:09
    0
    "Любых" диапазонов частот не бывает. Только в ограниченном частотном диапазоне можно создать достаточную мощность для подавления БЛА, ну и подавления своих средств естественно, которые поблизости