Новости

Армения просит у России ещё один кредит на военные нужды

58
Армения планирует взять у России еще один кредит на военные нужды. В настоящее время с российской стороной обсуждается возможность получения военного кредита в 100 миллионов долларов, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

Армения просит у России ещё один кредит на военные нужды


Глава армянского оборонного ведомства сообщил, что процесс обсуждения нового военного кредита уже идет и стороны достигли некоторых промежуточных результатов. Обсуждаемая сумма кредита - 100 млн. долларов. При этом Тоноян не стал озвучивать те виды вооружений, которые планируется приобрести, а также страну-экспортера вооружений, посоветовав подождать до публикации официальной информации.


Необходимо отметить, что обсуждаемый кредит на военные нужды Армении будет уже третьим в случае его успешного подписания. Ранее Россия дважды выдавала Еревану кредиты на приобретение вооружений. Первый раз соглашение о предоставлении Армении государственного экспортного кредита на 200 млн. долларов на приобретение российских вооружений было подписано в июне 2015 года. Второй государственный экспортный кредит на сумму в 100 млн. долларов был подписан в рамках межправительственных соглашений в октябре 2017 года, передает РИА Новости.
Использованы фотографии:
https://ru.armeniasputnik.am/
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
О текущем моменте, судьбе нации и «прозрении власти»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

58 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. seti Офлайн
    seti Сегодня, 14:27
    +14
    А есть информация о возвращении кредитов с процентами ? Или только мы даем ? Хотелось бы этот вопрос прояснить.
    Мое мнение не давать если старые не вернули.
    1. Yeraz Офлайн
      Yeraz Сегодня, 14:37
      +2
      Цитата: seti
      А есть информация о возвращении кредитов с процентами ?

      нет такой информации.
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 15:03
        -4
        Мы не дадим США тут же подсуетится , так что надо давать.
        1. Yeraz Офлайн
          Yeraz Сегодня, 15:22
          +2
          Цитата: Идущий
          Мы не дадим США тут же подсуетится , так что надо давать.

          да армения США нафиг не сдалась.Грузия и Украина граничат с РФ имеют выход к мор.а эти зажаты между Азербайджаном и Турцией,не имеют выхода к морю,не граничат с РФ,в том регионе в отличии от РФ у США куча военных баз Север Ирака,Север Сирии,Инджерлик.
          Да только в плане противодействия Ирану.Ну тогда вся армения должан перейти на полной обеспечении США,поскольку если еще Иран полностью закроют границу с Юга,то имы вообще кердык.
          1. Идущий Офлайн
            Идущий Сегодня, 15:24
            0
            Вы знаете где самое большое посольство США в мире ? - отвечу в Армении , а зачем ?
            1. Yeraz Офлайн
              Yeraz Сегодня, 15:36
              +2
              Цитата: Идущий
              а зачем ?

              мне тоже не понятно.Ни экономики,ни ресурсов,ни географического положения.Зажатая в блокаде со скуднами ресурсам,не имеющая выхода к морю зажатая 3млн страна,с низкой демографией высокой миграцией.
              Скажите зачем.
              1. Идущий Офлайн
                Идущий Сегодня, 15:49
                0
                США далеко не дураки исторически и стратегически территория Армении очень важна.
                1. Yeraz Офлайн
                  Yeraz Сегодня, 16:01
                  +2
                  Цитата: Идущий
                  стратегически территория Армении очень важна.

