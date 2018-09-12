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Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов

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Техобслуживание купленных в США самолетов проходит по понятной заранее обговоренной схеме, чего нельзя сказать об аналогичном сотрудничестве с Россией, приводит Лента.ру мнение высокопоставленного малайзийского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов


По словам чиновника, взаимодействие между заказчиком и производителем, находящимся в РФ, затруднено различными бюрократическими препонами.


Проблема с российскими истребителями (Су-30МКМ и МиГ-29Н) – это российский способ ведения бизнеса,
заявил он.

По условиям контракта, российские инженеры должны поддерживать малайзийского заказчика в течение некоторого времени, однако российская сторона не раскрыла всех деталей – во время покупки малайзийцы не были проинформированы о том, что спустя 10 лет будут необходимы работы, которые имеют право выполнить только россияне, рассказал чиновник.

Он отметил, что американская система послепродажного обслуживания более прозрачна и понятна.

В итоге это означает, что все, купленное в США, как и последующее обслуживание, было очень надежным,
сказал собеседник.

По его мнению, правительство не любит покупать военную технику у США или ЕС, поскольку с ними не проходят коррупционные варианты – там всё должно быть чисто, всё лежать «поверх стола».

Чиновник добавил, что национальная безопасность частенько используется как предлог для коррупции.

Напомним, в июле глава Минобороны Малайзии Мохамад Сабу сообщил, что из 28 российских истребителей, стоящих на вооружении королевских ВВС, в воздух способны подняться лишь четыре. Остальные находятся в ремонте. При этом он предложить восполнить нехватку истребителей путем покупки подержанных F/A-18C/D Hornet.
Использованы фотографии:
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45 комментариев
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  1. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 14:04
    +8
    одна российская сторона не раскрыла всех деталей – во время покупки малайзийцы не были проинформированы о том, что спустя 10 будут необходимы работы, которые имеют право выполнить только россияне, рассказал чиновник.

    Это слова малайзийского чиновника? Какой-то корявый перевод...
    1. KCA Офлайн
      KCA Сегодня, 14:08
      +14
      Анонимного чиновника, "Джона Доу", 100% фантазия журнашлюшки, написавшего заказную статью, тут и к бабке не ходи
    2. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 14:10
      +4
      Цитата: Лесс
      Какой-то корявый перевод

      Это корявый вброс.
      1. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 14:38
        +2
        Цитата: Тралл
        Это корявый вброс.

        Возможно лоббирование интересов амеровских,
        При этом он предложить восполнить нехватку истребителей путем покупки подержанных F/A-18C/D Hornet.
        а вот не подержанные слабо купить?
      2. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 15:11
        -2
        Цитата: Тралл
        Это корявый вброс

        Вот только у Индии аналогичные проблемы...
        1. Black Sniper Онлайн
          Black Sniper Сегодня, 15:37
          +2
          Чистейшей воды вброс в пользу сша, а по поводу индусов; ну сложная эта техника для них, чтож поделаешь это же индусы... Дай сирийцам, быстро научатся и летать и ремонтировать. hi
      3. kapitan92 Онлайн
        kapitan92 Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: Тралл
        Это корявый вброс.

        Послепродажное сервисное обслуживание всегда было ахиллесовой пятой нашего ВПК. Что то в последние годы изменилось к лучшему, например открытие совместного центра по обслуживанию нашего вертолетного парка в ЮАР, что то буксует. При слове валюта, у наших чинуш от ВПК волосы на попе шевелятся.Контракты на сервисное обслуживание порой заключаются не с заводом производителем, а с фирмами посредниками,которыми руководят детишки власть имущих, в т.ч. и с самих предприятий.
        Проблема есть и ее надо решать, чем скорее, тем лучше.
        Вброс это или не вброс, оставим этот вопрос открытым, а пока российский ВПК несет имиджевые потери.
        Как говорится , дерьмо убрали, но запах остался. hi
  2. Проксима Онлайн
    Проксима Сегодня, 14:06
    +9
    По его мнению, правительство не любит покупать военную технику у США или ЕС, поскольку с ними не проходят коррупционные варианты – там всё должно быть чисто, всё лежать «поверх стола»

