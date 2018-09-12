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Погружение в натовские учения в Прибалтике. Показалось?..

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Страны НАТО публикуют фотоотчёты об участии своих контингентов в очередном учении «не против России» на территории Прибалтики. Речь идёт об учениях Namejs-2018. Маневры, как отмечает военное командование НАТО включали проверку мобильности, боевой готовности и функциональной совместимости различных контингентов.

В общей сложности в маневрах на прибалтийской территории (в Латвии) приняли участие около 10 тысяч военнослужащих из 13-ти стран Североатлантического военного блока. В Риге отмечают, что эти было самые масштабные натовские учения в стране за всё последнее время. В них приняли участие военнослужащие национальных армий, резервисты, сотрудники полиции и пограничных служб, должностные лица министерств обороны и, как заявлено, добровольцы. Боролись с общим врагом, но, конечно же, не с Россией. И Россия им, конечно, верит.

Учения представителей альянса проводились не только на полигонах, но и за их пределами. Поэтому министерству обороны Латвии пришлось согласовывать проведение маневров на частных территориях с владельцами земельных участков.


Бронетехника на заднем дворе местного фермера:
Погружение в натовские учения в Прибалтике. Показалось?..


Натовская бронетехника в «лесной» маскировке на песчаной полосе:



Полковник латвийских Земессардзе (добровольческая организация в Латвии) Андрис Риекстс:
Все батальоны были представлены боевыми группами повышенной готовности. Я доволен тем, как справились наши ребята.


А это ролик о том, как перед камерой готовились к учениям так называемые земессарги, в составе которых есть и представительницы прекрасного пола:


Видео непосредственно с учений Namejs-2018:


Бронетехника латвийской армии:


Мобильная боевая группа латвийских военнослужащих:


Водная составляющая маневров:



Показалось? Ах да, это же просто "древний символ солнца" и ничего больше...


Латвийские резервисты на учениях:



НАТО демонстрирует женское лицо учений, которые "не против России":


В итоге наиболее преуспевшие на учениях НАТО в Прибалтике военнослужащие были награждены, в том числе и от штаба командования военного блока.
Использованы фотографии:
сайт НАТО, сайты латвийских силовых ведомств
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23 комментария
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  1. maxim947 Офлайн
    maxim947 Сегодня, 13:53
    +6
    Эти учения и русофобия до добра не доведут, у них начинает появляться излишняя "воинствующая самоуверенность", пускай на объективный взгляд ложная, но все же... А в целом, хрен с ними.
    1. майор Юрик Офлайн
      майор Юрик Сегодня, 14:11
      +11
      Цитата: maxim947
      Эти учения и русофобия до добра не доведут, у них начинает появляться излишняя "воинствующая самоуверенность", пускай на объективный взгляд ложная, но все же... А в целом, хрен с ними.


      НАТО демонстрирует женское лицо учений, которые "не против России":

      Вот такие вот рыбьи прибалтосские глазки смотрели из "зелёнки" через оптический прицел на наших бойцов в чеченские войны! am
      1. Subergeil Офлайн
        Subergeil Сегодня, 14:24
        -8
        Цитата: майор Юрик
        Цитата: maxim947
        Эти учения и русофобия до добра не доведут, у них начинает появляться излишняя "воинствующая самоуверенность", пускай на объективный взгляд ложная, но все же... А в целом, хрен с ними.


        НАТО демонстрирует женское лицо учений, которые "не против России":

        Вот такие вот рыбьи прибалтосские глазки смотрели из "зелёнки" через оптический прицел на наших бойцов в чеченские войны! am

        Доказательств на этот счет у вас, разумеется, никаких laughing
        Я прав?
        В России разве напряженка с красивыми девушками?К чему тогда такая озлобленность? lol
        Кстати наибольшая плотность красавиц на квадратный километр наблюдалась мной в Клайпеде(Литва).Так, к слову
        1. AID.S Онлайн
          AID.S Сегодня, 14:50
          0
          Цитата: Subergeil
          Кстати наибольшая плотность красавиц на квадратный километр наблюдалась мной в Клайпеде(Литва).Так, к слову

          laughing
          "Моряки возвращаются в гавань,
          С гор усталые сходят лавины.
          А на пирсе их ждут половины,
          Обнимают: «Здравствуй, Коля »

