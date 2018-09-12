Шойгу: Военные учения России и Китая теперь будут регулярными

Российско-китайские военные учения будут проводиться регулярно. Об этом договорились министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ, сообщает Министерство обороны РФ со ссылкой на заявление главы российского оборонного ведомства.Как сообщил министр обороны Шойгу, стороны договорились проводить совместные учения российской и китайской армий на регулярной основе. Переговоры прошли во время учений "Восток-2018", когда главы военных ведомств двух стран проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне "Цугол". 12 сентября 2018 года Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон, где в одном из эпизодов стратегического учения "Восток-2018" примут участие военнослужащие китайской армии.Ранее в России стартовали стратегические маневры "Восток - 2018", в которых кроме российской армии принимают участие подразделения вооруженных сил Китая и Монголии. По официальным данным, в учениях принимает участие около 300 тысяч российских военнослужащих.Накануне министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя российские учения "Восток-2018", заявил, что не верит в военный союз России и Китая, а участие китайских вооруженных сил в учениях назвал "разовой акцией".