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Шойгу: Военные учения России и Китая теперь будут регулярными

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Российско-китайские военные учения будут проводиться регулярно. Об этом договорились министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ, сообщает Министерство обороны РФ со ссылкой на заявление главы российского оборонного ведомства.

Шойгу: Военные учения России и Китая теперь будут регулярными


Как сообщил министр обороны Шойгу, стороны договорились проводить совместные учения российской и китайской армий на регулярной основе. Переговоры прошли во время учений "Восток-2018", когда главы военных ведомств двух стран проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне "Цугол". 12 сентября 2018 года Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон, где в одном из эпизодов стратегического учения "Восток-2018" примут участие военнослужащие китайской армии.


Ранее в России стартовали стратегические маневры "Восток - 2018", в которых кроме российской армии принимают участие подразделения вооруженных сил Китая и Монголии. По официальным данным, в учениях принимает участие около 300 тысяч российских военнослужащих.

Накануне министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя российские учения "Восток-2018", заявил, что не верит в военный союз России и Китая, а участие китайских вооруженных сил в учениях назвал "разовой акцией".
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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23 комментария
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  1. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 13:34
    +3
    Мэттис выступает в качестве пророка
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 13:41
      +2
      китайский язык,когда учить начинать ? what
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 14:01
        +1
        министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ

        Сдается, что Китай был основан русскими казаками. Имена у китайцев дюже мат русский напоминают. Так и видится картина казаки общаются на исконно русском наречии: слышь х... е.... завороти и слушай меня, если не сделаешь п... получишь х... е.....
        Наречие это в дальнейшем европейцы, Коих Петр на Русь, притащил матом стали называть. Не понравилось праотцам ЕС, что на Руси их басурманами да педерастами кличут, попросили называть себя интеллигенцией и мат сказали нужно запретить и бороды сбрить. Петр под козырек принял.
        Нельзя нашим людям учиться на западе - заразно. Вот и Петр видимо подхватил бациллу либерастии.
        А вот только до Китая в то время педерасты добраться не смогли. Они пришли позже, а мат русский к этому времени уже укоренился в поднебесной. laughing
      2. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 14:20
        +1
        Давно надо это делать. Там с ними работы как у дурака фантиков.
    2. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 13:46
      +1
      "акция разовая" , а учения регулярные. Надо правильно понимать и разделять страхи и слова американца.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 14:36
        +3
        Как сообщил министр обороны Шойгу, стороны договорились проводить совместные учения российской и китайской армий на регулярной основе.
        -------------------------------
        А почему военный союз/блок не создают???, глядишь и другие страны региона подтянутся, да та же КНДР, что в этом плохого???
        1. Demon_is_ada Офлайн
          Demon_is_ada Сегодня, 15:29
          +1
          Де факто и так есть военнополитический блок, а вот если это оформить, то западяне изойдут в воплях об страшной угрозе laughing и создадут еще три наты и бабки начнут вливать, а оно нам надо? Не, ну понятно что товарищам под флагом в виде подматрасника с заплатой оно само то, не 4% а сразу 10 можно загнуть, у них нет золотого запасу... поэтому и подталкивают... бизнесь ничего личного laughing
  2. taiga2018 Офлайн
    taiga2018 Сегодня, 13:41
    +3
    США сами ускоренными темпами подталкивают Россию и Китай к тесному военному сотрудничеству...
    1. Vita VKO Онлайн
      Vita VKO Сегодня, 14:22
      +5
      Цитата: taiga2018
      Россию и Китай к тесному военному сотрудничеству...

      Как не странно, но Китай в ООН и военно-политической области поддерживает Россию гораздо чаще и последовательно чем все страны ОДКБ и союзные государства вместе взятые.
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 14:46
        +3
        Да, это так. Причем руководствуясь исключительно своими интересами. Такой вот парадокс. Может мы не совсем правильно работу со своими союзниками ведем? Это я про многочисленные уступки и преференции с нашей стороны.
        1. Vita VKO Онлайн
          Vita VKO Сегодня, 15:22
          +2
          Цитата: Сергей985
          Может мы не совсем правильно работу со своими союзниками ведем? Это я про многочисленные уступки и преференции с нашей стороны.

          Основная причина это межгосударственные Соглашения невмешательства во внутренние дела, в первую очередь это касается разведок и спецслужб. Естественно, что эту нишу сразу заполняют многочисленные агенты влияния и спецслужбы противников России.
          А вот с Китаем таких договоренностей нет. Китайские военные и службы внешней разведки "честно" и активно осуществляют свою деятельность в России, как и российские спецслужбы в Китае. При этом высылка засветившихся агентов ни когда не афишируется. Вполне логично, что такая деятельность позволяет гарантировать предсказуемость и уверенность в политике обоих государств.
          1. Сергей985 Онлайн
            Сергей985 Сегодня, 15:30
            +1
            С этим согласен. Но все наши союзники(как бы помягче сказать), имеют от нас и зависимость(финансовая, экономическая, политическая). А это достаточно действенные рычаги. Американцы, например, как заправские автогонщики такими рычагами орудуют. Может и нам не особо стесняться?
            1. Vita VKO Онлайн
              Vita VKO Сегодня, 16:03
              +2
              Самая большая экономическая зависимость от России была у Украины, но это не помешало американским спецслужбам совершить в 2014 военный переворот и поставить во главе неонацистов и русофобов. Поэтому не стоит думать, что
              Цитата: Сергей985
              зависимость(финансовая, экономическая, политическая)

              способна дать хоть какие то гарантии безопасности, скорее наоборот - это соблазн кинуть.
              1. Сергей985 Онлайн
                Сергей985 Сегодня, 16:44
                0
                Нет, не согласен. Любую помощь надо ставить в прямую зависимость от своих национальных интересов, и жестко контролировать выполнение союзником взятых на себя обязательств. Пример Украины как раз и говорит о отсутствии такого контроля(да чего уж там, нашим правителям и дела не было, что там происходит). В этом плане очень наглядны действия США. За любую помощь с их стороны по полной платить надо(я не только о деньгах).
          2. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 15:56
            +1
            Ну в 90 годы на самом деле китайцев с треском выпинывали,когда с Комсомольска пытались на истребители все подряд выкупать. Там скандалов было очень много,как и посадок.
  3. Egorovich Офлайн
    Egorovich Сегодня, 13:43
    +1
    Мы на горе западным буржуям, свой "Восток" у них раздуем. am
  4. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 13:59
    +3
    Это хорошо. По отдельности противостоять США ни Россия ни Китай пока не могут, а вместе смогут.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 14:44
      +3
      В морском плане да, согласен, а вот в сухопутном Россия любого агрессора на место поставит. hi
  5. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 14:54
    0
    Дай Бог бы с Китаем у нас завязалась взаимовыгодная дружба , мы НАШ мы новый мир построили бы , без ростовщиков и прочих кровососов мировых .
    США правят миров по принципу "Разделяй и влавствуй..!" Пора кончать с этим ,России одной не совладать с этим .
  6. gorunov Офлайн
    gorunov Сегодня, 14:59
    +1
    В 30 годы прошлого века много немецких лётчиков обучалось в СССР. В результате к 41-му у Вермахта были подробнейшие карты местности. Российско-китайские учения будут проходить на китайской территории?...
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 15:17
      +1
      Китайцы и так у нас ландшафты на местности меняют. Одна вырубка леса и выжженая земля после их "сельских" труженников.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 15:52
        +1
        Ни чего подобного. Эти времена давно прошли.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:54
      0
      В 30 года не было спутников,сарматов и много еще чего. Включая обычных туристов которые по всей стране перемещаются.