                  вы четко можете сказать в чем именно это выражается??
            2. Vladimir 5 Онлайн
              Vladimir 5 Сегодня, 16:48
              0
              Так работают в посольстве США в Ереване не покладая рук,мастера по переворотам с революциями, вот и Пашиняна успешно провели, далее будет веселей, вот только Пашиняну кредитов не давать, не того гнезда птичка... ...
        2. Bakht Онлайн
          Bakht Сегодня, 15:32
          -2
          Да, конечно. Надо давать. Вперед и с песней. Чем больше дадите, тем лучше будет России.
          1. Идущий Офлайн
            Идущий Сегодня, 15:34
            -3
            А ерничать зачем? , у нас там военная база и она нам нужна , да и ещё много причин дать кредит.
            1. Bakht Онлайн
              Bakht Сегодня, 15:36
              0
              Я столько слышал об этой военной базе.... А если серьезно, то для чего она там... нужна?
              1. Идущий Офлайн
                Идущий Сегодня, 15:47
                0
                С неё видно и можно достать практически весь ближний восток и не только.
                1. Bakht Онлайн
                  Bakht Сегодня, 15:50
                  0
                  Чем именно достать? Что есть на этой базе?
                  1. Идущий Офлайн
                    Идущий Сегодня, 15:51
                    -2
                    Все что нужно , а если нет то легко установить или доставить.
                    1. Bakht Онлайн
                      Bakht Сегодня, 15:57
                      +3
                      Она на границе с Турцией и на ней стоят С-300 и МИГ-29. Численность 4 тыс. человек. Вы что-нибудь слышали об этой базе в связи с событиями в Сирии? Ничего с нее достать нельзя и никому она не мешает. Причем никто за нее ничего и не платит. Как говорила премудрая Сова "Безвозмездно! То есть даром"
                      Кстати, просто тем, кто пишет о том, что подсуетятся американцы. Россия может конкурировать с ами в размере кошелька? Да если американцам будет нужно, они напечатают пару миллиардов и вкинут в Армению. Кстати, как и в Азербайджан. А тут 100 млн.... Да они такой мелочи и не заметят. Просто им это пока не нужно
                    2. Bakht Онлайн
                      Bakht Сегодня, 16:26
                      +2
                      Виктор, Вы напрасно не ответили. Вопрос то был практический. Что есть на этой базе? И Вы написали, что "ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ И ДОСТАВИТЬ".
                      Это очень смелое заявление. Но если покопаться в деталях, и особенно в том, что НЕ пишут российские СМИ, то выяснится, что ничего с этой базы нельзя сделать. Да и само ее существование зависит от .....Азербайджана. Эта база нужна Армении, и ее существование зависит от... Азербайджана. По причине сложностей с логистикой эта база никак не участвовала в операциях ВКС в Сирии.
                      Эта парадоксальная ситуация описана в американских отчетах. Не поленитесь, всего одно предложение надо перевести
                      The 102nd military base is supplied by air traffic via Azerbaijan, which is unique given the unsettled Karabakh conflict.
        3. лысова Офлайн
          лысова Сегодня, 15:32
          +3
          Вот только, Виктор, прочитал твой комент, а ниже написал о том же, палка о двух концах. Не дашь - штаты подсуетятся, а если удовлетворишь просьбу - так и будут потягивать. А народец то с ... .
        4. о как Онлайн
          о как Сегодня, 15:51
          0
          Цитата: Идущий
          Мы не дадим США тут же подсуетится , так что надо давать.

          они уже подсуетились. со своих дайте
        5. seti Офлайн
          seti Сегодня, 15:54
          +4
          Ну пусть и Армению содержат. Нам лишняя гиря с ног.
      2. ilimnoz Офлайн
        ilimnoz Сегодня, 15:32
        +1
        Цитата: Yeraz
        Цитата: seti
        А есть информация о возвращении кредитов с процентами ?

        нет такой информации.
        даже без процентов нет информации. скорее всего спишут . статус сверхдержавы он такой дорогой
    2. Росомаха Офлайн
      Росомаха Сегодня, 14:48
      +2
      Цитата: seti
      А есть информация о возвращении кредитов с процентами ? Или только мы даем ? Хотелось бы этот вопрос прояснить.
      Мое мнение не давать если старые не вернули.

      Какая нафиг информация, чтоб я так жил, прикинуться Арменином что ли, но никто не поверит. Ясно дело никто ничего не вернет, простим по братски - парнёры стратегические блин.
    3. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 14:54
      +2
      Ну там база,там вся газопроводная сеть в управлении газпрома. Вариантов сотни как ои погашаются. Опять же заводы с заказами,люди зарплаты получают. Даже если не все вернут,это вполне себе тупо удержание Армении в нужном русле,за совсем небольшие деньги.
    4. zloybond Офлайн
      zloybond Сегодня, 14:56
      +1
      Мы не просто даем! Нам аЖ целое пальмовое масло взамен современных истребителей Малайзия подгоняет так по простецки. Да еще наверное по цене чугунного моста. Так что почему бы за Арарат ....
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 15:50
        0
        Бартер во первых всегда ведется по сниженноей цене,а во вторых пальмовое масло не только в еду идет. В третьих даже елементарно его перепродав,что скорее всего и произойдет,прямо в Малазии вы еще в большем плюсе. Это выгодно каждой стороне.
    5. 72jora72 Офлайн
      72jora72 Сегодня, 15:57
      0
      А есть информация о возвращении кредитов с процентами ? Или только мы даем ?
      Эти деньги идут нашим оборонным предприятиям, а это тысячи рабочих мест и удешевление производства.
      1. Bakht Онлайн
        Bakht Сегодня, 16:09
        +3
        Эти деньги идут из бюджета РФ. Не из Еревана. Так что Вы за свой счет (за свой) финансируете свои же заводы. В отличии от Азербайджана, который финансирует ваши заводы из азербайджанского бюджета. Андерстанд?
        1. Касым Онлайн
          Касым Сегодня, 16:55
          0
          Бахтияр, скорее всего, армяне денег не видят. Получают эти кредиты в виде вооружений, боеприпасов и т.д.. Интересно только, как возвращают?! hi
  2. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 14:28
    +16
    Какие ещё кредиты? Хватит! Пусть армянская диаспора скинется на безопасность своей Родины.
  3. silberwolf88 Офлайн
    silberwolf88 Сегодня, 14:31
    +13
    до кредитования хорошо бы понять куда идёт нынешняя Армения ... насколько политика пришедших к власти "рэволюционэров" соответствует интересам России в данном регионе ... спонсировать просто так ... потому что вроде "свои" неуместно ...
    1. Yeraz Офлайн
      Yeraz Сегодня, 14:37
      +1
      Цитата: silberwolf88
      до кредитования хорошо бы понять куда идёт нынешняя Армения