    Лапшу только не надо вешать! stop Все штатовское г...но как раз и продаётся благодаря коррупционным схемам и политическому нажиму. Иначе, никто их "Пэтриоты" и прочий "эксклюзив" не купит lol
    1. Henderson Офлайн
      Henderson Сегодня, 14:37
      -1
      Цитата: Проксима
      Все штатовское г...но как раз и продаётся благодаря коррупционным схемам и политическому нажиму.

      Прям вот вообще все? То есть это штаты по коррупционным схемам заставляют Россию покупать и копировать их электронные компоненты?
      1. Проксима Онлайн
        Проксима Сегодня, 16:37
        0
        Цитата: Henderson
        То есть это штаты по коррупционным схемам заставляют Россию покупать и копировать их электронные компоненты?

        А при чём здесь электронные компоненты стратегического назначения и продажа готового высокотехнологичного вооружения "папуасным" странам? request
  3. helmi8 Онлайн
    helmi8 Сегодня, 14:09
    +8
    во время покупки малайзийцы не были проинформированы о том, что спустя 10 будут необходимы работы, которые имеют право выполнить только россияне, рассказал чиновник.

    Да, понять папуасам нюансы обслуживания и ремонта техники сложно... Не знаю, что подразумевается под цифрой 10 (дней, месяцев, лет, часов...), но и у нас при обслуживании в строевых частях есть работы, которые может выполнять только представитель завода-изготовителя.
    1. pvv113 Онлайн
      pvv113 Сегодня, 15:05
      +1
      Сергей, hi !
      По-моему, про 10 лет - все просто: изготовитель оставляет за собой право капитального ремонта. Последнее время такое часто в контрактах на поставку оговаривается
      1. NN52 Офлайн
        NN52 Сегодня, 15:56
        +2
        Думаю там все просто... Подошло время по принятию решения на продление ресурса ( установленного заводом) на планер или шасси.
        Данную процедуру выполняют только заводчане с выездом на место. До их заключения борт на земле на приколе..
        1. helmi8 Онлайн
          helmi8 Сегодня, 17:02
          0
          Владимир, Дмитрий, Вы правы - решение по изменению ресурса до КВР (по налету или календарю) принимает изготовитель, на его основании у нас (не знаю как у них) ГИ ВВС (теперь ВКС) дает телеграмму в части. Но если разговор о каких-то работах, связанных с регулировкой автоматики, то опять же, в инструкции по эксплуатации сказано что и в каких пределах может регулироваться специалистами ИАС в части. Все остальное - только представителями завода. Это же относится и к замене узлов и агрегатов, авионики новой конструкции вместо старых.
  4. Servisinzhener Онлайн
    Servisinzhener Сегодня, 14:13
    +8
    Высокопоставленный малазийский чиновник дающий интервью лентеру, естественно анонимное. Самый достоверный источник информации, ведь у нас принято верить на слово. А уж про безкарупционые закупки американской военной техники мы тоже наслышаны.
    1. Blackgrifon Офлайн
      Blackgrifon Сегодня, 16:15
      0
      У ленты все анонимные с "душком". :) Половина "анонимных источников" выдают такие перлы, что при перепроверки можно со стула упасть :)
  5. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:13
    +2
    Летайте на кукурузниках, они не сложные.
  6. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 14:20
    0
    ...малайзийцы не были проинформированы о том, что спустя 10 будут необходимы работы...

    10 чего, минут, дней, месяцев, лет?
    1. BRJ Офлайн
      BRJ Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: Piramidon
      ...малайзийцы не были проинформированы о том, что спустя 10 будут необходимы работы...

      10 чего, минут, дней, месяцев, лет?

