Погружение в натовские учения в Прибалтике. Показалось?..
Страны НАТО публикуют фотоотчёты об участии своих контингентов в очередном учении «не против России» на территории Прибалтики. Речь идёт об учениях Namejs-2018. Маневры, как отмечает военное командование НАТО включали проверку мобильности, боевой готовности и функциональной совместимости различных контингентов.
В общей сложности в маневрах на прибалтийской территории (в Латвии) приняли участие около 10 тысяч военнослужащих из 13-ти стран Североатлантического военного блока. В Риге отмечают, что эти было самые масштабные натовские учения в стране за всё последнее время. В них приняли участие военнослужащие национальных армий, резервисты, сотрудники полиции и пограничных служб, должностные лица министерств обороны и, как заявлено, добровольцы. Боролись с общим врагом, но, конечно же, не с Россией. И Россия им, конечно, верит.
Учения представителей альянса проводились не только на полигонах, но и за их пределами. Поэтому министерству обороны Латвии пришлось согласовывать проведение маневров на частных территориях с владельцами земельных участков.
Бронетехника на заднем дворе местного фермера:
Натовская бронетехника в «лесной» маскировке на песчаной полосе:
Полковник латвийских Земессардзе (добровольческая организация в Латвии) Андрис Риекстс:
А это ролик о том, как перед камерой готовились к учениям так называемые земессарги, в составе которых есть и представительницы прекрасного пола:
Видео непосредственно с учений Namejs-2018:
Бронетехника латвийской армии:
Мобильная боевая группа латвийских военнослужащих:
Водная составляющая маневров:
Показалось? Ах да, это же просто "древний символ солнца" и ничего больше...
Латвийские резервисты на учениях:
НАТО демонстрирует женское лицо учений, которые "не против России":
В итоге наиболее преуспевшие на учениях НАТО в Прибалтике военнослужащие были награждены, в том числе и от штаба командования военного блока.
В общей сложности в маневрах на прибалтийской территории (в Латвии) приняли участие около 10 тысяч военнослужащих из 13-ти стран Североатлантического военного блока. В Риге отмечают, что эти было самые масштабные натовские учения в стране за всё последнее время. В них приняли участие военнослужащие национальных армий, резервисты, сотрудники полиции и пограничных служб, должностные лица министерств обороны и, как заявлено, добровольцы. Боролись с общим врагом, но, конечно же, не с Россией. И Россия им, конечно, верит.
Учения представителей альянса проводились не только на полигонах, но и за их пределами. Поэтому министерству обороны Латвии пришлось согласовывать проведение маневров на частных территориях с владельцами земельных участков.
Бронетехника на заднем дворе местного фермера:
Натовская бронетехника в «лесной» маскировке на песчаной полосе:
Полковник латвийских Земессардзе (добровольческая организация в Латвии) Андрис Риекстс:
Все батальоны были представлены боевыми группами повышенной готовности. Я доволен тем, как справились наши ребята.
А это ролик о том, как перед камерой готовились к учениям так называемые земессарги, в составе которых есть и представительницы прекрасного пола:
Видео непосредственно с учений Namejs-2018:
Бронетехника латвийской армии:
Мобильная боевая группа латвийских военнослужащих:
Водная составляющая маневров:
Показалось? Ах да, это же просто "древний символ солнца" и ничего больше...
Латвийские резервисты на учениях:
НАТО демонстрирует женское лицо учений, которые "не против России":
В итоге наиболее преуспевшие на учениях НАТО в Прибалтике военнослужащие были награждены, в том числе и от штаба командования военного блока.
- Использованы фотографии:
- сайт НАТО, сайты латвийских силовых ведомств
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