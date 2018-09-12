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СМИ: Япония отвергла предложение Владимира Путина о мирном договоре

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Официальный Токио фактически отверг предложение Владимира Путина, озвученное в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что президент России предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ принять историческое решение и подписать мирный договор до конца текущего года без каких-либо дополнительных условий. Улыбающийся г-н Абэ напрямую не ответил на предложение Владимира Путина.

Но прошло несколько часов, и в японском кабмине официальную реакцию сформулировали. В азиатских СМИ появились публикации, в которых приводится заявление генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги. Он заявляет, что без разрешение территориальной «проблемы» подписание мирного договора невозможно.

СМИ: Япония отвергла предложение Владимира Путина о мирном договоре



Из заявления Суги:
Мы будем продолжать ведение переговоров с той целью, чтобы разрешить проблему с возвращением северных территорий (Южные Курилы, - прим. «ВО»). И только после этого будем готовы заключить мирный договор.


Журналисты попросили чиновника японского правительства прокомментировать заявления Владимира Путина, сделанные в ходе ВЭФ. Ёсихидэ Суга заявил, что «комментировать каждую фразу российского президента не будет».

Напомним: ранее в самом японском кабмине неоднократно заявляли о том, что отсутствие мирного договора между РФ и Японией - "ненормальная ситуация". У японцев был шанс сделать ситуацию нормальной, но, судя по всему, они ею не хотят воспользоваться, пытаясь диктовать исключительно свои условия.
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45 комментариев
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:03
    +26
    Ну тогда банан вам в руки.....будем как и прежде в состоянии войны. Живите на своих островках, выносите протесты и прочее.....
    1. Чёрный Офлайн
      Чёрный Сегодня, 15:12
      +13
      Ну тогда банан вам в руки.
      Да им в любом случае банан в лапки....с договором или без - Курилы это Россия!

      Стопку саке опрокину
      Надену свинцовое кимоно
      К посольству Росии пойду -Курилы верните! laughing
      1. Чёрный Офлайн
        Чёрный Сегодня, 15:25
        +8
        Слёзы и сопли
        Льют у посольства гейши
        Курилы хотят wassat
        1. ilimnoz Офлайн
          ilimnoz Сегодня, 15:38
          +4
          поэты good самураям теперь только удавиться осталось :))
        2. Старый булка Офлайн
          Старый булка Сегодня, 16:05
          +2
          Цитата: Чёрный
          Слёзы и сопли
          Льют у посольства гейши
          Курилы хотят wassat


          Приятно))
          Немногие ценят Хокку

          C треском закрылся вопрос
          Будет ли мир
          Курилы в мечтах
    2. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 15:14
      +7
      Цитата: Alexey-74
      Ну тогда банан вам в руки.....будем как и прежде в состоянии войны. Живите на своих островках, выносите протесты и прочее.....

      Отсутствие мирного договора не означает состояния войны, тем более с Японией существуют дип.отношения и т.д. Более того, наличие мирного договора не предотвратит войну в случае заинтересованности ее начать у одной из сторон. Пример - СССР и Германия в 1941 году.
      1. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 15:19
        +3
        Ну нет так нет! Такие вопросы с кондачка не решаются... Зайдите на недельке...
        1. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 15:24
          -3
          Цитата: Опер
          Ну нет так нет! Такие вопросы с кондачка не решаются... Зайдите на недельке...

          Путин - Абэ: Давайте подпишем мирный договор без предварительных условий
          Цитата: КОТ БАЮН
          Красиво так завернул Темнейший.
          Цитата: КОТ БАЮН
          Хотите мирного договора - давайте.
          Цитата: КОТ БАЮН
          Собственно, у них только два пути: или согласиться, или стать в позу обиженных..
          да в общем есть и третий - можно просто послать на хрен и оставить всё как есть/
          что япония от этого теряет ?
  2. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 15:04
    +12
    Это не японцы отвергли, это американцы не дали им согласиться... не стоит путать разврат с политикой.
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 15:21
      -1
      Цитата: Strashila
      Это не японцы отвергли, это американцы не дали им согласиться... не стоит путать разврат с политикой.

      странный подход - если не согласились значит пошли на поводу США -- а с хренасе им на это соглашаться ?
      Вообщето на это согласиться - это вообще дауном быть надо /
      интерестно на что путин расчитывал ?
      Что как в РФ , Путин сказал - все одобрям-с ?
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 15:26
        +5
        На ответ. Предложение было? Было. Потом не наши проблеммы. Это все игры политические. Предложение то это все сми в мире уже озвучили.
      2. Чёрный Офлайн
        Чёрный Сегодня, 15:32
        +1
        Цитата: atalef
        интерестно на что путин расчитывал ?