      ну пока никуда,поскольку тут совершенно другой уровень зависимости в отличии от Грузии и Украины и единственное,что они могут сделать попасть точно в такую же зависимость к США,которая есть с РФ у армении.Но ничего такого не видим ни от США ни от Европы.
      Но удивляет другое,РФ продолжает спонсировать армению,а Азербайджан все ближе к РФ становится.Алиев 1 сентября приезжал в РФ и подписали аж 17 договоров и вуаля в конце сентября уже Путин приезжает в Баку.Что-то происходит между Азербайджаном и РФ,но что именно не до конца понятно.Т.е.итоговая цель этого сближения в чем.
      1. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 14:48
        +2
        Видимо в том, что азербайджанская сторона платежеспособна!
    2. seti Офлайн
      seti Сегодня, 15:58
      +1
      Цитата: silberwolf88
      до кредитования хорошо бы понять куда идёт нынешняя Армения ... насколько политика пришедших к власти "рэволюционэров" соответствует интересам России в данном регионе ... спонсировать просто так ... потому что вроде "свои" неуместно ...

      Самый верный комментарий.
  4. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 14:37
    +2
    Дай Бог каждому такую наглость.
  5. MIG00001 Офлайн
    MIG00001 Сегодня, 14:40
    +1
    ТО есть делаем вывод что платить они не собираются
  6. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 14:43
    +3
    Что то Армения часто кредиты в последнее время выцыганивает..Кидаловом попахивает !
  7. demo Офлайн
    demo Сегодня, 14:44
    -1
    Ну что дадим?
    Опять в никуда?
    Или что-то взамен попросим?
    1. Комментарий был удален.
    2. Bakht Онлайн
      Bakht Сегодня, 14:50
      +1
      Попросите. Может что и обломится.
      1. demo Офлайн
        demo Сегодня, 14:54
        +4
        Вряд ли. Ни те вы люди, чтобы у вас что-то обламывать.
        Наверное такими и надо быть.
        Пишу об этом, так как знаю о предмете очень много.
        30 лет брака с армянкой, двое сыновей - достаточно?
        1. Bakht Онлайн
          Bakht Сегодня, 15:31
          +5
          А что дают 30 лет брака с армянкой? И даже двое сыновей. Вот у меня половина друзей армяне. И я не очень волнуюсь по этому поводу. Разговор идет о КРЕДИТЕ. 200 млн, потом 100 млн. Сейчас еще 100 млн. У самых богатых просите?
          Если России некуда девать деньги - то пусть дает. Мне то что?
          Ваш ответ совсем ни о чем....
          1. demo Офлайн
            demo Сегодня, 16:02
            0
            Разговор идет о кредите армянам.
            Не евреям, ни туркменам.
            И знания армян - это суть того что я написал.
            А то что у вас друзья армяне, да еще и половина, так это здорово. И очень.
            Наверное дождемся когда все друзья будут армянами. stop
            1. Bakht Онлайн
              Bakht Сегодня, 16:05
              +1
              Знание одного человека не есть знание всех армян. Вы сильно заблуждаетесь....
              Однажды Молла, расхаживая по базару, увидел плачущую армянку и толпу, идущую за ней. И кто бы из идущих ни спрашивал, почему она плачет, женщина никому не отвечала. Молла преградил ей дорогу и спросил:
              – Сестра, чего ты плачешь? Скажи, в чем твое горе, может мы найдем какой-нибудь выход.
              Женщина заплакала навзрыд и сказала:
              – Ох, попала я, несчастная, в беду, прах на мою голозу!
              – Скажи, что же случилось?
              – Что же может быть хуже? Один из моих сыновей принял мусульманскую веру.
              Молла склонил голову:
              – Плачь сестра, плачь, горе у тебя безысходное. У тебя только один сын стал мусульманином, и ты так плачешь, а что делать мне, горемычному? У меня же все сыновья мусульмане!

