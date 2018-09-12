Погружение в натовские учения в Прибалтике. Показалось?..

Все батальоны были представлены боевыми группами повышенной готовности. Я доволен тем, как справились наши ребята.

Страны НАТО публикуют фотоотчёты об участии своих контингентов в очередном учении «России» на территории Прибалтики. Речь идёт об учениях Namejs-2018. Маневры, как отмечает военное командование НАТО включали проверку мобильности, боевой готовности и функциональной совместимости различных контингентов.В общей сложности в маневрах на прибалтийской территории (в Латвии) приняли участие около 10 тысяч военнослужащих из 13-ти стран Североатлантического военного блока. В Риге отмечают, что эти было самые масштабные натовские учения в стране за всё последнее время. В них приняли участие военнослужащие национальных армий, резервисты, сотрудники полиции и пограничных служб, должностные лица министерств обороны и, как заявлено, добровольцы. Боролись с общим врагом, но, конечно же, не с Россией. И Россия им, конечно, верит.Учения представителей альянса проводились не только на полигонах, но и за их пределами. Поэтому министерству обороны Латвии пришлось согласовывать проведение маневров на частных территориях с владельцами земельных участков.Бронетехника на заднем дворе местного фермера:Натовская бронетехника в «лесной» маскировке на песчаной полосе:Полковник латвийских Земессардзе (добровольческая организация в Латвии) Андрис Риекстс:А это ролик о том, как перед камерой готовились к учениям так называемые земессарги, в составе которых есть и представительницы прекрасного пола:Видео непосредственно с учений Namejs-2018:Бронетехника латвийской армии:Мобильная боевая группа латвийских военнослужащих:Водная составляющая маневров:Показалось? Ах да, это же просто "древний символ солнца" и ничего больше...Латвийские резервисты на учениях:НАТО демонстрирует женское лицо учений, которые "не против России":В итоге наиболее преуспевшие на учениях НАТО в Прибалтике военнослужащие были награждены, в том числе и от штаба командования военного блока.