        он просто изящно протролил Абэ.....В этом вопросе никто на уступки не пойдёт, ни мы, ни японцы.Слишком высока цена вопроса В принципе в своём посте всё верно изложил Krasnodar.
  3. demo Офлайн
    demo Сегодня, 15:04
    +13
    На "нет" и суда нет.
    Жили без договора 70 лет. И еще столько же проживем.
    Бог нам в помощь.
  4. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:08
    +4
    Кто бы сомневался. Японцы же лежат под полосатиками, а матрацам мир не нужен.
    1. Monster_Fat Офлайн
      Monster_Fat Сегодня, 15:19
      +7
      Абсолютно верно. Япония, как и Германия имеют скрытые пункты договоров, заключенных после поражения во Второй Мировой войне, по которым они не имеют государственного суверенитета и полностью зависимы от США, являясь сателлитами-вассалами этого государства
      1. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 15:26
        -2
        Цитата: Monster_Fat
        Абсолютно верно. Япония, как и Германия имеют скрытые пункты договоров, заключенных после поражения во Второй Мировой войне, по которым они не имеют государственного суверенитета и полностью зависимы от США, являясь сателлитами-вассалами этого государства

        есть пруфы - или МОНСТР присутствовал лично ? laughing
        1. Monster_Fat Офлайн
          Monster_Fat Сегодня, 15:41
          +5
          "Присутствовал лично". МОНСТРЫ всегда везде присутствуют, Вы разве не знали? Еще Гойя это увековечил в своей графической живописи... wink
  5. igorspb Офлайн
    igorspb Сегодня, 15:08
    +1
    Ну надо и сказать Суге, что предложение окончательно, как созреют - велкам на подписание)))
  6. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 15:09
    +6
    Да нам то что? Это ведь не у нас проблемы с территориями, а у япов.
  7. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 15:13
    0
    Кто-то в этом сомневался? request
  8. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 15:15
    +3
    Эх японцы , идете вы на поводу у США (которые вас ЯО бомбило и 200 тыс погибло мгновенно) ..Ну флаг вам в руки Россия предложила ,вы отказались потом не обижаетесь .. hi
  9. sxfRipper Офлайн
    sxfRipper Сегодня, 15:15
    +3
    Допускаю, что Путин специально запустил хорька в курятник. Уж наивностью-то он явно не страдает. Посмотрим, что дальше будет.
  10. Я русский Офлайн
    Я русский Сегодня, 15:16
    +1
    Хорошо, что Япония отвергла путинское предложение. Ещё не известно на какие потом очередные территориальные уступки пошел бы Путин. 15 000 кв.м. шельфа отдал Норвегии, Китайцам спорные территории отдал? отдал. Пусть этот вопрос со спорными территориями подождет более толкового руководителя России.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:28
      +3
      С китайцами раздел был, при чем выгодный всем. Если не знаете темы,лучше помолчите.
      1. Я русский Офлайн
        Я русский Сегодня, 15:57
        +2
        ну раз вы такой знающий - просветите, какая выгода России от того что отдали китайцам земли.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 16:14
          0
          Горбачев кретин прописал в 91 году,что граница будет по фарватеру реки. Это автоматом стало означать, что Китай имеет права на эти земли. В 2005 году решив эти вопросы,все заморочки по 4300 км границ разрешились окончательно. Не стоит забывать,что кроме этих островов на других участках границы с Китаем даже в плюсе остались. Большой Уссурийский остров само по себе место не самое обычное,а теперь там мосты строят,собираются что то типо российско - китайского международного торгового центра делают. Плюс на острове был укрепрайон, по факту убитый в хламину.
        2. RedFox11 Офлайн
          RedFox11 Сегодня, 16:45
          0
          Во времена Горбачева при проведении переговоров в 1987 – 1991 году, которые увенчались подписанием Соглашения о советско-китайской границе 1991 года, было установлено, что граница на Амуре должна проходить по главному фарватеру реки.[16]По этому соглашению множество островов, ранее контролировавшихся СССР, в том числе и остров Даманский оказались Китайской территорией.14 октября 2004 года — Владимир Путин и Ху Цзиньтао подписали соглашение, согласно которому территория спорных островов (380 км²) делилась поровну между сторонами.1 После разлела Путиным новая граница была проведена под прямым углом на суше. Такая граница более удобна для маркировки и ее труднее с юридической точки зрения нарушить, в отличие от границы по фарватеру реки с изменяющимся разливом.2 Удалось отвести границу на значительное расстояние (20-30 км) от Хабаровска. 3 Китай потерял возможность оспорить «неравные договора» середины XIX века на основе факта отсутствия установленной границы 4 Главное, Россия сейчас бы оказалась в полной заднице и полнейшей изоляции, если бы имела ещё и конфликт с Китаем.Одновременный конфликт с западом и Китаем,означал бы довольно быстрый экономический крах России.
    2. тагил Офлайн
      тагил Сегодня, 15:33
      +2
      Путин. 15 000 кв.м. шельфа отдал Норвегии, Китайцам спорные территории отдал? отдал.
      Да? Это точно? А я всегда думал что шельф отдал Медведев, а китайцам Горбатый с Борькой-алкоголиком.
      1. Я русский Офлайн
        Я русский Сегодня, 15:58
        +2
        Да? Это точно? А я всегда думал что шельф отдал Медведев, а китайцам Горбатый с Борькой-алкоголиком.

