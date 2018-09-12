Армения просит у России ещё один кредит на военные нужды
Армения планирует взять у России еще один кредит на военные нужды. В настоящее время с российской стороной обсуждается возможность получения военного кредита в 100 миллионов долларов, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.
Глава армянского оборонного ведомства сообщил, что процесс обсуждения нового военного кредита уже идет и стороны достигли некоторых промежуточных результатов. Обсуждаемая сумма кредита - 100 млн. долларов. При этом Тоноян не стал озвучивать те виды вооружений, которые планируется приобрести, а также страну-экспортера вооружений, посоветовав подождать до публикации официальной информации.
Необходимо отметить, что обсуждаемый кредит на военные нужды Армении будет уже третьим в случае его успешного подписания. Ранее Россия дважды выдавала Еревану кредиты на приобретение вооружений. Первый раз соглашение о предоставлении Армении государственного экспортного кредита на 200 млн. долларов на приобретение российских вооружений было подписано в июне 2015 года. Второй государственный экспортный кредит на сумму в 100 млн. долларов был подписан в рамках межправительственных соглашений в октябре 2017 года, передает РИА Новости.
Глава армянского оборонного ведомства сообщил, что процесс обсуждения нового военного кредита уже идет и стороны достигли некоторых промежуточных результатов. Обсуждаемая сумма кредита - 100 млн. долларов. При этом Тоноян не стал озвучивать те виды вооружений, которые планируется приобрести, а также страну-экспортера вооружений, посоветовав подождать до публикации официальной информации.
Необходимо отметить, что обсуждаемый кредит на военные нужды Армении будет уже третьим в случае его успешного подписания. Ранее Россия дважды выдавала Еревану кредиты на приобретение вооружений. Первый раз соглашение о предоставлении Армении государственного экспортного кредита на 200 млн. долларов на приобретение российских вооружений было подписано в июне 2015 года. Второй государственный экспортный кредит на сумму в 100 млн. долларов был подписан в рамках межправительственных соглашений в октябре 2017 года, передает РИА Новости.
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