          И тогда расцветают бутоны.
          Про шторма забывают матросы.
          Грубо косы тяжелые гладят,
          Море, море, жестокое море."
        2. NKT Офлайн
          NKT Сегодня, 15:05
          +6
          А какие вам нужны доказательства? Все давно знают об участии биатлонисток (в основном) из Прибалтики в Чеченской войне как снайперов.
      2. neri73-r Офлайн
        neri73-r Сегодня, 14:24
        0
        НАТОвское мясо! И Ничего более. negative
      3. pvv113 Онлайн
        pvv113 Сегодня, 14:35
        +3
        Юрий, hi !
        В фильме "Чистилище" это хорошо показано
        1. майор Юрик Офлайн
          майор Юрик Сегодня, 15:19
          +2
          Цитата: pvv113
          Юрий, hi !
          В фильме "Чистилище" это хорошо показано

          Доброго дня и Вам hi Да,фильм жуткий! Но некоторым нужны какие-то доказательства. Доводы непосредственных очевидцев для них не в счёт. Принцип один- чего сам не видел -того нет на свете! Ну да Бог с ними, пусть и не видят, не их это горе и боль! negative
          1. pvv113 Онлайн
            pvv113 Сегодня, 15:39
            +1
            На таких фильмах и надо показывать звериное рыло терроризма и гнилое нутро западных шавок
      4. AID.S Онлайн
        AID.S Сегодня, 15:51
        -6
        Цитата: майор Юрик
        Вот такие вот рыбьи прибалтосские глазки смотрели из "зелёнки" через оптический прицел на наших бойцов в чеченские войны!

        "Участники контртеррористической операции в Чеченской республике рассказывают о якобы пойманных и затем расстрелянных снайперах-женщинах из стран Прибалтики.Тем не менее нет ни одного уголовного дела, возбужденного российскими правоохранительными органами в отношении гражданок Латвии, Литвы и Эстонии, которые были бы задержаны в зонах боевых действий. МИД России никогда не выступал с заявлениями об обнаружении гражданок этих государств, как живых, так и погибших, воевавших на стороне сепаратистов на территории страны."
        Я не участник БД, но не помню из прессы, чтобы кого-то поймали и осудили. А слухи - были, даже, возможно, были и отдельные женщины-снайперши из Прибалтики.
        1. NKT Офлайн
          NKT Сегодня, 16:15
          +1
          А зачем дело возбуждать? Их попросту уничтожали на месте, кого расстреливали, кому гранату в штаны, а кого обычной лопатой.
        2. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:41
          0
          Потому что тех тварей из Трибалтики расстреливали на месте, какой смысл судить? Сразу в расход.
          Тогда насколько помню в Трибалтике даже были консульства т.н. "республики ичкерия".
    2. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:58
      0
      Шести батарей "Гиацинтов" на границе хватит, что бы все эти войска разметать.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 15:25
        +1
        В общей сложности в маневрах на прибалтийской территории (в Латвии) приняли участие около 10 тысяч военнослужащих из 13-ти стран Североатлантического военного блока.
        --------------------------------
        По сравнению с учениями Восток - 2018, эти 'учения' больше походят на рекламу для журнала "Солдат удачи". laughing
      2. De Laert Офлайн
        De Laert Сегодня, 16:10
        +2
        Недооценивать потенциального врага - опасно. Там такие же солдаты, как и у нас.
  2. AID.S Онлайн
    AID.S Сегодня, 14:03
    +2
    Поделать тут нечего, вот такие сейчас "латышские стрелки" и без разницы, со свастикой некоторые из них или без ,надо , как говаривали в СА при заступлении на БД, "крепить свою боевую готовность и повышать бдительность".
  3. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 14:08
    +2
    Командообразование и повышение самооценки, вот чего хотят идеологи от прибалтийских вассалов.
    На этом фоне, на шалости могут закрыть глаза. Потом будет, что нибудь вроде "они же дети" и в разнос
  4. SCHMEL Офлайн
    SCHMEL Сегодня, 14:36
    +3
    наиболее преуспевшие на учениях НАТО в Прибалтике военнослужащие были награждены

    laughing ещё и местные путаны заработали
  5. Серёжа Тимофеев Онлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 14:37
    0
    Ниче, спесь собьют с этих, красавиц белокурых, будут российским солдатам за банку тушенки отдаваться...как, в принципе, всегда и было
  6. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 14:41
    +2
    Прибалтика постепенно превращается в мировую площадку для пейнтбола.
  7. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 14:46
    +2
    Ну как, прибалты? Поменяли на военных базах советских солдат на натовских, независимей стали? Или без старшего брата уже не в моготу? Наверняка сейчас-то у вас все по-любви!
  8. Malkavianin Офлайн
    Malkavianin Сегодня, 15:19
    +1
    У Латвийских резервистов лица какие то уж очень нашенские. :-)
  9. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:32
    0
    Симпатичная латышка