      А в этом вся и суть lol
      Они им впарили с таким пунктом в контракте,теперь в Малазии репу чешут:а что это такое то? recourse
      1. stalkerwalker Офлайн
        stalkerwalker Сегодня, 14:39
        +5
        Нормальный пункт. Кто ещё сможет провести профилактические работы по обслуживания современной боевой авиатехники, кроме как производитель?
        Это вам не "Москвич" с "Жигулями" чинить в гараже на коленке. Своих "коней" все автовлалельцы гоняют на сервис, по крайней мере до окончания гарантийного срока.

        Малазийцы могут обратиться к свидомым - те уже ремонтировали МиГи хорватам... wassat

        Статейка явно заказная - покупайте американское оружие, оно вечное и дешёвое!
        1. Мих.А Офлайн
          Мих.А Сегодня, 14:42
          0
          Цитата: stalkerwalker
          Нормальный пункт. Кто ещё сможет провести профилактические работы по обслуживания современной боевой авиатехники, кроме как производитель?
          Это вам не "Москвич" с "Жигулями" чинить в гараже на коленке. Своих "коней" все автовлалельцы гоняют на сервис, по крайней мере до окончания гарантийного срока.

          Малазийцы могут обратиться к свидомым - те уже ремонтировали МиГи хорватам... wassat

          Статейка явно заказная - покупайте американское оружие, оно вечное и дешёвое!

          Видимо имелся ввиду пункт в договоре,с некой цифрой "10"))вот сейчас они и задумались:Что это?? belay
    2. Росомаха Офлайн
      Росомаха Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: Piramidon
      ...малайзийцы не были проинформированы о том, что спустя 10 будут необходимы работы...

      10 чего, минут, дней, месяцев, лет?

      В статье указано 10 лет, а что нормальный срок.
  7. инженер74 Онлайн
    инженер74 Сегодня, 14:24
    +1
    ... не любит покупать военную технику у США или ЕС, поскольку с ними не проходят коррупционные варианты – там всё должно быть чисто, всё лежать «поверх стола».

    "Чиновник" с другой планеты или из "штаба" Навального? lol
    Короче, очередной вброс!
  8. Felix99 Офлайн
    Felix99 Сегодня, 14:29
    0
    Чиновник добавил, что национальная безопасность частенько используется как предлог для коррупции. При этом он предложить восполнить нехватку истребителей путем покупки подержанных F/A-18C/D Hornet.
  9. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 14:29
    +1
    ...приводит Лента.ру мнение высокопоставленного малайзийского чиновника, пожелавшего остаться анонимным

    ...Факты, какие-то мутные. ..what

    Видео -17 года из Лимы
    ...Aviation International News / 7 февр. 2018 г.
    Одной из звезд Singapore Airshow, является двухместный двухмоторный Су-30МКМ, представляющий собой вариант российского многоцелевого истребителя Су-30, построенного специально для королевских ВВС Малайзии.
    Возможности вектора тяги этого самолета позволяют ему выполнять невероятные фигуры высшего пилотажа, в том числе знаменитый маневр "Кобра". Векторизация тяги включает в себя управление выравниванием сопел двигателя для направления тяги вверх или вниз в качестве средства управления ориентацией или угловой скоростью самолета. Это позволяет обеспечить маневренность, которая невозможна, полагаясь только на аэродинамические поверхности управления.
  10. MIG00001 Офлайн
    MIG00001 Сегодня, 14:34
    +2
    Еще бы цену огласили "что американская система послепродажного обслуживания более прозрачна и понятна." вот тогда можно было сравнивать
  11. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 14:42
    0
    предложить им по - 2 . простые же .
  12. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 14:48
    0
    .....и МиГ-29Н) – это российский способ