        ЕБН-Путин-Медведев - одна либерастная шайка врагов народа. Или для вас это "не точно"?
  11. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 15:17
    +3
    Ну и пошёл к чёрту этот "непотопляемый авианосец США" договариваться с рабами (с Японией) - позорно!
  12. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 15:22
    +2
    Ничего иного и ожидать смысла не имело.
    Единственный вопрос - зачем г-н Путин такое предложение делал.
    Впрочем, вопросы такого рода в последнее время возникают после большинства его выступлений...
    1. Околоточный Офлайн
      Околоточный Сегодня, 16:31
      +1
      Для отказа. Теперь японцам придётся изощряться отказывать в мирном договоре.
  13. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 15:26
    +1
    ну и ладно.Не хотите как хотите.Нам то что.Будем значит без Япов развивать Дальний восток.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:14
      0
      Да нам и Китая хватит без японии.
  14. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 15:35
    +7
    Гордые самураи. Чего же они с американцами не такие гордые?
    А ну да,....Хиросиму же дельфины и касатки бомбили, чё американцам то предъявлять? верно?



    А если серьезно задолбало такое поведение. Россия всем руки протягивает и говорит " ну ребят есть проблемы но они всем надоели давайте как-то первый шаг сделаем к нормализации", - ииии перед нами хлопают дверью и ворча уходят...
    ...ну ёклмн!! сколько можно!?
  15. Русский офицер Офлайн
    Русский офицер Сегодня, 15:39
    +1
    ВВП конечно гигант!!!! Он япам уже однажды предлагал 2 острова. Те отказались. Сейчас он сделал им еще худшее предложение. Чувствую в третий раз он им откровенно укажет путь. Что ж! Карма она такая.
  16. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 15:39
    -3
    Путин умело " загнал шар,в лузу",своим предложением о подписании договора))
    Японцы,отвечая на это предложение, не сумели сохранить лицо.))
    На кой ляд,нужен этот договор,путём уступки территории??? Бред..
    Вообще, патовая ситуация: представитель любой стороны,сделавший хоть какие то уступки оппоненту,однозначно, окажется " политическим трупом",у себя,на родине
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:17
      0
      Про уступки территорий вообще разговора не было!!!
  17. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 15:40
    -1
    А ведь могли подписать договор, вложиться в несколько крупных проектов, особо мост из Японии на Сахалин и наши явно не устояли и отблагодарили их островами. А вот противостоянием с нами плохо получается, даже холодную войну мы по хорошему проиграли поверили янки и их демократии.
    1. Tahtvjd2868 Офлайн
      Tahtvjd2868 Сегодня, 16:27
      0
      Абсолютно согласен. Нам можно сказать повезло, что япы такие упертые и не понимают как нас можно бить.. Россию сложно пробить извне, но существенно проще изнутри. Заключив договор они могли такие сливки снимать какие им в их хентай и не снились! Наша либерасьня все продаст за обещания и фантики. Какие там острова, какая Родина?! Вы об чем вообще!? Но япы этого слава богу! не вкуривают..
  18. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 15:45
    +1
    России эти острова не в тягость. У нас нет никаких гарантий, что в случае их передачи (с чего бы вдруг? belay ) "бравые" американские вояки не разместят там свои базы. Для того, чтобы они не стали головной болью можно "воевать" с Японией сколь угодно долго... yes, пока последний след от ботинка американского оккупанта не смоет приливная волна. Возможно тогда настанет время разговаривать по душам.
  19. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 15:54
    +1
    не хотят подписывать мирный договор - не надо. Просто вежливо сообщить им, что нет мирного договора - значит нет сотрудничества. ни экономического, ни политического.
  20. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 15:56
    +1
    России от этого отказа не холодно и не жарко.
  21. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 16:05
    0
    Нет так нет. Была бы честь предложена. hi
  22. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 16:58
    0
    Похоже Хирасимуи Нагасаки Японцы забыли, надо бы по Токио напомнить, все ровно воюем с ними де-юре