              Благодаря Еревану, вряд ли у меня будут все друзья армяне.
  8. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 14:49
    +3
    Такой кредит - это загрузка собственных заводов и накачка собственной экономики деньгами. Так что не всё просто...
    1. Bakht Онлайн
      Bakht Сегодня, 15:34
      +1
      Совершенно верно. Загрузка собственных заводов. А вот накачки экономики не вижу. Сырье, зарплата, транспорт - это все из бюджета РФ. Так что никакой накачки деньгами не видно.
  9. Леший1975 Офлайн
    Леший1975 Сегодня, 14:50
    +3
    "В настоящее время с российской стороной обсуждается возможность получения военного кредита в 100 миллионов долларов"
    Стыдно читать даже. Всего-то 100млн. А уже переговоры между странами затеяли. Отвлекают по пустякам. Да попросили бы взаймы у любого "высокого" чиновника в РФ. Не хотят у чиновника, можно у полковника, тут понятно, что уже не у любого. Но деньги, для государевых людей, всяко смешные. Странно, что такую мелочь согласились с Арменией обсуждать.Ну а с другой стороны, что с нынешнего руководства Армении взять, не умеют масштабно решать задачи.
  10. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 14:52
    0
    Узнать бы у армянских друзей:Пашиняну удалось таки построить в Армении правовое государство, основанное на демократии, плюрализме, и свободе слова laughing

    «Брат, только не надо трогать Хачатурова! Он глава ОДКБ»

    Сенсационная запись телефонного разговора глав СНБ и Следственной службы Армении попала в сеть

    https://www.kommersant.ru/doc/3738575
  11. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 14:54
    +1
    Странно слушать заявления... мы тут демократию по американскому плану строим... Россия дай кредит.
  12. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:01
    +1
    Пользуются Армения политической ситуацией....дайте 100 млн. зелени, или попросим у США, и заодно их покровительство, вам ведь Грузия №2 не нужна.....
  13. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 15:10
    +2
    Цитата: seti
    Мое мнение

    Увы, наше мнение как всегда никого не интересует!
    Наш дрюг... бывший Янукович заглотнул три миллиарда американских тугриков из народно-российской казны... и что? И ничёго!
    А ведь какой про.. по... российским был... какие песни бгатские пел... когда брал! Не пойду, говорил, теперь в НАТУ с ЕСой. Заслушаешься! Почему, дескать, раньше хотел... а теперь уже не очень? Потому что американских тугриков у меня не было. А теперь... теперь другое же дело.
    Ребята, кто опять старые грабли у Кремля оставил? Срочно уберите...
  14. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:12
    +2
    Бабки за лояльность? Не, такие гуси не взлетят. Можно пригрозить вооружить Азербайджан, что постмайданная Армения скажет?))
  15. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 15:27
    +2
    Ой, ёй, ёй. Она уже нас подсадила на кредиты. Как бы чего дурного не вышло, сюсюкается со штатами. А теперь не дай, так под лежачий камень. Во ситуация, напоминающая кормление республик при союзе.
  16. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 15:34
    -1
    Сейчас это называется "кредитом". А в советские времена называлась - "безвозмездная помощь" . Кормили весь "соцлагерь", Африку , Китай и др. Короче, пол-мира СССР, вторую половину мира - США. Равновесие в ООН было соответствующее. Новая Россия взяла на себя все долги СССР, а должникам - всем простила.Не смотря на это, в ООН наших "друзей" стало в два раза меньше. Все бывшие "наши", перекупились американцами. В международной политике друзей альтруистов не бывает. За всё надо платить. Даже "наш ОДКБ " , постоянно нас шантажирует, как дойную корову. И мы будем их содержать, чтобы больше не было вокруг нас " украин".
  17. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:02
    +1
    вы конечно извините но мы получается та же самая МВФ только чуточку добрее.Имею ввиду что не требуем выплат по кредитам а иногда даже списываем их.
  18. Lexa-149 Онлайн
    Lexa-149 Сегодня, 16:18
    +1
    Армения просит у России ещё один кредит на военные нужды

    А отдавать армянами-мигрантами будет?
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 16:46
      0
      У них ещё компоты вкусные. Я на полном серьезе. И бренди качественное. И спивают гарно: ой сэрун сэрууун (любовь на армянском).
      1. Brut Онлайн
        Brut Сегодня, 16:54
        0
        Цитата: Krasnodar
        ой сэрун сэрууун (любовь на армянском).

        ой сирун сирууун

        тройка вам за армянский wink
  19. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 16:47
    0
    Цитата: Yeraz
    Скажите зачем.

    ---------------------
    Тоже непонятно, они нам Пашиняна с проблемами, а мы им кредит. Нафига спрашивается?
  20. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:55
    0
    Надеюсь хватит ума у наших включить пункт о невозможности приобретения на эти деньги вооружения у стран НАТО.