    Первые МиГ-29 прибыли в Малайзию в апреле 1995 г., а последнюю машину доставили 5 июня того же года. Истребители транспортировались на грузовых самолетах Ан-124 ╚Руслан╩. Из 18 МиГов, получивших здесь названия МиГ-29Н (MiG-29N) и МиГ-29НУБ (MJG-29NUB), были сформированы 17-я и 19-я эскадрильи ВВС Малайзии. На МиГ-29Н шкалы приборов проградуированы в английской системе счисления, все технические надписи выполнены на английском языке, речевая система предупреждения "Рита" также работает на английском языке. В состав бортового оборудования введена аппаратура радиотехнической навигационной системы AN/ARN-139 TACAN, установлен приемник спутниковой навигационной системы GPS.
  13. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 14:52
    +3
    Если российская сторона молчит, значит истина где-то рядом., да и слова малазийского чиновника не пустой звон.
    И перевод нормальный, чего выдумывать...
    Помнится несколько лет назад Россия поставила Алжиру Миг-29, после чего оказалось, что они находятся в отвратительном состоянии. Российские чины тоже долго молчали и отпирались. Но все же пришлось признаться, а самолеты забрать обратно.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:28
      +2
      Правда или нет неизвестно. Но вот слова "высокопоставленного чиновника" анонима не внушают доверия
  14. Frogfoot Офлайн
    Frogfoot Сегодня, 14:53
    +2
    Действительно какой-то не корректный перевод. На самом деле в ВВС Малайзии 18 Су-30МКМ, а не 28.
    И скорее всего 10 лет. Как раз машины подошли к первому капитальному ремонту. Те 4 самолета, которые еще поднимаюся в воздух, "докатывают" ресурс.
    Вопрос в том, что ремонт таких Су-30 (с ПГО) в РФ еще никто и никогда не выполнял. Индусов с их первым отремонтированным на HAL'е в 2017 году в рассчет не берем. И велика вероятность, что ремонтная документация у завода-изготовителя именно на Су-30МКМ попросту отсутствует. Вполне вероятно, что частично совпадает с индийской, особенно в СД и АВ, но в АО и в РЭО будут "пробелы"... Не смотрели в то время так далеко.
    А то, что есть проблемы с обслуживанием, то это скорее правда. Но здесь надо отличать понятия гарантийного и сервисного обслуживания. За сервисное обслуживание берут денежку.
    Да и обучение своих техников можно было осуществить в РФ. Но видимо малазийцы в то время решили сэкономить.
    1. slowpokemonkey Офлайн
      slowpokemonkey Сегодня, 15:35
      0
      так же возможно, что из-за падения курса рубля ,санкций и проч. цена капиталочки удвоилась,а в бюджет подобного заложено не было.
      так что для лоббистов иных(проигравших конкурс) самолетостроителей открылась прекрасная возможность....
  15. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 14:53
    +1
    По его мнению, правительство не любит покупать военную технику у США или ЕС, поскольку с ними не проходят коррупционные варианты – там всё должно быть чисто, всё лежать «поверх стола».


