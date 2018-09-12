На учении «Восток-2018» применят новые комплексы РЭБ
Новейшие радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотниками впервые будут задействованы в масштабном учении «Восток-2018» для круглосуточного мониторинга воздушного пространства с целью защиты от ударных беспилотников командных пунктов и других важных объектов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Речь идет о комплексах РЭБ «Силок-01» и «Житель».
Новые системы способны дистанционно посадить низколетящие беспилотные аппараты. По данным Минобороны, основная задача комплекса «Силок-01» состоит в обнаружении (в автоматическом режиме) БЛА противника и определения его координат. В свою очередь «Житель» засекает и подавляет разведывательную аппаратуру беспилотника при любых диапазонных частот.
В военном ведомстве также сообщили, что указанные комплексы в текущем году поступили на вооружение подразделений РЭБ Центрального округа. При этом они уже успели побывать в Сирии, где прекрасно себя зарекомендовали. Однако в учении на территории РФ будут применены впервые.
Напомним, 11 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока стартовало учение «Восток-2018». Общее руководство маневрами осуществляет министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В рамках подготовки к учению была проведена масштабная перегруппировка войск ВВО и ЦВО, соединений ВДВ и ВКС России. В общей сложности к маневрам привлечены около 300 тыс. военнослужащих, задействовано около 36 тыс. единиц бронетехники, более тысячи летательных аппаратов, около 800 кораблей и судов обеспечения.
Речь идет о комплексах РЭБ «Силок-01» и «Житель».
Новые системы способны дистанционно посадить низколетящие беспилотные аппараты. По данным Минобороны, основная задача комплекса «Силок-01» состоит в обнаружении (в автоматическом режиме) БЛА противника и определения его координат. В свою очередь «Житель» засекает и подавляет разведывательную аппаратуру беспилотника при любых диапазонных частот.
В военном ведомстве также сообщили, что указанные комплексы в текущем году поступили на вооружение подразделений РЭБ Центрального округа. При этом они уже успели побывать в Сирии, где прекрасно себя зарекомендовали. Однако в учении на территории РФ будут применены впервые.
Напомним, 11 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока стартовало учение «Восток-2018». Общее руководство маневрами осуществляет министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В рамках подготовки к учению была проведена масштабная перегруппировка войск ВВО и ЦВО, соединений ВДВ и ВКС России. В общей сложности к маневрам привлечены около 300 тыс. военнослужащих, задействовано около 36 тыс. единиц бронетехники, более тысячи летательных аппаратов, около 800 кораблей и судов обеспечения.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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