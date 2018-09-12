СМИ: Япония отвергла предложение Владимира Путина о мирном договоре

Мы будем продолжать ведение переговоров с той целью, чтобы разрешить проблему с возвращением северных территорий (Южные Курилы, - прим. «ВО»). И только после этого будем готовы заключить мирный договор.

Официальный Токио фактически отверг предложение Владимира Путина, озвученное в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что президент России предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ принять историческое решение и подписать мирный договор до конца текущего года без каких-либо дополнительных условий. Улыбающийся г-н Абэ напрямую не ответил на предложение Владимира Путина.Но прошло несколько часов, и в японском кабмине официальную реакцию сформулировали. В азиатских СМИ появились публикации, в которых приводится заявление генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги. Он заявляет, что без разрешение территориальной «проблемы» подписание мирного договора невозможно.Из заявления Суги:Журналисты попросили чиновника японского правительства прокомментировать заявления Владимира Путина, сделанные в ходе ВЭФ. Ёсихидэ Суга заявил, что «комментировать каждую фразу российского президента не будет».Напомним: ранее в самом японском кабмине неоднократно заявляли о том, что отсутствие мирного договора между РФ и Японией - "ненормальная ситуация". У японцев был шанс сделать ситуацию нормальной, но, судя по всему, они ею не хотят воспользоваться, пытаясь диктовать исключительно свои условия.