    Логично ! Откат (взятку) наличкой на стол, а не через банки. Помнится в 80-х, большой скандал в Японии за получение огромной взятки от Локхида.
  16. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 14:57
    +1
    Да классс!!! "У русских всё плохо,дорого и пронизанно коррупцией". А можно доказательства? Так ведь контракт секретный, только я "не названный источник", но источник. А чего так во время,когда и за С-300,С-400, да за Су-30 всемирный хай подымается? "Я не могу терпеть неправедность"...Вот в ЕС и САСШ всё прозрачно, они с откатов налоги платят...
    Ну а если серьёзно. Ну вот предположим составляющая любого контракта на техническое устройство -"гарантийный срок" и "срок контрактного обслуживания". Любой контракт пишется в рамках определённых временных позиций и ни как иначе,поскольку этот "эксплуотационный период" непосредственная часть ТТХ. Но вот предположим вы с поставщиком пишите состав регламентных работ,который этот поставщик просто исполнет несмотря на эти "временные рамки" и естественно за это доплачиваете. Причём варианты разнообразные-от внесения регламента сразу в цену контракта,до "оговариваемых условиях ценообразования". И вот если вы решили "сэкономить" или просто тупой и не спрашиваете об этих допуслугах,то "ой, только поставщик и может выполнить". А то! Научись авиадвигатели ну хот бы второго покалени лепить-дуй щёки. А так...Причём срок интересный-10 лет.За 10 лет возможно контракт на поставку не закончится. Весь регламент работ прописан по-любому. Но ведь фиг проверишь. Контракт-то секретный! А для СМИ "смотрите-покупаете игрушку которая пшикнет через каких-то 10 лет". Ну это уже ни в ворота,ни в небо не пролазит.
  17. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 14:57
    +1
    А американские самолеты у них местные автомеханники чинят? Муть какая-то голубая.
  18. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 14:59
    -1
    Зачем баранам продавать сложное вооружение? Выращивали они пальмы, вот и пусть выращивают!
  19. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 15:19
    +3
    Для тех кто не понял. Он возмущается почему нужно давать на лапу за выполнение подписанного контракта. Т. е. машины нуждаются в ремонте, но поставщик вместо выполнения обязательств тянет резину и твердит "надо ждать" и только потом приходит понимание, что "надож дать". Это его и бесит, никто в мире больше так яйца не выкручивает...
  20. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 15:20
    0
    ой раскричались в комментах, да правду малазиец говорит, не в первый раз за рубежом претензии по поводу сервисного обслуживания и ремонта ранее купленных военных самолетов, и подозреваю что именно коррупционные схемы тому виной, дабы сливки с данных контрактов получали фирмы-присоски болтающиеся рядом с ОАК, МИГом и Сухим... hi
  21. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:20
    +1
    Надежное обслуживание в сша smile Только очень дорогое
  22. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 15:56
    0
    Цитата: Frogfoot
    Действительно какой-то не корректный перевод. На самом деле в ВВС Малайзии 18 Су-30МКМ, а не 28.
    А где в статье сказано, что все 28 малайзийских истребителей это именно Су-30? Читайте статью внимательней.
  23. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:56
    0
    Претензия в чем? В том что только Россия способна чинить и обслуживать Су-30 и Миг-29?! А где по другому?

    А F/A-18C/D Hornet что может починить кто угодно?! А запчасти вообще без проблем, через Экзист наверное на них можно заказать?

    Про коррупцию это он хорошо сказал, его бы не мешало проверить на причастность к ней )))... Покупать б\у F/A-18C/D Hornet вместо того, чтобы как следует обслуживать самолеты в России может только тот, кто думает не о безопасности своей страны, а о полноте своего кармана...

    Покупая б/у F/A-18C/D Hornet и экономя на этом придется как следует разорить бюджет Малайзии на новые ракеты к ним и не думаю, что чинить F/A-18C/D Hornet куда дешевле, чем тот же Су-30...
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 16:15
      +1
      Претензия в чем?
      - скорее всего в раздутой смете ремонта и сроках его выполнения
      1. voyaka uh Офлайн
        voyaka uh Сегодня, 16:51
        0
        В сроках. Индусы плачут, что пол-парка Су стоит без двигателей, а движки застревают на долгие месяцы в России. В результате Су-30 им обходится в 100 млн. , включая 2 замены за срок службы пары двигателей (их меняют по два).
        Для сравнения: у Ф-16 ресурс вдвое выше и меняется один движок - истребитель обходится дешевле.
        Короче: улучшайте сервис и ресурс.
  24. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 15:59
    0
    Цитата: igorbrsv
    Правда или нет неизвестно. Но вот слова "высокопоставленного чиновника" анонима не внушают доверия

    А когда Путин лжет, а Песков призывает верить ему на слово, это внушает доверие?
  25. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:31
    0
    во время покупки малайзийцы не были проинформированы о том, что спустя 10 лет будут необходимы работы, которые имеют право выполнить только россияне, рассказал чиновник.


    Контракт читать не пробовали? Да и вообще, они по моему просто начали торговаться про обслуживание как индусы, а Россия их послала.